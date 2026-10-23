Галдерма є світовим лідером у дерматології: рецептурні препарати для лікування акне, розацеа та псоріазу; естетична медицина з філерами Restylane та ботулотоксином Dysport; а також дермокосметичні продукти, що продаються в аптеках. Компанія, що котирується на Цюрихській фондовій біржі в березні 2024 року, мала вражаючий дебют, за яким послідував значний успіх: сильне зростання результатів, перша виплата дивідендів у 2026 році та включення до індексу SMI у вересні 2026 року разом із SandozУ цьому документі представлено ціну акцій Galderma, її звітність, майбутні дивіденди та способи інвестування з Франції.
Ціна акцій Galderma в режимі реального часу
Ціна акцій Galderma зараз становить 192,85 CHF (швейцарських франків) з коливанням 0,94% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 35 010 акції, а протягом останніх дванадцяти місяців ціна акцій коливалася від 136,30 до 193,90 швейцарських франків.
Акції компанії котируються на Цюрихській фондовій біржі у швейцарських франках, де це було одне з найкращих IPO десятиліття. Восени 2026 року її включення до SMI разом із Sandoz, яке набуло чинності у вересні, розширило базу інституційних акціонерів компанії та підтвердило її місце серед промислової еліти Швейцарії.
Фінансові дані — Galderma Group AG
|Місце переліку
|Швейцарський — тікер gald.sw
|Сектор
|Охорона здоров'я — Виробники ліків – спеціалізованих та генеричних
|Сидіння
|Швейцарія — Офіційний сайт
GALD.SW Швейцарський
|Вправа закрита
|Шифр повірених у справах
|Чистий дохід
|2025-12-31
|5,21 млрд швейцарських франків
|613,0 млн швейцарських франків
|2024-12-31
|4,41 млрд швейцарських франків
|231,0 млн швейцарських франків
|Дата відрядження
|Сума на акцію
|2026-04-24
|0,350 CHF
|2025-04-25
|0,150 CHF
Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.
Галдерма: Презентація компанії
Заснована в 1981 році як спільне підприємство Nestlé та L'Oréal, компанія Galderma кілька разів переходила з рук у руки, перш ніж відновити свою незалежність: придбана консорціумом інвесторів у 2019 році, вона була внесена до списку швейцарської біржі SIX у березні 2024 року. Її штаб-квартира знаходиться в Цузі, Швейцарія, а бізнес організований у три взаємодоповнюючі сегменти:
- Дерматологія за рецептом лікування акне, розацеа, псоріазу та інших шкірних захворювань, включаючи новий препарат Nemluvio (немолізумаб), схвалений для лікування атопічного дерматиту та вузликової пруріго;
- Естетична медицина філери на основі гіалуронової кислоти (лінійка Restylane), ботулотоксин Dysport та стимулятори колагену — ринок, що розвивається завдяки старінню населення та тривіалізації косметичних процедур;
- Дерматокосметичні процедури : бренди, що продаються в аптеках та спеціалізованих великих роздрібних торговцях, які отримують користь від медичного визнання та унікального каналу збуту.
Ця архітектура — той самий пацієнт, від призначеного лікування до естетики та щоденного догляду — лежить в основі моделі: три сегменти мають спільні канали дерматологів, а дані пацієнтів стимулюють міжфункціональні інновації. Зверніть увагу на структуру акціонерів: L'Oréal збільшила свою частку до 20% капіталу, операцію було завершено у лютому 2026 року, що стало потужним стратегічним сигналом від компанії номер один у світі у сфері краси щодо поєднання дерматології та догляду за шкірою.
Результати: Двозначне зростання як візитна картка
Звіти за 2025 рік, опубліковані 5 березня 2026 року, підтверджують цю траєкторію:
- Чистий обсяг продажів склав 5,21 млрд доларів США (+17,7% за постійним обмінним курсом), вперше перетнувши позначку в п'ять мільярдів;
- Базовий прибуток EBITDA у розмірі 1,21 млрд, маржа 23,3%, що є помітним покращенням;
- Чистий прибуток за МСФЗ у розмірі 613 мільйонів доларів США, після 231 мільйона у 2024 році — прибутковість зростає; чистий прибуток від основної діяльності зростає на 75% до 871 мільйона, або 3,69 долара на акцію;
- Борг зменшився до 1,5 разів порівняно з EBITDA, успішне відновлення після років приватного капіталу.
Рушійною силою цього впровадження є дві речі: естетична медицина, яка збагачує свій асортимент та завойовує частку ринку, та глобальний запуск Nemluvio, обсяг продажів якого до 2025 року досяг 452 мільйонів доларів, а піковий обсяг продажів оцінюється в понад чотири мільярди — рідкісний потенціал для дерматологічного продукту.
Дивіденди Galderma: перший платіж, обережна політика
Символом її оновленої зрілості стала виплата премії Galderma у квітні 2026 року. перші дивіденди з моменту його введення : 0,35 швейцарського франка за акціюКошти залучаються з резервного капіталу — податковий статус, який для інвестора означає відсутність швейцарського податку на цей платіж. Сума навмисно залишається скромною (обмежена приблизно 135 мільйонами доларів загалом), оскільки група надає пріоритет фінансуванню свого зростання та, з 2025 року, програмі викупу акцій — 363 мільйони доларів, реалізованих протягом фінансового року. Тому видима дохідність низька; привабливість акцій полягає в зростанні прибутку на акцію, поточні темпи якого — десятки відсотків на рік — типові для компанії, яка все ще перебуває на початку свого циклу прибутковості.
Ринок дерматології: структурне зростання, зумовлене трьома факторами
Дерматологія виграє від рідкісного збігу демографічних та соціальних тенденцій. Першим рушієм є старіння — запальні захворювання шкіри та естетичні потреби зростають з віком, а очікується, що населення старше 60 років у розвинених країнах майже подвоїться до 2050 року. Другим рушієм є медикалізація естетичних процедур, які перейшли від табу до рутинного обслуговування для дедалі ширшої та молодшої клієнтури — світовий ринок естетичної медицини зростає двозначними темпами, зі стабільно зростаючим соціальним сприйняттям. Третім рушієм є терапевтичні інновації з появою біологічних препаратів, таких як Nemluvio, які змінюють повсякденне життя пацієнтів, яких раніше погано лікували — важкий атопічний дерматит та вузликова черева вражають мільйони людей у всьому світі. У цьому ландшафті позиція Galderma унікальна: на відміну від великих лабораторій загального профілю, вона на 100 відсотків зосереджена на шкірі, а її дерматологічний відділ продажів охоплює основні ринки — перевага спеціалізації, яку інвестори визначають як бар'єр для входу.
Від тіні приватного капіталу до успіху на фондовому ринку
Нещодавня історія Galderma пояснює як її нинішні фундаментальні показники, так і пильність, яку вона викликає. Придбана у 2019 році консорціумом інвестиційних фондів, компанія зазнала глибокої трансформації: переорієнтації на дерматологію, інвестицій в естетичну медицину та відродження свого портфеля. Цей період під фінансовим управлінням залишив свій слід — високий рівень боргу та нетерпіння акціонерів, — але він також підготував компанію до тиску щодо досягнення результатів. IPO у березні 2024 року, яке дозволило фондам поступово монетизувати свою частку, було успішним: акції зарекомендували себе як одні з найкращих на швейцарському ринку, аж до того, що їх включили до SMI лише через два з половиною роки після лістингу — траєкторія, яка свідчить як про якість виконання, так і про силу дерматологічної теми. Початкові фонди акціонерів значно зменшили свої частки, відкривши капітал для ринку та для L'Oréal, яка зараз є другим за величиною акціонером.
Аналіз: Сильні сторони та ризики чистого гравця
Акції Galderma можуть похвалитися кількома незвичайними перевагами: світовий ринок дерматології та естетики, що демонструє двозначне структурне зростання, лідируючі позиції у всіх трьох сегментах, швидкозростаючий продукт-зірка (Nemluvio), здоровий баланс та престижний 20% акціонер. Ризики існують, хоча й виміряні: конкуренція з боку американських та корейських естетичних лабораторій, потенційний провал нових клінічних показань та відносна залежність від американського споживача — естетична медицина фінансується самими пацієнтами, а отже, чутлива до економічних умов. Зрештою, оцінка передбачає бездоганне виконання: будь-яке уповільнення зростання буде караним. Для французьких інвесторів акції представляють собою можливість зростання в секторі охорони здоров'я, відмінну від акцій сектору, що генерують дохід. Ці фактори не є інвестиційною рекомендацією.
П'ять ключових фігур Галдерми, яких варто пам'ятати
- 5,21 мільярди доларів чистий обсяг продажів у 2025 році, з органічним зростанням майже на 18%;
- 23,3% рентабельність основного капіталу EBITDA, яка постійно зростає;
- 452 мільйон доларів : 2025 продажі Nemluvio, нового дерматологічного блокбастера;
- 20% Участь L'Oréal у капітальному інвестиційному проекті, завершена у лютому 2026 року;
- 0,35 швейцарських франків : перші дивіденди в історії компанії, що котирується на біржі, виплачені у квітні 2026 року.
Ці показники малюють картину компанії у фазі завоювання: швидке зростання, зростання маржі, здоровий баланс та початкова прибутковість для акціонерів — типовий профіль акцій зі здоровим зростанням вартості.
Естетична медицина, серце машини зростання
Розуміння Galderma вимагає зосередження на її найприбутковішому сегменті: ін'єкційній естетичній медицині. Філери Restylane, піонери на ринку гіалуронової кислоти з 1990-х років, та токсин Dysport складають портфель, доповнений стимуляторами колагену – цим новим поколінням продуктів, які глибоко реструктуризують шкіру протягом кількох років. Бізнес-модель сегмента викликає заздрість у всієї галузі: продукти продаються практикуючим лікарям – дерматологам, лікарям-естетистам, клінікам, – які потім перепродають їх за процедури, що коштують кілька сотень євро, – ланцюжок створення вартості, де бренд та навчання лікарів сприяють лояльності. Пацієнти платять з власної кишені, без відшкодування витрат: таким чином сегмент уникає цінового тиску систем охорони здоров'я, але піддається впливу коливань споживачів – це головна циклічна проблема, яка викликає занепокоєння. Нарешті, у країнах, що розвиваються, естетика стає все більш доступною, пропонуючи групі резерв зростання на наступне десятиліття.
Як купити акції Galderma з Франції?
Акції Galderma, що котируються на Цюрихській фондовій біржі у швейцарських франках, купуються на стандартному рахунку цінних паперів, оскільки Швейцарія не має права на участь. PEA :
- Перевірте свій доступ до SIX Swiss Exchange з вашим онлайн-брокером;
- Пошук за назвою під кодом GALD;
- Розмістити лімітне замовленняобмін CHF/EUR здійснюється брокером за обмінним курсом дня;
- Слідкуйте за результатами кварталу — темпи продажів естетичної медицини та Nemluvio є ключовим показником — а також комунікації щодо викупу акцій.
Для портфеля, орієнтованого на зростання, позиція структурована так само, як і для будь-яких акцій медичного сектору, що зростають: виділена частина в рамках розподілу акцій, потенційно вбудована кількома траншами для згладжування волатильності, властивої акціям з високою оцінкою. Дивіденди, які тепер виплачуються щорічно навесні, зараховуються автоматично; їх специфічний характер (отримані з резервів капіталу) спрощує податковий режим для акціонерів-нерезидентів.
FAQ: Часті запитання про акції Galderma
Що саме робить Galderma?
Дерматологія в усіх її формах: рецептурні ліки для лікування шкірних захворювань, естетична медицина (філери Restylane, токсин Dysport) та дермокосметичні продукти, що продаються в аптеках. Усі три сегменти орієнтовані на одну й ту саму екосистему дерматологів, що виписують рецепти.
Яка дивідендна дохідність Galderma?
Дуже низький показник наразі: перші дивіденди, 0,35 швейцарських франків, виплачені у квітні 2026 року, є символічними. Дохідність акціонерів залежить від зростання ціни акцій та викупу акцій.
Чому L'Oréal є акціонером Galderma?
L'Oréal, історичний співзасновник бренду, збільшив свою частку до 20% капіталу в лютому 2026 року: стратегічна інвестиція в поєднання медичної дерматології та косметології.
Що таке Немлювіо?
Немолізумаб, моноклональне антитіло, схвалене для лікування атопічного дерматиту та вузликової пруріго, було виведено на ринок у 2024-2025 роках і до 2025 року досягло обсягу продажів у розмірі 452 мільйонів доларів, а піковий потенціал перевищив чотири мільярди.
Чи можна придбати Galderma в рамках PEA (французького плану заощаджень на акціонерному капіталі)?
Ні, компанія веде діяльність за швейцарським законодавством: лише звичайний рахунок у цінних паперах з обміном у швейцарських франках.
Чи є Галдерма прибутковою?
Так, і дедалі більше: чистий прибуток за МСФЗ зріс з 231 мільйона доларів у 2024 році до 613 мільйонів доларів у 2025 році, а чистий прибуток від основної діяльності збільшився на 75%. Траєкторія прибутковості є одним із ключових аргументів у цій справі.
Чому акції так швидко увійшли до SMI?
Оскільки його капіталізація та ліквідність швидко досягли стандартів індексу: введені в березні 2024 року, акції зазнали такого зростання, що комітет SMI включив їх у вересні 2026 року разом із Sandoz, замінивши більш традиційні акції.
Яка наступна дата публікації?
Після оприлюднення річних результатів 5 березня 2026 року та вступу до SMI у вересні, група публікує свої квартальні звіти згідно з графіком, опублікованим на її веб-сайті для інвесторів.
Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.
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