EduBourse » Купити акції » Акції Galderma (GALD): ціна, дивіденди та повідомлення про виплату за 2026 рік

Галдерма є світовим лідером у дерматології: рецептурні препарати для лікування акне, розацеа та псоріазу; естетична медицина з філерами Restylane та ботулотоксином Dysport; а також дермокосметичні продукти, що продаються в аптеках. Компанія, що котирується на Цюрихській фондовій біржі в березні 2024 року, мала вражаючий дебют, за яким послідував значний успіх: сильне зростання результатів, перша виплата дивідендів у 2026 році та включення до індексу SMI у вересні 2026 року разом із SandozУ цьому документі представлено ціну акцій Galderma, її звітність, майбутні дивіденди та способи інвестування з Франції.

Ціна акцій Galderma в режимі реального часу

Ціна акцій Galderma зараз становить 192,85 CHF (швейцарських франків) з коливанням 0,94% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 35 010 акції, а протягом останніх дванадцяти місяців ціна акцій коливалася від 136,30 до 193,90 швейцарських франків.

Акції компанії котируються на Цюрихській фондовій біржі у швейцарських франках, де це було одне з найкращих IPO десятиліття. Восени 2026 року її включення до SMI разом із Sandoz, яке набуло чинності у вересні, розширило базу інституційних акціонерів компанії та підтвердило її місце серед промислової еліти Швейцарії.

Фінансові дані — Galderma Group AG

Місце переліку Швейцарський — тікер gald.sw Сектор Охорона здоров'я — Виробники ліків – спеціалізованих та генеричних Сидіння Швейцарія — Офіційний сайт

Галдерма Груп АГ GALD.SW Швейцарський 191,05 CHF + 9,99% Попереднє закриття 173,70 CHF Найвища точка дня 191,20 CHF Мінімум дня 185,20 CHF Найвища точка 52 тижні 191,20 CHF Менше 52 тижнів 136,30 CHF Об'єм 799 053 Капіталізація 44,6 Меріленд PER 65,9 Дивідендна дохідність 0,18% Дивіденд на акцію 0,35 CHF Середній ціль аналітиків 200,85 CHF





Річні результати — Galderma Group AG Вправа закрита Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025-12-31 5,21 млрд швейцарських франків 613,0 млн швейцарських франків 2024-12-31 4,41 млрд швейцарських франків 231,0 млн швейцарських франків

Історія дивідендів — Galderma Group AG Дата відрядження Сума на акцію 2026-04-24 0,350 CHF 2025-04-25 0,150 CHF

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

Галдерма: Презентація компанії

Заснована в 1981 році як спільне підприємство Nestlé та L'Oréal, компанія Galderma кілька разів переходила з рук у руки, перш ніж відновити свою незалежність: придбана консорціумом інвесторів у 2019 році, вона була внесена до списку швейцарської біржі SIX у березні 2024 року. Її штаб-квартира знаходиться в Цузі, Швейцарія, а бізнес організований у три взаємодоповнюючі сегменти:

Дерматологія за рецептом лікування акне, розацеа, псоріазу та інших шкірних захворювань, включаючи новий препарат Nemluvio (немолізумаб), схвалений для лікування атопічного дерматиту та вузликової пруріго;

лікування акне, розацеа, псоріазу та інших шкірних захворювань, включаючи новий препарат Nemluvio (немолізумаб), схвалений для лікування атопічного дерматиту та вузликової пруріго; Естетична медицина філери на основі гіалуронової кислоти (лінійка Restylane), ботулотоксин Dysport та стимулятори колагену — ринок, що розвивається завдяки старінню населення та тривіалізації косметичних процедур;

філери на основі гіалуронової кислоти (лінійка Restylane), ботулотоксин Dysport та стимулятори колагену — ринок, що розвивається завдяки старінню населення та тривіалізації косметичних процедур; Дерматокосметичні процедури : бренди, що продаються в аптеках та спеціалізованих великих роздрібних торговцях, які отримують користь від медичного визнання та унікального каналу збуту.

Ця архітектура — той самий пацієнт, від призначеного лікування до естетики та щоденного догляду — лежить в основі моделі: три сегменти мають спільні канали дерматологів, а дані пацієнтів стимулюють міжфункціональні інновації. Зверніть увагу на структуру акціонерів: L'Oréal збільшила свою частку до 20% капіталу, операцію було завершено у лютому 2026 року, що стало потужним стратегічним сигналом від компанії номер один у світі у сфері краси щодо поєднання дерматології та догляду за шкірою.

Результати: Двозначне зростання як візитна картка

Звіти за 2025 рік, опубліковані 5 березня 2026 року, підтверджують цю траєкторію:

Чистий обсяг продажів склав 5,21 млрд доларів США (+17,7% за постійним обмінним курсом), вперше перетнувши позначку в п'ять мільярдів;

(+17,7% за постійним обмінним курсом), вперше перетнувши позначку в п'ять мільярдів; Базовий прибуток EBITDA у розмірі 1,21 млрд , маржа 23,3%, що є помітним покращенням;

, маржа 23,3%, що є помітним покращенням; Чистий прибуток за МСФЗ у розмірі 613 мільйонів доларів США , після 231 мільйона у 2024 році — прибутковість зростає; чистий прибуток від основної діяльності зростає на 75% до 871 мільйона, або 3,69 долара на акцію;

, після 231 мільйона у 2024 році — прибутковість зростає; чистий прибуток від основної діяльності зростає на 75% до 871 мільйона, або 3,69 долара на акцію; Борг зменшився до 1,5 разів порівняно з EBITDA, успішне відновлення після років приватного капіталу.

Рушійною силою цього впровадження є дві речі: естетична медицина, яка збагачує свій асортимент та завойовує частку ринку, та глобальний запуск Nemluvio, обсяг продажів якого до 2025 року досяг 452 мільйонів доларів, а піковий обсяг продажів оцінюється в понад чотири мільярди — рідкісний потенціал для дерматологічного продукту.

Дивіденди Galderma: перший платіж, обережна політика

Символом її оновленої зрілості стала виплата премії Galderma у квітні 2026 року. перші дивіденди з моменту його введення : 0,35 швейцарського франка за акціюКошти залучаються з резервного капіталу — податковий статус, який для інвестора означає відсутність швейцарського податку на цей платіж. Сума навмисно залишається скромною (обмежена приблизно 135 мільйонами доларів загалом), оскільки група надає пріоритет фінансуванню свого зростання та, з 2025 року, програмі викупу акцій — 363 мільйони доларів, реалізованих протягом фінансового року. Тому видима дохідність низька; привабливість акцій полягає в зростанні прибутку на акцію, поточні темпи якого — десятки відсотків на рік — типові для компанії, яка все ще перебуває на початку свого циклу прибутковості.

Ринок дерматології: структурне зростання, зумовлене трьома факторами

Дерматологія виграє від рідкісного збігу демографічних та соціальних тенденцій. Першим рушієм є старіння — запальні захворювання шкіри та естетичні потреби зростають з віком, а очікується, що населення старше 60 років у розвинених країнах майже подвоїться до 2050 року. Другим рушієм є медикалізація естетичних процедур, які перейшли від табу до рутинного обслуговування для дедалі ширшої та молодшої клієнтури — світовий ринок естетичної медицини зростає двозначними темпами, зі стабільно зростаючим соціальним сприйняттям. Третім рушієм є терапевтичні інновації з появою біологічних препаратів, таких як Nemluvio, які змінюють повсякденне життя пацієнтів, яких раніше погано лікували — важкий атопічний дерматит та вузликова черева вражають мільйони людей у ​​всьому світі. У цьому ландшафті позиція Galderma унікальна: на відміну від великих лабораторій загального профілю, вона на 100 відсотків зосереджена на шкірі, а її дерматологічний відділ продажів охоплює основні ринки — перевага спеціалізації, яку інвестори визначають як бар'єр для входу.

Від тіні приватного капіталу до успіху на фондовому ринку

Нещодавня історія Galderma пояснює як її нинішні фундаментальні показники, так і пильність, яку вона викликає. Придбана у 2019 році консорціумом інвестиційних фондів, компанія зазнала глибокої трансформації: переорієнтації на дерматологію, інвестицій в естетичну медицину та відродження свого портфеля. Цей період під фінансовим управлінням залишив свій слід — високий рівень боргу та нетерпіння акціонерів, — але він також підготував компанію до тиску щодо досягнення результатів. IPO у березні 2024 року, яке дозволило фондам поступово монетизувати свою частку, було успішним: акції зарекомендували себе як одні з найкращих на швейцарському ринку, аж до того, що їх включили до SMI лише через два з половиною роки після лістингу — траєкторія, яка свідчить як про якість виконання, так і про силу дерматологічної теми. Початкові фонди акціонерів значно зменшили свої частки, відкривши капітал для ринку та для L'Oréal, яка зараз є другим за величиною акціонером.

Аналіз: Сильні сторони та ризики чистого гравця

Акції Galderma можуть похвалитися кількома незвичайними перевагами: світовий ринок дерматології та естетики, що демонструє двозначне структурне зростання, лідируючі позиції у всіх трьох сегментах, швидкозростаючий продукт-зірка (Nemluvio), здоровий баланс та престижний 20% акціонер. Ризики існують, хоча й виміряні: конкуренція з боку американських та корейських естетичних лабораторій, потенційний провал нових клінічних показань та відносна залежність від американського споживача — естетична медицина фінансується самими пацієнтами, а отже, чутлива до економічних умов. Зрештою, оцінка передбачає бездоганне виконання: будь-яке уповільнення зростання буде караним. Для французьких інвесторів акції представляють собою можливість зростання в секторі охорони здоров'я, відмінну від акцій сектору, що генерують дохід. Ці фактори не є інвестиційною рекомендацією.

П'ять ключових фігур Галдерми, яких варто пам'ятати

5,21 мільярди доларів чистий обсяг продажів у 2025 році, з органічним зростанням майже на 18%;

чистий обсяг продажів у 2025 році, з органічним зростанням майже на 18%; 23,3% рентабельність основного капіталу EBITDA, яка постійно зростає;

рентабельність основного капіталу EBITDA, яка постійно зростає; 452 мільйон доларів : 2025 продажі Nemluvio, нового дерматологічного блокбастера;

: 2025 продажі Nemluvio, нового дерматологічного блокбастера; 20% Участь L'Oréal у капітальному інвестиційному проекті, завершена у лютому 2026 року;

Участь L'Oréal у капітальному інвестиційному проекті, завершена у лютому 2026 року; 0,35 швейцарських франків : перші дивіденди в історії компанії, що котирується на біржі, виплачені у квітні 2026 року.

Ці показники малюють картину компанії у фазі завоювання: швидке зростання, зростання маржі, здоровий баланс та початкова прибутковість для акціонерів — типовий профіль акцій зі здоровим зростанням вартості.

Естетична медицина, серце машини зростання

Розуміння Galderma вимагає зосередження на її найприбутковішому сегменті: ін'єкційній естетичній медицині. Філери Restylane, піонери на ринку гіалуронової кислоти з 1990-х років, та токсин Dysport складають портфель, доповнений стимуляторами колагену – цим новим поколінням продуктів, які глибоко реструктуризують шкіру протягом кількох років. Бізнес-модель сегмента викликає заздрість у всієї галузі: продукти продаються практикуючим лікарям – дерматологам, лікарям-естетистам, клінікам, – які потім перепродають їх за процедури, що коштують кілька сотень євро, – ланцюжок створення вартості, де бренд та навчання лікарів сприяють лояльності. Пацієнти платять з власної кишені, без відшкодування витрат: таким чином сегмент уникає цінового тиску систем охорони здоров'я, але піддається впливу коливань споживачів – це головна циклічна проблема, яка викликає занепокоєння. Нарешті, у країнах, що розвиваються, естетика стає все більш доступною, пропонуючи групі резерв зростання на наступне десятиліття.

Акції Galderma, що котируються на Цюрихській фондовій біржі у швейцарських франках, купуються на стандартному рахунку цінних паперів, оскільки Швейцарія не має права на участь. PEA :

Перевірте свій доступ до SIX Swiss Exchange з вашим онлайн-брокером; Пошук за назвою під кодом GALD; Розмістити лімітне замовленняобмін CHF/EUR здійснюється брокером за обмінним курсом дня; Слідкуйте за результатами кварталу — темпи продажів естетичної медицини та Nemluvio є ключовим показником — а також комунікації щодо викупу акцій.

Для портфеля, орієнтованого на зростання, позиція структурована так само, як і для будь-яких акцій медичного сектору, що зростають: виділена частина в рамках розподілу акцій, потенційно вбудована кількома траншами для згладжування волатильності, властивої акціям з високою оцінкою. Дивіденди, які тепер виплачуються щорічно навесні, зараховуються автоматично; їх специфічний характер (отримані з резервів капіталу) спрощує податковий режим для акціонерів-нерезидентів.

FAQ: Часті запитання про акції Galderma

Що саме робить Galderma?

Дерматологія в усіх її формах: рецептурні ліки для лікування шкірних захворювань, естетична медицина (філери Restylane, токсин Dysport) та дермокосметичні продукти, що продаються в аптеках. Усі три сегменти орієнтовані на одну й ту саму екосистему дерматологів, що виписують рецепти.

Яка дивідендна дохідність Galderma?

Дуже низький показник наразі: перші дивіденди, 0,35 швейцарських франків, виплачені у квітні 2026 року, є символічними. Дохідність акціонерів залежить від зростання ціни акцій та викупу акцій.

Чому L'Oréal є акціонером Galderma?

L'Oréal, історичний співзасновник бренду, збільшив свою частку до 20% капіталу в лютому 2026 року: стратегічна інвестиція в поєднання медичної дерматології та косметології.

Що таке Немлювіо?

Немолізумаб, моноклональне антитіло, схвалене для лікування атопічного дерматиту та вузликової пруріго, було виведено на ринок у 2024-2025 роках і до 2025 року досягло обсягу продажів у розмірі 452 мільйонів доларів, а піковий потенціал перевищив чотири мільярди.

Чи можна придбати Galderma в рамках PEA (французького плану заощаджень на акціонерному капіталі)?

Ні, компанія веде діяльність за швейцарським законодавством: лише звичайний рахунок у цінних паперах з обміном у швейцарських франках.

Чи є Галдерма прибутковою?

Так, і дедалі більше: чистий прибуток за МСФЗ зріс з 231 мільйона доларів у 2024 році до 613 мільйонів доларів у 2025 році, а чистий прибуток від основної діяльності збільшився на 75%. Траєкторія прибутковості є одним із ключових аргументів у цій справі.

Чому акції так швидко увійшли до SMI?

Оскільки його капіталізація та ліквідність швидко досягли стандартів індексу: введені в березні 2024 року, акції зазнали такого зростання, що комітет SMI включив їх у вересні 2026 року разом із Sandoz, замінивши більш традиційні акції.

Яка наступна дата публікації?

Після оприлюднення річних результатів 5 березня 2026 року та вступу до SMI у вересні, група публікує свої квартальні звіти згідно з графіком, опублікованим на її веб-сайті для інвесторів.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.