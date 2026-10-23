Акції GSK: ціна, дивіденди та прогноз на 2026 рік

GSK є однією з найбільших фармацевтичних компаній світу, створеною у 2022 році в результаті поділу GlaxoSmithKline: споживча охорона здоров'я перейшла до Haleon, тоді як GSK переорієнтувалася на вакцини, спеціалізовані ліки та інфекційні захворювання, включаючи ВІЛ через свою дочірню компанію ViiV Healthcare. Акції котируються на Лондонській біржі під тікером GSK Як член індексу FTSE 100, акції компанії є особливо привабливими завдяки своїй дохідності. У цьому інформаційному бюлетені детально описано поточну ціну акцій, результати групи, її дивіденди, судовий процес щодо Zantac, який зараз значною мірою вирішено, та як інвестувати з Франції.

Ціна акцій GSK у режимі реального часу

Ціна акцій GSK зараз становить 18,94 руб, avec une variation de -1,05 % sur la séance. Environ 4 466 441 titres ont été échangés aujourd’hui, et sur les douze derniers mois, le titre évolue entre 15,92 £ et 22,82 £ pence.

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Восени 2026 року ціна акцій становила близько 1895 пенсів (приблизно 22 фунти стерлінгів), що є близьким до верхньої межі дванадцятимісячного діапазону, після року, що ознаменувався відновленням продажів вакцин та вирішенням судового розгляду щодо Zantac. Ринкова капіталізація групи перевищила 70 мільярдів фунтів стерлінгів. Слід зазначити, що GSK консолідувала свої акції наприкінці 2025 року, що пояснює деякі розбіжності між історичними цінами акцій, що відображаються на різних фінансових веб-сайтах.

Données financières — GSK plc

Місце переліку LSE — тікер gsk.l Сектор Healthcare — Drug Manufacturers – General Сидіння Сполучене Королівство — Офіційний сайт Капіталізація ≈ 75,89 млрд фунтів стерлінгів (станом на 24.10.2026) PER (TTM) ≈ 16,1 (станом на 24.10.2026) дивіденд 0,68 на акцію — дохідність ≈ 3,5%

Останні річні результати

здійснення Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025 32,67 мільярда фунтів стерлінгів 5,72 мільярда фунтів стерлінгів 2024 31,38 мільярда фунтів стерлінгів 2,58 мільярда фунтів стерлінгів 2023 30,33 мільярда фунтів стерлінгів 4,93 мільярда фунтів стерлінгів

Історія дивідендів на акцію

Дата відрядження дивіденд 13.08.2026 17,00 14.05.2026 17,00 19.02.2026 18,00 13.11.2025 16,00 14.08.2025 16,00

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

GSK: Лабораторна презентація

З моменту поділу в липні 2022 року GSK є чистим гравцем у сфері біофармацевтики, організованим навколо трьох основних напрямків:

Спеціалізовані препарати Основним рушієм зростання є онкологія (Jemperli, Blenrep…), імунологія-запалення та особливо ВІЛ через ViiV Healthcare , що належить їй на 76,5%, а обсяг річних продажів компаній Dovato та Cabenuva для лікування тривалих перевезень перевищує один мільярд фунтів стерлінгів;

Основним рушієм зростання є онкологія (Jemperli, Blenrep…), імунологія-запалення та особливо ВІЛ через , що належить їй на 76,5%, а обсяг річних продажів компаній Dovato та Cabenuva для лікування тривалих перевезень перевищує один мільярд фунтів стерлінгів; Вакцини , з вакцинами проти Shingrix (оперізуючий лишай, приблизно 3,6 мільярда фунтів стерлінгів у 2025 році), Arexvy (РСВ, перша вакцина проти респіраторно-синцитіального вірусу) та менінгококовими вакцинами;

, з вакцинами проти Shingrix (оперізуючий лишай, приблизно 3,6 мільярда фунтів стерлінгів у 2025 році), Arexvy (РСВ, перша вакцина проти респіраторно-синцитіального вірусу) та менінгококовими вакцинами; Загальні ліки, зрілий портфель, зосереджений навколо компанії Trelegy, що спеціалізується на лікуванні захворювань легень, на суму близько 3 мільярдів фунтів стерлінгів.

На Сполучені Штати припадає трохи більше половини доходу (52% у 2025 році), а на Європу – близько чверті. Штаб-квартира знаходиться в Лондоні, чисельність персоналу становить близько 65 000 осіб, а керівництво змінилося на початку 2026 року. Люк Мільс змінила Емму Волмслі на посаді головного виконавчого директора, поставивши перед собою завдання спрямувати групу на досягнення заявленої мети – обсяг продажів до понад 40 мільярдів фунтів стерлінгів до 2031 року.

Історія: від GlaxoSmithKline до GSK

GSK є спадкоємцем злиття британських компаній Glaxo Wellcome та SmithKline Beecham у 2000 році, яке створило другу за величиною фармацевтичну компанію у світі на той час. Двадцять років по тому група вирішила розділитися: у липні 2022 року бізнес споживчих товарів для здоров'я (Panodil, Sensodyne, Voltaren тощо) був виділений у... ХалеонФармацевтичний та вакцинний підрозділи були перелічені окремо, тоді як материнська компанія зберегла фармацевтичний та вакцинний бізнеси під скороченою назвою GSK. Це спрощення дозволило групі присвятити всі свої ресурси біофармацевтиці, з порядком денним, що відтоді позначений отриманням дозволів на маркетинг та географічною переорієнтацією на ринки з високими цінами.

НДДКР, двигун створення цінності

Цінність GSK полягає в її розробці, і 2025-2026 фінансовий рік був особливо плідним: п'ять основних схвалень FDA у 2025 році (Blenrep для лікування онкології, Exdensur, Nucala для лікування ХОЗЛ, п'ятивалентна менінгококова вакцина Penmenvy та Blujepa), а восени 2026 року відбулися два значних досягнення: авторизація в США... бепіровірсен для лікування хронічного гепатиту ВКомпанія отримала патент 21 жовтня 2026 року, після першої у світі патентної заявки в Японії та значного розширення застосування препарату Jemperli у лікуванні раку прямої кишки. Група також зміцнила свій портфель за рахунок цільових придбань, включаючи придбання Nuvalent, завершене в липні 2026 року, та інвестувала у флагманський дослідницький центр у Кембриджі, оголошений влітку 2026 року. Паралельно, план економії коштів у розмірі 1,9 мільярда фунтів стерлінгів на рік до 2029 року та реструктуризація її бельгійського об'єкта (приблизно 1200 робочих місць) ілюструють зусилля з підвищення продуктивності, що супроводжують цю терапевтичну модернізацію.

Результати: Двозначне зростання прибутку від основної діяльності

Нещодавні публікації підтверджують потужний імпульс:

Вправа 2025 (опубліковано 4 лютого 2026 р.): дохід у розмірі 32,7 млрд фунтів стерлінгів (+4%, +7% за постійним обмінним курсом), зростання за всіма трьома напрямками; основний операційний прибуток у розмірі 9,8 млрд фунтів стерлінгів (+11% за постійним обмінним курсом, маржа 29,9%); основний прибуток на акцію у розмірі 172 пенсів (+12%); вільний грошовий потік у розмірі 4 млрд фунтів стерлінгів;

(опубліковано 4 лютого 2026 р.): дохід у розмірі 32,7 млрд фунтів стерлінгів (+4%, +7% за постійним обмінним курсом), зростання за всіма трьома напрямками; основний операційний прибуток у розмірі 9,8 млрд фунтів стерлінгів (+11% за постійним обмінним курсом, маржа 29,9%); основний прибуток на акцію у розмірі 172 пенсів (+12%); вільний грошовий потік у розмірі 4 млрд фунтів стерлінгів; І семестр 2026 року (опубліковано 28 липня): обсяг продажів склав 16 мільярдів фунтів стерлінгів, збережено основні темпи зростання; проте за квартал було зафіксовано збиток від знецінення у розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів за кандидатом у камліпіксант, виробництво якого було припинено після невдалих випробувань — корисне нагадування про те, що фармацевтичні дослідження залишаються непередбачуваними;

(опубліковано 28 липня): обсяг продажів склав 16 мільярдів фунтів стерлінгів, збережено основні темпи зростання; проте за квартал було зафіксовано збиток від знецінення у розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів за кандидатом у камліпіксант, виробництво якого було припинено після невдалих випробувань — корисне нагадування про те, що фармацевтичні дослідження залишаються непередбачуваними; Вакцини Arexvy знову зростає завдяки розширенню своєї діяльності в Японії серед дорослих віком від 18 до 59 років, Shingrix зміцнює своє лідерство серед людей похилого віку.

Le Дані за третій квартал 2026 року будуть опубліковані 28 жовтня 2026 року., зосереджуючись на збільшенні кількості схвалень у США, отриманих у 2025-2026 роках, включаючи два зовсім недавні: препарат для лікування хронічного гепатиту B бепіровірсен, схвалений FDA 21 жовтня 2026 року після першої світової спроби в Японії, та значне розширення застосування препарату Jemperli в онкології прямої кишки.

Вакцини: оновлений рушій зростання

Бізнес вакцин, який довгий час керувався виключно Shingrix, набирає обертів. Shingrix (оперізувальний лишай) підтвердив свій статус блокбастера з обсягом продажів у 3,6 мільярда фунтів стерлінгів у 2025 році, що на 8% більше, ніж за рахунок розширення рекомендацій для дорослих з ослабленим імунітетом. Найголовніше, що Arexvy, перша вакцина проти респіраторно-синцитіального вірусу (RSV), пережила відродження: після повільнішого, ніж очікувалося, впровадження у США серед людей похилого віку, скасування вікових обмежень у Сполучених Штатах і, перш за все, дозвіл у Японії для дорослих з групи ризику віком від 18 до 59 років відродили зростання — більш ніж удвічі у другому кварталі 2026 року. Вакцина зараз схвалена приблизно на 69 ринках, а менінгококова франшиза (близько 1,6 мільярда фунтів стерлінгів) продовжує свою тенденцію до зростання, завдяки Penmenvy. Для GSK завданням у найближчі роки буде зробити вакцинацію дорослих щорічною або сезонною звичкою, ринок, який все ще значною мірою недостатньо проникає порівняно з педіатрією.

Zantac: юридичний спір щодо акцій майже вирішено

Роками головною перешкодою для зростання ціни акцій GSK був судовий процес щодо Zantac (ранітидину), пов'язаний з антацидом, який звинувачували у вмісті потенційно канцерогенної домішки. Група виділила 1,8 мільярда фунтів стерлінгів наприкінці 2024 року для фінансування врегулювання, виплатила 1,2 мільярда фунтів стерлінгів у 2025 році та оголосила у своїх річних результатах, що «переважна більшість» справ була врегульована або закрита: залишилося лише кілька. 13 справ у державних судах до кінця 2025 року, а також федеральна апеляція (одинадцять мільйонів справ, відхилених у першій інстанції у 2022 році), рішення щодо якої очікується. Ризик не зовсім нульовий, але зараз він обмежений — це зменшення кількості судових затримок у поєднанні з хорошими результатами пояснює відновлення акцій у 2026 році.

Дивіденди GSK: одна з дохідностей британського CAC-подібного фонду

GSK виплачує щоквартальні дивіденди, що є бажаною рідкістю для інвесторів, які шукають регулярного доходу. Дивіденди за 2025 фінансовий рік склали 66 пенсів за акціюі напрямок на 70 пенсів за 2026 рік (17 пенсів за квартал): за ціною приблизно 1895 пенсів дохідність становить близько 3,5 до 3,7%Крім того, існує програма викупу акцій на суму 2 мільярди фунтів стерлінгів, запущена на початку 2025 року та завершена у першій половині 2026 року. Однак майте на увазі податкові наслідки: дивіденди британських компаній оподатковуються податком у джерела виплати, а акції не підлягають ПЕА (французькому плану заощаджень акцій) — тому чистий дохід залежить від вашої особистої податкової ситуації.

Аналіз: Сильні сторони та напрямки для покращення

Справа GSK демонструє цікавий баланс: визначені рушійні сили зростання (далекомагістральні рейси для профілактики ВІЛ, онкологія, вакцина проти РСВ, розробка препаратів для боротьби з гепатитом В), маржа основного продукту близька до 30%, відновлені дивіденди та майже вирішена історична юридична суперечка. Проблеми, що викликають занепокоєння, однаково очевидні: концентрація в Америці наражає групу на вплив федеральної політики ціноутворення на ліки — угода, досягнута в грудні 2025 року з адміністрацією США, забезпечила три роки звільнення від нових тарифів в обмін на зниження цін; втрата патентів неминуче позначиться на деяких зрілих продуктах; а провал камліпіксанту служить нагадуванням про ризик клінічної невдачі, властивий цьому сектору, що також знайоме... Санофі у Франції, ніж у швейцарських лабораторіях. Ці елементи не є інвестиційною рекомендацією. У секторі медичного страхування GSK може конкурувати з різними профілями, такими як Sandoz у генериках та біосимілярах.

Акції торгуються в Лондоні в пенсах, а вторинний лістинг здійснюється в Нью-Йорку. Для французького інвестора покупка здійснюється в назви рахунків звичайна (компанія регулюється британським законодавством, вона не має права на PEA):

Перевірте доступ до Лондонської фондової біржі через вашого брокера — майже всі французькі онлайн-брокери пропонують це; Пошук за назвою під кодом GSK; Розмістити лімітне замовлення : лондонський ринок котирується в пенсах, а ліквідність акцій відмінна; Спрогнозуйте обмінний курс між фунтом стерлінгів та євро. та британський податок на дивіденди, який може бути зарахований у французькій податковій декларації згідно з податковою угодою між двома країнами.

Чотири щорічні платежі (березень, червень, вересень, грудень) автоматично зараховуються на грошовий рахунок у євро після конвертації брокером.

FAQ: Часті запитання про акції GSK

Чи виплачує GSK хороші дивіденди?

Дивіденди за 2025 рік становлять 66 пенсів на акцію, збільшені приблизно до 70 пенсів у прогнозі на 2026 рік, що відповідає дохідності від 3,5 до 3,7% за ціною акцій у жовтні 2026 року. Вони виплачуються щоквартально, чотирма частинами.

Чи може GSK бути включений до PEA (французького плану заощаджень з використанням акцій)?

Ні, компанія регулюється британським законодавством: акції можна придбати лише на звичайний рахунок у цінних паперах.

Що таке ViiV Healthcare?

Дочірня компанія, що спеціалізується на ВІЛ, 76,5% якої належить GSK, а Pfizer та Shionogi є міноритарними акціонерами. Її ін'єкційні препарати тривалого застосування (Cabenuva) та пероральні комбіновані препарати (Dovato) перевищують один мільярд фунтів стерлінгів річного обсягу продажів і складають основу зростання групи.

Який поточний статус судового розгляду справи Zantac?

Значно закрито: після того, як у 2025 році було виплачено 1,8 млрд фунтів стерлінгів резервів та 1,2 млрд фунтів стерлінгів, на кінець 2025 року залишалося 13 справ штатів, а одна федеральна апеляція перебувала на розгляді. Ринок вважає залишковий ризик обмеженим.

Хто керує GSK з 2026 року?

Люк Мілс обійняв посаду генерального директора на початку 2026 року, змінивши Емму Волмслі, яка залишалася в групі під час перехідного періоду наприкінці 2025 року.

Яка частка Сполучених Штатів у продажах?

Приблизно 52% доходу за 2025 рік, що наражає групу на вплив цінового регулювання США — угода, укладена в грудні 2025 року, покриває цей ризик протягом трьох років.

Чи ризикує GSK втратити свої патенти?

Так, як і всі лабораторії: деякі зрілі продукти стикаються з конкуренцією з боку генериків, яку група компенсує зростанням спеціалізованих препаратів (ВІЛ, онкологія) та нових вакцин.

Чому акції так сильно відновилися у 2026 році?

Завдяки поєднанню трьох факторів: врегулюванню судового розгляду щодо Zantac, двозначному зростанню основного операційного прибутку та збільшенню дивідендів, що супроводжується викупом акцій на суму 2 мільярди фунтів стерлінгів.

Чи варто очікувати подальших придбань?

Керівництво надає перевагу цілеспрямованим придбанням ліцензій та біотехнологічних компаній, таких як Nuvalent, що було завершено в липні 2026 року, або онкологічним активам, придбаним у 2025-2026 роках, а не злиттям та поглинанням. Мета полягає в збагаченні портфеля без зменшення дивідендів чи викупу акцій.

Коли GSK опублікує свої наступні результати?

Результати за третій квартал 2026 року будуть опубліковані 28 жовтня 2026 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.