Акції Iberdrola (IBE): ціна, дивіденди та прогноз на 2026 рік

Ібердрола є найбільшою компанією за ринковою капіталізацією в Іспанії та однією з провідних світових електроенергетичних компаній: найбільший у світі виробник вітрової енергії, компанія зарекомендувала себе як модель переходу до низьковуглецевого енергетичного балансу, що підтримується масштабними інвестиціями в електромережі. Акції компанії котируються на Мадридській фондовій біржі під тікером Я БУТИ Як ключовий компонент індексу IBEX 35, він також включений до офіційного складу, який відстежує Euronext. Цей інформаційний бюлетень містить огляд ціни акцій Iberdrola, її результатів, привабливих дивідендів та способів придбання акцій з Франції.

Ціна акцій Iberdrola в режимі реального часу

Ціна акцій Iberdrola зараз становить 21,90 €з варіацією 0,74% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 13 856 304 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців ціна акцій коливалася від 16,98 до 22,08 євро.

У середині жовтня 2026 року ціна акцій становила близько 21,65 євро, а ринкова капіталізація становила приблизно 140 мільярдів євро — рівень, який робить Iberdrola однією з трьох-чотирьох провідних компаній за ринковою капіталізацією у світовому секторі електроенергетики. Код ISIN акцій: ES0144580Y14 а основне котирування здійснюється в Мадриді, в євро.

Фінансові дані — Iberdrola, SA

Є В ES0144580Y14 Місце переліку MCE — тікер ibe.mc Сектор Комунальні послуги — Комунальні послуги – Диверсифіковані Сидіння Іспанія — Офіційний сайт

Iberdrola, SA IBE.MC · МСЕ 21,90 € + 3,16% Попереднє закриття 21,23 € Найвища точка дня 0,00 € Мінімум дня 0,00 € Найвища точка 52 тижні 22,08 € Менше 52 тижнів 0,00 € Об'єм 240 Капіталізація 146,1 Меріленд PER 29,6 Дивідендна дохідність 3,11% Дивіденд на акцію 0,68 € Середній ціль аналітиків 21,38 €





Річні результати — Ібердрола, Південна Австралія Вправа закрита Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025-12-31 45,55 мільярда євро 6,29 мільярда євро 2024-12-31 44,74 мільярда євро 5,61 мільярда євро 2023-12-31 49,33 мільярда євро 4,80 мільярда євро 2022-12-31 53,95 мільярда євро 4,34 мільярда євро

Дивідендна історія — Iberdrola, SA Дата відрядження Сума на акцію 2026-07-06 0,427 € 2026-05-21 0,005 € 2026-01-12 0,253 € 2025-07-04 0,409 € 2025-05-22 0,005 € 2025-01-10 0,231 € 2024-07-04 0,351 € 2024-05-09 0,005 €

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

Ібердрола: Групова презентація

Розташована в Більбао, де її штаб-квартира виходить на місто з вежі Ібердрола, компанія має близько 45 000 співробітників та будує свою модель навколо двох взаємодоповнюючих стовпів:

Електричні мережі — транспортування та розподіл — у Великій Британії (ScottishPower, а з 2024 року Electricity North West), у Сполучених Штатах (Avangrid, на північному сході), у Бразилії (Neoenergia) та в Іспанії: регульована діяльність з індексацією доходів на основі активів, що забезпечує стабільність результату;

— транспортування та розподіл — у Великій Британії (ScottishPower, а з 2024 року Electricity North West), у Сполучених Штатах (Avangrid, на північному сході), у Бразилії (Neoenergia) та в Іспанії: регульована діяльність з індексацією доходів на основі активів, що забезпечує стабільність результату; Декарбонізоване виробництво : наземний та морський вітер, гідроенергетика, сонячна енергетика — зі статусом провідного світового виробника вітроенергетики — доповнені парованою газовою енергією як резервною.

Група має представництва в Іспанії, Великій Британії, США, Бразилії, Німеччині, Франції та Австралії. Однак у квітні 2026 року вона вийшла з Мексики, продавши свої місцеві операції приблизно за 4 мільярди доларів, щоб переорієнтувати капітал на країни з рейтингом А. Управління залишається стабільним: Ігнасіо Галан очолює раду директорів, а Педро Азагра керує операціями з 2024 року.

Результати: регульована машина для отримання прибутку, яка прискорює

Нещодавні публікації підтверджують надійність моделі:

Вправа 2025 (опубліковано 25 лютого 2026 року): чистий прибуток у розмірі 6 285 млн євро, що на 12% більше, при доході близько 45 млрд євро; інвестиції досягли 14,5 млрд євро, 85% з яких були зосереджені в країнах з рейтингом А;

(опубліковано 25 лютого 2026 року): чистий прибуток у розмірі 6 285 млн євро, що на 12% більше, при доході близько 45 млрд євро; інвестиції досягли 14,5 млрд євро, 85% з яких були зосереджені в країнах з рейтингом А; І семестр 2026 року (опубліковано 22 липня): чистий результат у розмірі 4,34 млрд євро (+22%), збільшений завдяки внеску проданих мексиканських операцій та зростанню британської, американської та бразильської мереж;

(опубліковано 22 липня): чистий результат у розмірі 4,34 млрд євро (+22%), збільшений завдяки внеску проданих мексиканських операцій та зростанню британської, американської та бразильської мереж; Дев'ять місяців 2026 року (опубліковано 21 жовтня): чистий прибуток 5,82 млрд (+9,6%), скоригований прибуток зріс на 8,8% до 5,14 млрд, і перш за все річний ціль підвищено : керівництво зараз планує досягти зростання скоригованого прибутку щонайменше на 10% у 2026 році.

Ця послідовність — Iberdrola подвоїла свої прибутки за шість років — ґрунтується на простому механізмі: регульовані мережі розвиваються відповідно до інвестиційних планів, затверджених регуляторами, тоді як відновлювані джерела енергії забезпечують вплив на ціни на електроенергію та зелені сертифікати. Стратегічний план, представлений у вересні 2025 року, передбачає 58 мільярдів євро інвестицій протягом 2026-2028 років (включаючи 20 у Великій Британії, 16 у Сполучених Штатах, 9 на Піренейському півострові та 7 у Бразилії), що збільшиться на додаткові 45 мільярдів протягом 2029-2031 років.

Дивіденди Iberdrola: еталонна дохідність у секторі

Політика винагороди акціонерів є однією з історичних переваг акцій. За 2025 фінансовий рік загальна винагорода становила приблизно 0,68 євро за акцію, сплачено повністю готівкою двома частинами (€0,253 у січні 2026 року та €0,427 у липні 2026 року), на загальну суму приблизно €4,5 млрд. Очікується, що восени 2026 року дохідність становитиме близько 3,1% — менш вражаючий, ніж коли ціна акцій була нижчою, але підтриманий зростанням дивідендів близько 9% на рік. Перший проміжний дивіденд за 2026 рік також було збільшено на 8,7% до 0,275 євро на акцію, і його буде оголошено разом із результатами за дев'ять місяців 21 жовтня 2026 року. Примітка: група не виплачує дивіденди акціями — дивіденди виплачуються повністю готівкою, що гарантує якість розподілу.

Історія: Від Більбао до світового саміту з вітроенергетики

Зароджена в результаті злиття Hidroeléctrica Española та Iberdrola у 1992 році, яке, своєю чергою, стало результатом злиття двох давно існуючих іберійських гідроенергетичних компаній, компанія спочатку діяла як дискретно прибутковий регіональний іспанський постачальник електроенергії на ринку, де домінувала Endesa. Поворотний момент настав на початку 2000-х років, ініційований Ігнасіо Галаном: відмова від масових придбань теплової енергії, здійснених конкурентами, протилежна ставка на вітрову, гідроелектростанцію та газові турбіни комбінованого циклу, а потім методичне міжнародне розширення у Великій Британії, Сполучених Штатах та Бразилії. Такий протилежний підхід окупився під час енергетичного переходу: тоді як групи, які залишалися відданими вугіллю, були змушені відкладати мільярди на списання, Iberdrola послідовно здійснювала інвестиційні цикли у відновлювані джерела енергії та мережі, зрештою ставши другою за величиною електроенергетичною компанією у світі за ринковою капіталізацією після китайської State Grid, без урахування державних підприємств.

Мережі та відновлювані джерела енергії: чому ця модель обнадійлива

Унікальна характеристика Iberdrola полягає в балансі між двома типами доходів. Мережі передачі та розподілу, які становлять майже половину інвестицій у плані на 2026-2028 роки, генерують регульований дохід: регулятор дозволяє дохідність на основі активів, індексовану відповідно до інфляції, що робить результат відносно нечутливим до економічних коливань. Цей потік доходів фінансує дивіденди та заспокоює інвесторів, які отримують дохід. З іншого боку, відновлювані джерела енергії забезпечують потенціал зростання: кожна вітрова або сонячна електростанція, що вводиться в експлуатацію, розширює вже величезний портфель та фіксує ринкові ціни або довгострокові контракти з великими компаніями, які прагнуть декарбонізованої електроенергії. У європейському контексті, де електрифікація способів використання енергії — автомобілі, теплові насоси, центри обробки даних — неминуче збільшить навантаження в мережі, ця дворівнева структура — це саме те, чого шукають довгострокові керуючі активами, пенсійні фонди та страховики життя, які представляють більшість акціонерів.

Акціонерне володіння та викуп акцій

Капітал Iberdrola є високоліквідним та переважно інституційним. Найбільшим акціонером є суверенний фонд добробуту. Катарський орган з інвестиційчия частка становила приблизно 7% на початку 2026 року після незначного продажу акцій. Жоден контролюючий акціонер не домінує: це структура управління, що орієнтована на ринок, зі значною мірою оновленою радою директорів, що оточує початкову команду керівництва. Група не запустила масштабну програму викупу акцій: пріоритетом капіталу залишаються промислові інвестиції та грошові дивіденди, при цьому зростання прибутку використовується переважно для фінансування зростання дивідендів та зменшення левериджу.

Аналіз: Сильні сторони та ризики чемпіона з електромобілів

Справа Iberdrola поєднує захисні якості — регульовані активи, країни з рейтингом А, зростання грошових дивідендів — зі зростанням впливу мереж та відновлюваних джерел енергії, видимість яких гарантована планами європейських та американських урядів. Ризики не відсутні: процентні ставки впливають на оцінку інфраструктурних активів; американський політичний цикл знову спалахнув восени 2026 року, коли федеральна адміністрація наприкінці жовтня звернулася з проханням про перегляд дозволу на морську вітрову електростанцію (Vineyard Wind), що нагадує про те, що сектор залишається схильним до регуляторного арбітражу; а поточна інтеграція мережевих придбань, таких як 80% частки у фінській компанії Caruna, придбаної в липні 2026 року приблизно за 2,3 мільярда євро, вимагає бездоганного виконання. Порівняно з французькими акціями в секторі, такими як EngiIberdrola вирізняється більшою часткою регульованих активів за межами єврозони та швидшим зростанням прибутків. Ці фактори не є інвестиційною рекомендацією. Інші європейські акції із захистом від дивідендів включають... Цюріхське страхування у страхуванні.

Ібердрола: п'ять ключових фігур, яких варто пам'ятати

6 285 мільйонів євро чистий результат за 2025 рік зріс на 12%;

чистий результат за 2025 рік зріс на 12%; 14,5 мільярд євро інвестиції до 2025 року, з яких 85% – у країни з рейтингом А;

інвестиції до 2025 року, з яких 85% – у країни з рейтингом А; 58 мільярд євро інвестиційний план на 2026-2028 роки, представлений у вересні 2025 року;

інвестиційний план на 2026-2028 роки, представлений у вересні 2025 року; 0,68 євро за акцію дивіденди за 2025 рік, повністю у грошовій формі;

дивіденди за 2025 рік, повністю у грошовій формі; щонайменше +10% : цільовий показник зростання скоригованого прибутку на 2026 рік, підвищений 21 жовтня 2026 року.

Ці п'ять показників підсумовують ціннісну пропозицію: двозначне зростання прибутку, зумовлене регульованими активами, стабільно зростаючі грошові дивіденди та восьмирічна видимість у промисловості — характеристики, які зробили акції переконливим вибором для дохідних портфелів у Європі.

Ібердрола, іспанська компанія, акція якої котирується в євро на Мадридській акції, має право на отримання PEA а також можуть бути придбані на рахунок цінних паперів через план заощаджень на акціонерному капіталі :

Перевірте доступ до Мадридської фондової біржі — стандарт серед французьких онлайн-брокерів; Пошук за назвою за кодом IBE (ISIN ES0144580Y14); Розмістити лімітне замовлення ліквідність відмінна, акції є одними з найбільш торгуваних в Іспанії; Передбачте графік дивідендів : авансовий платіж у січні, решта у липні, після затвердження загальними зборами.

Заявки, розміщені протягом торгових годин на Мадридській фондовій біржі, виконуються одночасно з Паризькою фондовою біржею, а ліквідність акцій також дозволяє здійснювати регулярні заплановані покупки — стратегія, яка добре підходить для акцій, що виплачують дивіденди, вихід яких на ринок відбувається поступово. Для резидентів Франції Іспанія не утримує податок з дивідендів Iberdrola, що розподіляються через стандартні європейські канали (застосовується режим транскордонного звільнення), а французьке оподаткування застосовується відповідно до обраного плану заощаджень (значна перевага PEA для акцій, що виплачують дивіденди).

FAQ: Часті запитання про акції Iberdrola

Яка дивідендна дохідність Iberdrola?

Приблизно 3,1% за ціною закриття у жовтні 2026 року, виходячи з дивідендів за 2025 рік у розмірі 0,68 євро на акцію, виплачених повністю готівкою. Проміжні дивіденди за 2026 рік було збільшено на 8,7%.

Чи має Iberdrola право на участь у PEA (французькому плані заощаджень на акціонерному капіталі)?

Так: іспанська компанія котирується в євро, акції можуть належати французькому приватному інвестиційному товариству (PEA).

Чому Ібердрола покинула Мексику?

Переорієнтувати свій капітал на країни з рейтингом А. Продаж, завершений у квітні 2026 року приблизно за 4 мільярди доларів, зміцнив фінансову структуру та спростив групу.

Який інвестиційний план групи?

58 мільярдів євро протягом 2026-2028 років, 85% у країнах з рейтингом А (Велика Британія, США, Іспанія, Бразилія), збільшено на 45 мільярдів, запланованих на 2029-2031 роки, в основному спрямованих на електричні мережі та відновлювані джерела енергії.

Яку роль відіграють мережі в результаті?

Група не публікує жодного відсотка, але регульовані британські, американські, бразильські та іспанські мережі становлять основну осередок стабільності, і саме до них спрямована основна частина інвестиційного плану на 2026-2028 роки. Відновлювані джерела енергії забезпечують додатковий важіль зростання.

Чи існує програма викупу акцій?

Група надає пріоритет грошовим дивідендам та промисловим інвестиціям; жодної масштабної програми викупу активів не проводиться, зростання в основному служить виплаті дивідендів та скороченню боргу.

Хто є основним акціонером?

Суверенний фонд Qatar Investment Authority, маючи приблизно 7% капіталу, випереджає великих міжнародних керуючих активами. Жоден акціонер не має контролю.

Чи загрожують інвестиції дивідендам?

Ні: стратегія групи полягає у збільшенні грошових дивідендів приблизно на 9% на рік, що пов'язано зі зростанням скоригованого прибутку, зберігаючи при цьому фінансовий леверидж у межах діапазону, повідомленого інвесторам. Продаж нестратегічних активів, таких як вихід з Мексики, додатково підтримує цю мету.

Яка наступна дата публікації?

Після публікації результатів за дев'ять місяців 21 жовтня 2026 року, річні результати за 2026 рік будуть представлені у лютому 2027 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.