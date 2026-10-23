Акції Sandoz (SDZ): ціна, біосиміляри та прогноз на 2026 рік

Sandoz є світовим лідером у виробництві генеричних та біосимілярних лікарських засобів. Відокремившись від Novartis у жовтні 2023 року, компанія з Базеля стала однією з найдинамічніших акцій на Швейцарській фондовій біржі лише за три роки, зі зростанням понад 20% лише у 2026 році завдяки буму біосимілярів. Котирується під тікером СДЗ З включенням до SMI у вересні 2026 року, компанія втілює унікальну промислову авантюру: зробити найдорожчі методи лікування доступними для якомога ширшої аудиторії. У цьому інформаційному бюлетені представлено ціну акцій Sandoz, бізнес-модель групи, її перспективи та способи інвестування з Франції.

Ціна акцій Sandoz у режимі реального часу

Ціна акцій Sandoz зараз становить 80,66 CHF (francs suisses), avec une variation de 2,10 % sur la séance. Environ 1 179 682 titres ont été échangés aujourd’hui, et sur les douze derniers mois, le titre évolue entre 48,15 CHF et 81,10 CHF CHF.

Торгувати з Vantage ринки Регульований брокер · Безкоштовний демо-рахунок · Швидке виконання CFD – це складні інструменти, які пов'язані з високим ризиком швидкої втрати капіталу. Відкрийте безкоштовний рахунок →

Восени 2026 року ціна акцій у Франкфурті становить близько 86 євро (у швейцарських франках у Цюриху), а ринкова капіталізація становить приблизно 32 мільярди швейцарських франків. Код ISIN: CH1243598427Входження Sandoz до індексу SMI, яке набуло чинності у вересні 2026 року одночасно з входженням Galderma, розширило базу інституційних акціонерів та сприяло ліквідності акцій.

Données financières — Sandoz Group AG

Є В CH1243598427 Місце переліку Швейцарський — тікер sdz.sw Сектор Healthcare — Drug Manufacturers – Specialty & Generic Сидіння Швейцарія — Офіційний сайт Капіталізація ≈ 34,90 млрд швейцарських франків (станом на 24 жовтня 2026 року) PER (TTM) ≈ 68,9 (станом на 24.10.2026) дивіденд 0,80 CHF par action — rendement ≈ 1,0 %

Останні річні результати

здійснення Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025 11,09 млрд швейцарських франків 914,0 M CHF 2024 10,36 млрд швейцарських франків 0 CHF 2023 9,65 млрд швейцарських франків 77,0 M CHF

Історія дивідендів на акцію

Дата відрядження дивіденд 13.04.2026 0,80 швейцарського франка 17.04.2025 0,60 швейцарського франка 03.05.2024 0,45 швейцарського франка

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

Sandoz: Огляд компанії

Sandoz не новачок: заснований у 1886 році в Базелі, придбаний імперією Sandoz, яка об'єдналася з Ciba-Geigy, утворивши Novartis у 1996 році, бренд знову з'явився, коли Novartis вирішила позбутися свого бізнесу з генеричними препаратами. Розділення, що набуло чинності з 4 Octobre 2023, надала акціонерам Novartis одну акцію Sandoz за кожні п'ять акцій, що належали їй.

Група, очолювана Річард Сейнор та очолюваною Гілбертом Гостіном, компанія має близько 24 000 співробітників по всьому світу. Її модель базується на двох взаємодоповнюючих основах:

Вступні титри копії ліків, що стали безоплатними, виробляються у великих масштабах для систем охорони здоров’я та пацієнтів у Європі, Америці та на ринках, що розвиваються, — бізнес, орієнтований на обсяги та чутливий до ціни, де перевага полягає в інтегрованих виробниках;

копії ліків, що стали безоплатними, виробляються у великих масштабах для систем охорони здоров’я та пацієнтів у Європі, Америці та на ринках, що розвиваються, — бізнес, орієнтований на обсяги та чутливий до ціни, де перевага полягає в інтегрованих виробниках; Біосиміляри Це копії біологічних препаратів (моноклональних антитіл, терапевтичних білків), які набагато складніше розробляти та виробляти. Це двигун зростання групи: біосиміляри забезпечили приблизно 1,5 мільярда доларів продажів у першій половині 2025 року і з того часу зростають.

Штаб-квартира, яку буде відкрито в Базелі наприкінці 2024 року, символізує відродження окремої ідентичності після століття перебування в тіні великих фармацевтичних груп.

Золотий цикл біосимілярів

У поточному десятилітті закінчується термін дії патентів на деякі з найбільш продаваних біологічних препаратів в історії — від блокаторів TNF та антитіл до PCSK9 до інсуліну, а до 2026-2030 років — на деякі антитіла до амілоїду та інтерферони. Кожне закінчення терміну дії патентів відкриває багатомільярдний ринок біосимілярів, а зниження цін на 30–60% збільшує обсяги продажів на користь медичних страховиків та пацієнтів. Компанія Sandoz, яка випустила перший біосиміляр в історії Європи (омеритид зростання у 2006 році) та один з перших біосимілярів антитіл (Hyrimoz, копія Humira, у 2023 році), має всі шанси на закінчення терміну дії патентів. Група також досягла символічної віхи 18 вересня 2026 року в Канаді було схвалено першу генеричну версію семаглутиду. — молекула для лікування діабету та ожиріння, що продається під назвами Ozempic та Wegovy — вперше на великому ринку, що відкриває значні можливості для зростання, коли патенти та захист даних дозволяють це робити в інших місцях.

Результати: Підтверджене прискорення

Нещодавні публікації свідчать про тенденцію до зростання:

Вправа 2025 (опубліковано 25 лютого 2026 року): керівництво описує результати як стабільні, з очікуваним прискоренням зростання у 2026 році — базова маржа вже була збільшена у жовтні 2025 року, що свідчить про перевищення початкових прогнозів;

(опубліковано 25 лютого 2026 року): керівництво описує результати як стабільні, з очікуваним прискоренням зростання у 2026 році — базова маржа вже була збільшена у жовтні 2025 року, що свідчить про перевищення початкових прогнозів; І семестр 2026 року (опубліковано 5 серпня): половина охарактеризована як стабільна, з винятковим зростанням біосимілярів у другому кварталі, що підтверджує річні цілі;

(опубліковано 5 серпня): половина охарактеризована як стабільна, з винятковим зростанням біосимілярів у другому кварталі, що підтверджує річні цілі; Наступна зустріч публікація продажів за третій квартал, очікується 27-28 жовтня 2026 року.

По суті, аналітики стежать за трьома показниками: зростанням продажів біосимілярів у Європі та Сполучених Штатах, базовою маржею EBITDA, висхідна траєкторія якої відображає зростання продуктивності промисловості, та прогресом у розробці близько сорока активів, що регулярно збагачуються партнерствами, такими як укладене з mAbxience щодо еміцизумабу, біосиміляра для лікування гемофілії.

Ринок генеричних препаратів: галузь з високими обсягами виробництва під тиском

Індустрія генеричних препаратів працює з вузькою рентабельністю, де конкурентоспроможність залежить від дрібниць: виробничих витрат, розмірів партій, глибини портфеля та участі в національних тендерах. У Європі більшість країн купують свої генерики через аукціони, де контракт виграє той, хто запропонує найнижчу ціну, — система, яка консолідувала сектор навколо кількох глобальних гравців, головним з яких є Sandoz, стикаючись з конкуренцією з боку індійських та китайських виробників. Цей постійний ціновий тиск має вибіркову перевагу: він усуває малозабезпечених гравців та винагороджує групи, здатні виробляти продукцію в Європі, близько до ринків, забезпечуючи безпеку поставок, яку системи охорони здоров'я дедалі більше цінують з часів дефіциту після Covid. Саме це позиціонування Sandoz: європейська та американська промислова база, портфель, що охоплює сотні молекул, та можливість перетворення своїх заводів на більш прибуткові біосиміляри, оскільки генеричний препарат стає все більш комерціалізованим.

Кундл та пеніцилін: символ європейської проблеми

Австрійський об'єкт у Кундлі, спадщина історичних промислових галузей регіону, є останнім великим заводом пеніциліну на Заході. На початку 2026 року Sandoz оголосила про скорочення близько ста робочих місць там на тлі китайської конкуренції на ринку основних антибіотиків — питання, яке пильно відстежується в Брюсселі та Відні, оскільки воно ставить під сумнів суверенітет Європи в галузі охорони здоров'я: залежність від азійських постачальників антибіотиків першого ряду є ризиком, який державні органи починають вирішувати. Для акціонера ця ситуація ілюструє трансформацію групи: збереження стратегічних об'єктів, інвестування туди, де створюється цінність (біоаналоги, складні активні інгредієнти), та перерозподіл потужностей продуктів, які стали товарами. Комунікація групи щодо Кундла та її словенських інвестицій відображає ту саму стратегію: залишатися провідним виробником доступних фармацевтичних препаратів на Заході.

Bio100: дорожня карта до 2040 року

На Дні інвесторів у вересні 2026 року керівництво представило своє бачення «Bio100»: подвоїти дохід до 2035 року і запропонувати сто біосимілярів до 2040 рокуПлан спирається на масштабні промислові інвестиції, включаючи новий завод біосимілярів вартістю 300 мільйонів доларів у Словенії та центр виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), який відкриється наприкінці вересня 2026 року в Лендаві, доповнені придбанням біологічних потужностей Just-Evotec Biologics, включаючи завод у Тулузі. Ця промислова мережа — єдина у своєму роді за межами Азії — є перешкодою для входу в цю модель: розробка та виробництво біосимілярів, що відповідають американським та європейським стандартам, вимагає десятиліть досвіду.

Дивіденди Sandoz: Зростання до розподілу

Важливий момент для інвестора, що отримує дохідність: Sandoz не виплачувала дивідендів з моменту лістингу.Керівництво віддає перевагу розподілу всіх грошових потоків на промислові інвестиції та зростання — вибір, що відповідає фазі розвитку групи, але виключає акції з портфелів, що прагнуть негайного доходу. Дохідність акціонерів повністю залежить від зростання ціни акцій, що підтримується зростанням прибутку. Якщо цикл біосимілярів перевищить очікування, дивіденди можуть бути переглянуті в середньостроковій перспективі, але на сьогоднішній день нічого не оголошено: будь-які інвестиції в Sandoz повинні бути мотивовані перспективою приросту капіталу, а не доходу.

Аналіз: Переваги та ризики біосимілярної ставки

Справа Sandoz ґрунтується на простій та добре задокументованій тези: хвилі закінчення терміну дії патентів, заплановані на роки вперед, лідируюча світова позиція, західна промислова база, яку шукають державні покупці, стурбовані безпекою поставок, та глибокий портфель поставок. Ризики однаково ідентифіковані: конкуренція з боку азійських виробників на ринку хімічних генериків, постійний тиск європейських тендерів на ціни, регуляторна невизначеність, властива кожному біосиміляру, та довгострокова перспектива нормалізації темпів закінчення терміну дії патентів. Акції, навмисно волатильні для швейцарської компанії такого розміру, підходять для профілю зростання, який приймає відсутність дивідендів, як інструмент диверсифікації в рамках портфеля охорони здоров'я — поряд, наприклад, з інноваційною фармацевтичною компанією, такою як Novartis, її початкова материнська компанія або британська GSK у вакцинах та спеціалізованих продуктах. Ці елементи не є інвестиційною рекомендацією.

Акції Sandoz, що котируються на Цюрихській біржі у швейцарських франках, купуються на стандартному рахунку цінних паперів — Швейцарія не має права на участь PEA :

Перевірте свій доступ до SIX Swiss Exchange у вашого брокера або скористайтеся німецькою котируванням у євро (Франкфурт), якщо ваш брокер пропонує його зі зниженими комісіями; Пошук за назвою під кодом SDZ (ISIN CH1243598427); Розмістити лімітне замовленняобмін CHF/EUR здійснюється брокером; Відстеження квартальних продажів — темпи розвитку біосимілярів є ключовим показником — та новини щодо схвалення регуляторними органами.

Для тих, хто воліє уникати конвертації у швейцарські франки, лістинг у євро на Німеччині пропонує зручну альтернативу з годинами торгів та комісіями, ідентичними до інших європейських акцій. За відсутності дивідендів немає потреби повертати швейцарський податок у джерела доходу та декларувати дохід: оподаткування стягується лише після продажу, як приріст капіталу.

FAQ: Часті запитання про акції Sandoz

Чи виплачує Sandoz дивіденди?

Ні. З моменту лістингу в жовтні 2023 року група нічого не розподіляла та спрямовує свої кошти на промислове зростання та розробку біосимілярів.

Яка різниця між генериком та біосиміляром?

Генеричний препарат – це точна копія хімічного препарату; біосиміляр – це копія біологічного препарату – білка або антитіла, що виробляється живими клітинами, – який технічно неможливо відтворити ідентично, тому його розробка дорожча та має вищу рентабельність, ніж хімічний генерик.

Чому Sandoz приєдналася до SMI?

У вересні 2026 року до швейцарського індексу увійшли Sandoz та Galderma, які замінили Kühne+Nagel та Swisscom, що відображає збільшення капіталізації групи після її поділу та розширення швейцарської промислової панелі.

Що таке Біо100?

Дорожня карта, представлена ​​у вересні 2026 року: подвоїти продажі до 2035 року та вивести на ринок сто біосимілярів до 2040 року, за підтримки промислових інвестицій у Словенії та інших країнах Європи.

Де Sandoz виробляє свої біосиміляри?

У мережі заводів у Європі, включаючи нові словенські об'єкти та біологічні потужності, придбані в Тулузі через Just-Evotec Biologics, а також у Сполучених Штатах, це відрізняє групу від суто азійських виробників за критерієм безпеки поставок.

Чи доступна генерична версія семаглутиду?

Перша подія сталася 18 вересня 2026 року, коли в Канаді було схвалено генеричну версію семаглутиду, розроблену компанією Sandoz. Його впровадження на інших основних ринках залежить від збереження захисту даних та патентів.

Чому варто купувати Sandoz, а не інноваційну лабораторію?

Ці профілі радше доповнюють один одного, ніж конкурують: інноваційна лабораторія монетизує новинки за високими цінами, тоді як Sandoz монетизує терміни дії патентів за доступними цінами. Історично склалося так, що ці два види діяльності по-різному реагують на економічні цикли, що робить їх взаємно диверсифікованими в секторі охорони здоров'я.

Яка наступна дата публікації?

Очікується, що продажі за третій квартал 2026 року відбудуться 27-28 жовтня 2026 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.