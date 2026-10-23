Акції Sherwin-Williams (SHW): ціна та дивіденди за 2026 рік

Шервін-Вільямс є провідною світовою компанією з виробництва фарб та покриттів: тисячі магазинів, що належать компанії, у Сполучених Штатах, культові бренди для споживачів та промисловий підрозділ, який захищає мости, літаки та заводи. Котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі під тікером ШВ Як член промислового індексу Доу-Джонса, акції є непомітним, але вражаючим активом, що приносить дохід: сорок дев'ять років поспіль дивіденди зростають. У цьому інформаційному бюлетені представлена ​​ціна акцій у режимі реального часу, прибутки, дивіденди та способи інвестування з Франції.

Ціна акцій Sherwin-Williams у режимі реального часу

Ціна акцій Sherwin-Williams зараз становить 337,06 $з варіацією -2,48% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 1 479 553 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців акції коливалися від 289,86 до 377,77 доларів.

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Восени 2026 року акції торгувалися близько 337 доларів, а ринкова капіталізація становила приблизно 85 мільярдів доларів. Код ISIN: US8243481061Акції відновилися у 2026 році завдяки відновленню будівельної галузі США та накопиченню промислових проектів і даних.

Données financières — The Sherwin-Williams Company

Є В US8243481061 Місце переліку NYSE — ticker шв Сектор Основні матеріали — Спеціальні хімікати Сидіння Сполучені Штати — Офіційний сайт Капіталізація ≈ 81,82 млрд доларів США (станом на 18 жовтня 2026 року) PER (TTM) ≈ 31,1 (станом на 24.10.2026) дивіденд $3,20 за акцію — дохідність ≈ 0,9%

Останні річні результати

здійснення Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025 $23,57 млрд $2,57 млрд 2024 $23,10 млрд $2,68 млрд 2023 $23,05 млрд $2,39 млрд

Історія дивідендів на акцію

Дата відрядження дивіденд 21.08.2026 $0,80 22.05.2026 $0,80 02.03.2026 $0,80 14.11.2025 $0,79 15.08.2025 $0,79

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

Sherwin-Williams: Огляд компанії

Заснована в 1866 році в Клівленді, де досі знаходиться її штаб-квартира, компанія Sherwin-Williams має близько 64 000 співробітників і організована в три сегменти:

Група магазинів фарб мережа магазинів, що належать компанії, — кілька тисяч точок продажу в Північній Америці, — яка продає послуги професійним малярам та приватним особам; це серце моделі, з такою щільністю розподілу, яку жоден конкурент не може повторити;

мережа магазинів, що належать компанії, — кілька тисяч точок продажу в Північній Америці, — яка продає послуги професійним малярам та приватним особам; це серце моделі, з такою щільністю розподілу, яку жоден конкурент не може повторити; Споживчі бренди споживчі бренди, включаючи ліцензії на магазини товарів для дому та діяльність промислового субпідряду;

споживчі бренди, включаючи ліцензії на магазини товарів для дому та діяльність промислового субпідряду; Високоефективні покриття промислові та спеціалізовані покриття — захист від корозії, морське виробництво, енергетика, упаковка — продаються по всьому світу.

Бізнес-модель подібна до моделі промислового виробника сумішей: бренд, ексклюзивна мережа та прямі стосунки з професіоналом дозволяють встановлювати ціни, переносити інфляцію сировини та забезпечувати стабільне зростання. Управління забезпечується Хайді Г. Петц, голова правління, президент та головний виконавчий директор.

Результати: Відновлення зростання та покращення керівництва

Нещодавні публікації підтверджують одужання:

Вправа 2025 (річна звітність подана у лютому 2026 року): дохід у розмірі 23,6 млрд доларів США (+2,1%), чистий прибуток у розмірі 2,57 млрд доларів США, розводнений прибуток на акцію у розмірі 10,26 долара США;

(річна звітність подана у лютому 2026 року): дохід у розмірі 23,6 млрд доларів США (+2,1%), чистий прибуток у розмірі 2,57 млрд доларів США, розводнений прибуток на акцію у розмірі 10,26 долара США; Другий квартал 2026 року (опубліковано 28 липня): обсяг продажів зріс на 7,5% до 6,79 млрд доларів США, зумовлений продажами магазинів та промислових покриттів; розводнений прибуток у розмірі 3,43 долара США (+14,3%) та скоригований прибуток у розмірі 3,70 долара США (+9,5%);

(опубліковано 28 липня): обсяг продажів зріс на 7,5% до 6,79 млрд доларів США, зумовлений продажами магазинів та промислових покриттів; розводнений прибуток у розмірі 3,43 долара США (+14,3%) та скоригований прибуток у розмірі 3,70 долара США (+9,5%); Цілі досягнуто Керівництво зараз очікує скоригований прибуток у розмірі від 11,80 до 12,20 доларів на акцію за 2026 рік, оскільки компанія користується перевагами відновлення проектів з ремонту будинків та промисловості в США.

Результати за третій квартал очікуються 27 Octobre 2026, з акцентом на споживанні професійних малярів, що є провідним показником ринку ремонтних робіт у США.

Дивіденди Sherwin-Williams: невеликі, але бездоганні

Квартальні дивіденди було збільшено до 0,80 долара за акцію станом на березень 2026 року, або 3,20 долара США за рік — скромний дохід приблизно 0,95% на поточному рівні. Тут важливий не рівень, а послідовність: сорок дев'ять років поспіль зростанняЦе дуже ексклюзивний клуб, до якого входять кілька високоякісних американських акцій. Обмежена дивідендна дохідність залишає основну частину прибутку на фінансування зростання — магазинів, фабрик, цільових придбань, таких як бразильська компанія Suvinil (декоративні фарби, приблизно 1,15 мільярда доларів, що має бути завершено в жовтні 2025 року) — що стимулює зростання прибутку на акцію, історичного рушійної сили акцій. Для резидента Франції покупка здійснюється через стандартний рахунок у цінних паперах, при цьому податок на прибуток у США знижено до 15% за допомогою форми W-8BEN.

Історія: Сто шістдесят років американського живопису

Історія Sherwin-Williams починається в 1866 році в Огайо, коли Генрі Шервін та Едвард Вільямс об'єдналися для продажу фарб у Клівленді. Дві фундаментальні інновації ознаменували перші десятиліття: готова до використання фарба — у той час, коли пігменти подрібнювали на місці — та банка з фарбою, що закривається, запатентована компанією, яка зробила революцію в зберіганні продукції. 20-го століттяe Століття розширило імперію: національне покриття через магазини, що належать компанії, промислова диверсифікація, а потім інтернаціоналізація. Придбання Valspar у 2017 році за понад одинадцять мільярдів доларів стало головним недавнім стрибком, який подвоїв розмір промислового підрозділу та розширив його глобальну присутність. Відтоді група розвивала свій основний бізнес: оновлення мережі магазинів, інтеграцію придбань, викуп власних акцій — терпляче накопичення невеликих переваг, яке, накопичувалося десятиліттями, пояснює сильні показники акцій.

Ринок покриттів: структура та конкурентна динаміка

Глобальний ринок фарб та покриттів поділяється на три основні моделі. Перша – це власна дистрибуція – Sherwin-Williams у Сполучених Штатах, з тисячами магазинів, призначених для професіоналів: прямі відносини, технічні консультації та кредит постачальників створюють лояльність, яку великі роздрібні торговці не можуть повторити. Друга – це споживчий бренд, що продається повсюдно, як-от PPG або AKZO Nobel у Європі, який надає пріоритет широкому розповсюдженню. Третя – це промислова спеціалізація, де технічні покриття – захист інфраструктури, аерокосмічні покриття, упаковка для харчових продуктів – продаються на основі схвалення та експлуатаційних характеристик. Sherwin-Williams є єдиним великим гравцем, який зберігає лідируючі позиції в усіх трьох моделях, що зробило її більш стійкою до економічних циклів, ніж її конкуренти: коли нове будівництво сповільнюється, реконструкція та індустріалізація беруть гору. Саме ця взаємодоповнюваність, більше ніж будь-який окремий продукт, формує основу її довгострокового зростання.

Аналіз: Тиха якість значення Доу-Джонса

Sherwin-Williams — одна з тих американських акцій, про які ринок рідко згадує, але які цінують довгострокові портфелі: домінуюча позиція на ринку, цінова політика, дивіденди, що неухильно зростають майже півстоліття, та подвійно сприятлива експозиція — до американського ринку ремонту житлової нерухомості, цикли якого пом'якшуються професійним сектором, та до індустріалізації країни, від заводів до центрів обробки даних, яка вимагає технічних покриттів. Ризики пропорційно помірні: циклічність американського будівельного ринку, інфляція цін на сировину (смоли, пігменти), обмінний курс для акціонера в євро та преміальна оцінка, яка вимагає регулярних торгів. Це повна протилежність європейським акціям, що займаються вартістю: низький розподіл, високий складний приріст. Ці фактори не є інвестиційною рекомендацією.

Шервін-Вільямс: п'ять ключових фігур, яких варто пам'ятати

23,6 мільярди доларів : обіг за 2025 рік;

: обіг за 2025 рік; + 7,5% : зростання продажів у другому кварталі 2026 року;

: зростання продажів у другому кварталі 2026 року; 3,20 доларів за акцію : річні дивіденди, що виплачуються 49-го числа e рік поспіль;

: річні дивіденди, що виплачуються 49-го числа рік поспіль; 1,15 мільярда придбання бразильської компанії Suvinil, завершене наприкінці 2025 року;

придбання бразильської компанії Suvinil, завершене наприкінці 2025 року; від 11,80 до 12,20 доларів США : цільовий показник скоригованого прибутку на акцію на 2026 рік.

Ці орієнтири підсумовують профіль: стабільне зростання, дискретна, але безперебійна винагорода, лідерство в галузі — саме визначення комплексної цінності якості.

Що розкриває досьє про складні значення якості

Sherwin-Williams належить до категорії, яку Бенджамін Грем називав складними акціями зростання, а Волл-стріт зараз називає дивідендними аристократами: компанії, чиї дивіденди зростають понад 25 років — у цьому випадку 49. Механіка цих акцій добре задокументована: низька початкова виплата дозволяє масштабні реінвестиції в бізнес, зростання прибутку стимулює зростання дивідендів, а постійне збільшення змушує керівництво підтримувати постійну капітальну дисципліну — ви не перериваєте 49-річну серію через сумнівні капітальні витрати. Для французького інвестора привабливість подвійна: доступ до американських споживачів та промисловості в одній акції та потенційна валютна знижка, коли долар ослабне, що покращує прибутковість євро. Компромісом є відсутність значного негайного доходу: ці інвестиції оцінюються протягом десяти років, а не одного фінансового року.

Наступний квартал: чого очікує ринок

За публікацією звіту про прибутки від 27 жовтня 2026 року уважно стежитимуть з трьох причин. По-перше, порівнянні темпи зростання продажів у Північній Америці, які мають підтвердити весняне відновлення, оскільки професійні фарби є надійним провідним індикатором ринку ремонтних робіт. По-друге, валова рентабельність: зниження вартості смол та пігментів у річному обчисленні має продовжувати впливати на результати, оскільки керівництво обіцяє поступове розширення. Нарешті, кількість промислових проектів: американські центри обробки даних, заводи з виробництва напівпровідників та енергетичні об'єкти використовують високорентабельні технічні покриття, і кожен квартал приносить нову партію контрактів. Звіт, що відповідає очікуванням, автоматично підштовхне річний прибуток до верхньої межі переглянутих показників, і п'ятдесятий рік поспіль збільшення дивідендів буде цілком на шляху до 2027 року.

Акції Sherwin-Williams, що котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі, купуються на звичайному брокерському рахунку, оскільки акції США не підлягають PEA :

Перевірте доступ до ринків США — стандарт серед усіх онлайн-брокерів; Пошук за назвою під символом SHW (ISIN US8243481061); Розмістити лімітне замовлення під час американської сесії ліквідність максимальна на відкритті; Заповніть форму W-8BEN Зверніться до свого брокера, щоб зменшити податок на дивіденди до 15%.

Позицію можна нарощувати поступово, як і будь-яку акцію, що залежить від будівельного циклу в США, при цьому коливання процентних ставок періодично пропонують сприятливіші точки входу. Чотири квартальні дивіденди автоматично зараховуються в євро після конвертації; акції відстежуються відповідно до квартальних результатів у США, з особливою увагою до даних ринку ремонту житлової нерухомості.

FAQ: Часті запитання про акції Sherwin-Williams

Яка дивідендна дохідність?

Приблизно 0,95% — на перший погляд низький показник, але дивіденди постійно зростають протягом сорока дев'яти років, а зростання прибутку на акцію залишається рушійною силою оцінки.

Чи можна придбати Sherwin-Williams у рамках PEA (французького плану заощаджень на акціях)?

Ні: вартість зазначена в американських доларах; покупка здійснюється на звичайний рахунок цінних паперів зі зниженим податком на утримання до 15% через форму W-8BEN.

Яка частка Сполучених Штатів у цій діяльності?

Переважно: мережа магазинів та американська професійна клієнтура складають основну частину прибутку, а підрозділ Performance Coatings забезпечує міжнародну та промислову диверсифікацію — з кінця 2025 року його доповнює Бразилія через Suvinil.

Чому мережа магазинів така важлива?

Оскільки це створює прямі та ексклюзивні стосунки з професійними малярами, які складають основну частину обсягу: цей власний канал, який неможливо швидко відтворити, формує основу ціноутворюючої здатності групи.

Переносячи зростання на ціни, як у 2021-2023 роках: ціноутворювальна сила власної мережі дозволила захистити маржу, перш ніж зниження вартості смол та пігментів знову збільшило валову маржу у 2025-2026 роках.

Що принесло придбання Suvinil?

Лідерство в Бразилії, другому за величиною ринку декоративних фарб в Америці, було укладено в жовтні 2025 року приблизно на 1,15 мільярда доларів — це перша велика міжнародна угода групи за кілька років.

Хто керує компанією?

Хайді Г. Петц обіймає посади голови правління, президента та генерального директора, керуючи командою, що розвивається зсередини, забезпечуючи культурну спадкоємність.

Чи чутлива акція до процентних ставок?

Опосередковано: житлове будівництво в США реагує на ставки по іпотеці. Але професійна база, ремонтні та промислові підрозділи значно послаблюють цю чутливість, що демонструє зростання продажів у 2026 році, незважаючи на все ще високі ставки.

Яка наступна дата публікації?

Результати за третій квартал будуть опубліковані 27 жовтня 2026 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.