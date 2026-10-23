Акції Syensqo (SYENS): ціна, дивіденди та прогноз на 2026 рік

Syensqo – це підрозділ спеціальних хімікатів, що утворився в результаті відокремлення Solvay у грудні 2023 року: високоефективні полімери, композитні матеріали та рецептурні рішення для найвимогливіших галузей промисловості, від аерокосмічної до електричних акумуляторів. Котирується на Euronext Brussels під тікером САЄНС Як учасник індексу BEL 20, акції пережили складне IPO, попередження про прибутки на початку 2026 року, після чого відбулося потужне відновлення. У цьому інформаційному бюлетені представлена ​​ціна акцій у режимі реального часу, ділова активність, результати, перші дивіденди в історії компанії та кроки, які необхідно виконати для інвестування з Франції.

Ціна акцій Syensqo в режимі реального часу

Ціна акцій Syensqo зараз становить 77,35 €з варіацією 0,26% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 100 143 акцій, а протягом останніх дванадцяти місяців ціна акцій коливалася від 41,76 до 83,40 євро.

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Код ISIN для акції: BE0974464977 а її основне лістингове місце в Брюсселі, в євро. Після оголошення невтішних річних результатів 26 лютого 2026 року, що супроводжувалося переглядом цільових показників у бік зниження, що призвело до падіння ціни акцій приблизно на 20% протягом сесії, акції поступово відновилися завдяки поверненню зростання в першому півріччі та перегляду прогнозу в бік підвищення, оголошеному в липні 2026 року.

Données financières — Syensqo SA/NV

Є В BE0974464977 Місце переліку Brussels — ticker syens.br Сектор Basic Materials — Chemicals Сидіння Бельгія — Офіційний сайт Капіталізація ≈ 7,89 млрд євро (станом на 24.10.2026) дивіденд 1,62 євро за акцію — дохідність ≈ 2,1%

Останні річні результати

здійснення Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025 6,14 мільярда євро -62000000 € 2024 6,56 мільярда євро -5000000 € 2023 6,83 мільярда євро 193,0 мільйонів євро

Історія дивідендів на акцію

Дата відрядження дивіденд 14.05.2026 1,62 євро 15.05.2025 1,62 євро 29.05.2024 1,62 євро

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

Syensqo: Що відбувається з бізнесом спеціальних хімікатів Solvay

Розкол старої бельгійської групи Solvay, що набув чинності з 9 Decembre 2023, розділити компанію на дві частини: Солвей Solvay зберегла свій основний хімічний бізнес (каустична сода, пероксиди, зрілі промислові спеціалізовані продукти), тоді як Syensqo взяла на себе діяльність з вищою доданою вартістю. На момент виділення Solvay зберегла приблизно 37,6% капіталу своєї дочірньої компанії, частку, яку планували монетизувати в наступні роки.

У Syensqo працює близько 13 000 осіб приблизно у тридцяти країнах, і з дати звітності 2026 року компанія організована у два основні сегменти після продажу своїх нафтових послуг:

Матеріали : спеціальні полімери (фторовані, надвисокопродуктивні) та композитні матеріали, основними сферами застосування яких є електричні батареї (електроліти, сполучні речовини), аеронавтика та напівпровідники;

: спеціальні полімери (фторовані, надвисокопродуктивні) та композитні матеріали, основними сферами застосування яких є електричні батареї (електроліти, сполучні речовини), аеронавтика та напівпровідники; Продуктивність та догляд спеціальні формуляції для споживчого та промислового ринків (Novecare, Technology Solutions).

Штаб-квартира знаходиться в Брюсселі. Наприкінці 2025 року керівництво передало кермо влади. Ільхам Кадрі, архітектор розколу, залишив посаду керуючого директора, щоб Майк Радосіч в 1er Січень 2026.

Результати: після попередження, відновлення

Звіти Syensqo ілюструють складний 2025 рік, за яким послідувала значно краща перша половина 2026 року:

Вправа 2025 (опубліковано 26 лютого 2026 р.): проформа-дохід у розмірі 6,14 млрд євро, включаючи нафтові послуги (-6,5% згідно зі звітністю, -3,2% органічно); базовий показник EBITDA у розмірі 1,21 млрд євро (рентабельність 19,7%); базовий прибуток у розмірі 381 млн євро; вільний грошовий потік у розмірі 356 млн євро, що перевищує очікування;

(опубліковано 26 лютого 2026 р.): проформа-дохід у розмірі 6,14 млрд євро, включаючи нафтові послуги (-6,5% згідно зі звітністю, -3,2% органічно); базовий показник EBITDA у розмірі 1,21 млрд євро (рентабельність 19,7%); базовий прибуток у розмірі 381 млн євро; вільний грошовий потік у розмірі 356 млн євро, що перевищує очікування; Навмисне попередження : ця ж публікація супроводжувалася зниженням цільових показників на 2026 рік, які були погано сприйняті ринком в умовах слабкого промислового попиту та скорочення запасів серед споживачів хімічної продукції;

: ця ж публікація супроводжувалася зниженням цільових показників на 2026 рік, які були погано сприйняті ринком в умовах слабкого промислового попиту та скорочення запасів серед споживачів хімічної продукції; І семестр 2026 року (опубліковано 30 липня): виручка 2 953 млн євро з органічним зростанням на +1,6%, з поверненням до зростання у сегменті спеціальних полімерів та відновленням на +18% у сегменті композитних матеріалів; базовий показник EBITDA 562 млн євро (рентабельність 19%);

(опубліковано 30 липня): виручка 2 953 млн євро з органічним зростанням на +1,6%, з поверненням до зростання у сегменті спеціальних полімерів та відновленням на +18% у сегменті композитних матеріалів; базовий показник EBITDA 562 млн євро (рентабельність 19%); Цілі досягнуто Керівництво зараз очікує, що базовий показник EBITDA у 2026 році становитиме щонайменше 1,1 млрд доларів США для операцій, що тривають, що підтверджує траєкторію відновлення.

Масштабна, цілеспрямована перебудова фінансового ландшафту

Як це часто буває після виділення, Syensqo коригує обсяг своєї діяльності. Сервісний бізнес у сфері нафти та газу було продано групі SNF (оголошено 31 жовтня 2025 року, завершено в січні 2026 року, вартість підприємства 135 мільйонів євро). Керівництво ініціювало продаж бізнесу з виробництва ароматизаторів і, що найважливіше, оголосило в травні 2026 року про... Стратегічний огляд сегмента «Продуктивність та догляд»з призначеними інвестиційними банкірами — достатньо, щоб підживити спекуляції щодо глибшої трансформації групи. Водночас програма скорочення витрат на 200 мільйонів євро на рік до кінця 2026 року має на меті захистити маржу в очікуванні циклічного відновлення світового промислового попиту.

Дивіденди Syensqo: розподіл, який починається

За 2025 фінансовий рік Syensqo запропонувала виплатити дивіденди у розмірі1,62 євро за акцію, що відповідає коефіцієнту виплат приблизно 44% від базового прибутку. Група також запустила програму викупу акцій у 2024 році з потенційною цільовою сумою 300 мільйонів євро, з яких приблизно 116 мільйонів євро було виконано до 2025 року. Така розсудлива політика розподілу відповідає поточному етапу розвитку групи: скорочення боргу та фінансування зростання полімерів та композитів залишаються пріоритетами. Syyensqo – бельгійська компанія, акції якої котируються в євро. має право на отримання PEA Європейські — значна податкова перевага порівняно зі швейцарськими чи британськими акціями в цьому секторі.

Ринки спеціальних хімікатів: де відбувається відновлення

Полімери та композити Syensqo є провідними індикаторами світової галузі. Три ринки привертають увагу аналітиків. Електрична батарея По-перше: високопродуктивні електроліти, сполучні речовини та сепаратори є критично важливими компонентами літій-іонних елементів, а програми переміщення виробництва акумуляторів у Європі та Північній Америці підживлюють багаторічний канал зростання. Аеронавтика далі: композити, що кваліфікуються для використання в авіаційних елементах та двигунах, слідують за рекордними портфелями замовлень Airbus та Boeing з ефектом затримки в два-три роки — відновлення на +18%, що спостерігалося в першій половині 2026 року, точно відображає це відставання. Електроніка та напівпровідники Зрештою, високочисті фторполімери отримують вигоду від масштабних інвестицій у фабрики з виробництва мікросхем. І навпаки, сектор залишається схильним до китайської конкуренції в найбільш комерціалізованих сегментах та до дії циклу скорочення запасів: після двох років, протягом яких клієнти скорочували свої запаси, нормалізація запасів є ключовим фактором повернення до зростання, що спостерігається у 2026 році.

Від Solvay до Syenskó: столітня промислова спадщина

Історія сягає 1863 року, коли Ернест Сольвей індустріалізував свій процес виробництва соди. Бельгійська сімейна група побудувала свій бізнес на базових хімічних речовинах, перш ніж перейти на вищий ринок наприкінці 20-го століття.e століття. Зіткнувшись зі знижкою, що застосовувалася до хімічних конгломератів, акціонер підтримав поділ, бажаний Ільхамом Кадрі: дві більш прозорі компанії, кожна з власним розподілом капіталу. Для окремого інвестора ця лінія має практичні наслідки: історичні еталонні значення, порівняння цін та дивіденди до грудня 2023 року належать Solvay, а Syyensqo має історію фондового ринку лише з моменту свого створення, що робить перші дивіденди, виплачені за 2025 рік, та поточний викуп акцій ще більш цінними як ознаки зрілості нової групи.

Аналіз: циклічне та трансформаційне питання

Syensqo cumule deux histoires d’investissement. La première est cyclique : la chimie de spécialité sort d’une récession industrielle mondiale, et le titre est un levier sur la reprise des commandes en aéronautique, en électromobilité et en électronique — les matériaux composites repartent déjà fortement. La seconde est transformationnelle : la revue stratégique de Performance & Care pourrait aboutir à des cessions qui réduiraient le groupe à ses activités les plus technologiques, avec un effet sur la valorisation. En sens inverse, les risques sont nets : la dépendance aux cycles industriels, une exécution qui devra tenir les objectifs relevés, et la sur-offre possible sur certains polymères. Le titre convient à un profil qui accepte la volatilité d’une valeur de mid-cap cyclique, et non à une recherche de rendement défensif. Ces éléments ne constituent pas une recommandation. Le thème de la transition énergétique croise d’autres valeurs de cette sélection, comme Ібердрола dans l’électricité décarbonée.

Syensqo: п'ять ключових фігур, яких варто пам'ятати

6,14 мільярд євро обороту за 2025 рік (формат проформи);

обороту за 2025 рік (формат проформи); 19,7% базова рентабельність EBITDA за 2025 рік;

базова рентабельність EBITDA за 2025 рік; + 18% зростання композитних матеріалів у першій половині 2026 року, що сприяло відновленню;

зростання композитних матеріалів у першій половині 2026 року, що сприяло відновленню; 1,62 євро дивіденди на акцію, виплачені за 2025 рік, перші в історії групи;

дивіденди на акцію, виплачені за 2025 рік, перші в історії групи; 300 мільйон євро : максимальна сума викупу акцій, понад третина якої буде здійснена до кінця 2025 року.

Ці показники підсумовують ситуацію: компанія середнього розміру, стабільна рентабельність у хімічному секторі, акціонери, які починають отримувати прибутки, та канал зростання, зумовлений промисловими переходами — акумулятори, літаки та електронні чіпи. Наступні кілька кварталів покажуть, чи стане відновлення, що спостерігалося в першій половині року, стійкою тенденцією, передумовою для стійкої переоцінки мультиплікатора оцінки компанії.

Акції котируються на Брюссельській біржі в євро, PEA або рахунок цінних паперів, залежно від ваших уподобань:

Перевірте доступ до Euronext Brussels — пропонуються більшістю французьких онлайн-брокерів, часто на тих самих умовах, що й у Парижі; Пошук за назвою за кодом SYENS (ISIN BE0974464977); Розмістити лімітне замовлення ліквідність достатня, але нижча, ніж у основних паризьких акцій; Слідкуйте за публікаціями результати півріччя, оновлена ​​інформація щодо стратегічного огляду Performance & Care та повідомлення щодо продажу інвестицій.

Річні дивіденди, виплачені після весняних загальних зборів, автоматично зараховуються без утримання бельгійського податку для французьких фізичних осіб, на яких поширюється дія податкової угоди між двома країнами. У PEA (план заощадження акцій) ні дивіденди, ні приріст капіталу не оподатковуються, поки кошти залишаються в плані, що значно покращує чистий складний дохід з часом; на рахунку цінних паперів 30% фіксований податок застосовується до доходу та прибутку за стандартними правилами. Нарешті, якщо ваш брокер стягує плату за іноземні ринки, не забудьте перевірити, чи Брюссель розглядається як Euronext, а не як екзотичний ринок.

FAQ: Часті запитання про акції Syensqo

Яка різниця між Solvay та Syensqo?

З 9 грудня 2023 року вони є двома окремими компаніями, що котируються на біржі: Syensqo спеціалізується на спеціальних хімікатах (полімери, композити, передові формуляції), тоді як Solvay зберігає основні хімічні речовини. Після розділення кожен акціонер Solvay отримав акції Syensqo.

Чи виплачує Syensqo дивіденди?

Так: 1,62 євро на акцію за 2025 фінансовий рік, що становить коефіцієнт розподілу приблизно 44% від базового результату, доповнений викупом акцій на суму до 300 мільйонів євро.

Чи можна придбати Syensqo в рамках PEA (французького плану заощаджень на акціях)?

Так, оскільки компанія регулюється бельгійським законодавством, її акції мають право на участь у PEA (французькому плані заощаджень акцій) згідно з європейською схемою цінних паперів.

Чому акції впали на початку 2026 року?

Річні результати, опубліковані 26 лютого 2026 року, були порушені зі зниженням цільових показників на 2026 рік, що призвело до падіння приблизно на 20% за одну торгову сесію. Повернення до зростання у першій половині року з того часу дозволило значно відновитися.

Що таке стратегічний огляд ефективності та догляду?

Оголошений у травні 2026 року, цей огляд досліджує всі варіанти для цього сегмента рецептур, включаючи продаж активів. За ним уважно стежить ринок як за можливою прелюдією до переорієнтації групи на передові матеріали.

Які події фондового ринку чекають на нас найближчим часом?

Моніторинг зосереджений на піврічних публікаціях, повідомленнях щодо продажу активів (смаки, огляд продуктивності та догляду) та оновленні інформації про хід виконання програми заощадження на 200 мільйонів євро, оголошеної на кінець 2026 року.

Яка частка діяльності пов'язана з електричними батареями?

Група не публікує цю розбивку окремо, але полімери та електроліти для акумуляторів є одними з пріоритетних напрямків зростання для сегмента матеріалів, поряд з аерокосмічною галуззю та електронікою. Керівництво регулярно представляє хід своїх проектів у своїх піврічних звітах.

Чому варто обрати Syensqo, а не велику інтегровану хімічну компанію?

Профіль відрізняється: менший, більш спеціалізований, більше схильний до промислових циклів та проектів технологічного зростання. Це вибір, заснований на переконаннях, щодо модернізації європейської хімічної промисловості, який диверсифікується з іншими акціями в секторі.

Чи є запас ліквідним?

Так, без мегакапіталізації: щоденних обсягів достатньо для конкретного інвестора, але лімітний ордер все ж рекомендується, особливо в дні публікації звітів про прибутки.

Хто керує Syensqo?

Майк Радоссіч, генеральний директор з 1er січня 2026 року, змінивши на цій посаді Ільхама Кадрі, який залишився в раді директорів.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.