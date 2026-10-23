Цюріхське страхування є одним із провідних світових страховиків: швейцарська група, що працює у понад 200 країнах, охоплює як фізичних осіб, так і великі компанії, спеціалізуючись на глобальному страхуванні професійних ризиків після придбання британської компанії Beazley, завершеного у жовтні 2026 року. Котирується під тікером ЦУРН і стовп SMI — де він співпрацює з іншими швейцарськими важковаговиками, такими як Sandoz(Акції, які будуть додані до індексу у вересні 2026 року), поєднують одну з найвищих дохідностей серед основних швейцарських акцій з рекордною прибутковістю. У цьому інформаційному бюлетені представлена ​​ціна акцій у режимі реального часу, результати групи, її дивіденди, придбання Beazley та способи інвестування з Франції.

Ціна акцій Zurich Insurance у режимі реального часу

Ціна акцій Zurich зараз становить 615,60 CHF (швейцарські франки) з коливанням -0,45% протягом сесії. Сьогодні було продано приблизно 12 963 акції, а протягом останніх дванадцяти місяців ціна акцій коливалася від 521,00 до 627,40 швейцарських франків.

Восени 2026 року акції торгуються за ціною близько 590-620 швейцарських франків. Код ISIN: CH0011075394Після збільшення капіталу в березні 2026 року, призначеного для фінансування придбання Beazley, акції відновили свою висхідну траєкторію, підтриману рекордними результатами за півріччя.

Фінансові дані — Zurich Insurance Group AG

Є В CH0011075394 Місце переліку Швейцарський — тікер zurn.sw Сектор Фінансові послуги — Страхування — Диверсифіковані Сидіння Швейцарія — Офіційний сайт

Zurich Insurance Group AG ZURN.SW Швейцарський 618,40 CHF + 0,82% Попереднє закриття 613,40 CHF Найвища точка дня 623,60 CHF Мінімум дня 613,80 CHF Найвища точка 52 тижні 627,40 CHF Менше 52 тижнів 521,00 CHF Об'єм 238 297 Капіталізація 92,4 Меріленд PER 15,8 Дивідендна дохідність 4,85% Дивіденд на акцію 30,00 CHF Середній ціль аналітиків 617,68 CHF





Річні результати — Zurich Insurance Group AG Вправа закрита Шифр повірених у справах Чистий дохід 2025-12-31 48,80 млрд швейцарських франків 5,27 млрд швейцарських франків 2024-12-31 53,56 млрд швейцарських франків 5,23 млрд швейцарських франків 2023-12-31 49,46 млрд швейцарських франків 3,84 млрд швейцарських франків 2022-12-31 54,13 млрд швейцарських франків 4,23 млрд швейцарських франків

Історія дивідендів — Zurich Insurance Group AG Дата відрядження Сума на акцію 2026-04-10 30,000 CHF 2025-04-11 28,000 CHF 2024-04-12 26,000 CHF 2023-04-12 24,000 CHF 2022-04-08 22,000 CHF

Джерела: Yahoo Finance — ціна акцій, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 24.10.2026. Орієнтовні цифри в валюті котирування; це не є інвестиційною порадою.

Страхування Zurich: Презентація групи

Розташована в Мітенкве на березі Цюрихського озера, група має понад 65 000 співробітників та обслуговує десятки мільйонів клієнтів по всьому світу. Її профіль — це багатопрофільний страховик, що спеціалізується на страхуванні майна та від нещасних випадків.

Страхування майна та від нещасних випадків (P&C) , історичне ядро, що становить близько трьох чвертей доходів: страховик компаній, фахівців та фізичних осіб, з відомою дисциплінованою службою андеррайтингу;

, історичне ядро, що становить близько трьох чвертей доходів: страховик компаній, фахівців та фізичних осіб, з відомою дисциплінованою службою андеррайтингу; страхування життя (близько однієї п'ятої частини доходу), переважно в Європі та Латинській Америці;

(близько однієї п'ятої частини доходу), переважно в Європі та Латинській Америці; фермери : управління (не володіння) страховими біржами фермерів у Сполучених Штатах, модель на основі плати, яка монетизує операційний досвід групи без несіння ризику.

З придбанням Бізлі остаточно узгоджено 1-го числаer а 2 жовтня 2026 року — приблизно 10,8 мільярда доларів США, найбільша транзакція в історії компанії — Zurich стає провідним світовим страховиком у спеціалізації: кіберризики, професійна відповідальність, морське страхування, енергетика та спеціалізовані лінії, з центром прийняття рішень у Лондоні, що зміцнює її присутність на ринку Сіті.

Результати: серія рекордів

Останні релізи групи послідовно досягають найкращих рівнів за всю її історію.

Вправа 2025 (опубліковано 19 лютого 2026 р.): операційний прибуток у розмірі 8,9 млрд доларів США (+14%, рекорд), чистий прибуток у розмірі 6,8 млрд доларів США (+17%), основний прибуток на акцію у розмірі 45,1 дол. США (+13%); комбінований коефіцієнт для бізнесу страхування майна та від нещасних випадків становить 92,6% — чудово підходить для сектору — а валовий обсяг виданих премій вперше перевищує 50 мільярдів доларів;

(опубліковано 19 лютого 2026 р.): операційний прибуток у розмірі 8,9 млрд доларів США (+14%, рекорд), чистий прибуток у розмірі 6,8 млрд доларів США (+17%), основний прибуток на акцію у розмірі 45,1 дол. США (+13%); комбінований коефіцієнт для бізнесу страхування майна та від нещасних випадків становить — чудово підходить для сектору — а валовий обсяг виданих премій вперше перевищує 50 мільярдів доларів; І семестр 2026 року (опубліковано 6 серпня): операційний прибуток у розмірі 4,8 млрд (+13%, новий рекорд півріччя), чистий прибуток у розмірі 3,5 млрд (+14%) та перегляд цілей у бік збільшення для галузі страхування життя;

(опубліковано 6 серпня): операційний прибуток у розмірі 4,8 млрд (+13%, новий рекорд півріччя), чистий прибуток у розмірі 3,5 млрд (+14%) та перегляд цілей у бік збільшення для галузі страхування життя; Солідність : швейцарський коефіцієнт SST становить 259%, що значно перевищує вимоги, підтверджуючи здатність до поглинання придбання Beazley.

Для страховика ці цифри відображають вибірковий андеррайтинг — правильне визначення вартості премій, мінімізацію страхових випадків — та стабільну рентабельність активів. Інтеграція туристичного бізнесу, придбаного у AIG, яка збільшила коефіцієнт витрат у 2025 році, мала створити синергію у 2026-2027 роках, ще до того, як Beazley було включено до обсягу операцій.

Дивідендні акції Цюриха: провідна швейцарська дохідність

Zurich — одна з тих швейцарських компаній, які терпляче винагороджують своїх акціонерів. Запропонований розмір дивідендів за 2025 рік становить 30 швейцарських франків за акцію, що на 7% більше — стабільне зростання, що супроводжує зростання основного прибутку на акцію. За ціною близько 590 франків дохідність знаходиться між 5 та 5,5%Це вражаючий рівень для групи, рентабельність власного капіталу якої перевищує 25%. До цього додаються періодичні викупи акцій — приблизно 1,1 млрд швейцарських франків у 2024 році, така ж сума у ​​2025 році та програма на 1,8 млрд швейцарських франків, оголошена на 2026 рік, — які автоматично зменшують кількість акцій в обігу. Єдиним застереженням щодо цієї прибутковості є те, що придбання Beazley було частково профінансовано збільшенням капіталу на 3,9 млрд швейцарських франків у березні 2026 року, розмивний ефект якого компенсується в наступні роки консолідованим прибутком нової організації.

Історія: Від місцевого страховика до чемпіона світу

Заснована в 1872 році як Zurich Marine, компанія виникла з ініціативи швейцарських судновласників, які прагнули застрахувати свої судна, не маючи потреби в перетині Лондона. Від морського страхування вона розширилася до покриття всіх ризиків: пожежі, нещасних випадків, цивільної відповідальності, а потім у 20 столітті міжнародного страхування.e століття та диверсифікація у страхуванні життя, а також Сполучені Штати з фермерами. Його недавня історія — це історія віднайденої дисципліни: після надмірностей у страхуванні життя з гарантованою ставкою у 2000-х роках, виправлення яких було дорогим, група відродила себе на основі андеррайтингу майна та від нещасних випадків — бізнесу, де її культура ризику досягає успіху — та вимогливої ​​стратегії розподілу капіталу. Придбання Beazley у 2026 році вінчає цю подорож: воно забезпечує їй лідируючі позиції у світі на спеціалізованих лініях Lloyd's, ринку, де все почалося для сучасного страхування, завершуючи коло, відкрите її засновниками понад 150 років тому.

Ринок страхування: чим відрізняються страховики

Для інвестора не всі страховики однакові, і основним інструментом порівняння є комбінований коефіцієнт: сума виплачених страхових виплат і витрат, поділена на зібрані премії. Нижче 100% страховик заробляє на своїй андеррайтинговій діяльності самостійно, ще до інвестування премій; вище цього показника він повинен покладатися на свої інвестиції для компенсації. Прогнозований показник Zurich на 2025 рік у 92,6% ставить його серед світових лідерів, поряд з кількома американськими та швейцарськими аналогами. Другим критерієм є циклічна дисципліна. Ціни на страхування коливаються хвилями — жорсткі хвилі, коли капітал виводиться після катастроф, м'які хвилі, коли повертається конкуренція. Великі страховики, що котируються на біржі, сьогодні віддають перевагу прибутковому органічному зростанню, а не дорогим придбанням, і Zurich ілюструє цю обачність: Beazley — це його перше велике придбання за багато років, профінансоване в той час, коли сила його балансу дозволила йому залучити 3,9 мільярда франків акцій без погіршення регуляторних коефіцієнтів.

Що друга половина 2026 року показує про траєкторію

Рекордний показник, опублікований 6 серпня 2026 року, — 4,8 мільярда доларів операційного прибутку — це більше, ніж просто вражаюча цифра: він підтверджує стратегію останніх трьох років. Туристичний бізнес, успадкований від AIG, зараз працює на повну потужність, бізнес страхування життя підвищив свої цілі, а бізнес страхування майна та від нещасних випадків зберігає свою високу якість андеррайтингу, незважаючи на те, що перше півріччя характеризувалося дороговартісними погодними явищами для сектору. Іншими словами, група здійснила велике придбання, одночасно покращуючи свою органічну прибутковість. Саме цей сценарій керівництво має відтворити з Beazley: якщо протягом двох років консолідована група досягне того ж комбінованого коефіцієнта зі збільшенням доходів від спеціалізованих операцій, створення цінності для акціонерів буде відчутним. Ринок стежитиме, звіт за звітом, за конвергенцією до цієї мети.

Аналіз: Якість підписки та інтеграція Beazley

Інвестиційна теза щодо Zurich базується на двох стовпах. Перший – оборонний: провідний страховик майна та страхування від нещасних випадків, чий комбінований коефіцієнт нижче 93% демонструє цінову дисципліну, з дивідендною дохідністю вище 5% – бажаний профіль, коли процентні ставки знижуються. Другий – очікуване створення вартості від Beazley: об'єднуючи спеціалізовані лінії обох груп, Zurich прагне отримати високорентабельний постійний дохід у кіберстрахуванні та страхуванні професійної відповідальності, двох найдинамічніших сегментах ринку Lloyd's. Ризики, навпаки, полягають у реалізації інтеграції – збереженні талановитих андеррайтерів Beazley та культури Lloyd's у швейцарській групі – та циклі стихійних лих, які можуть тимчасово погіршити комбінований коефіцієнт, а також коливаннях валютних курсів, оскільки значна частина прибутку номінована в доларах. Ці фактори не є інвестиційною рекомендацією. З порівнянною дохідністю, Ібердрола пропонує різний захисний вплив у регульованих електричних мережах.

Акції котируються на Цюрихській біржі у швейцарських франках. Як швейцарська компанія, вона не має права на PEA та набувається на звичайному рахунку цінних паперів:

Перевірте свій доступ до SIX Swiss Exchange — стандарт серед французьких брокерів; Пошук за назвою за кодом ZURN (ISIN CH0011075394); Розмістити лімітне замовлення : акція ліквідна, але її висока ціна за одиницю (понад 500 франків) вимагає відповідного розрахунку лота; Передбачте оподаткування Швейцарський податок на дивіденди у розмірі 35%, частина якого стягується через франко-швейцарську податкову форму, а залишок оподатковується відповідно до вашого режиму (фіксований податок за замовчуванням).

Дивіденди пропонуються щорічно на весняних загальних зборах та виплачуються невдовзі після цього; сума нарахування залежить від обмінного курсу CHF/EUR на день виплати.

Страхування Zurich: п'ять ключових показників, яких варто пам'ятати

8,9 мільярди доларів рекордний операційний прибуток за 2025 рік, зростання на 14%;

рекордний операційний прибуток за 2025 рік, зростання на 14%; 92,6% комбінований коефіцієнт 2025 року, характерна риса андеррайтингової дисципліни групи;

комбінований коефіцієнт 2025 року, характерна риса андеррайтингової дисципліни групи; 50 мільярди доларів : вперше досягнута віха за виданими преміями за збитки;

: вперше досягнута віха за виданими преміями за збитки; 30 швейцарських франків : запропоновані дивіденди за 2025 рік (+7%), за умови дохідності понад 5%;

: запропоновані дивіденди за 2025 рік (+7%), за умови дохідності понад 5%; 10,8 мільярди доларів : сума придбання Beazley, остаточно узгоджена у жовтні 2026 року.

Ці показники чітко дають уявлення про групу: прибуткову, дисципліновану, прибуткову та зміцнену у своїх спеціалізованих напрямках. Моніторинг наступних кварталів покаже, чи виправдає інтеграція свої обіцянки — це основний рушій створення вартості протягом наступних двох років.

FAQ: Часті запитання про акції Zurich Insurance

Яка дивідендна дохідність Zurich?

Від 5% до 5,5% восени 2026 року, виходячи з запропонованих дивідендів за 2025 рік у розмірі 30 швейцарських франків, що становить збільшення на 7%. Це на додаток до програми викупу акцій на суму 1,8 мільярда франків, оголошеної на 2026 рік.

Чи можна страхову компанію Zurich Insurance брати у власність у рамках PEA (французького плану заощаджень за акціями)?

Ні, компанія регулюється швейцарським законодавством: акції купуються на звичайному рахунку цінних паперів з обміном на швейцарські франки та частковим відшкодуванням податку на прибуток.

Що дає придбання Beazley?

Угода, укладена на початку жовтня 2026 року приблизно на 10,8 мільярда доларів, робить Zurich провідним світовим страховиком у цій галузі (кіберстрахування, професійна відповідальність, морське страхування, енергетика) з операційним центром у Лондоні та високорентабельними регулярними доходами.

Що таке модель фермерів?

Zurich керує фермерськими біржами у Сполучених Штатах за певну плату, без страхового ризику: модель обслуговування, яка забезпечує стабільні доходи та масову присутність у сфері дистрибуції.

Яку роль відіграє обмінний курс у результатах?

Група публікує свої звіти в доларах, оскільки значна частина її бізнесу зосереджена в Сполучених Штатах; акціонери, які володіють акціями в євро або швейцарських франках, тому відчувають подвійний валютний ефект, що впливає як на прибуток, так і на ціну акцій. Це характеристика, спільна для великих міжнародних страховиків, і її слід враховувати при прийнятті інвестиційних рішень.

Чи є група фінансово стабільною?

Так: швейцарський регуляторний коефіцієнт SST становить 259%, що значно перевищує порогові значення, а комбінований коефіцієнт страхування майна та від нещасних випадків (92,6% у 2025 році) демонструє дисциплінований андеррайтинг.

Чому ціна за одиницю така висока?

Цюрих ніколи не пропонував дробових акцій: за ціною понад 500 франків за акцію повна позиція являє собою значну інвестицію. Деякі брокери пропонують купівлю дробових акцій, щоб підібрати суму інвестицій відповідно до вашого бюджету.

Яка наступна дата публікації?

Після того, як 6 серпня 2026 року було опубліковано рекордні результати за перше півріччя, результати за дев'ять місяців будуть опубліковані в листопаді, перед повним фінансовим роком, який очікується в лютому 2027 року.

Цей інформаційний лист призначений лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів; усі інвестиції в акції несуть ризик втрати капіталу.