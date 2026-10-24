Страхування життя: Інвестиційний посібник зі страхування життя у Франції

Як працює страхування життя? Просте визначення

Команда страхування життя — також пишеться assurance-vie — у Франції це, перш за все, ощадний договірВи сплачуєте страховику гроші, які називаються «преміями». Страховик інвестує їх у обрані вами інвестиційні інструменти та зобов’язується повернути ваші заощадження, включаючи прибутки, або у вигляді капіталу, або у вигляді ануїтету. У разі вашої смерті він виплачує суми особам, зазначеним у пункт про бенефіціара.

Незважаючи на назву, це не просто страхування від ризику. По суті, продукт є середньостроковою та довгостроковою інвестицією: гнучкою, без будь-яких обмежень на внески та регульованою власною податковою системою. Саме тому він залишається однією з улюблених інвестицій французьких домогосподарств, поряд з регульованим ощадним рахунком Livret A та планом заощаджень PEA.

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У контракті беруть участь чотири сторони. Чай. страхувальник підписує контракт та здійснює платежі. Чай застрахована особа – це особа, на чиє життя укладено договір; у більшості випадків це страхувальник. Чай страховика керує коштами. Зрештою, бенефіціар або бенефіціари отримають капітал після смерті застрахованої особи.

Страхування життя для експатів: не плутайте його з англосаксонським страхуванням життя

Значна частина контенту, перекладеного з англійської, плутає французьке поняття «страхування життя» з англосаксонським «страхованням життя» з його строковими полісами, медичними оглядами та страховими внесками на основі ризику. Однак страхування життя, яке Франція пропонує під цією назвою, є зовсім іншим продуктом. Страхування на випадок смерті (страхування від смерті) – це захисний продукт: ви сплачуєте страховий внесок, щоб вашим близьким було виплачено капітальну суму у разі вашої смерті протягом періоду дії страхового покриття. Якщо ви все ще живі наприкінці терміну, внески втрачаються, як і поліс страхування житла без страхового випадку.

Французьке страхування життя, навпаки, це заощадження, які належать вам: ви можете отримати їх у будь-який час протягом свого життя. Autorité des marchés financiers (AMF) та Service-Public присвячують цій відмінності окрему сторінку. Медичні анкети стосуються страхування на випадок смерті та позичальника, а не укладання стандартного договору заощаджень на страхування життя.

Як фінансувати контракт Assurance Vie

Контракт фінансується за рахунок ваших платежів. Згідно з офіційним інформаційним бюлетенем Service-Public, існує три способи сплати страхових внесків:

Безкоштовні платежі Ви сплачуєте, коли забажаєте, будь-яку суму, з урахуванням будь-якого мінімального внеску, встановленого страховиком. Це найпоширеніша формула.

Ви сплачуєте, коли забажаєте, будь-яку суму, з урахуванням будь-якого мінімального внеску, встановленого страховиком. Це найпоширеніша формула. Заплановані премії : фіксована сума, що програмується щомісяця, щокварталу або щороку. Ідеально підходить для заощадження без роздумів та для згладжування точок входу на ринки.

: фіксована сума, що програмується щомісяця, щокварталу або щороку. Ідеально підходить для заощадження без роздумів та для згладжування точок входу на ринки. Одна преміяодин платіж при підписці, наприклад, після продажу майна або отримання спадщини.

Існує немає правової стелі щодо платежів, на відміну від регульованих ощадних рахунків. Закон вимагає лише, щоб страхові внески не були явно надмірними з огляду на ваше фінансове та сімейне становище. Також немає законодавчого мінімуму для першого внеску: кожен страховик встановлює свій власний. Залежно від договору, він коливається від приблизно ста євро до кількох тисяч.

Чому вам слід «перевести годинник» якомога раніше

Перший платіж закріплює умови договору дата набрання чинності, що є відправною точкою його стажу. Однак саме цей стаж, а не дата кожного платежу, значною мірою визначає податковий режим зняття коштів: ключовий поріг встановлено на рівні восьми років. Таким чином, укладання контракту з невеликою сумою, навіть без негайного плану, запускає відлік часу. Ви можете поповнити його пізніше, в день, коли у вас з'являться заощадження для інвестування.

Куди йдуть ваші гроші: пояснення фондів страхування життя

Договір може бути один транспортний засіб, маючи лише одну підтримку — часто єврофонд — або багатотранспортний засіб, що сьогодні стосується переважної більшості контрактів. В останньому випадку ви розподіляєте свої заощадження між кількома сімействами транспортних засобів з дуже різними профілями прибутковості/ризику.

Єврофонд: безпека та ефект храповика

Команда єврофонд є історичним транспортним засобом. Страховик інвестує переважно в облігації та низькоризикові активи, а також гарантує капітал ви розміщуєте там, не враховуючи комісій, передбачених договором. Відсотки нараховуються щороку і, якщо в договорі не зазначено інше, остаточно стають вашими: це ефект храповикаВажкий рік на ринках не перекреслює успіхи попередніх років.

Компромісом є помірна прибутковість, яку страховик оголошує щороку та яка дуже змінюється від одного контракту до наступного. Вона залежить від чинних процентних ставок, віку портфеля страховика та його політики відкладання резервів. Дохідність, виплачена минулого року, нічого не гарантує на майбутнє. Деякі страховики також вимагають мінімальної частки фондів, пов'язаних з одиницями, перш ніж ви зможете отримати доступ до їхнього єврофонду або бонусної ставки.

Фонди, пов'язані з одиницями: потенціал прибутковості з пов'язаним ризиком

Фонди, пов'язані з паями (одіниці рахунку, або UC) – це негарантовані інструменти: фонди акцій або облігацій (UCITS), акції у фондах нерухомості SCPI, трекери, альтернативні фонди, структуровані продукти. Ваші заощадження більше виражаються не в євро, а в одиницях. Страховик гарантує кількість одиниць, не їхня цінність, який відстежує як зростання, так і падіння фондового ринку та ринку нерухомості.

Протягом тривалих періодів акціонерні фонди історично пропонували більший потенціал, ніж єврофонди, але ціною реальної волатильності. Багато онлайн-контрактів надають доступ до ETF, недорогі трекери що відтворює індекс, такий як CAC 40 або MSCI World. Це часто найдешевший спосіб отримати доступ до ринків у рамках гарантійного ринку.

Закон також зобов'язує страховиків пропонувати щонайменше один фонд, пов'язаний з інвестиційними фондами, з маркуванням ISR, один фонд з маркуванням Greenfin та один фонд солідарності: ви залишаєтеся вільними вибирати їх чи ні.

Єврокруасанс: компроміс на фіксованому горизонті

Єврофонди зростання пропонують гарантію капіталу, повну або часткову, але лише на певну дату погашення, щонайменше через вісім років. В обмін на цю відстрочену гарантію страховик може інвестувати більше коштів у динамічні активи. Ця формула підходить для заощаджень, які, як ви впевнені, вам не знадобляться до погашення.

критерій Єврофонд Фонди, пов'язані з паями Зростання євро Гарантія капіталу Так, завжди Немає Так, при погашенні (повному або частковому) Потенціал повернення Помірна Високий, змінний Проміжний Ризик втрати Дуже низький Реальний Можливо до погашення Рекомендований горизонт Короткостроковій та довгостроковій перспективі Довгострокові (8 років і більше) Принаймні 8 років

Самокерований чи керований: який стиль управління обрати?

Як тільки ви дізнаєтеся, які транспортні засоби доступні, вам потрібно вирішити хто керує їхнім розподілом.

Самокерований : ви обираєте власні транспортні засоби та здійснюєте власні перерозподіли — перекази з одного транспортного засобу на інший. Це найдешевша формула, що підходить для тих, хто стежить за ринковою ситуацією.

: ви обираєте власні транспортні засоби та здійснюєте власні перерозподіли — перекази з одного транспортного засобу на інший. Це найдешевша формула, що підходить для тих, хто стежить за ринковою ситуацією. Керовані портфелі (за дорученням) : ви делегуєте рішення страховику або керуючій компанії, відповідно до профілю, визначеного з вами. Зручно, але часто супроводжується додатковими зборами.

: ви делегуєте рішення страховику або керуючій компанії, відповідно до профілю, визначеного з вами. Зручно, але часто супроводжується додатковими зборами. Профільоване або цільове управлінняпроміжні формули, що пропонуються деякими контрактами. Ризикові акції автоматично зменшуються, коли наближається мета — зазвичай вихід на пенсію.

З моменту прийняття закону про зелену промисловість, керовані портфелі йдуть далі контрольовані розподіли встановлюється профілем. Обережний профіль повинен містити щонайменше 50% транспортних засобів низького ризику або 30%, якщо горизонт перевищує десять років. Збалансований профіль містить щонайменше 30%, або 20%, якщо горизонт перевищує десять років. Динамічний профіль містить щонайменше 20%, або 10% транспортних засобів, що перевищують десять років.

Збалансовані та динамічні профілі також включають невелику частку непублікованого приватного капіталу. Ви можете будь-коли перейти від самостійного управління до керованих портфелів.

Одне просте правило керує розподілом коштів: чим довший ваш горизонт, тим більшою може бути частка фондів, пов'язаних з інвестиційними фондами. З наближенням моменту, коли вам знадобляться кошти, доцільно поступово забезпечувати прибуток, перерозподіляючи їх у єврофонд.

Страхування життя: фактор, який має найбільше значення

Протягом п'ятнадцяти чи двадцяти років оплата значно знижує продуктивність. Service-Public розрізняє чотири групи:

Плата за встановлення, фіксована, оплачується при відкритті — рідкість сьогодні. Платіжні комісії (або вступні внески), що стягуються з кожної суми, яку ви сплачуєте. У традиційних банківських мережах вони можуть сягати кількох відсотків, тоді як у більшості онлайн-контрактів їх скасовано. Збори за управління, що стягується щороку з активів, що утримуються, часто вища для інвестиційних фондів, пов'язаних з одиницями, ніж для єврофондів. Плата за перерозподіл, застосовується під час переміщення заощаджень з одного транспортного засобу на інший.

Окрім цих контрактних зборів, таких як збори за самі інструменти, поточні збори фонду, пов'язаного з паями, додаються до комісії за управління контрактом. Таким чином, активний фонд може коштувати в кілька разів дорожче, ніж ETF на тому ж ринку. Споживчі асоціації, такі як UFC-Que Choisir, регулярно нагадують: контракт з високими вступними внесками та дорогими внутрішніми фондами починається з недоліків, які не можуть компенсувати жодні обіцянки продажу. Перед підписанням ознайомтеся з ключовий інформаційний документ та таблицю комісій кожного базового фонду.

Виведення грошей: часткове зняття, повна відмова або аванс

Всупереч поширеному міфу, гроші, вкладені в гарантійний план, є не замкнений, поза межами конкретних договорів. Страхувальник має три інструменти.

Часткове вилучення

Ви знімаєте частину заощаджень, а контракт продовжує діяти. Механічно, кожне зняття коштів містить частку сплаченого капіталу, яка не оподатковується, та частку прибутку, яка оподатковується пропорційно. Деякі контракти дозволяють заплановані часткові зняття коштів, щоб ви могли регулярно отримувати додатковий дохід.

Повна капітуляція

Ви повертаєте всю викупну вартість, і договір вважається закритим з втратою податку на старшинство. Будь-які штрафи за викуп не можуть перевищувати 5% від заощаджень і забороняються після десяти років дії договору. Після отримання письмового запиту страховик... два місяці виплатити кошти, у разі невиконання цієї вимоги застосовується підвищена пеня за прострочення платежу.

Аванс

Якщо договором це передбачено, страховик позичає вам суму, обмежену певним відсотком від вартості викупу, без урахування ваших заощаджень. Аванс нараховує відсотки та має бути повернутий. Сам по собі він не оподатковується, але аванс, який залишився несплаченим, можна перекласифікувати як зняття коштів. Це позбавляє вас від «розриву» старого договору через одноразову потребу.

Зверніть увагу на один особливий випадок: якщо бенефіціар формально прийнятий їх призначення, їхня згода стає необхідною для будь-якого відкликання або авансу. Це стосується акцептів, здійснених з 19 грудня 2007 року у формах, встановлених законом.

Податкові пільги на страхування життя: правила, які слід знати

Оподаткування є однією з найбільших переваг контракту, але воно підпорядковується точним правилам. Наведені нижче пункти описують режим, що діє станом на жовтень 2026 року. Податкові правила можуть змінюватися з кожним фінансовим законопроектом: перед прийняттям будь-якого важливого рішення перевірте офіційну сторінку. Як оподатковується дохід від договору страхування життя (французькою).

Поки діє контракт

Поки ви нічого не знімаєте, накопичений дохід не оподатковується податком на прибуток. Соціальні внески щороку відраховуються з відсотків за єврофондами. У фондах, пов'язаних з активами, вони набувають чинності лише після зняття коштів. Саме це захищене від оподаткування складне нарахування надає контракту його чинності протягом тривалих періодів.

На момент виведення: восьмирічна віха

Тільки ті прибуток оподатковуються кошти, що містяться у виведенні коштів, — а не капітал, який ви внесли. Їх оподаткування залежить від двох параметрів: терміну дії договору та дати платежів. Для премій, сплачених з 27 вересня 2017 року, режим є таким, за винятком соціальних внесків, які застосовуються в кожному випадку:

Вік контракту Податок на прибуток, що застосовується до прибутків До 8 років Єдиний фіксований збір у розмірі 12.8% або прогресивна шкала за глобальним варіантом 8 років і більше Річна пільга у розмірі 4,600 євро (9,200 євро для пари, яка сплачує спільний податок), потім 7.5% на прибуток, пов'язаний з чистими преміями у розмірі 150 000 євро, та 12.8% понад цю суму

Платежі, здійснені до 27 вересня 2017 року, залишаються підпадати під старий режим — прогресивну шкалу або регресивний лібералізаційний фіксований податок, залежно від стажу — з тією ж пільгою через вісім років. Конкретно, через вісім років один вкладник може знімати заробіток до 4,600 євро щороку без сплати податку на прибуток. Залишаються сплачувати лише соціальні внески. Саме тому часто кажуть, що контракт «стає вигідним» після свого восьмого дня народження.

Передача багатства за допомогою пункту про бенефіціара

Французьке страхування життя також є першорядним інструментом для передача багатства. Коли застрахована особа помирає, капітал виплачується визначеним бенефіціарам і, здебільшого, за межами маєткуЦе не впливає на розподіл майна між спадкоємцями, за умови, що страхові внески не є явно надмірними. Ви можете призначити будь-кого, кого забажаєте, члена сім'ї чи ні.

Оподаткування у разі смерті залежить від віку застрахованої особи на момент кожної виплати:

Страхові внески, сплачені до 70 років (Стаття 990 I Загального податкового кодексу Франції): кожен бенефіціар отримує пільгу в розмірі 152 500 євро за всіма контрактами разом. Понад цю суму застосовується збір у розмірі 20% до суми оподатковуваного доходу в розмірі 700 000 євро, а потім 31.25%.

(Стаття 990 I Загального податкового кодексу Франції): кожен бенефіціар отримує пільгу в розмірі 152 500 євро за всіма контрактами разом. Понад цю суму застосовується збір у розмірі 20% до суми оподатковуваного доходу в розмірі 700 000 євро, а потім 31.25%. Страхові внески, сплачені після 70 років (Стаття 757 B Загального податкового кодексу Франції): премії підлягають стандартному податку на спадщину після загальної суми в 30 500 євро, яка розподіляється між усіма бенефіціарами. Чай прибуток однак, отримані від цих премій, звільняються від оподаткування.

Чоловік/дружина, що залишився/вжила, та партнер/партнерка за цивільним договором Pacs повністю звільнені від відповідальності. Тому пункт про бенефіціара заслуговує на ретельне складання та перегляд на кожній життєвій події — шлюбі, народженні, розлученні чи смерті. Стандартна формула «мій чоловік/дружина, якщо ні, то мої діти, якщо ні, то мої спадкоємці» не підходить для кожної сімейної ситуації. У разі сумнівів нотаріус може допомогти вам скласти його.

Чому варто оформити страхування життя? Яким цілям воно відповідає

Міністерство економіки Франції підсумовує привабливість контракту, розглядаючи його у трьох аспектах: накопичення капіталу, підготовка до виходу на пенсію з додатковим доходом та передача багатства у сприятливих рамках. Конкретно, страхування життя добре підходить для:

інвестування заощаджень, що перевищують ліміти на регульованих рахунках, після того, як ваш надзвичайний фонд було побудовано;

було побудовано; фінансування середньострокового або довгострокового проекту: освіта дітей, завдаток на житло, зміна кар'єри;

створення додаткового доходу для виходу на пенсію шляхом часткового зняття коштів або довічної рентної виплати;

організація передачі багатства, зокрема на користь осіб, які не є законними спадкоємцями;

диверсифікація ваших інвестицій в рамках єдиного інструменту, включаючи гарантовані фонди, акції, облігації та нерухомість.

Це вписується в ширшу стратегію розвитку капіталу: огляд кроків, від екстрених заощаджень до інвестування, дивіться в нашому методі нарощування багатства крок за кроком.

Як вибрати найкращий договір страхування життя

Щорічні огляди виходять один за одним, але їхній рейтинг змінюється залежно від повернення коштів та поточних акцій. Замість одного фіксованого імені, ось постійні критерії, які вирізняють хороший контракт:

Нульова комісія за платежі, або комісії, узгоджені до мінімуму. Щорічні управлінські збори обмежені, як на інвестиційні фонди, пов'язані з паями, так і на єврофонди. Якість єврофонду: стабільність доходів протягом кількох років, умови доступу (чи стягується частка фондів, пов'язаних з інвестиційними фондами?), надійність страховика. Вибір транспортних засобів: недорогі ETF, фонди нерухомості SCPI та різноманітний асортимент фондів, а не обмежуваний лише власними фондами. Варіанти управління: керовані портфелі за розумною ціною, безкоштовні перерозподіли, часткове вилучення коштів за розкладом, автоматична фіксація прибутку. Обслуговуванняонлайн-керування, швидкі платежі та перерозподіл коштів, якість підтримки.

Ніщо не заважає тобі триматися кілька договорів з різними страховиками. Це дозволяє розподіляти ризики страховика, отримувати вигоду від окремих єврофондів та адаптувати кожен контракт до певної мети або групи бенефіціарів. Старий, але дорогий контракт не обов'язково закривати: він зберігає свій податковий пріоритет. Ви можете припинити його фінансування та відкрити дешевший контракт поряд з ним для нових платежів. Після підписання контракту ви маєте 30 днів щоб змінити свою думку та отримати повне відшкодування.

Страхування життя, PEA, ощадні рахунки чи PER: що обрати?

Страхування життя — це не єдина довгострокова інвестиція. Кожна страхова компанія відповідає на різні цілі, і вони часто добре працюють разом:

Обгортка міцність Limit Найкраще для якої мети? Ощадний рахунок A / LDDS Доступно та без ризику Обмежена, регульована дохідність Екстрена економія Страхування життя Гнучкість, без обмежень, переказ капіталу Вартість контракту, оптимальне оподаткування через 8 років Проєкти, пенсія, спадщина PEA Податкові пільги після 5 років, низькі брокерські комісії Обмежені, переважно європейські акції Довгострокове інвестування в акції PER (пенсійний накопичувальний план) Платежі, що вираховуються з оподатковуваного доходу Заощадження заблоковані до виходу на пенсію, крім випадків, передбачених Підготовка до виходу на пенсію, зменшення податків Рахунок цінних паперів Без обмежень для транспортних засобів Стандартне оподаткування доходів від капіталу Інвестування без обмежень

Для інвестора, який хоче володіти акціями безпосередньо, план заощаджень на акціях PEA часто є доповненням до страхового виграшу. Ми детально розглянемо, як він працює, за допомогою добірки... Акції, що відповідають вимогам PEAА якщо ви тільки починаєте працювати на ринках, наші посібник для початківців з фондового ринку пояснює основні механіки, перш ніж ви оберете транспортні засоби, пов'язані з одиницями.

Ризики та помилки, яких слід уникати

Вірити, що все гарантовано Тільки єврофонди — та єврокроасанси після погашення — захищають ваш капітал. Пайові фонди можуть втрачати вартість, іноді надовго.

Тільки єврофонди — та єврокроасанси після погашення — захищають ваш капітал. Пайові фонди можуть втрачати вартість, іноді надовго. Нехтування комісіями кілька десятих відсотка на рік становлять мільйони євро протягом двадцяти років.

кілька десятих відсотка на рік становлять мільйони євро протягом двадцяти років. Вкладання всього у фонди, пов'язані з паями, протягом короткого періоду Потреба в грошах під час спаду ринку змушує вас продавати у найневідповідніший момент.

Потреба в грошах під час спаду ринку змушує вас продавати у найневідповідніший момент. Забуття пункту про бенефіціара Застарілий пункт може передати капітал людям, яких ви б більше не обрали.

Застарілий пункт може передати капітал людям, яких ви б більше не обрали. Закриття старого договору без обдумування ви втрачаєте його податковий пріоритет, тоді як часткового зняття часто достатньо.

ви втрачаєте його податковий пріоритет, тоді як часткового зняття часто достатньо. Ігнорування ризику страховика: у разі банкрутства страхової компанії Фонди гарантій забезпечення персоналу (FGAP) покривають до 70 000 євро на застраховану особу та на страховика, усі контракти разом узяті. Крім того, розподіл ваших коштів між кількома компаніями зменшує ризики. Закон Сапена 2 також дозволяє владі тимчасово обмежувати зняття коштів у разі серйозної кризи в секторі.

Найчастіші запитання: Ваші запитання щодо страхування життя

Як працює страхування життя, одним реченням?

Ви вносите гроші за контрактом, укладеним зі страховиком, який інвестує їх у гарантовані або негарантовані транспортні засоби відповідно до вашого вибору. Ви можете повернути їх у будь-який час, а після вашої смерті вони переходять до визначених бенефіціарів зі сприятливим оподаткуванням.

Чи можна втратити гроші на страхуванні життя?

Так, на ту частину, що інвестується в інвестиційні фонди, вартість яких змінюється на ринку. Єврофонд, з іншого боку, гарантує інвестований капітал відповідно до умов договору.

Мої гроші заблоковані на вісім років?

Ні. Вісімрічний термін стосується лише оподаткування виведених доходів, яке стає більш сприятливим після цього моменту. Виведення коштів можливе будь-коли, за винятком певних конкретних контрактів або випадків, коли бенефіціар погодився на своє призначення.

Скільки потрібно, щоб відкрити страховку життя?

Немає встановленого законом мінімального внеску. Залежно від страховика, перший платіж коливається від кількох десятків або сотень євро до кількох тисяч для певних договорів страхування премій.

Чи можна мати кілька договорів страхування життя?

Так, без обмеження кількості. Податкові пільги — 4,600 євро заробітку на рік після восьми років та 152 500 євро на кожного бенефіціара у разі смерті — тим не менш, застосовуються до всіх договорів разом.

Чи є страхування життя та страхування смерті одним і тим самим?

Ні. Страхування життя – це інвестиція у заощадження, яку ви можете повернути. Страхування від смерті – це контракт на захист, який виплачує капітал лише у разі вашої смерті протягом страхового періоду, без повернення внесків у іншому випадку.

Що відбувається, коли страхувальник помирає?

Страховик виплачує капітал бенефіціарам, зазначеним у пункті, здебільшого поза межами спадщини. Оподаткування залежить від віку страхувальника на момент здійснення платежів — до чи після 70 років — а чоловік/дружина або партнер за програмою PACS звільнені від оподаткування.

Офіційні джерела: Service-Public, інформаційні бюлетені F15274 «Договір страхування життя: функціонування» (перевірено 25 вересня 2026 р.) та F22414 щодо оподаткування договорів; AMF, розділ для вкладників. Ця стаття має освітню мету та не є персоналізованою інвестиційною порадою.