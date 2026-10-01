Андре Сітроен (1878-1935) – одне з найвидатніших імен у французькій промисловості. Випускник Політехнічної школи, він не винайшов автомобіль, але був одним із перших у Європі, хто почав його масово виробляти, продавати як продукт масового ринку та використовувати як маркетинговий інструмент. Його життя також є уроком економіки: вражаючий промисловий успіх, профінансований зростаючим боргом, який закінчився банкрутством та поглинанням компанії Michelin. У 2026 році його ім'я знову з'явилося в новинах завдяки кампанії за його поховання в Пантеоні.

Раннє життя: син іммігрантів із захопленням технологіями

Андре Сітроен народився 5 лютого 1878 року в Парижі, за адресою вулиця Лаффіт, 44, у 9-му окрузі. Він був п'ятою та останньою дитиною Леві Сітроена, голландського єврейського торговця діамантами, який оселився в Парижі в 1873 році, та Амалії Кляйнманн, родом з Варшави. Прізвище походить від предка, який був торговцем цитрусовими в Нідерландах («citroen» означає лимон голландською мовою); саме Андре прийняв діарезу на літеру «е».

Його дитинство було позначене трагедією: у 1884 році його батько скоїв самогубство після катастрофічних інвестицій в алмазну шахту в Південній Африці. Блискучий студент ліцею Кондорсе, захоплений Жулем Верном та будівництвом Ейфелевої вежі, Андре вступив доПолітехнічний ан 1898.

Шестерні в ялинку: народження логотипу

У 1900 році, під час поїздки до Польщі, він відкрив процес виробництва зубчастих коліс з V-подібною канавкою. Ці шестерні, тихіші та здатні передавати велику потужність, вимагали високої точності обробки. Андре Сітроен придбав ліцензію та розробив промисловий виробничий процес з використанням сталі. У 1901 році він разом із двома друзями зі старшої школи заснував компанію з виробництва зубчастих коліс у паризькому районі Фобур-Сен-Дені.

Цей подвійний шеврон згодом став емблемою автомобільної марки: один з найвідоміших логотипів у світовій галузі виник завдяки механічній деталі.

Морс, Америка та відкриття масового виробництва

З 1906 року його запрошували допомагати виробнику автомобілів. морж, яка тоді перебувала у скрутному становищі. Він реорганізував її управління та асортимент продукції: виробництво збільшилося з 300 автомобілів у 1908 році до 800 у 1913 році. У 1912 році поїздка до Сполучених Штатів глибоко вплинула на нього: він відвідав завод Форда та відкрив для себе конвеєрне виробництво. Його амбіцією стало стати «європейським Генрі Фордом».

1915-1918: Фабрика з виробництва мушель на набережній Жавель

Мобілізований у 1914 році як артилерійський офіцер, він спостерігав за нестачею боєприпасів. У січні 1915 року він запропонував військовому міністерству побудувати протягом кількох місяців завод, здатний виробляти 75-мм снаряди з безпрецедентною швидкістю. На підставі Док ЖавеляУ Парижі він побудував ультрасучасну фабрику, на якій працювало до 13 000 жінок. Загалом вона виробила близько 23 мільйонів снарядів. Фабрика також відома своїми соціальними службами, які були рідкістю на той час: їдальня, лазарет та дитячі садки.

1919: Type A та перший серійний європейський автомобіль

Відразу після перемир'я завод втратив військові замовлення. Андре Сітроен це передбачив: він перетворив це місце на автомобільний завод за кілька місяців. У січні 1919 року він оголосив пресі про автомобіль вартістю 7250 франків, що приблизно вдвічі дешевше за найдешевший автомобіль на ринку. Кампанія викликала понад 16 000 запитів за два тижні.

La Citroën Тип АCitroën 2CV, розроблений інженером Жюлем Саломоном, був випущений того ж року. Він був представлений як перший європейський автомобіль, виготовлений великою серією, з метою виробництва 30 автомобілів на день. У 1929 році Citroën випустив 102 891 автомобіль, майже третину від виробництва Франції, та працевлаштував близько 32 000 робітників на своїх заводах у Жавелі, Сюрені, Кліші, Сент-Уані та Гренелі.

Маркетинговий геній, який випередив свій час

Андре Сітроен раніше за інших зрозумів, що реклама продає:

4 жовтня 1922 року літак написав димовими літерами над Тріумфальною аркою під час автосалону;

З 1925 по 1933 рік гігантський світловий знак, зроблений з Ейфелева вежа гігантський рекламний білборд;

гігантський рекламний білборд; Експедиції Кегреса на напівгусеничних човнах справили сильне враження на громадську думку: перетин Сахари (1922-1923), Чорний круїз в Африці (1924), Жовтий круїз в Азії (1931);

в Африці (1924), в Азії (1931); Він також впроваджує інновації у післяпродажному обслуговуванні: посібник водія, дилерська мережа, гарантовано оригінальні запчастини.

Traction Avant та банкрутство 1934 року

У 1933 році, щоб залишатися конкурентоспроможним проти Луї Рено, Андре Сітроен перебудував завод у Жавелі всього за кілька місяців, перетворивши його на один з найсучасніших у Європі. Він найняв інженера Андре Лефевра, який спроектував... за рік. Тяговий авант, представлений 24 березня 1934 року. Автомобіль революційний, але компанія фінансово виснажена: звіт Банку Франції, опублікований у травні 1934 року, повідомляє про збитки у розмірі 200 мільйонів франків.

Банки відмовляються продовжувати його підтримувати, а уряд не бажає втручатися. 21 Decembre 1934Компанію Citroën оголосили про ліквідацію. Основний кредитор, MichelinВін взяв на себе керівництво компанією. У січні 1935 року Андре Сітроен продав свої акції; П'єр Мішлен замінив його на посаді президента в липні. Хворий Андре Сітроен помер 3 липня 1935 року в Парижі у віці 57 років.

Спадщина: від Michelin до Stellantis

Бренд вижив і процвітав під керівництвом Michelin, з такими культовими моделями, як 2CV (1948) та DS (1955). У 1976 році Peugeot придбала Citroën, що дало початок групі. PSA Peugeot CitroënУ січні 2021 року в результаті злиття PSA та Fiat Chrysler було створено Stellantisз яких Citroën є одним із чотирнадцяти брендів.

У Парижі набережну Жавель було перейменовано на набережну Андре-Сітроен у 1958 році, а колишню фабрику замінив парк Андре-Сітроен. Протягом кількох років родина, зокрема його онук Анрі-Жак Сітроен, виступала за його поховання в Пантеоні. 26 серпня 2026 року президент Medef (Французької конфедерації бізнесу) Патрік Мартен публічно підтримав цю кандидатуру на літній школі організації.

Чого вчить інвестора історія Андре Сітроена

Траєкторія розвитку Citroën пропонує уроки, які досі актуальні для аналізу виробників автомобілів, що котируються на біржі:

Обсягу недостатньо. Citroën багато продавав, але за дуже низькими цінами, щоб завоювати ринок. Без достатньої маржі зростання, що фінансується за рахунок боргу, стало крихким. На фондовому ринку ви дивитеся на операційну маржу та грошовий потік, а не лише на продажі. Автомобільна промисловість є дуже капіталомісткою. Відбудова заводу чи запуск революційної моделі коштує значних коштів. Це актуально у 2026 році з переходом на електромобілі, що створює фінансове навантаження на всіх виробників. Фінансовий партнер має значення. Michelin, кредитор, став власником. Зв'язки між виробниками та постачальниками залишаються тісними; наш аналізАкції Michelin показує, як виробник шин з того часу диверсифікувався.

Щоб слідкувати за нинішнім спадкоємцем бренду Chevron, перегляньте наш профіль наАкції Stellantisі порівняти з великим історичним суперником Citroën, тим, що наАкції RenaultЦі аналізи надаються лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою.

рік подія 1878 Народився в Парижі (5 лютого) 1898 Вступ до École Polytechnique 1901 Створення компанії з виробництва шестерень типу «ялинка» 1906 Відіграє провідну роль у відновленні Морса 1915 Будівництво заводу з виробництва черепашок на набережній Жавель 1919 Запуск Citroën Type A 1924 Чорний круїз 1934 Traction Avant (березень), судова ліквідація (21 грудня) 1935 Перейнята компанією Michelin; померла 3 липня 1976 Народження PSA Peugeot Citroën 2021 Citroën стає брендом Stellantis

FAQ

Чому логотип Citroën має два шеврони?

Це нагадує V-подібні (ялинкою) шестерні, які Андре Сітроен виготовляв на початку своєї кар'єри, перш ніж піти в автомобільну промисловість.

Чому Citroën збанкрутував у 1934 році?

Компанія взяла на себе значні борги для фінансування свого зростання, реконструкції заводу Javel та розробки Traction Avant, тоді як низькі ціни продажу обмежували її прибутковість. Банки відмовилися підтримувати її, і 21 грудня 1934 року над нею було оголошено конкурсне управління.

Кому сьогодні належить Citroën?

Citroën — це бренд групи Stellantis, створений у 2021 році в результаті злиття PSA та Fiat Chrysler Automobiles.