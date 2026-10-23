Бруно Лафон, який народився 8 червня 1956 року в Булонь-Бійанкур, присвятив усю свою кар'єру одній групі: Lafarge, в якій він піднімався посаду за посадою протягом тридцяти років, перш ніж обійняти посаду генерального директора в 2006 році, а потім очолив історичне злиття зі швейцарською компанією Holcim у 2015 році. Його кар'єра жорстоко завершилася в квітні 2026 року шестирічним тюремним ув'язненням у справі про фінансування терористичних груп у Сирії — унікальний випадок для генерального директора компанії зі списку CAC 40.

Освіта: HEC, потім ENA

Після навчання в ліцеї Сен-Луї-де-Гонзаг Бруно Лафон вступив до HEC Paris, який закінчив у 1977 році, а потім навчався в École Nationale d'Administration (випуск 1982 року). Цей класичний профіль високопоставленого державного службовця з бізнес-орієнтацією характеризує всю його кар'єру: фінансова ретельність, смак до міжнародних справ та повна відданість одному закладу.

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Тридцять років піднесення в Lafarge

Він розпочав свою кар'єру в Lafarge у 1983 році як внутрішній аудитор у фінансовому відділі. Потім його кар'єра привела його до міжнародних посад: адміністративний та фінансовий директор санітарного підрозділу в Німеччині, фінансовий директор, а потім директор з міжнародного розвитку в Німеччині, а також директор з цементних операцій у Туреччині та Східному Середземномор'ї у 1990 році. У 1995 році він приєднався до виконавчого комітету як заступник головного фінансового директора; у 1998 році він став президентом гіпсового бізнесу, потім став співкерівником цементного бізнесу, прискоривши його розвиток в Азії, зокрема завдяки спільному підприємству з Shui On у Китаї. З 2003 до кінця 2005 року він обіймав посаду заступника головного виконавчого директора групи.

Генеральний директор Lafarge (2006-2015): епоха великих придбань

1 січня 2006 року Бруно Лафон став генеральним директором Lafarge та запустив стратегічний план «Excellence 2008». Його перебування на посаді відзначилося двома важливими операціями: викупом акцій міноритарних акціонерів Lafarge North America та, перш за все, придбаннямЦемент Orascom У грудні 2007 року за 8,8 мільярда євро Lafarge стала провідним виробником цементу на Близькому Сході та ринках, що розвиваються. 3 травня 2007 року він додав до своєї ролі генерального директора ще й головування в раді директорів. Ці операції з продажу активів детально описані на нашій сторінці про його... зарплата в Lafarge, зробив його одним із найбільш високооплачуваних босів у SBF 120.

2015: Злиття Lafarge-Holcim та швидкий вихід

У 2015 році він очолив злиття Equals зі швейцарською компанією Holcim, що призвело до LafargeHolcim, провідної світової компанії з виробництва будівельних матеріалів. Впровадження було недовгим: згідно з умовами жорстких угод акціонерів, він пішов з посади співголови у квітні 2017 року, а інтеграцію взяла на себе команда менеджерів Holcim. До того часу він зберігав за собою посаду заступника голови ради директорів. Одночасно він входив до складу рад директорів ArcelorMittal та EDF, очолював Комітет сталого розвитку Medef (Французької конфедерації бізнесу) до своєї відставки у січні 2018 року та був співкерівником роботи WBCSD (Всесвітньої стратегії будівництва та сталого розвитку) з енергоефективності будівель.

Сирійська справа та рішення 2026 року

Епізод, який кардинально змінив його юридичну кар'єру: щоб підтримувати роботу свого сирійського заводу, незважаючи на війну, дочірня компанія Lafarge Cement Syria виплатила приблизно 5,6 мільйона євро між 2012 і 2014 роками озброєним угрупованням, включаючи Ісламську державу, згідно з внутрішнім звітом, замовленим групою. Бруно Лафон, звинувачений у грудні 2017 року у «фінансуванні терористичної організації» та «нанесенні загрози життю інших», постав перед судом у листопаді-грудні 2025 року. 13 квітня 2026 року Паризький кримінальний суд визнав його винним і засудив до... шість років позбавлення волі з негайним ордером на арешт та штрафом у розмірі 225 000 євро Компанію Lafarge оштрафували на максимальну суму в 1,125 мільйона євро. Компанія подала апеляцію, вимагаючи звільнення – таким чином, на момент написання статті провадження триває.

Що пам’ятати

Бруно Лафонт ілюструє подвійний урок: повний успіх кар'єрного шляху всередині групи (від аудитора до генерального директора світового лідера) та найсерйознішу юридичну невдачу, яку пережив колишній генеральний директор компанії CAC 40. Щодо інших кар'єрних шляхів групових будівельників у будівельному та промисловому секторах див. біографія Жана-Луї Беффи (Saint-Gobain) або наш розділ біографій.

Джерела

Стаття Вікіпедії «Бруно Лафон» (дата звернення: 23.10.2026), основні посилання: прес-релізи Lafarge (2006-2015), Le Monde (20.11.2025, 16.12.2025 та 13.04.2026), Le HuffPost (13.04.2026), RTS (13.04.2026), Challenges. Рішення суду може бути змінено після оскарження.