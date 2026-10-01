Ерік Траппір очолює Dassault Aviation з січня 2013 року. Він народився 1 червня 1960 року, приєднався до групи у віці 24 років і більшу частину своєї кар'єри провів, продаючи винищувачі на експорт, перш ніж очолити компанію. Під його керівництвом... вогневе нападДовгий час вважався неприйнятним для продажу за межами Франції, але зараз він досяг світового комерційного успіху. У січні 2025 року він також обійняв посаду голови Промислової групи Марселя Дассо (GIMD). Портрет дискретного лідера, чиї рішення важливі для всіх, хто підтримує оборонні цінності.

Навчання та початки

Ерік Трапп'є — випускник інженерної освіти компанії Télécom SudParis. Він пройшов військову службу офіцером у ВМС Франції у 1983 та 1984 роках, а потім вступив до Dassault Aviation у 1984 році. Зараз він капітан запасу ВМС. Одружився у 1983 році та є батьком трьох дітей.

Тридцять років на службі експорту

Його кар'єра в Dassault Aviation була майже повністю зосереджена на міжнародних справах:

1984-1987 : конструкторське бюро та управління системами озброєння.

: конструкторське бюро та управління системами озброєння. 1987-1991 : міжнародне технічне управління, відповідає за переговори з Південною Кореєю, Сінгапуром, Саудівською Аравією, Чилі та Німеччиною. Він бере участь у продажу атлантичного морського патрульного літака.

: міжнародне технічне управління, відповідає за переговори з Південною Кореєю, Сінгапуром, Саудівською Аравією, Чилі та Німеччиною. Він бере участь у продажу атлантичного морського патрульного літака. 1991-1995 : відповідає за продажі в Азії, включаючи контракт Mirage з Індією.

: відповідає за продажі в Азії, включаючи контракт Mirage з Індією. 1995-2000 : відповідає за продажі в Об'єднаних Арабських Еміратах, де він керує контрактом Mirage 2000-9.

: відповідає за продажі в Об'єднаних Арабських Еміратах, де він керує контрактом Mirage 2000-9. 2000-2005 : директор з регіонів Близького Сходу та Африки, потім директор з військового експорту.

: директор з регіонів Близького Сходу та Африки, потім директор з військового експорту. 2006 : Міжнародний генеральний менеджер.

Він також веде переговори щодо промислових угод для демонстратора бойових безпілотників. nEUROnочолювана Dassault Aviation разом із Saab (Швеція), Alenia (Італія), RUAG (Швейцарія), HAI (Греція) та EADS (Іспанія). Ця європейська програма слугувала лабораторією для технологій малопомітності та автономного пілотування.

2013: Наймолодший генеральний директор в історії Dassault Aviation

Кооптований директором 18 грудня 2012 року, Ерік Трапп'є був призначений президентом і генеральним директором Січень 8 2013змінивши Чарльза Едельстенна. У 52 роки він стає п'ятим генеральним директором компанії з моменту її створення в 1929 році та наймолодшим на цій посаді.

Він успадкував парадоксальну ситуацію: Rafale був технічно визнаний, але жоден іноземний замовник його ще не придбав, і літак підтримувався лише замовленнями від французького уряду. Тому викликом десятиліття було перетворити національну програму на успішний експортний проект.

Основні продажі Rafale під його керівництвом

Наступне десятиліття довело його правоту. Ключові контракти, підписані з 2015 року:

рік країна Порядок 2015 Єгипет 24 Rafale (перший експортний замовник), доповнені другим замовленням у 2021 році 2015 Катар 24 Rafale, пізніше збільшено до 36 2016 Індія 36 літаків Rafale для французьких ВПС 2021 Grèce Нові та вживані літаки Rafale 2021 Хорватія 12 вживаних Rafale 2021 ОАЕ 80 літаків Rafale, найбільше експортне замовлення в історії програми 2022 Індонезія 42 літаки Rafale кількома партіями 2024 Сербія 12 Рафаль 2025 Індія 26 літаків Rafale Marine для ВМС Індії

Ці успіхи докорінно змінили обличчя Dassault Aviation: багаторічний портфель замовлень, нарощування виробництва та безпрецедентна видимість у військовому секторі. Вони також приносять користь основним партнерам програми, Thales для електроніки та Safran для двигунів M88. Інвестори, зацікавлені в цьому ланцюжку створення вартості, можуть ознайомитися з нашими аналізами...Акції Dassault Aviation,Дія Фалеса іАкції Safran.

Конфіденційні файли: SCAF та Falcon

Не все так просто. Європейська програма Перспективна бойова авіаційна система (FCAS)Проєкт, розпочатий разом з Німеччиною та Іспанією, ознаменувався неодноразовими промисловими розбіжностями щодо розподілу завдань між Dassault Aviation та Airbus. Ерік Трапп'є публічно захищав необхідність чітко визначеного головного підрядника для винищувача, позиція, яка регулярно підживлювала напруженість з партнерами.

З цивільного боку, асортимент бізнес-джетів Falcon У розробці Falcon 6X виникли затримки, особливо пов'язані з двигунами, перед введенням в експлуатацію, і була розроблена версія Falcon 10X. Бізнес Falcon залишається більш чутливим до економічних умов, ніж військовий бізнес.

Президент GIMD та провідна фігура серед промислових роботодавців

9 січня 2025 року Ерік Трапп'є змінив Шарля Едельстенна на посаді президента Промислова група Марселя Дассо (GIMD)Сімейна холдингова компанія Dassault, яка, зокрема, контролює Dassault Aviation та володіє значною часткою в Dassault Systèmes, сама є мажоритарним акціонером Thales. Він залишається генеральним директором Dassault Aviation.

Він також обіймає кілька представницьких посад:

Президент Європейської асоціації аерокосмічної та оборонної промисловості (ASD), обраний у травні 2017 року;

Президент GIFAS (Французької асоціації аерокосмічної промисловості), обраний 8 червня 2017 року;

Президент CIDEF (Ради оборонної промисловості Франції) з березня 2021 року по січень 2023 року;

Президент УІММ (Союзу металургійної промисловості та торгівлі), обраний 15 квітня 2021 року.

З січня 2025 року він є командиром Ордена Почесного легіону та нагороджений медаллю за аеронавтику (2023).

Європейська оборона у 2026 році: чому її роль важлива для інвестора

З 2022 року збільшення військових бюджетів у Європі зробило акції оборонних компаній однією з найбільш пильно спостережуваних тем на фондовому ринку. У цьому контексті варто звернути увагу на кілька моментів:

Книга замовлень : це забезпечує видимість протягом кількох років, але прибутковість залежить від здатності виконувати замовлення вчасно, отже, від ланцюжка субпідрядників.

: це забезпечує видимість протягом кількох років, але прибутковість залежить від здатності виконувати замовлення вчасно, отже, від ланцюжка субпідрядників. Структура управління Dassault Aviation належить GIMD, а Airbus є значним міноритарним акціонером. Тому вільний обіг акцій обмежений, що може посилювати коливання ціни акцій.

Dassault Aviation належить GIMD, а Airbus є значним міноритарним акціонером. Тому вільний обіг акцій обмежений, що може посилювати коливання ціни акцій. Експортні контракти вони залежать від політичних рішень, фінансування та іноді передачі технологій, з часто невизначеним графіком впровадження.

вони залежать від політичних рішень, фінансування та іноді передачі технологій, з часто невизначеним графіком впровадження. ESG-критерії Деякі фонди виключають зброю, інші ж реінтегрували її з 2022 року. Це впливає на попит на ці цінні папери.

Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre думка про Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

З якого часу Ерік Трапп'є очолює Dassault Aviation?

Він обіймав посаду голови правління та генерального директора Dassault Aviation з 8 січня 2013 року.

Яка була роль Еріка Трапп'є у продажах Rafale?

Колишній міжнародний керуючий директор, він керував експортною стратегією, яка дозволила укласти перші контракти (Єгипет та Катар у 2015 році, Індія у 2016 році), а потім рекордне замовлення 80 Rafale Об'єднаними Арабськими Еміратами у 2021 році.

Що таке GIMD, яку очолює Ерік Трапп'є?

Промислова група Марселя Дассо — це сімейний холдинг, який контролює Dassault Aviation. Ерік Трапп'є став його головою 9 січня 2025 року.

Ерік Трапп'є є президентом UIMM?

Так, його було обрано президентом Спілки металургійної промисловості та торгівлі 15 квітня 2021 року.