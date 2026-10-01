Жерар Местралле є одним із лідерів, які найбільше сформували енергетичний ландшафт Франції протягом останніх тридцяти років. Народився 1 квітня 1949 року в Парижі, він очолив перетворення Compagnie de Suez на промислову групу, організував злиття з Gaz de France у 2008 році, а потім очолив GDF Suez, перейменовану на Engie у 2015 році. Ця біографія розповідає про його кар'єру, основні рішення, які її ознаменували, суперечки, які він спричинив, та те, що його спадщина досі означає у 2026 році для інвесторів, які стежать за енергетичним сектором.

Освіта: інженер та старший державний службовець

Жерар Местралле пройшов типовий кар'єрний шлях французької адміністративної еліти з сильним науковим акцентом. Він є колишнім студентом Політехнічної школи (випуск 1968 року), випускником Національної школи цивільної авіації (1971), Інституту політичних досліджень Тулузи (1973), а потім ENA, яку закінчив у 1978 році з відзнакою «П'єр Мендес Франс».

Після закінчення ENA (Національної школи адміністрації) він приєднався до Міністерства фінансів на посаді цивільного адміністратора. З вересня 1982 року по липень 1984 року він обіймав посаду технічного радника з промислових питань в офісі Жака Делора, тодішнього міністра економіки та фінансів. Цей досвід роботи в Берсі (Міністерстві фінансів) дав йому глибоке розуміння взаємовідносин між урядом і великими корпораціями, що виявилося безцінним надбанням протягом усієї його подальшої кар'єри.

Від Суецької фінансової компанії до Бельгійського товариства

У 1984 році він приєднався до Suez Financial Company на посаді керівника проектів. Він швидко просунувся по службі: у 1986 році обійняв посаду заступника генерального делегата з промислових питань, у 1987 році — керуючого директора European Rights Company (дочірньої компанії Suez), а потім у 1991 році — заступника керуючого директора компанії. Згодом він став керуючим директором і головою виконавчого комітету. Société Générale de Belgique, однієї з найстаріших промислових холдингових компаній Європи, розвитком якої він керує.

Цей бельгійський досвід був вирішальним: Suez володіла частками в електроенергетиці (Electrabel), фінансах та промисловості. Це пояснює, чому Бельгія й донині залишається наріжним каменем діяльності групи, яка пізніше стане Engie.

1995-2008: Перетворення Suez на сервісну групу

У 1995 році Жерар Местралле очолив Compagnie de Suez. Його стратегія була чіткою: переорієнтувати фінансовий конгломерат на три основні напрямки діяльності, енергія, вода та чистотаДля досягнення цієї мети він ініціював злиття з Lyonnaise des Eaux. У 1997 році була створена Suez Lyonnaise des Eaux, правління якої він очолив, а наглядову раду очолив Жером Моно, історичний керівник Lyonnaise.

Потім група повернулася до назви Suez. У 2003 році вона прийняла структуру управління на основі ради директорів, а Жерар Местралле став її головою та генеральним директором. Протягом цього періоду Suez поступово відмовилася від своєї фінансової діяльності та позиціонувала себе як європейського гравця в комунальних послугах, тобто в основних послугах (електроенергія, газ, вода, утилізація відходів).

2008: Злиття GDF Suez, державний шлюб

Злиття Gaz de France та Suez, завершене в липні 2008 року, є найпоказовішою операцією в його кар'єрі. Оголошене ще у 2006 році в контексті загрози іноземного поглинання Suez, воно вимагало прийняття законодавства, яке дозволило б французькій державі зменшити свою частку в Gaz de France нижче мінімального порогу, який вона мала підтримувати. Нова група, GDF Suez, стає однією з провідних енергетичних компаній світу. Жерар Местралле був її генеральним директором з липня 2008 року по травень 2016 року, залишаючись при цьому головою ради директорів Suez Environnement, підрозділу водопостачання та водовідведення, акції якого котирувалися на фондовій біржі окремо.

Для інвесторів це злиття ілюструє ключовий момент: у регульованих секторах вартість компанії залежить як від її промислової стратегії, так і від її відносин з державою як акціонером. Це критерій, який слід враховувати під час аналізу сучасної...Екшн Engieосновним акціонером якого залишається французька держава.

2015: GDF Suez стає Engie

У 2015 році GDF Suez змінила свою назву та стала EngiОкрім ребрендингу, група оголошує про перехід до відновлюваних джерел енергії, енергетичних послуг та поступову відмову від вугілля. Однак, за словами кількох спостерігачів, цей перехід відбувається із запізненням: у статті за лютий 2020 року Le Monde У ньому згадувалося про «стратегічні помилки», які загальмували перехід групи, зазначаючи, що «зелений» перехід по-справжньому розпочався лише у 2013 році.

3 травня 2016 року Жерар Местралле залишив повноваження генерального директора. Ізабель Кочер і зберігає за собою посаду голови ради директорів. У 2018 році він передає головування Жан-П'єр КламадьєЗ 2021 року Кетрін МакГрегор є генеральним менеджером Engie.

Суперечки: компенсація та додаткові пенсійні плани

Як і багато генеральних директорів CAC 40 свого покоління, Жерар Местралле був у центрі дебатів щодо компенсації керівникам:

2012 : його загальна винагорода досягла 3 005 079 євро, що незначно знизилося (-2,7%) порівняно з 2011 роком, коли він посів 8-е місце в CAC 40 (дані взяті з Вікіпедії на основі економічної преси).

: його загальна винагорода досягла 3 005 079 євро, що незначно знизилося (-2,7%) порівняно з 2011 роком, коли він посів 8-е місце в CAC 40 (дані взяті з Вікіпедії на основі економічної преси). Жовтень 2014 Розмір його додаткової пенсії, оцінений у 21 мільйон євро та оприлюднений CGT, викликає суперечки в той час, коли група фіксує значні збитки за 2013 фінансовий рік. Вищий комітет з корпоративного управління вважає цю схему такою, що відповідає кодексу Afep-Medef; Еммануель Макрон, тодішній міністр економіки, зазначає, що держава голосуватиме проти такого типу резолюції в майбутньому.

Розмір його додаткової пенсії, оцінений у 21 мільйон євро та оприлюднений CGT, викликає суперечки в той час, коли група фіксує значні збитки за 2013 фінансовий рік. Вищий комітет з корпоративного управління вважає цю схему такою, що відповідає кодексу Afep-Medef; Еммануель Макрон, тодішній міністр економіки, зазначає, що держава голосуватиме проти такого типу резолюції в майбутньому. Травень 2016 Ставши невиконавчим головою правління, він оголошує, що відмовляється від своєї зарплати голови (350 000 євро на рік), яка виплачується до корпоративного фонду Engie.

Ці події сприяли змінам в управлінні французьких компаній, що котируються на біржі: обов'язкові голоси акціонерів щодо винагороди керівників («слово про оплату праці», закон Сапена 2 від 2016 року) та суворіші правила щодо додаткових пенсійних фондів. Для окремого акціонера ознайомлення з розділом «корпоративне управління» універсального реєстраційного документа тепер є частиною будь-якого огляду корпоративного управління. фундаментальний аналіз серйозний.

Paris Europlace, FACE та економічна дипломатія

Окрім своїх операційних обов'язків, Жерар Местралле головував Париж Європлейс, асоціація, яка просуває Париж як фінансовий центр, а також Фонд дій проти виключення (FACE) З 2007 по 2020 рік. У 2015 році його було призначено «послом навчання»; у квітні 2016 року Сеголен Руаяль доручила йому місію щодо ціни на вуглець у Європі після COP21.

Після Енджі він став виконавчим головоюФранцузьке агентство з розвитку Аль-Ули (Афалула), відповідальний за франко-саудівську співпрацю навколо цього об'єкта спадщини. У лютому 2024 року Еммануель Макрон призначив його представником Франції в цьому проєкті. Економічний коридор Індія–Близький Схід–Європа (IMEC). Він також працював у численних радах директорів: Société Générale, наглядовій раді Siemens, Європейському круглому столі промисловців та кількох міжнародних консультативних радах у Китаї та Гонконзі.

Він є командиром Ордена Почесного легіону (2016) та командиром Національного ордена за заслуги.

Чого його шлях навчить інвестора у 2026 році

Кар'єра Жерара Местралле проливає світло на три реалії, корисні для кожного, хто інвестує в цінності енергетики та державних послуг:

Великі злиття змінюють природу акцій. Акціонер Suez у 1995 році володів фінансовою холдинговою компанією; акціонер у 2008 році – інтегрованою енергетичною компанією; а акціонер у 2026 році – групою, що зосереджена на відновлюваних джерелах енергії та інфраструктурі. Інвестиційну тезу необхідно переглядати на кожному етапі. Розбиття видів діяльності на частини іноді створює цінність. Компанія Suez Environnement, яку довго очолював Жерар Местралле, стала публічною у 2008 році, перш ніж стати центральною у спробі поглинання Veolia у 2020-2022 роках. Ті, хто стежить заДія Veolia Вони добре знайомі з цим епізодом, який змінив сектор водопостачання та водовідведення у Франції. Управління має свою ціну. Суперечки щодо винагороди самі по собі не змінили траєкторію фондового ринку Engie, але вони прискорили участь акціонерів у прийнятті рішень радою директорів.

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рік Étape 1949 Народився в Парижі (1 квітня) 1978 Закінчив ENA, працював у Міністерстві фінансів. 1982-1984 Технічний радник Жака Делора, міністра економіки 1984 Приєднання до Suez Financial Company 1995 Очолює Суецьку компанію 1997 Народження Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Злиття GDF Suez, генеральний директор нової групи 2015 GDF Suez стає Engie 2016 Ізабель Кочер стає генеральним директором; він залишається головою ради директорів 2018 Жан-П'єр Кламадьє стає його наступником на посаді голови правління Engie. 2024 Представник Франції в коридорі IMEC

FAQ

Яка була роль Жерара Местралле у створенні Engie?

Він очолив злиття Gaz de France та Suez у 2008 році, потім очолював GDF Suez до 2016 року. Під його керівництвом група отримала назву Engie у 2015 році.

Хто змінив Жерара Местралле в Engie?

Ізабель Коше змінила його на посаді генерального директора у травні 2016 року, а Жан-П'єр Кламадьє – на посаді голови ради директорів у 2018 році.

Чому його золотий парашут викликав суперечки?

У жовтні 2014 року згадана цифра (21 мільйон євро) була оприлюднена, коли GDF Suez фіксувала рекордні збитки та готувала план скорочення витрат. Цю угоду було визнано такою, що відповідає кодексу Afep-Medef, але вона підживила дискусію щодо регулювання винагороди керівників.