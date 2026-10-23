Гійом Форі, народжений 22 лютого 1968 року в Шербуре, — інженер-будівельник, який очолив найбільшого у світі виробника літаків. Генеральний директор Airbus з квітня 2019 року, він подолав кризу Covid, відновив виробництво сімейства A320 та спрямував групу до водневих технологій. Він також є практичним лідером: сертифікованим пілотом-випробувачем з понад 1300 годин нальоту.

Сім'я та освіта: Політехнічний інститут, Супаеро, EPNER

Син інженера-промисловця з Політехнічної школи, який керував верфями Ateliers et Chantiers du Havre, та матері, яка була місцевою центристською обраною посадовцем у Гаврі, Гійом Форі навчався в єзуїтській середній школі Святої Женев'єв у Версалі, а потім уПолітехнічний (Випуск 1987 року) та ISAE-Supaéro. Він пройшов навчання в EPNER в Істре — державній школі випробувальних та приймальних пілотів — та отримав ступінь магістра з менеджменту в IAE Aix-en-Provence. Ця подвійна роль інженера та пілота-випробувача сформувала всю його кар'єру.

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Початки: DGA та Eurocopter (1993-2009)

У 1993 році він приєднався до Французького агентства оборонних закупівель (DGA) у льотно-випробувальному центрі в Істрі на посаді інженера з льотних випробувань гелікоптерів. У 1998 році він приєднався до Eurocopter: головний інженер, зокрема відповідальний за випробування важкого EC225 (майбутнього H225), потім директор бізнес-центру комерційних гелікоптерів і член виконавчого комітету у 2008 році як директор комерційних програм та досліджень і розробок.

Інтерлюдія PSA (2009-2013)

У 2009 році, не погоджуючись з керівництвом Eurocopter, він пішов у відставку та приєднався до групи PSA: з червня 2009 року був членом правління PSA Peugeot Citroën на посаді заступника технічного та промислового директора, а потім директора з досліджень та розробок з вересня 2010 року. Цей чотирирічний період роботи в автомобільній промисловості в період потрясінь робить його одним з небагатьох керівників авіаційної галузі, які знали автомобільну промисловість зсередини.

Повернення: Airbus Helicopters, тодішній керівник групи

У 2013 році Томас Ендерс повернув його на посаду генерального директора Eurocopter, яка згодом стала Airbus Helicopters. Там він керував кризою, що настала після катастрофи H225 у Норвегії (2016), реструктуризував програму X4, що призвело до появи H160, та запустив RACER та електричний CityAirbus. У лютому 2018 року він став генеральним директором Airbus Commercial Aircraft — другої за величиною компанії групи, — а потім 10 квітня 2019 року він став генеральним директором Airbus Group.Наступивши на цій посаді Тома Ендерса, і підтверджений на зборах акціонерів 2022 року, він очолив групу, яка досягла рекордних поставок і замовлень, керував відновленням виробництва після пандемії Covid та відстоював програму будівництва літаків на водневому паливі. У липні 2021 року він додав головування в GIFAS, а потім у червні 2023 року - в Європейській асоціації аерокосмічної промисловості (ASD). Він також входить до ради директорів AXA.

Відмінності та конфіденційність

Лицар Національного ордена за заслуги (2010), він буде підвищений до офіцера Почесного легіону в липні 2025 року. Одружений і батько трьох дітей, він розмовляє французькою, англійською та німецькою мовами та вивчає китайську; досвідчений спортсмен (марафон, трейлраннінг, альпінізм, вітрильний спорт), він живе переважно в Парижі, незважаючи на те, що штаб-квартира групи розташована в Бланьяку. Щодо фінансових аспектів його ролі, будь ласка, дивіться нашу спеціальну сторінку. Зарплата Гійома Форі детально описує механізм компенсації для керівника Airbus SE.

Що пам’ятати

Гійом Форі втілює в собі профіль інженера-лідера: елітна підготовка, досвід льотних випробувань, успішна робота в автомобільній та вертолітній промисловості, перш ніж очолити культову європейську аерокосмічну групу. Діяльність групи, яку він очолює, аналізується в нашому профілі. Акції Airbus (AIR.PA)та інші кар'єрні шляхи керівників CAC 40 знаходяться в нашому розділ біографій.

Джерела

Вікіпедія «Гійом Форі» (дата звернення: 23.10.2026), основні посилання: прес-реліз Airbus від 8 жовтня 2018 року (призначення), Le Monde (10.04.2019), Challenges, Capital, Legifrance (нагороди), AXA (рада директорів).