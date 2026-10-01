Жан-Луї Беффа Він очолював Saint-Gobain понад два десятиліття, з 1986 по 2007 рік, перш ніж обіймати посаду голови правління до 2010 року. Народившись 11 серпня 1941 року в Ніцці, випускник інженерної школи Corps des Mines, він уособлює покоління провідних французьких бізнес-керівників, які пройшли навчання у вищих ешелонах державної служби та переконані у стратегічній ролі промисловості. Окрім Saint-Gobain, він впливав на громадські дебати своїми звітами та книгами з промислової політики. Озирнення на кар'єру, яка продовжує впливати на вибір 40 промислових груп CAC.

Освіта: Політехнічний інститут, Гірнича справа та Природничі науки

Син інженера та вчительки, Жан-Луї Беффа готувався до конкурсних іспитів у ліцеї Массена в Ніцці та був прийнятий до...Політехнічний у 1960 році. Він став інженером Гірничий корпус У 1963 році він також навчався у École nationale supérieure du pétrole et des moteurs і отримав диплом від Institut d'études politiques de Paris (1966, відділ економіки та фінансів).

Початки в енергетичному управлінні

Він розпочав свою кар'єру гірничим інженером у Клермон-Феррані, потім з 1967 по 1974 рік працював у департаменті палива Міністерства промисловості, де став керівником служби «переробки та утилізації», а потім заступником директора. Цей досвід дав йому глибокі знання з енергетики та взаємовідносин між державою та промисловістю – двох тем, які проходили через усю його кар'єру.

1974-1986: Зліт Saint-Gobain

У 1974 році до них приєднався Жан-Луї Беффа Сен-Гобен як директор з планування. Потім він обійняв посаду генерального директора, а потім президента Пон-а-Муссон, дочірньої компанії, що спеціалізується на чавунних трубах, а також керувала відділом групи «труби та механіка» з 1979 по 1982 рік. У березні 1982 року, в рік націоналізації Saint-Gobain, він став її керуючим директором.

У січні 1986 року він змінив Роджера Фору на посаді. президент і генеральний директорПризначений за часів президентства Франсуа Міттерана та затверджений Жаком Шираком, тодішнім прем'єр-міністром, він очолив приватизацію Saint-Gobain, першу велику приватизацію за часів когебітивного уряду, наприкінці 1986 року.

1986-2007: Двадцять років на чолі Saint-Gobain

Під його керівництвом Saint-Gobain зазнала глибокої трансформації. Група, яка історично спеціалізувалася на склі, розширила свою присутність у сфері будівельних матеріалів та їх дистрибуції, а також досягла високого рівня міжнародного розвитку. Ключовими віхами цього періоду стали придбання американської компанії Norton у 1990 році, що зробило групу світовим лідером у виробництві абразивів, а потім придбання британської компанії BPB, спеціаліста з гіпсокартону, у 2005 році.

Ця стратегія зробила Saint-Gobain одним із провідних світових спеціалістів у сфері житла та будівництва, і його наступники продовжили та зміцнили цю позицію. Жан-Луї Беффа залишався генеральним директором до червня 2007 року, потім головою правління до 2010 року; П'єр-Андре де Шаландар змінив його на посаді генерального директора. З липня 2021 року групу очолює Бенуа Базен.

Для інвесторів історія Saint-Gobain за часів Беффи показує, як столітня промислова компанія може переосмислити себе завдяки послідовним придбанням. Наш аналізАкції Saint-Gobain детально описує його поточний профіль, який зосереджений на сталому будівництві та енергоефективній реконструкції.

Дебати про оплату праці та азбест

Як і інші керівники його покоління, Жан-Луї Беффа зіткнувся з критикою з кількох напрямків. У 2007 році він був серед найбільш високооплачуваних генеральних директорів Франції, з оціночною компенсацією у 10,2 мільйона євро, згідно з рейтингами преси того року. Крім того, під час свого перебування на посаді керівника Pont-à-Mousson він став мішенню для противників використання азбесту на тлі суперечок, які охопили всю галузь матеріалів. Проблема азбесту мала тривалий негативний вплив на імідж та юридичний статус групи, особливо у Сполучених Штатах.

Мислитель промислової політики

Жан-Луї Беффа зарекомендував себе як впливова особа, яка визначає майбутнє французької промисловості:

У 2004 році Жак Ширак доручив йому місію з відродження промислової політики. Його звіт за січень 2005 року... На шляху до нової промислової політики, призвело до створення Агентство промислових інновацій , наглядову раду якої він очолює з вересня 2005 року;

, наглядову раду якої він очолює з вересня 2005 року; У 2002 році він разом із лауреатом Нобелівської премії з економіки Робертом Солоу заснував Центр досліджень в галузі економіки «Сен-Гобен», який став Центром Курно, а потім Фондом Курно (2010), який вони є співголовами;

Він опублікував кілька есеїв разом із Сейлем: Франція повинна зробити вибір (2012) Франція повинна діяти (2013) Ключі до влади (2015) і Трансформуватися або померти: великі корпорації проти стартапів (2017).

Його центральна теза: зіткнувшись із дуетом США та Китаю, сила країни спирається на її експортну промисловість, технології, енергетику та військовий потенціал. Він виступає за узгоджену промислову стратегію, яку очолює держава, та критикує деіндустріалізацію Франції. Деякі з цих ідей отримали широкий резонанс після кризи охорони здоров'я, зокрема, у дебатах щодо промислового суверенітету та повернення до промисловості.

Lazard, Engie, Le Monde: друга кар’єра члена правління

Після Saint-Gobain Жан-Луї Беффа став старшим радником банку ЛазарЗ 2008 по 2015 рік він працював у радах директорів GDF Suez, а потім Engie, де очолював комітет з питань призначень та винагород, був членом наглядової ради Siemens (2008-2013), членом ради директорів Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) та членом наглядової ради Caisse des Dépôts (2014-2019). Він також обіймав посаду директора BNP Paribas та Gaz de France. Він є членом наглядової ради групи з 1994 року. Le MondeВін став її президентом 5 жовтня 2017 року.

Його роль в Engie наближає його до основних питань енергетики, сектора, який ми аналізуємо зокрема в нашому інформаційному бюлетені про...Екшн Engie.

відмінності

Жан-Луї Беффа — Великий офіцер Ордена Почесного легіону (2007), Великий хрест Національного ордена за заслуги (2016) та Командор Ордена мистецтв і літератури (2005). Він отримав численні іноземні відзнаки, зокрема Орден Сонця, що сходить (Японія). Будучи ентузіастом опери, він очолював асоціацію сприяння Паризькій національній опері.

Чого його шлях навчає інвестора

Промислові групи поетапно переосмислюють себе. Saint-Gobain змінив свій центр тяжіння, не змінюючи назви: щоб зрозуміти його цінність, потрібно подивитися на розподіл доходів за напрямками бізнесу.

Saint-Gobain змінив свій центр тяжіння, не змінюючи назви: щоб зрозуміти його цінність, потрібно подивитися на розподіл доходів за напрямками бізнесу. Великі придбання – це азартні ігри. Вони створюють цінність, якщо інтеграція успішна, але обтяжують короткостроковий борг.

Вони створюють цінність, якщо інтеграція успішна, але обтяжують короткостроковий борг. Політичний контекст має значення. Націоналізація, приватизація, промислова політика: державні рішення суттєво вплинули на траєкторію розвитку Saint-Gobain.

Saint-Gobain та Engie мають право на PEAСтандартний податково пільговий інвестиційний інструмент для довгострокових інвестицій у французькі акції. Ця стаття призначена лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою.

FAQ

Як довго Жан-Луї Беффа очолював Saint-Gobain?

Він був її президентом і генеральним директором з січня 1986 року по червень 2007 року, потім головою правління до 2010 року.

Які книги написав Жан-Луї Беффа?

Особливо Франція повинна зробити вибір (2012) Франція повинна діяти (2013) Ключі до влади (2015) і Трансформуйся або помри (2017), усі опубліковані видавництвом Seuil.

Що таке Агентство промислових інновацій?

Державний орган, створений у 2005 році після його доповіді про промислову політику, призначений для підтримки великих дослідницьких та інноваційних проектів. Він очолював його наглядову раду.