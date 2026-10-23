Жан-Мішель Оля, народжений 22 березня 1949 року в Л'Арбреслі (департамент Рони), є одним з небагатьох французьких бізнес-лідерів, які залишили свій слід у двох таких різних секторах, як видавництво програмного забезпечення та професійний футбол. Засновник Cegid, президент «Олімпік Ліон» протягом тридцяти шести років, він є членом міської ради Ліона та першим віце-президентом столичної агломерації з березня 2026 року. Ця біографія простежує його кар'єру від створення компанії-розробника програмного забезпечення до керівника публічної спортивної імперії.

Молодь та освіта: від Божоле до інформаційних технологій

Син вчителя літератури та вчителя математики середньої школи Л'Арбресль, Жан-Мішель Оля з юних років тяжів до науки. Він здобув дворічну технічну освіту з інформатики в ліцеї Ла Мартіньєр у Ліоні, а потім ступінь бакалавра з економіки. Будучи делегатом студентського союзу в 1968 році, він стверджує, що брав участь у травневих заходах 68 року разом з Даніелем Кон-Бенді. Поряд з навчанням він близько десяти років грав у гандбол, досягнувши рівня National 1 з ASCEM Lyon, а потім з HBC Villefranche — досвід спортсмена високого рівня частково пояснює його розуміння спортивного світу.

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Cegid: підприємець у сфері видавництва програмного забезпечення

У 19 років, будучи ще неповнолітнім, він прагнув емансипації, щоб створити свою першу компанію Cegi (Центр досліджень та управління через інформаційні технології), яку він продав через два роки Cegos. У Sligos він створив мережу рекомендаторів, яка стала його візитною карткою: бухгалтерські фірми. У 1983 році він заснував Цегід (Європейська компанія з управління через децентралізовані ІТ) разом з Жан-Клодом Сансо, що спеціалізується на програмному забезпеченні для бухгалтерів. Компанія стала лідером у цьому секторі. У жовтні 2007 року він продав Cegid страховій групі Groupama, залишаючись головою правління протягом кількох років. Його особистий статок оцінюється в 450 мільйонів євро у 2025 році, що ставить його на 309-е місце серед найбагатших людей Франції за версією журналу Challenges.

1987-2023: Тридцять шість років біля керма «Олімпік Ліон»

15 червня 1987 року Жан-Мішель Оля став президентом обтяженого боргами «Олімпік Ліон», який грав у Другому дивізіоні. Він пообіцяв пройти кваліфікацію до європейських чемпіонатів протягом трьох років — обіцянку, яку він виконав у 1991 році. Понад усе, він перетворив спортивний клуб на сучасний бізнес: структурував його як товариство з обмеженою відповідальністю (SAOS) та створив холдингову компанію. Група ОЛ головою та генеральним директором якого він був з 1999 по 2023 рік, первинне публічне розміщення акцій (IPO) клубу після зняття у 2006 році заборони на лістинг французьких клубів на фондовій біржі та диверсифікація доходів навколо бренду OL. На полі результати були такими ж: після історичної серії титулів на початку 2000-х років клуб назавжди закріпився на вершині французької та європейської ліг.

У 1999 році він привів Жерома Сейду (Пате) до столиці OL Groupe за 16 мільйонів євро. У 2004 році він створив жіночу секцію, яка стала найдомінуючою в Європі, зокрема, дев'ять разів вийшла у фінали Ліги чемпіонів і виграла сім титулів. Він також, після років адміністративних баталій, забезпечив будівництво стадіону Groupama (2016), хоча його фінансування розтягнуто до 2044 року. На міжнародному рівні він головував у G14 у 2007 році, а потім працював у виконавчому комітеті ECA, де працював над питаннями фінансового фейр-плею.

У 2022 році клуб було продано Eagle Football, холдинговій компанії американця Джона Текстора, який оголосив про свій раптовий вихід 8 травня 2023 року — за три роки до запланованого завершення придбання. Звільнення включало вихідну компенсацію у розмірі 10 мільйонів євро та звання почесного президента. Виникла фінансова суперечка: Жан-Мішель Ола домігся заморожування 14,5 мільйонів євро, що відповідає викупу 4 826 540 акцій його сімейної холдингової компанії за ціною 3 євро за акцію. 11 грудня 2023 року було досягнуто угоди з OL Groupe, що завершило судовий процес. Для інвесторів, які стежать за ситуацією в клубі, що котирується на біржі, ми детально описуємо цифри цього виходу на нашій спеціальній сторінці. винагорода Жана-Мішеля Оласаі повний звіт про запаси в нашому аналізі Група OL (Футбольна група «Ігл»).

Хоча він і покинув «Олімпік Ліон», він не залишив футбол зовсім: з грудня 2023 року був віце-президентом Французької федерації футболу, а в липні 2024 року став президентом новоствореної Жіночої професійної футбольної ліги. У 2025 році він вступив у політику: балотувався як незалежний кандидат (підтримуваний правими та центристськими силами) на посаду мера Ліона і довго вважався фаворитом в опитуваннях, але у другому турі муніципальних виборів у березні 2026 року зазнав поразки від чинного мера Грегорі Дусе з перевагою в 2762 голоси. Проте він увійшов до міської ради та став першим віце-президентом Ліонської агломерації, очолюваної Веронік Сарселлі, перш ніж через кілька місяців розгляд звинувачення проти директора з комунікацій коштував йому його обов'язків.

Що пам’ятати

Жан-Мішель Оля залишається хрестоматійним прикладом: підприємець-програміст, який став спортивним керівником, перетворив «Олімпік Ліон» на найкраще керований французький клуб десятиліття та взірець «футбольного бізнесу» — його захоплювали за керівництво, критикували за те саме. Його кар'єра також ілюструє вразливість харизматичних лідерів перед акціонерами: тридцять шість років правління завершилися переговорним відходом вартістю 10 мільйонів євро. Щоб дізнатися про інші кар'єрні шляхи видатних французьких лідерів, див. наш розділ біографій або випадок Бернар Мішель, переказ від Crédit Agricole до Gecina.

Джерела

Стаття у Вікіпедії про «Жан-Мішель Олас» (дата звернення: 23.10.2026), основні посилання: Challenges (рейтинг багатства 2025 року), прес-релізи OL Groupe (2023), Le Monde, Le Progrès, L'Équipe. Доходи клубу та оцінка OL Groupe відстежуються на наших сторінках. Паризька фондова біржа.