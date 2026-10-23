Джон Маккейн, народжений 29 серпня 1936 року в зоні Панамського каналу та помер 25 серпня 2018 року в Аризоні, був сенатором-республіканцем понад тридцять років, кандидатом у президенти Сполучених Штатів у 2008 році та — маловідомий факт — ключовою фігурою у двох головних епізодах американського фінансового регулювання: скандалі «П’ятірка Кітінг» та реформі фінансування виборчих кампаній. Погляд на кар’єру, що охоплює війну, політику та Уолл-стріт.

Син і онук адміралів, морський льотчик

Джон Маккейн народився в родині високопоставлених військових офіцерів — його батько та дід були чотиризірковими адміралами — закінчив Військово-морську академію в Аннаполісі в 1958 році та став морським льотчиком. Його відправили до В'єтнаму, де його літак збили над Ханоєм у жовтні 1967 року. Будучи військовополоненим протягом п'яти з половиною років, він відмовився від дострокового звільнення, запропонованого його викрадачами, через звання батька. Підданий тортурам, він повернувся з незворотними фізичними травмами — досвід, який сформував його політичний та моральний характер.

П'ятірка Кітінга: фінансовий скандал, який змінив його кар'єру

Обраний до Палати представників у 1982 році, а потім до Сенату в 1986 році, Джон Маккейн зазнав найбільшої невдачі у своїй кар'єрі в 1989 році: Скандал з п'ятіркою КітінгаРазом з чотирма іншими сенаторами він зустрівся з федеральними регуляторами від імені Чарльза Кітінгa, голови Lincoln Savings and Loan, корпорації ощадних кредитів та позик, яка опинилася в центрі кризи ощадних кредитів та позик — катастрофи, яка коштувала американським платникам податків мільярди. Маккейн, який отримував пожертви на передвиборчу кампанію від Кітінгa, отримав догану від Комітету Сенату з етики за «порушення судження», але жодних звинувачень висунуто не було. Відзначений цим епізодом, він зробив його рушійною силою своєї боротьби за фінансову прозорість у політичному житті — урок управління, який резонує з дебатами щодо регулювання ринку, які ми висвітлюємо в нашій колонці. Паризька фондова біржа.

Маккейн-Файнголд: Реформа фінансування виборчих кампаній

З цього досвіду виник його законодавчий підпис: закон Маккейн-Файнголд (Закон про реформу двопартійних кампаній, 2002 р.), написаний у співавторстві з демократом Расселом Файнголдом, який обмежує корпоративні та профспілкові пожертви та регулює політичну рекламу — найбільша реформа фінансування американських кампаній з 1970-х років. Ця «реформістська» позиція проти грошей у політиці робить його одним з небагатьох сенаторів-республіканців, які регулярно конфліктують зі своєю партією, звідси й його прізвисько «бунтар».

2008: кандидатура у президенти

Кандидат у президенти від Республіканської партії у 2008 році, після поразки від Джорджа Буша-молодшого у 2000 році, він обрав губернаторку Аляски Сару Пейлін своєю кандидаткою в віце-президенти — вибір, який часто інтерпретується як підкреслення популістського розколу партії. Він зазнав поразки від Барака Обами (45,7% проти 52,9%). Під час кампаній він відзначився тим, що публічно виправляв крайні заяви, зроблені проти свого опонента, у сценах, які стали знаковими.

Останні роки: незалежний голос у Сенаті

Як голова Комітету Сенату з питань збройних сил, Джон Маккейн став одним із найнезалежніших голосів у Конгресі протягом 2010-х років: його знамените голосування проти скасування Obamacare у 2017 році (нині історичне схвалення), а також його критична позиція щодо Росії та тарифів. У липні 2017 року йому діагностували гліобластому, він припинив лікування у серпні 2018 року та помер 25 серпня у віці 81 року, за день до свого дня народження. На його державному похороні у Вашингтоні були присутні президенти Обама та Буш — відповідно до його побажань, оскільки чинного президента не запросили.

Що пам’ятати

Окрім героя війни та кандидата, Джон Маккейн залишається в історії фінансів людиною, яка перетворила особистий скандал на структурну реформу політичного фінансування — хрестоматійний приклад управління, від п'ятірки Кітінг до справи Маккейн-Файнголда. Щоб дізнатися про інші кар'єри публічних діячів, які залишили свій слід у регулюванні та ринках, дивіться наш розділ біографій.

Джерела

Вікіпедія «Джон Маккейн» та звичайні першоджерела: Комітет з етики Сенату США (Звіт п’ятірки Кітінга, 1991 р.), Закон про реформу двопартійної кампанії (2002 р.), офіційні результати президентських виборів 2008 року (Федеральна виборча комісія). Сторінка Evergreen — встановлені та перевірені факти.