Філіп Крузе головував на раді VallourecФранцузький спеціаліст з безшовних труб, з 2009 по 2020 рік. Народився 18 жовтня 1956 року в Нейї-сюр-Сен, закінчив Національну школу управління (ENA) з відзнакою, працював у Державній раді, а потім понад двадцять років провів у Saint-Gobain. Він очолив Vallourec на піку нафтового буму, перш ніж пережити одну з найгірших криз в історії групи. Його кар'єра є хрестоматійним прикладом розуміння циклічних акцій та ризиків, пов'язаних з боргом.
Освіта: Sciences Po, ENA та Державна рада
Філіп Крузе, студент Ліцею Пастера в Нейї-сюр-Сен, закінчив Паризький інститут політехніки (1976, відділення державної служби). Потім він вступив доНаціональна школа адмініструванняз якого він виходить найкращий у своєму класі у 1981 році. Він розпочав свою кар'єру в Державна рада, як аудитор, а потім як майстер запитів.
У 1983 році він одружився з Сільві Губак, високопосадовцем, яка, зокрема, була керівником апарату президента Франсуа Олланда з 2012 по 2015 рік.
Двадцять два роки в Saint-Gobain (1986-2008)
У 1986 році до складу приєднався Філіп Крузе Сен-Гобен, яку тоді очолював Жан-Луї Беффа як директор плану. Він обіймав там різні посади, як операційні, так і фінансові:
- 1989-1992 : генеральний директор паперових фабрик Condat;
- 1992-1996 : генеральний делегат від Іспанії та Португалії;
- від 1996 директор відділу промислової кераміки;
- від 2000 Заступник генерального директора з питань фінансів, закупівель та ІТ, потім відділу дистрибуції будівель.
Цей кар'єрний шлях дав йому всебічний досвід роботи в глобальних промислових групах: управління заводами, фінансовий нагляд та дистрибуція. Щоб краще зрозуміти компанію, яка його навчала, перегляньте наш аналіз...Акції Saint-Gobain.
2009: Зайняття посади у Vallourec
У квітні 2008 року Філіп Крузе увійшов до складу наглядової ради Vallourec; через рік, у 2009Його було призначено головою правління. Його термін повноважень було поновлено на чотири роки у березні 2012 року. Він також протягом п'яти років обіймав посаду директора EDF з 2009 року та очолював комітет з контролю за зобов'язаннями в галузі ядерної енергетики.
Vallourec тоді досяг свого піку. Група виробляла безшовні сталеві труби, що використовувалися переважно для буріння нафти та газу (так звані труби OCTG), а також для електростанцій та промисловості. Оскільки ціни на нафту залишалися стабільно високими, попит був високим, а акції були серед провідних на Паризькій фондовій біржі.
2009-2014: Інвестування для зростання
Стратегія на цей період полягає в посиленні присутності Vallourec у регіонах зі значним зростанням видобутку вуглеводнів: Бразилія (з новим сталеливарним заводом та прокатним станом, побудованим у партнерстві з японською Sumitomo), Сполучені Штати (де бум сланцевого газу та нафти підтримує попит) та Близький Схід. Ці інвестиції збільшують потужності та борг групи, виходячи з припущення, що попит залишатиметься високим.
У 2010 році його винагорода оцінювалася в 2,73 мільйона євро, суму, яку критикували деякі акціонери, згідно з тодішньою пресою, вважаючи стратегію занадто амбітною.
2014-2020: Нафтова криза та скочення фондового ринку в пекло
Різке падіння цін на нафту з другої половини 2014 року змінило все. Нафтові компанії різко скоротили свої інвестиції в буріння, обсяги виробництва труб та ціни на них різко впали, а Vallourec, обтяжена фіксованими витратами та боргами, зазнала низки збитків. Група розпочала плани скорочення витрат та потужностей, особливо в Європі.
У 2016 році Vallourec здійснила збільшення капіталу приблизно на один мільярд євро завдяки входу Nippon Steel & Sumitomo Metal та підтримці Bpifrance, публічного акціонера. Ця операція дозволила компанії подолати свої труднощі, але ціною значного розмивання акцій існуючих акціонерів.
Цей період також ознаменувався справою сталеливарного заводу.Асковал, у Сен-Сольве (Північ), акціонером та клієнтом якої була компанія Vallourec. Роль групи у спробах захопити об'єкт зазнала різкої критики, зокрема в документальному фільмі Асковаль, битва за сталь Еріка Гере.
Філіп Крузе залишає раду директорів 2020Його наступником став Едуар Гінотт.
Після Crouzet: реструктуризація та новий початок
У 2021 році Vallourec пройшла масштабну фінансову реструктуризацію: значна частина її боргу була конвертована в акціонерний капітал, а кредитори, включаючи фонд Apollo, стали мажоритарними акціонерами. Частки існуючих акціонерів були значно розмиті. Під керівництвом Філіпа Гійемо, призначеного у 2022 році, група закрила свої німецькі заводи, переорієнтувалася на свої найприбутковіші об'єкти (Бразилія, США) та різко скоротила свою заборгованість. У 2025 році ArcelorMittal оголосила про придбання приблизно 28% акцій, що належать Apollo.
Щоб відстежити поточну ситуацію в групі, її результати та перспективи, перегляньте наш аналізАкції Vallourec.
Уроки для інвестора
Показники діяльності Vallourec за часів Філіпа Крузе є одним із найбільш вивчених прикладів на Паризькій фондовій біржі. Чотири ключові висновки:
- Циклічну акцію оцінюють протягом повного циклу. Рекордні прибутки на піку циклу не є сталими. Оцінювати таку групу, як Vallourec, на основі її результатів за 2008 чи 2013 роки означало б забути про те, що ціна на нафту може впасти.
- Борг посилює все. У фазі буму це стимулює зростання; під час спаду це загрожує виживанню. Коефіцієнт чистого боргу до прибутку до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу (EBITDA) є ключовим показником для моніторингу.
- Збільшення капіталу та конвертація боргу розмивають активи. Акціонер, який зберігає свої акції під час реструктуризації, може втратити більшу частину своїх інвестицій, навіть якщо компанія виживе.
- Управління має значення. Правління, контрольоване наглядовою радою, з публічним акціонером у капіталі, не захищає від стратегічних помилок.
Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre думка про Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Філіп Крузе у ключові дати
|рік
|Étape
|1956
|Народився в Нейї-сюр-Сен (18 жовтня)
|1981
|Закінчив ENA, був найкращим випускником; увійшов до Державної ради.
|1986
|Приєднання до Saint-Gobain
|2000
|Заступник генерального директора Saint-Gobain
|2008
|Член наглядової ради Vallourec
|2009
|Голова правління Vallourec; директор EDF
|2012
|Мандат поновлено на чотири роки
|2016
|Збільшення капіталу за участю Nippon Steel та Bpifrance
|2020
|Він залишає посаду голови правління
FAQ
Коли Філіп Крузе керував Vallourec?
Він очолював правління Vallourec з 2009 по 2020 рік, після того як з квітня 2008 року працював у її наглядовій раді.
Чому ціна акцій Vallourec впала за час його перебування на посаді?
Головним чином через обвал цін на нафту з 2014 року, що зменшило попит на бурові труби, водночас група мала значні борги після інвестицій у зростання.
Якою була кар'єра Філіпа Крузе до Vallourec?
Закінчивши ENA з відзнакою у 1981 році, він розпочав кар'єру в Державній раді, а потім провів понад двадцять років у Saint-Gobain, де згодом став заступником керуючого директора.