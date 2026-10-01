Філіп Крузе головував на раді VallourecФранцузький спеціаліст з безшовних труб, з 2009 по 2020 рік. Народився 18 жовтня 1956 року в Нейї-сюр-Сен, закінчив Національну школу управління (ENA) з відзнакою, працював у Державній раді, а потім понад двадцять років провів у Saint-Gobain. Він очолив Vallourec на піку нафтового буму, перш ніж пережити одну з найгірших криз в історії групи. Його кар'єра є хрестоматійним прикладом розуміння циклічних акцій та ризиків, пов'язаних з боргом.

Освіта: Sciences Po, ENA та Державна рада

Філіп Крузе, студент Ліцею Пастера в Нейї-сюр-Сен, закінчив Паризький інститут політехніки (1976, відділення державної служби). Потім він вступив доНаціональна школа адмініструванняз якого він виходить найкращий у своєму класі у 1981 році. Він розпочав свою кар'єру в Державна рада, як аудитор, а потім як майстер запитів.

У 1983 році він одружився з Сільві Губак, високопосадовцем, яка, зокрема, була керівником апарату президента Франсуа Олланда з 2012 по 2015 рік.

Двадцять два роки в Saint-Gobain (1986-2008)

У 1986 році до складу приєднався Філіп Крузе Сен-Гобен, яку тоді очолював Жан-Луї Беффа як директор плану. Він обіймав там різні посади, як операційні, так і фінансові:

1989-1992 : генеральний директор паперових фабрик Condat;

: генеральний директор паперових фабрик Condat; 1992-1996 : генеральний делегат від Іспанії та Португалії;

: генеральний делегат від Іспанії та Португалії; від 1996 директор відділу промислової кераміки;

директор відділу промислової кераміки; від 2000 Заступник генерального директора з питань фінансів, закупівель та ІТ, потім відділу дистрибуції будівель.

Цей кар'єрний шлях дав йому всебічний досвід роботи в глобальних промислових групах: управління заводами, фінансовий нагляд та дистрибуція. Щоб краще зрозуміти компанію, яка його навчала, перегляньте наш аналіз...Акції Saint-Gobain.

2009: Зайняття посади у Vallourec

У квітні 2008 року Філіп Крузе увійшов до складу наглядової ради Vallourec; через рік, у 2009Його було призначено головою правління. Його термін повноважень було поновлено на чотири роки у березні 2012 року. Він також протягом п'яти років обіймав посаду директора EDF з 2009 року та очолював комітет з контролю за зобов'язаннями в галузі ядерної енергетики.

Vallourec тоді досяг свого піку. Група виробляла безшовні сталеві труби, що використовувалися переважно для буріння нафти та газу (так звані труби OCTG), а також для електростанцій та промисловості. Оскільки ціни на нафту залишалися стабільно високими, попит був високим, а акції були серед провідних на Паризькій фондовій біржі.

2009-2014: Інвестування для зростання

Стратегія на цей період полягає в посиленні присутності Vallourec у регіонах зі значним зростанням видобутку вуглеводнів: Бразилія (з новим сталеливарним заводом та прокатним станом, побудованим у партнерстві з японською Sumitomo), Сполучені Штати (де бум сланцевого газу та нафти підтримує попит) та Близький Схід. Ці інвестиції збільшують потужності та борг групи, виходячи з припущення, що попит залишатиметься високим.

У 2010 році його винагорода оцінювалася в 2,73 мільйона євро, суму, яку критикували деякі акціонери, згідно з тодішньою пресою, вважаючи стратегію занадто амбітною.

2014-2020: Нафтова криза та скочення фондового ринку в пекло

Різке падіння цін на нафту з другої половини 2014 року змінило все. Нафтові компанії різко скоротили свої інвестиції в буріння, обсяги виробництва труб та ціни на них різко впали, а Vallourec, обтяжена фіксованими витратами та боргами, зазнала низки збитків. Група розпочала плани скорочення витрат та потужностей, особливо в Європі.

У 2016 році Vallourec здійснила збільшення капіталу приблизно на один мільярд євро завдяки входу Nippon Steel & Sumitomo Metal та підтримці Bpifrance, публічного акціонера. Ця операція дозволила компанії подолати свої труднощі, але ціною значного розмивання акцій існуючих акціонерів.

Цей період також ознаменувався справою сталеливарного заводу.Асковал, у Сен-Сольве (Північ), акціонером та клієнтом якої була компанія Vallourec. Роль групи у спробах захопити об'єкт зазнала різкої критики, зокрема в документальному фільмі Асковаль, битва за сталь Еріка Гере.

Філіп Крузе залишає раду директорів 2020Його наступником став Едуар Гінотт.

Після Crouzet: реструктуризація та новий початок

У 2021 році Vallourec пройшла масштабну фінансову реструктуризацію: значна частина її боргу була конвертована в акціонерний капітал, а кредитори, включаючи фонд Apollo, стали мажоритарними акціонерами. Частки існуючих акціонерів були значно розмиті. Під керівництвом Філіпа Гійемо, призначеного у 2022 році, група закрила свої німецькі заводи, переорієнтувалася на свої найприбутковіші об'єкти (Бразилія, США) та різко скоротила свою заборгованість. У 2025 році ArcelorMittal оголосила про придбання приблизно 28% акцій, що належать Apollo.

Щоб відстежити поточну ситуацію в групі, її результати та перспективи, перегляньте наш аналізАкції Vallourec.

Уроки для інвестора

Показники діяльності Vallourec за часів Філіпа Крузе є одним із найбільш вивчених прикладів на Паризькій фондовій біржі. Чотири ключові висновки:

Циклічну акцію оцінюють протягом повного циклу. Рекордні прибутки на піку циклу не є сталими. Оцінювати таку групу, як Vallourec, на основі її результатів за 2008 чи 2013 роки означало б забути про те, що ціна на нафту може впасти. Борг посилює все. У фазі буму це стимулює зростання; під час спаду це загрожує виживанню. Коефіцієнт чистого боргу до прибутку до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу (EBITDA) є ключовим показником для моніторингу. Збільшення капіталу та конвертація боргу розмивають активи. Акціонер, який зберігає свої акції під час реструктуризації, може втратити більшу частину своїх інвестицій, навіть якщо компанія виживе. Управління має значення. Правління, контрольоване наглядовою радою, з публічним акціонером у капіталі, не захищає від стратегічних помилок.

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рік Étape 1956 Народився в Нейї-сюр-Сен (18 жовтня) 1981 Закінчив ENA, був найкращим випускником; увійшов до Державної ради. 1986 Приєднання до Saint-Gobain 2000 Заступник генерального директора Saint-Gobain 2008 Член наглядової ради Vallourec 2009 Голова правління Vallourec; директор EDF 2012 Мандат поновлено на чотири роки 2016 Збільшення капіталу за участю Nippon Steel та Bpifrance 2020 Він залишає посаду голови правління

FAQ

Коли Філіп Крузе керував Vallourec?

Він очолював правління Vallourec з 2009 по 2020 рік, після того як з квітня 2008 року працював у її наглядовій раді.

Чому ціна акцій Vallourec впала за час його перебування на посаді?

Головним чином через обвал цін на нафту з 2014 року, що зменшило попит на бурові труби, водночас група мала значні борги після інвестицій у зростання.

Якою була кар'єра Філіпа Крузе до Vallourec?

Закінчивши ENA з відзнакою у 1981 році, він розпочав кар'єру в Державній раді, а потім провів понад двадцять років у Saint-Gobain, де згодом став заступником керуючого директора.