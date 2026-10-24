Купити біткойн (BTC): як, де та посібник з безпеки (2026)

Ціна біткойна в реальному часі (BTC)

80 723,0000 $ Біткойн (BTC) 1h 0.06% 24h 1.19% USD EURO GBP

Ціна біткойна, що відображається вище, оновлюється автоматично разом із ринковою капіталізацією та обсягами торгів — немає потреби шукати сьогоднішню ціну деінде: ця сторінка є джерелом. Перш ніж купувати біткойн, пам’ятайте, що він торгується 24 години на добу, 7 днів на тиждень на сотнях платформ по всьому світу; його ціна відображає постійний баланс між покупцями та продавцями, без закриття сесії та офіційного фіксування. Саме ця цілодобова доступність робить його найбільш пильно спостеріганим активом у світі — і одним із найбільш волатильних.

Статистика ринку біткойнів у реальному часі

Біткін (БТК)

Ранг: 1 80 723,0000 $ Ціна (BTC) Ƀ1.00000000 Ринкова капіталізація 1 622 553 231 398 $ Об'єм 22 452 347 709 $ Зміна 24 години 1.19% Загальна пропозиція 20 102 778 BTC



Ці цифри — ринкова капіталізація, обсяги, пропозиція в обігу, домінування на ринку — оновлюються автоматично: вони відображають ринок таким, яким він є саме в цей момент, а не на момент написання. У цьому вся суть живої сторінки: цифри, які ви тут читаєте, є сьогоднішніми, і вони залишаться такими ж і завтра.

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Конвертувати біткойни в євро

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Що таке біткойн? Розуміння за п'ять хвилин

Біткойн — це цифрова валюта, створена у 2009 році анонімним діячем, відомим під псевдонімом Сатоші Накамото, через кілька тижнів після публікації його основоположного білого документа. Те, що відрізняє її від інших, полягає в одній простій та революційній ідеї: зробити можливим надсилання цінностей від однієї людини до іншої, будь-де у світі, без банку чи посередникаДля досягнення цього кожна транзакція реєструється у спільному публічному реєстрі — blockchain — оновлюється мережею з тисяч незалежних комп’ютерів, які перевіряють один одного.

З цієї архітектури випливають три властивості. Запрограмований дефіцитПротокол обмежує пропозицію 21 мільйоном біткоїнів, з яких близько 19.9 мільйона вже випущено — ніхто не може «друкувати» додаткові біткоїни, на відміну від фіатних валют. Опір цензурі: жодна організація не може заблокувати дійсну транзакцію або конфіскувати належним чином захищені біткоїни. І прозорістьКожна транзакція з 2009 року видима для всіх і записана в захищеному від несанкціонованого доступу реєстрі. Саме це поєднання перетворило експеримент у галузі інформатики на фінансовий актив вартістю кілька трильйонів доларів.

Як блокчейн біткойна працює на практиці

Блокчейн — це ланцюжок блоків — буквально. Приблизно кожні десять хвилин транзакції, що очікують на виконання, збираються в блок, який перевіряється шахтарів: оператори, які змагаються з колосальною обчислювальною потужністю, щоб вирішити криптографічну головоломку. Переможець додає блок до ланцюга та отримує винагороду — щойно випущені біткоїни плюс комісії за транзакції. Кожен блок посилається на попередній через свій криптографічний відбиток: зміна старого блоку вимагатиме переобчислення всіх наступних блоків швидше, ніж вся мережа — енергетичний абсурд, який захищає реєстр.

Цей механізм, відомий як proof of work, це те, що забезпечує безпеку мережі без будь-якого центрального органу. Майнінг трудність автоматично коригується кожні два тижні, щоб темп одного блоку кожні десять хвилин залишався стабільним, незалежно від кількості майнерів. А транзакція вважається остаточно зареєстрованою лише після кількох підтверджень — галузевий стандарт нараховує шість, приблизно годину: після цього її скасувати практично неможливо.

Халвінг біткойна: чотирирічна подія, яка формує пропозицію

Кожні 210 000 блоків — приблизно кожні чотири роки — винагорода майнерів становить розрізати навпіл: це халвінг, подія, за якою пильно стежать у календарі біткойна. Нова пропозиція біткойнів, що потрапляє на ринок, механічно зменшується, і кожен історичний халвінг передував великій бичачій фазі в наступних циклах.

Наполовину Дата Винагорода після зменшення на половину 1st Листопад 28, 2012 25 → 12.5 BTC за блок 2nd Липень 9, 2016 12.5 → 6.25 BTC 3rd Травень 11, 2020 6.25 → 3.125 BTC 4th 20 квітня 2024 року 3.125 → 1.5625 BTC 5th очікується на початку 2028 року 1.5625 → 0.78125 BTC

Сукупний результат: інфляція біткойна впала нижче 1% на рік — нижче, ніж у більшості основних валют — і має тенденцію до нуля, оскільки наближається остаточна цифра в 21 мільйон, яка очікується приблизно у 2140 році. Розуміння халвінгу означає розуміння того, чому інвестори говорять про чотирирічні цикли щодо цього активу.

Як купити біткойн у Франції: Практичний посібник

Купівля біткойнів відбувається через біржову платформу — спеціалізованого брокера, який конвертує ваші євро в BTC. Послідовність завжди однакова: створити обліковий запис (електронна пошта, підтвердження особи — цього вимагає європейське законодавство), фінансувати це у євро банківським переказом або карткою, потім Розмістіть ордер на купівлюІснують дві широкі родини платформ: роздрібні брокери, прості та швидкі, але з вищими комісіями, та професійні біржові платформи, більш повні та економічні, але вимагають певних технічних знань. Найкраще місце для купівлі біткойнів залежить від вашого профілю: наш порівняння криптоплатформ детально описує пропозиції французького ринку.

Три принципи структурують успішну першу покупку. Почніть з малогобіткойн може подорожчати на кілька десятків відсотків протягом кількох тижнів — інвестуйте лише в ту ціну, яку можете спостерігати за падінням, не панікуючи. Практика DCA (усереднення вартості в доларах), тобто регулярні покупки фіксованої суми щомісяця: ви згладжуєте свою вхідну ціну протягом повного циклу, замість того, щоб робити ставку на один ідеальний момент. І захистіть свої активи: окрім невеликих сум, переведіть свої біткоїни з платформи у власний гаманець — наступний розділ присвячений цьому. Нарешті, зверніть увагу на податкову систему: приріст капіталу від криптовалюти оподатковується у Франції згідно з режимом цифрових активів (30% єдиний податок з можливістю подання декларації про фактичний приріст для дрібних продавців) — зберігайте історію своїх покупок з першого євро.

Посібник з біткойн-гаманця: де безпечно зберігати свої монети

Золоте правило криптовалюти можна сформулювати одним реченням: «Не ваші ключі, не ваші біткоїни»Доки ваші біткоїни залишаються на платформі, вони залежать від її безпеки та платоспроможності — вражаючі банкрутства нагадують про це. Серйозні власники використовують кошелек, програмне або апаратне забезпечення, яке містить закритий ключ, що надає доступ до коштів. Гарячі гаманці (мобільні або настільні додатки) зручні для невеликих обсягів та частого використання; холодні гаманці — невеликі спеціалізовані USB-пристрої — зберігають ключі офлайн, захищені від комп’ютерних зломів і є стандартом для значних обсягів.

Резервне копіювання важливе так само, як і сам інструмент: під час ініціалізації гаманець відображає фраза відновлення з 12 або 24 слів — єдиний спосіб знову знайти свої кошти, якщо пристрій втрачено. Запишіть це на папері (ніколи не як фотографію, ніколи не в хмарі), зберігайте подалі від води та вогню та ні з ким не діліться: той, хто володіє цією фразою, володіє біткоїнами. Ці кілька звичок, якими б звичайними вони здавались, відрізняють спокійних власників від жахливих історій індустрії.

Історія ціни біткойна: чотири цикли, одна траєкторія

Перечитування історії біткойна означає прочитання історії активу, який створив свій власний інвестиційний клас. Від знаменитої піци, купленої за 10 000 BTC у 2010 році, до першого мільярда ринкової капіталізації, ранні роки читаються як легенда, але наступні цикли встановили граматику, яку тепер знає кожен інвестор: фаза ейфорії, пік, жорстоке падіння на 70-85%, терпляче накопичення, а потім новий цикл, що несе інновація — послідовні халвінги, децентралізовані фінанси, інституційне впровадження.

Цикл Пік наближався Після низького Двигун циклу 2013 ≈ $1,100 ≈ 16 000 доларів США (2015) Перша медіа-хвиля та Китай 2017 ≈ $20,000 ≈ 16 000 доларів США (2018) ICO та роздрібні спекуляції 2021 ≈ $69,000 ≈ 16 000 доларів США (2022) Ліквідність після Covid, децентралізовані фінанси 2024-2025 рекордна територія - Халвінг у квітні 2024 року та інституційні ETF

На цій траєкторії співіснують два тлумачення. Для прихильників кожен цикл піднімає планку та підтверджує поступове прийняття — низьке приземлення кожного циклу вище піку попереднього. Для скептиків волатильність падінь дискваліфікує актив як засіб заощадження. Єдина чесна позиція: біткойн вже пережив чотири оголошення про смерть та тисячі відсотків кумулятивної волатильності — визначте розмір своєї експозиції відповідно до вашої здатності пройти повний цикл, а не робити ставки на наступний квартал.

Біткоїн-ETF: що змінилося для французьких інвесторів

Січень 2024 року залишиться інституційним поворотним моментом: схвалення Spot Bitcoin ETFs У Сполучених Штатах, а потім і в Європі, стало можливим купувати «біткойн» так само, як купують акції — через простий рахунок цінних паперів у традиційного брокера, без криптоплатформи, гаманця чи умови відновлення. Ці фонди фізично зберігають біткойни та відстежують їхню ціну в обмін на щорічні комісії в діапазоні від одного до двох відсотків для основних європейських лістингів, котируються в євро.

Для інвестора компроміс зводиться до цього. Крипто платформи залишаються прямим шляхом: нижчі комісії, можливість зберігати власні ключі, доступ до повної екосистеми — ціною власного управління безпекою. ETF на рахунку цінних паперів пропонують комфорт та контроль: консолідацію з іншими вашими активами, відсутність особистого ризику зберігання, оподаткування цінних паперів — ціною комісій за управління та неможливості виведення біткоїнів. Ці два підходи не спрямовані на тих самих інвесторів, і багато хто їх поєднує: основний через ETF, експерименти через платформи. У кожному випадку правило розміру залишається тим самим, що й у попередньому розділі.

Чи є біткойн гарною інвестицією у 2026 році? Сильні сторони та ризики

Аргументи на користь біткойна стали значно більш інституційними. Поява спотові ETF — спочатку у Сполучених Штатах на початку 2024 року, потім у Європі — відкрили двері пенсійним фондам, керуючим активами та приватним особам, які не хотіли мати справу з закритими ключами: доступ до біткойна став таким же простим, як купівля акцій через традиційного брокера. До запрограмованої дефіциту додайте мережу, яку жодного разу не зламували за сімнадцять років існування, зростаюче використання біткойна як засобу заощадження державами та компаніями, а також ліквідність, яка стала порівнянною з основними класами активів.

Ризики залишаються реальними та конкретними. Volatility по-перше: просідання від 50 до 80% переривалися в кожному циклі — біткойн винагороджує горизонти в кілька років і карає за кредитне плече та нетерпіння. Чай. нормативний ландшафт далі: правові рамки швидко розвиваються, і французьке, а також європейське оподаткування може змінити чистий прибуток. Зберігання нарешті: історія індустрії всіяна зруйнованими платформами — звідси й важливість розділу про гаманці вище. Коротко кажучи: біткойн — це асиметрична ставка на глобальну цифрову валюту, яку слід розглядати як найризикованішу кишеню портфеля — кілька відсотків — а не як основний актив.

Біткойн: сильні та слабкі сторони, без цукрової глазурі

Справжні сильні сторони: платіжна мережа, яка працює без посередників чи дозволу, комісії за транзакції незалежні від сум переказу, остаточність розрахунків приблизно за годину в будь-якій точці Землі, обмежений обсяг пропозиції, який може перевірити будь-хто, та повна доступність — будь-хто зі смартфоном може володіти біткоїном, незалежно від наявності банківського рахунку.

Межі, які потрібно знати: волатильність, яка робить його непридатним для короткострокових заощаджень, пропускна здатність, обмежена конструкцією (мережа обробляє базові платежі, обсяги проходять через додаткові шари, такі як Lightning), реальне споживання енергії від майнінгу — що супроводжується відкритими дебатами щодо його частки відновлюваних джерел енергії — та ландшафт посередників (платформ, кредиторів) нерівномірної якості. Чесність вимагає сказати це: з цих питань критика біткойна не є безпідставною, і розсудливий інвестор враховує її.

Часті запитання про біткойн

Яка ціна біткойна сьогодні?

Вона відображається в режимі реального часу у верхній частині цієї сторінки та оновлюється автоматично разом із ринковою капіталізацією та обсягами — оскільки біткойн торгується цілодобово, офіційної «ціни закриття» немає, лише ринкова ціна на даний момент.

Чи можна купити біткойн у PEA?

Ні: PEA — французький план заощаджень на акції з пільговим оподаткуванням — приймає лише відповідні фінансові цінні папери. Однак деякі біткойн-ETF, що котируються в Європі, купуються на рахунку цінних паперів у традиційних брокерів — «фондовий» вплив на біткойн без криптоплатформи.

Як оподатковується біткойн у Франції?

Продаж криптоактивів оподатковується за фіксованою ставкою 30% (17.2% соціальних внесків плюс 12.8% податку на прибуток) на приріст капіталу, з режимом звільнення для скромних річних продажів — перевірте чинне правило на момент продажу та збережіть історію своїх покупок.

Яка різниця між біткойном та блокчейном?

Блокчейн — це технологія — спільний, захищений від несанкціонованого доступу реєстр; біткойн — перше застосування цієї технології, валюта, яка винагороджує тих, хто захищає його реєстр. Існує багато інших блокчейнів, але біткойн залишається найстарішим і найбезпечнішим.

Чи можете ви все ще самостійно майнити біткойни?

Технічно так, практично вже не для фізичної особи: майнінг сьогодні вимагає промислового встановлення спеціалізованого обладнання та дешевої електроенергії. Для фізичних осіб доступ до інвестицій здійснюється через просту купівлю або ETF.

Чи можна купити біткойн за допомогою PayPal?

Так, через платформи, які приймають PayPal як спосіб оплати, але комісії там значно вищі, ніж за простий переказ SEPA, а деякі сервіси обмежують виведення коштів. Для значних сум банківський переказ залишається найекономічнішим способом.

Скільки біткоїнів залишилося створити?

З 21 мільйона запрограмованих монет близько 19.9 мільйона вже випущено. Решта буде розподілена шляхом зменшення винагороди за майнінг приблизно до 2140 року — пропозиція відома заздалегідь з точністю до годинника.