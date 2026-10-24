Індекс CAC 40: склад, ціна та як інвестувати (2026)

CAC 40 Price Today: Live Real-Time Quote

Right now, the CAC 40 is trading at 7 782,82 points, a change of -0,36% on the session, on a volume of 0 shares traded. Over the past twelve months, the index has moved between 7 505,27 € and 8 755,03 € points. The index’s ticker is PX1, its ISIN is FR0003500008, а торги відбуваються на Euronext Paris — години роботи та принципи роботи ми детально описуємо нижче.

What Is the CAC 40 Index? Definition of the Paris Stock Exchange Benchmark

The CAC 40 index is the flagship benchmark of the Paris Stock Exchange: it brings together the 40 largest market capitalizations listed on Euronext Paris, selected on size and liquidity criteria, and captures the health of the French stock market in a single figure. Its name is an acronym — Cotation Assistée in Continu (Continuous Assisted Quotation) — inherited from the electronic quotation system of the 1980s, and its story begins on December 31, 1987, with a base value set at 1,000 points.

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Its role goes far beyond stock market reporting. The CAC 40 serves as a benchmark for asset managersСотні індексних фондів та ETF відтворюють його показники, мільярди євро керуються проти нього, а його склад формує потоки інституційних інвестицій по всій країні. Він також є барометром, на який посилаються ЗМІ та економісти, щоб підсумувати настрій французького фондового ринку — іноді несправедливо, оскільки індекс із 40 акцій не є всією національною економікою, — але його психологічний вплив реальний. Зрештою, це самостійний ринковий інструмент: ф'ючерси, опціони та трекери дозволяють торгувати ним безпосередньо, не купуючи жодної акції.

How Is the CAC 40 Calculated? Weighting Explained Simply

The CAC 40 is a “free-float market capitalization-weighted” index — a formula worth decoding. Each company weighs on the index in proportion to the value of its shares actually available on the market (the free float, i.e. the tradable shares, excluding the stable stakes held by governments or founding families). Concretely: a company whose free-float market cap is ten times that of another weighs ten times more in the index’s movement — and conversely, a modest stock can soar without moving the CAC.

Три правила доповнюють цю структуру. По-перше, обважнювачжодна акція не може перевищувати встановлений відсоток індексу під час ребалансування, тому жоден окремий гігант — прикладом чого є індустрія розкоші — не може самостійно диктувати курс ринку. По-друге, щоквартальний огляд: Euronext’s index scientific committee examines the composition four times a year, adding or removing stocks based on their size and liquidity, effective after announcement — these changes always make the financial news. Third, права: компанії повинні бути зареєстровані на Euronext Paris та пройти тести на вільне обіг та обсяг; корпоративне право не має значення — Airbus, європейська компанія, зареєстрована за нідерландським законодавством, є живим доказом. Ці правила пояснюють, чому CAC 40 залишається репрезентативним після тридцяти п'яти років історії: він постійно оновлюється.

CAC 40 Index Composition: The 40 Companies, Their Weights and Sectors

The strength of the CAC 40 lies in its sector balance — and the figures speak for themselves, with a historic dominance of luxury: LVMH, Hermès and Kering together weigh more than 20% of the index. The sector-group breakdown below is calculated automatically з поточних вагових коефіцієнтів:

Сімейство секторів Сукупна вага Люкс 23,2% Здоров'я та краса 17,4% Промисловість та будівництво 13,1% енергія 11,8% Банківська справа та страхування 11,5% Аеронавтика та оборона 11,2% Інше (споживання, розподіл, телекомунікації, довкілля…) 8,2% Технології 4,1%

Розподіл розраховується автоматично на основі поточних вагових коефіцієнтів.

And here is the complete CAC 40 index composition — the full list of CAC 40 companies, ranked by descending weight — updated automatically та переглядаються під час кожного щоквартального перебалансування науковим комітетом:

компанія Мнемо Сектор Poids LVMH MC Люкс 11,83% Гермес Інтернешнл RMS Люкс 10,36% L'Oréal OR Косметичний 7,41% Санофі SAN Аптека 5,22% TotalEnergies T Нафтогазова промисловість 5,21% аеробус AIR Авіація, оборона 5,16% Schneider Electric SU Електрообладнання 5,11% EssilorLuxottica EL Оптичний 4,80% Шафран SAF Авіація, оборона 4,09% Рідке повітря AI Промисловий газ 4,03% BNP Paribas BNP Банківська справа, фінансові послуги, страхування 3,54% Axa CS Страхування, фінансові послуги 3,41% Вінчі DG Будівництво, нерухомість 2,61% Сільськогосподарський кредит ACA Банківська справа, фінансові послуги, страхування 2,00% Дастесо Систем DSY ІТ-послуги, технології 1,98% Сен-Гобен SGO Будівельні матеріали, скло 1,95% Thales HO Виробник аерокосмічного обладнання 1,94% Danone BN Їжа 1,82% Engi ENGI Енергетика, промисловий газ, нафтова промисловість 1,66% Societe Generale GL Банківська справа, фінансові послуги, страхування 1,32% Stellantis СТЛАП Автомобільна промисловість, постачальник автомобільної продукції 1,26% помаранчевий ORA Телекомунікації, банківська справа 1,24% Legrand LR Електрообладнання 1,08% Kering КЕР Люкс 1,00% Capgemini CAP IT послуги 0,97% Michelin ML Шини, постачальник автомобільного обладнання, туризм 0,95% Pernod Ricard RI луг 0,94% Publicis Groupe PUB Реклама, медіа 0,91% Веолія VIE Навколишнє середовище, енергетика 0,90% ArcelorMittal MT Сталь, будівельний матеріал 0,88% STMicroelectronics СТМПА Технології 0,78% Renault РНО автомобіль 0,54% Bouygues EN Будівництво, нерухомість, медіа, телекомунікації 0,53% Euronext ENX Паризька фондова біржа 0,53% Bureau Veritas BVI сертифікація 0,50% Eiffage FGR Будівництво та громадські роботи, концесія на автомагістралі 0,46% Юнібейл-Родамко-Вестфілд URW Нерухомий 0,43% Accor AC Готельний бізнес, туризм 0,42% Eurofins Scientific УСпадковувати Біотехнологія 0,37% перетин CA розподіл 0,34%

Вагові коефіцієнти оновлюються автоматично (джерело: офіційний склад індексу, щоквартально переглядається Euronext).

Така диверсифікація має практичний наслідок: CAC 40 ніколи повністю не корелює з одним сектором — кварталом, у якому падіння цін на предмети розкоші можуть бути врятовані оборонним сектором або банками. Для індивідуального аналізу компаній CAC 40 наша спеціальна добірка CAC 40 stocks оновлюється профіль за профілем.

CAC 40 Top Movers: Reading the Biggest Gains and Losses

Щодня на сторінках котирувань відображається таблиця лідерів індексу: акції, які найбільше зростають і падають у відсотковому вираженні. Це тлумачення більш повчально, ніж здається. Таблиця лідерів, у якій домінує одна група секторів, відображає тему моменту — банки, коли ставки змінюються, оборона, коли геополітика загострюється, розкіш, коли Китай витрачає кошти. І навпаки, нормальна дисперсія — кілька зелених назв, кілька червоних, без спільної нитки — сигналізує про те, що ринок торгує на основі окремих прибутків, а не макроновостей.

Also keep in mind the arithmetic of weightings: a move in LVMH or TotalEnergies, both heavyweights, mechanically weighs on the entire index, while the same move in a mid-cap stock passes almost unnoticed. That is why experienced investors check the CAC 40 index price and the leaderboard simultaneously — the first gives the direction, the second explains why.

Години торгів на Паризькій фондовій біржі: коли торгується CAC 40?

CAC 40 живе в ритмі Euronext Paris. День починається з pre-opening phase, з 7:15 ранку: ордери накопичуються без їх виконання, а стакан ордерів формується навколо індикативної ціни, яка постійно коригується. О 9: 00 ранку, відкриття запускає безперервний сеанс — ордери виконуються миттєво, як тільки вони надходять. 5: 30 вечора, the close itself goes through a fixing auction: a few minutes during which orders are aggregated into a single closing price, the official figure quoted by every media outlet and used as the reference. Late trading then continues in the post-close session, on thinner volumes and wider spreads.

The most active — and most volatile — moments cluster around three windows: the open (9:00–10:00 a.m.), when the orders accumulated overnight pour in; early afternoon (2:30–3:30 p.m.), when Wall Street opens and US economic data drops; and the closing auction, where the last arbitrages play out. Long-horizon investors do not need to trade these windows, but knowing them helps explain why the same stock can show different prices depending on the time the order is placed.

CAC 40 History: Records and Crises of a National Benchmark

Перечитування історії CAC 40 означає перечитування тридцяти п'яти років французької економічної історії. Починаючи з 1,000 пунктів наприкінці 1987 року — через кілька тижнів після краху на Уолл-стріт, що є іронічним символом — індекс виявив послідовні періоди ейфорії: шаленство приватизації та нова економіка призвели до... 6,922 points in September 2000, the historic peak of the dot-com bubble. Then came the purges: the bursting of the bubble dragged the index back below 2,500 points in 2003, a two-thirds fall that marked a generation of French savers — the 2008–2009 financial crisis would add a new floor around 2,500 points in spring 2009.

The 2010s patiently rebuilt the lost ground, carried by central bank liquidity. The Covid shock in March 2020 caused fresh fear — the index lost nearly 40% in a few weeks before a historic rebound. Then came the era of records: the symbolic 7,000-point threshold was crossed in 2021, and the index has since printed new highs, driven by luxury and defense. One expert clarification to finish: the headline CAC 40 history is a індекс цін, without dividends reinvested — Euronext also publishes a “Total Return” CAC 40 whose long-term performance is far higher, a useful reminder of the weight of dividends in patient investors’ wealth.

Дата рівень Event 31 Грудня, 1987 1,000 оч Створення індексу (базовий розрахунок) Вересень 4, 2000 6,922 оч Пік доткомівської бульбашки Березня 12, 2003 ≈ 2,403 бал Low after the bubble burst Березня 9, 2009 ≈ 2,465 бал Низький рівень фінансової кризи Березня 18, 2020 ≈ 3,750 бал Найнижчий рівень шоку від Covid (−40% за один місяць) Фінальному Звіті , опублікованому у листопаді 2021 року 7,000 оч First crossing of the 7,000-point mark

Ці віхи розповідають ту саму історію, що й довгостроковий графік: індекс, який подвоює свій опорний рівень кожні десять-п'ятнадцять років, одночасно зазнаючи падінь на 40-60% — для сьогоднішніх рівнів ціна та 52-тижневий максимум відображаються в режимі реального часу у верхній частині цієї сторінки. Саме тому довгострокові інвестори надають перевагу регулярним внескам, а не ідеальному часу.

Дивідендна дохідність та коефіцієнт P/E за індексом CAC 40: що повертає індекс

Два показники підсумовують інвестиційну привабливість CAC 40. Чай. дивідендна дохідність: 40 компаній разом розподіляють еквівалент від 3% до 3.5% вартості індексу щороку, що є поважним рівнем серед основних світових індексів — Франція є дохідним ринком зі своїми банками, великими енергетичними компаніями та щедрими страховиками. Чай P / E співвідношення — співвідношення між цінами акцій та їхнім прибутком — історично коливалося від 12 до 16 разів залежно від циклу, що відповідає розвиненим ринкам: ні значного дисконту деяких ринків, що розвиваються, ні премії американських технологічних індексів.

These two metrics read together: a reasonable P/E plus a solid dividend explain why the CAC 40 often serves as the bedrock of portfolios for French investors, beginners and seasoned alike — exposure to the domestic equity market is paid for with a regular income, without requiring a bet on extreme growth.

How to Invest in the CAC 40: ETFs, Funds and Stocks

Ви не можете «купити CAC 40» безпосередньо — індекс — це просто число. Чотири транспортні засоби дозволяють його відтворити. Чай tracker (CAC 40 ETF) is the royal road: a listed fund that replicates the index for annual fees generally below 0.25%, bought like a stock in a few clicks; some CAC 40 ETFs are має право на отримання PEA (the French equity savings plan), a tax advantage unique to French savers — holders should check the wording on the product’s factsheet. The традиційний індексний фонд (UCITS) також копіює індекс, з дещо вищими комісіями та однією ціною на день. Certificates and leveraged products призначені для трейдерів: вони посилюють рух індексу в обох напрямках — спекулятивні інструменти, з якими слід поводитися обережно. Зрештою, buying the constituent stocks directly — starting with our selection of CAC 40 stocks — підходить тим, хто хоче самостійно вибирати акції, а не брати весь кошик.

The market’s main trackers to get started:

CAC 40 ETF (examples) Є В Річні збори тип PEA Amundi ETF CAC 40 FR0007052782 ≈ 0.25% Поширюючи Так BNP Paribas Easy CAC 40 FR0011869353 ≈ 0.15% Накопичувальний Так

Non-exhaustive list — always check the product’s KID document before buying; fees and tax rules change.

Дві поради здорового глузду доповнюють картину. По-перше: з ETF послідовність переважає час — інвестування фіксованої суми щомісяця (відомий DCA) згладжує ваші точки входу протягом повного циклу. По-друге: у PEA індикатор CAC 40 може слугувати наріжним каменем — основною експозицією портфеля — пізніше доповненим окремими акціями, обраними відповідно до їхнього профілю. Our broker comparison детально описує пропозиції щодо відкриття облікового запису, на якому буде розміщена стратегія.

More experienced traders can also gain exposure to the index through futures contracts: see our guide to Ф'ючерси CAC 40.

CAC 40 Dividends: Total Return — What the Index Doesn’t Show

Цифра, показана у верхній частині цієї сторінки, — це «ціновий» індекс CAC 40 — він ігнорує дивіденди. Проте компанії, що входять до індексу, виплачують їх чимало: у сукупності річні дивіденди історично становили від 3% до 4% вартості індексу. Інвестор, який «купив CAC 40» двадцять років тому та реінвестував кожен дивіденд, сьогодні мав би показник, що значно перевищує показники «голої діаграми» — це тиха магія складних відсотків, яку офіційний індекс залишає невидимою. Euronext також публікує версію CAC 40 із «загальною прибутковістю», розроблену саме для вимірювання цієї реальної ефективності; ETF, що накопичують кошти, роблять те саме, автоматично реінвестуючи дивіденди від імені вкладника.

Два практичні наслідки. Щоб жити за рахунок портфеля, пов'язаного з CAC, віддайте перевагу розповсюдження ETFs, which pay dividends in cash — a predictable quarterly or half-yearly income. To compound over the long term, favor накопичуючи ETF, більш податково ефективні на стандартному рахунку цінних паперів, оскільки вони уникають оподаткування проміжних дивідендів. Цей вибір, суто технічний, змінює реальну траєкторію інвестицій протягом десятиліття — він заслуговує на три хвилини роздумів перед покупкою, а не після.

CAC 40 vs Other Indices: S&P 500, Dow Jones, DAX

CAC 40 природно порівнюється з основними конкурентами, і ці відмінності мають значення. Проти США S&P 500 (500 stocks), the CAC offers less technology and more yield: the US discount on dividends is structural, but the growth of the software giants has historically favored the US index. Against the Dow Jones, the comparison is a methodological trap: the Dow contains only 30 stocks and, in a historical quirk, is weighted by share ціни rather than market capitalizations — a century-old method that distorts comparisons with all modern indices. Against the German DAX (also 40 stocks), the CAC weighs its industrials differently: automobiles and chemicals dominate across the Rhine, luxury and defense in France. To extend the comparison, our dedicated pages on the S&P 500, Dow Jones і DAX 40 детально розгляньте кожен індекс.

The practical lesson: national indices tell different stories, and that is precisely the argument for international diversification — a portfolio mixing the CAC 40, the S&P 500 and emerging markets rides out sector cycles with more peace of mind than a single bet on Paris.

Frequently Asked Questions About the CAC 40

Чи можна купити CAC 40 у PEA?

Не сам індекс, але деякі ETF CAC 40 відповідають вимогам PEA: вони фізично зберігають французькі акції в індексі та отримують вигоду від податкової обгортки. Перед покупкою перевірте формулювання «дозволено PEA» в інформаційному листі трекера — не всі вони є такими.

How Much Capital Do You Need to Invest in the CAC 40?

Кілька десятків євро достатньо для ETF CAC 40, паї якого торгуються за кілька євро у онлайн-брокерів. Стабільність внесків має більше значення, ніж їх початковий розмір.

Чи торгується CAC 40 у вихідні?

No: Euronext Paris is closed on Saturdays and Sundays, as well as on public holidays. Asian indices and the cryptocurrency market, however, keep moving — hence sometimes pronounced opening gaps on Monday mornings.

What Is the Difference Between the CAC 40 and the SBF 120 or the CAC Next 20?

The SBF 120 contains the 40 CAC stocks plus the next 80 — a broader view of the French market; the CAC Next 20 brings together precisely the stocks ranked 41 to 60, the potential “candidates” for the CAC 40. The CAC remains the benchmark index; the others act as a zoom.

Як акція потрапляє до CAC 40?

By decision of the index scientific committee, at the quarterly reviews, based on free-float market capitalization and traded volumes: the largest candidate stocks replace the smallest outgoing ones, with effect after the official announcement.

Чому CAC 40 зростає, коли ставки падають?

Два механізми: дохідні акції (банків, страховиків, комунальних підприємств) стають привабливішими, коли заощадження мало приносять прибуток, а оцінка майбутніх доходів механічно вища, коли дисконтна ставка падає. Зв'язок змінюється на протилежний, коли ставки зростають для боротьби з інфляцією.