Торгівля CFD: Як працюють контракти на різницю

Торгівля CFD дозволяє вам торгувати похідними продуктами на фінансових ринках, такими як індекси, акції, Forex та сировинні товари. На практиці ви можете зайняти довгу або коротку позицію на ринку, навіть не володіючи базовим активом, в який інвестуєте. У цьому посібнику ви знайдете все, що вам потрібно знати про торгівля CFD, від їх ключових характеристик до принципів роботи.

Що таке торгівля CFD? - Визначення

Щоб розпочати наш аналіз, корисно зрозуміти, що насправді являє собою CFD на Фондова біржаCFD, або контракти на різницю цін, – це фінансові продукти, які дозволяють робити ставки на зростання або падіння ціни базового активу. Ці деривативи можуть відстежувати акції, індекси, товари, криптовалюти тощо. У дебатах про CFD та акції їх відрізняє право власності: з CFD ви ніколи не володієте базовим активом.

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Контракт укладається між покупцем і продавцем для обміну різницею між ціною входу та ціною виходу з позиції. Закриття ордера CFD визначає прибуток або збиток.

Як працює торгівля CFD

Торгівля CFD означає купівлю або продаж похідних продуктів залежно від того, чи очікуєте ви зростання чи падіння ціни інструменту. Коли ціна рухається на користь покупця, прибуток дорівнює кількості вибраних одиниць, помноженій на кількість пунктів, які набрала ціна. І навпаки, якщо ціна рухається на користь продавця, покупець зазнає збитків.

Тому найкращим методом є відкриття ордера CFD, коли ви очікуєте зростання або падіння ціни акцій, і закриття позиції за певними цінами, встановленими заздалегідь, щоб зафіксувати заданий прибуток або заздалегідь визначений збиток. Для успішної торгівлі CFD найважливіше — розуміти, як вони працюють, і знати різні торгові методи.

Переваги торгівлі CFD

Ось основні переваги торгівлі CFD:

Доступ до широкого спектру фінансових активів: акцій, криптовалют, товарів…

Потужний важіль впливу

Немає обмежень на короткі продажі

Можливість інвестувати на різних фінансових ринках навіть з невеликим портфелем

Висока ліквідність

Безперервне ціноутворення CFD для більшості інструментів

Ризики CFD у торгівлі на фондовому ринку

Потенційні збитки більші при торгівлі CFD

Пояснення кредитного плеча CFD

Кредитне плече CFD – це вид позики, яка дозволяє трейдеру інвестувати набагато більше капіталу, ніж він має у своїх Рахунок CFDТаким чином, торгівля CFD з використанням кредитного плеча дає змогу торгувати набагато більшими обсягами як при купівлі, так і при продажу.

На практиці, кредитне плече CFD означає відкриття ордерів за контрактами CFD з використанням позикових коштів. Однак використання кредитного плеча несе високий ризик у разі збитків.

Яка вартість торгівлі CFD на фондовому ринку Франції?

Торгівля CFD включає комісії залежно від фінансового інструменту, яким торгують, а також вибору брокера. Ось витрати, які слід враховувати:

Розповсюдження: Спред, який є важливим компонентом торгівлі CFD, — це різниця між ціною купівлі та ціною продажу інструменту, і вважається компенсацією брокерЧим менший спред, тим більше ви збільшуєте свій потенційний прибуток.

Спред, який є важливим компонентом торгівлі CFD, — це різниця між ціною купівлі та ціною продажу інструменту, і вважається компенсацією брокерЧим менший спред, тим більше ви збільшуєте свій потенційний прибуток. Комісія: Комісія застосовується лише до торгівлі акціями. Деякі брокери не стягують комісійних. Якщо ваш брокер не стягує з вас жодної комісії, у ваших транзакціях CFD враховується лише спред.

Комісія застосовується лише до торгівлі акціями. Деякі брокери не стягують комісійних. Якщо ваш брокер не стягує з вас жодної комісії, у ваших транзакціях CFD враховується лише спред. Комісія за обмін: Комісія за своп стягується, коли позиція залишається відкритою протягом ночі. Зазвичай вона розраховується раз на тиждень.

Які стратегії торгівлі CFD слід використовувати?

Під час торгівлі CFD на фондовому ринку існує кілька технік залежно від ваших фінансових цілей та рівня ризику, який ви для себе встановили. Найпопулярнішими є скальпінг та денна торгівля. Ось як порівнюються ці два стилі торгівлі, щоб ви могли побачити, яка стратегія може вам підійти.

Скальпінг: Скальпінг – це стратегія, що використовується в торгівлі CFD, яка передбачає виконання кількох угод протягом дуже короткострокової перспективи. Це означає зміну позицій протягом кількох секунд або навіть кількох хвилин. Ідея полягає в тому, щоб купувати та продавати цінні папери дуже швидко, щоб повною мірою скористатися найбільшими коливаннями цін.

Скальпінг – це стратегія, що використовується в торгівлі CFD, яка передбачає виконання кількох угод протягом дуже короткострокової перспективи. Це означає зміну позицій протягом кількох секунд або навіть кількох хвилин. Ідея полягає в тому, щоб купувати та продавати цінні папери дуже швидко, щоб повною мірою скористатися найбільшими коливаннями цін. Денні торги: Дейтрейдинг – це короткострокова інвестиційна стратегія, яка передбачає закриття всіх ваших позицій до закриття ринків. Трейдери, які використовують цю стратегію, закривають свої позиції в кінці кожного дня. Вони отримують прибуток від невеликих коливань цін. Торгуючи CFD, вони можуть розміщувати кілька ордерів як на зростаючих, так і на падаючих ринках.

Наші поради для успішної торгівлі CFD

CFD найкраще використовувати досвідченим інвесторам: ознайомтеся з тим, як працюють фінансові ринки, і, зокрема, з базовими продуктами CFD.

Запитайте себе, чи допоможе вам цей тип інвестицій досягти ваших цілей, і подумайте про ризики, на які ви готові піти, знаючи, що CFD – це короткострокові спекулятивні продукти.

Остерігайтеся шахрайства на ринку CFD

Будьте обережні з використанням кредитного плеча, щоб уникнути значних втрат

Потренуйтеся на демо-рахунку, запропонованому вашим брокером, щоб правильно налаштувати свою торгову стратегію

Розрахунок CFD – Як розрахувати збиток або прибуток від позиції CFD?

Щоб розрахувати прибуток або збиток від позиції CFD, вам потрібно врахувати такі елементи:

значення пункту або піпа

початкова ціна контракту

ціна закриття контракту

розмір позиції (кількість контрактів або розмір лота)

левередж

різні торгові комісії (комісія, комісії за ніч, комісії, що стягуються під час встановлення спеціальних стоп-лосс-ордерів)

Розрахунок збитків або прибутків за CFD на фондовому ринку здійснюється за цією формулою:

Розрахунок збитків/прибутків CFD = (Розмір позиції * Вартість пункту або піпа) * (ціна закриття – ціна відкриття)*

*Потім вам потрібно буде відняти всі різні торгові комісії та податки, щоб отримати справжній прибуток або збиток.

Моделювання CFD – навіщо використовувати демо-рахунок CFD?

Важливо використовувати симулятор CFD фондового ринку, щоб правильно вивчити, як працюють CFD, і ви могли встановити найкращу можливу торгову стратегію.

Трейдерам, які вперше починають торгувати CFD, завжди рекомендується почати з використання демо-рахунку для торгівлі CFD, щоб ознайомитися з торговим середовищем. порівняння платформ такі як MetaTrader 4 (MT4) або MetaTrader 5 (MT5).

Дійсно, демо-рахунок дозволяє вам налаштувати свою стратегію торгівлі CFD з віртуальними грошима в реальних ринкових умовах.

Навчання з CFD

В інтернеті доступно все більше курсів, тож ви можете навчатися у власному темпі та відповідно до вашої доступності. Важливо пройти навчання з торгівлі CFD, перш ніж виходити на фондовий ринок. Дійсно, ви можете порівняти всі доступні навчальні пропозиції.

Багато платформ пропонують своїм користувачам безкоштовне навчання з посібниками для кращого розуміння CFD. Все, що вам потрібно зробити, це пройти правильний курс, щоб покращити свої знання про ринки та створити ефективну торгову стратегію.

Перш ніж почати торгувати, переконайтеся, що ви знаєте основи торгівлі та різноманітний жаргон, пов'язаний з CFD.

Деякий термінологічний жаргон CFD, який слід знати

Виклик маржі Подія, яка відбувається на вашому торговому рахунку, коли його значення падає нижче вимоги до маржі вашого брокера. В результаті ви більше не можете тримати свої позиції відкритими, оскільки у вас недостатньо коштів. Ви повинні або поповнити кошти, або закрити всі свої позиції, щоб зберегти свій торговий рахунок.

Подія, яка відбувається на вашому торговому рахунку, коли його значення падає нижче вимоги до маржі вашого брокера. В результаті ви більше не можете тримати свої позиції відкритими, оскільки у вас недостатньо коштів. Ви повинні або поповнити кошти, або закрити всі свої позиції, щоб зберегти свій торговий рахунок. Запитайте ціну Ціна купівлі активу.

Ціна купівлі активу. Ціна заявки Ціна продажу активу.

Ціна продажу активу. Ринок биків Зростаючий ринок.

Зростаючий ринок. CFD брокер Фінансовий посередник, який дозволяє вам інвестувати на фінансових ринках через CFD.

Фінансовий посередник, який дозволяє вам інвестувати на фінансових ринках через CFD. Хеджування : технічна торгівля спрямовані на балансування ризиків за торговою позицією шляхом одночасного відкриття довгої та короткої позицій за одним і тим самим активом або за висококорельованими активами.

: технічна торгівля спрямовані на балансування ризиків за торговою позицією шляхом одночасного відкриття довгої та короткої позицій за одним і тим самим активом або за висококорельованими активами. CFD торговий робот Торговий інструмент, який дозволяє вам торгувати на ринках автоматизованим способом.

Торговий інструмент, який дозволяє вам торгувати на ринках автоматизованим способом. Поширювати Різниця між ціною продажу (bid) та ціною купівлі (ask), яка відповідає грошам, які брокер заробляє на кожній торговій позиції, яку ви займаєте.

Різниця між ціною продажу (bid) та ціною купівлі (ask), яка відповідає грошам, які брокер заробляє на кожній торговій позиції, яку ви займаєте. Стоп-лосс Торговельний ордер, який дозволяє контролювати ваші втрати по позиції, встановлюючи максимальний рівень збитків, який автоматично закриє позицію, якщо вона досягне цього рівня збитків.

Торговельний ордер, який дозволяє контролювати ваші втрати по позиції, встановлюючи максимальний рівень збитків, який автоматично закриє позицію, якщо вона досягне цього рівня збитків. Тейк-профітТорговельний ордер, який дозволяє вам контролювати прибуток від позиції, встановлюючи максимальний рівень прибутку, який автоматично закриє позицію, якщо вона досягне цього рівня прибутку.

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CFD: Що каже регулятор

Французький фінансовий регулятор (AMF) та Європейське управління з цінних паперів і ринків суворо регулюють маркетинг CFD для роздрібних інвесторів: обмеження кредитного плеча (максимум 30 до 1 для основних валютних пар, 20 до 1 для основних фондових індексів, 5 до 1 для окремих акцій), автоматичне закриття позицій, коли маржа падає до 50% від необхідного мінімуму, та захист від негативного балансу. Брокери також повинні відображати відсоток своїх роздрібних клієнтів, які втрачають гроші на цих продуктах: цей показник часто перевищує половину всіх рахунків. Дослідження AMF щодо Forex та CFD показали, що майже дев'ять із десяти роздрібних інвесторів втратили гроші. CFD – це інструмент спекуляції, а не продукт заощадження.

Висновок: Торгівля CFD – можливість чи ризик?

Торгівля CFD на фондовому ринку пропонує безліч переваг, особливо для спекулятивного підходу до інвестування. Після належного навчання зрозуміти, як вони працюють, відносно просто.

Отже, чи можна заробляти гроші на CFD? Так, але найкращий підхід — це заздалегідь налаштувати управління грошима, щоб уникнути будь-якого ризику втрат. Дійсно, торгівля CFD краще підходить для трейдерів, які використовують короткострокові стратегії на дуже волатильних ринках. Однак наполегливо рекомендується бути обережним при використанні кредитного плеча, яке наражає вас на більший ризик.

На яких ринках можна торгувати CFD? Ви можете торгувати CFD на різних ринках, таких як індексний, фондовий, криптовалютний, валютний та товарний ринки.

Чи можливо торгувати CFD без кредитного плеча? Так, цілком можливо торгувати CFD без кредитного плеча.

Чому варто торгувати активом як CFD? Торгівля CFD особливо вигідна для заробітку, роблячи ставки на зростання або падіння ціни інструменту. Вона також дозволяє вам примножити свій капітал і скористатися привабливими спредами.

Яка різниця між торгівлею CFD та ф'ючерсними рахунками? Хоча ці два інструменти мають спільні риси, торгівля CFD та ф'ючерсні рахунки відрізняються інвестиційним горизонтом. У той час як торгівля CFD в основному призначена для короткострокової торгівлі, торгівля ф'ючерсними рахунками дозволяє трейдерам інвестувати в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Ця стаття має освітню мету та не є інвестиційною порадою. Торгівля CFD з використанням кредитного плеча несе високий ризик втрати капіталу; більшість роздрібних рахунків втрачають гроші.