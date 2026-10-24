Копіювання торгівлі: як це працює, ризики та платформи (2026)

Копіювання торгівлі обіцяє легке інвестування: ви обираєте високопродуктивного трейдера, платформа відтворює кожну його угоду на вашому рахунку, і ви отримуєте — теоретично — той самий прибуток, що й вони. Реальність більш тонка: Autorité des marchés financiers (AMF), фінансовий регулятор Франції, показав, що переважна більшість рахунків, які копіюють, зрештою втрачають гроші. У цьому посібнику пояснюється, що таке копіювальний трейдер, як він працює, як вибрати, кого копіювати, які ризики ви приймаєте та які правила змінилися.

Останнє оновлення: жовтень 23, 2026

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Що таке торгівля копіюванням?

Копіювання торгівлі – це послуга, яка автоматично відтворює угоди іншого інвестора на вашому рахунку. Коли копійований трейдер купує, ваш рахунок купує; коли він продає, ваш рахунок продає; коли він коригує свій захисний стоп, ваш також коригується. Все масштабується пропорційно до суми, яку ви вклали.

Ця концепція виникла наприкінці 2000-х років разом із інвестиційними соціальними мережами — eToro – найвідоміша назва, яка зробила портфоліо та послужний список учасників видимим, щоб інші могли відтворити їх одним клацанням миші. Відтоді цей принцип поширився на більшість торгових платформ через спеціалізовані сервіси, такі як ZuluTrade або Myfxbook AutoTrade.

Копіювання торгівлі відрізняється від двох споріднених практик, які не слід плутати з нею:

Соціальна торгівля Ви стежите за обговореннями та ідеями інших інвесторів, але самі приймаєте рішення щодо кожної угоди.

Ви стежите за обговореннями та ідеями інших інвесторів, але самі приймаєте рішення щодо кожної угоди. Автоматизована торгівля за допомогою роботів: ви виконуєте заздалегідь визначений алгоритм, а не рішення людини — наша сторінка на Автотрейдинг детально пояснює механіку.

Як працюють платформи для копіювання торгівлі?

Механіка виглядає простою, і її варто точно зрозуміти:

Ви відкриваєте рахунок з брокером, який пропонує послугу, і ви вносите кошти. Ви обираєте трейдера для копіювання з рейтингової таблиці платформи, на основі опублікованої статистики. Ви встановлюєте виділену суму і, на більшості платформ, глобальна захисна зупинка, яка зупиняє копіювання, якщо втрати перевищують встановлений поріг. Початок реплікаціїКожна угода, яку здійснює трейдер, відтворюється на вашому рахунку пропорційно до вашого розподілу — якщо вони вкладають 5% свого капіталу, ваш рахунок вкладає 5% вашого. Ви можете зупинитися будь-коли: позиції, які вже відкриті, або закриваються, або зберігаються, на ваш розсуд, залежно від платформи.

Одна важлива технічна деталь: здійснюються лише угоди після Початки копії реплікуються. Ви не отримуєте вигоди від минулих прибутків трейдера — ви успадковуєте його майбутнє, як хороші, так і погані угоди.

Платформи для копіювання торгівлі: де копіювати торгівлю

Порівняйте найкращі платформи для копі-трейдингу, і ви побачите, що ринок організований навколо двох моделей. Інтегровані соціальні платформи - eToro Найголовніший з них — поєднання брокерських послуг та мережі копіювання: копійований трейдер є членом спільноти, якому платформа платить відповідно до кількості підписників, які його відстежують. спеціалізовані послуги — ZuluTrade, Myfxbook AutoTrade, DupliTrade — підключаються до кількох брокерів: ви зберігаєте свій обліковий запис у свого брокера, а сторонній сервіс виконує копію там.

Деякі брокери, зокрема Vantage, покладайтеся на ці партнерські сервіси, щоб пропонувати своїм клієнтам копіювальну торгівлю — перевірте список доступних послуг та умови (комісії, інструменти, мінімальний депозит), перш ніж брати на себе зобов’язання; наші порівняння брокерів дозволяє легко розташувати пропозиції поруч.

Варто звернути увагу на один момент: якість виконання варіюється від одного брокера до іншого. Копіювання ніколи не буває миттєвим — на швидких ринках достатньо кількох секунд затримки, щоб перетворити хорошу ціну входу на погану. Це «прослизання копіювання» є однією з невидимих ​​витрат системи.

Чи є копі-трейдинг прибутковим? Що виявила AMF

Це головне питання, і відповідь регуляторів однозначна. У дослідженні, опублікованому в 2021 році, AMF проаналізував рахунки клієнтів, які займаються копіювальною торгівлею: переважна більшість втрачала гроші протягом спостережуваних періодів — приблизно дев'ять із десяти рахунків були збитковими протягом найдовших періодів, результати узгоджуються з результатами, опублікованими іншими європейськими регуляторами щодо продуктів з використанням кредитного плеча.

Три механізми пояснюють розрив між відображеною ефективністю копійованих трейдерів та фактичними збитками людей, які їх копіюють:

Упередженість виживання У таблицях лідерів показано тих, хто переміг на даний момент, а тих, хто вибув, взагалі ніде немає.

У таблицях лідерів показано тих, хто переміг на даний момент, а тих, хто вибув, взагалі ніде немає. Важіль Трейдери, які виглядають вражаюче на папері, часто використовують високе кредитне плече, що призводить до не менш вражаючих збитків, коли вітер змінюється — а вітер завжди змінюється.

Трейдери, які виглядають вражаюче на папері, часто використовують високе кредитне плече, що призводить до не менш вражаючих збитків, коли вітер змінюється — а вітер завжди змінюється. Затримка та збори: затримка копіювання, спреди та комісії обмежують кожну угоду — тим більше на дуже активних стратегіях.

Додайте четвертий, людський фактор: копіювальні апарати, як правило, прибувають після серія перемог саме в той момент, коли удача скопійованого трейдера змінюється. Рейтинги за минулими показниками є загальновідомо ненадійним показником майбутніх показників — самі платформи зобов'язані це заявляти.

Як вибрати трейдера для копіювання

Якщо ви все ж таки вирішите продовжити, вибір трейдера — це та частина гри, яка повністю належить вам. Кілька конкретних критеріїв, у порядку важливості:

Тривалість послужного списку щонайменше дванадцять місяців, в ідеалі два-три роки — коротка історія нічого не доводить, якою б вражаючою вона не виглядала.

щонайменше дванадцять місяців, в ідеалі два-три роки — коротка історія нічого не доводить, якою б вражаючою вона не виглядала. Максимальна просідання : найбільше падіння, якого зазнав обліковий запис. Це число, яке показує, скільки б ви зазнали, а не відображений прибуток.

: найбільше падіння, якого зазнав обліковий запис. Це число, яке показує, скільки б ви зазнали, а не відображений прибуток. Послідовність стратегії ті самі ринки, той самий стиль, те саме управління ризиками з місяця в місяць — нестабільна діяльність часто приховує авантюри.

ті самі ринки, той самий стиль, те саме управління ризиками з місяця в місяць — нестабільна діяльність часто приховує авантюри. Використане кредитне плече Трейдер, який подвоює рахунок за шість місяців з високим кредитним плечем, може скоротити його до третини за один невдалий тиждень.

Трейдер, який подвоює рахунок за шість місяців з високим кредитним плечем, може скоротити його до третини за один невдалий тиждень. Кількість копіювальних апаратів та активів під управліннямні занадто мало (неперевірена стратегія), ні занадто багато (великі ордери, які виконуються погано).

І одне правило менеджменту цінніше за всі критерії разом узяті: виділяйте лише невелику частину свого капіталу на копіювання торгівлі — гроші, які ви можете втратити повністю — та диверсифікуйте між двома або трьома трейдерами з різними стилями, а не робіть ставку на одного чемпіона.

Реальні витрати на копіювання торгівлі

Рахунок за копію читається через чотири рядки. операційні витрати по-перше: спреди та комісії застосовуються до кожного реплікованого ордера, а активні стратегії множать ордери. Плата за обслуговування далі: деякі платформи беруть відсоток від вашого заробітку, інші стягують плату за доступ до таблиць лідерів. І нарешті, компенсація скопійованого трейдера: платформи платять їм залежно від кількості копіювальних апаратів або обсягу створеної продукції — схема, яка винагороджує видимість щонайменше так само, як і сталий результат діяльності.

Потім є вартість, яка не має рахунку-фактури: валютний ризикБільшість скопійованих стратегій торгують валютними парами, деномінованими в доларах; для рахунку, відкритого в євро, кожен валовий прибуток може бути скорочений або посилений коливаннями обмінного курсу — змінна, яка рідко відображається в таблицях лідерів.

Як керувати ризиками в копі-трейдингу, крок за кроком

Для тих, хто погоджується на ризик, підготовка зводиться до п'яти виважених рухів. Один: перевірити авторизацію платформи в офіційному реєстрі. Дварозподіліть лише обмежену частину свого капіталу — суму, загальна втрата якої залишатиметься стерпною. Трирозподіліть це між двома або трьома трейдерами з різними стилями.

Чотири: з самого початку встановіть глобальний стоп-охорони та правило виходу — на якому рівні збитків я зупиняюся та на якому горизонті переглядаю позицію. П'ять: перегляд щоквартально, а не щодня — постійний моніторинг призводить до поспішних виходів у найневідповідніший момент.

Ця дисципліна не перетворює копіювальну торгівлю на вигідну інвестицію; вона лише зменшує ймовірність її перетворення на катастрофу. Цю відмінність слід чітко прописати перед першим депозитом.

Ризики копіювальної торгівлі

Ринковий ризик Копіювання ні від чого вас не захищає; збитки копійованого трейдера є вашими збитками, пропорційно.

Копіювання ні від чого вас не захищає; збитки копійованого трейдера є вашими збитками, пропорційно. Ризик левериджу Більшість скопійованих стратегій пов'язані з CFD або валютними продуктами з використанням кредитного плеча — продуктами, на яких більшість роздрібних інвесторів втрачають гроші, що зобов'язаний продемонструвати кожен брокер.

Більшість скопійованих стратегій пов'язані з CFD або валютними продуктами з використанням кредитного плеча — продуктами, на яких більшість роздрібних інвесторів втрачають гроші, що зобов'язаний продемонструвати кожен брокер. Відкладений ризик невиконання зобов'язань : ви копіюєте невидимий послужний список і успадковуєте важкі місяці, що настають після вашого прибуття.

: ви копіюєте невидимий послужний список і успадковуєте важкі місяці, що настають після вашого прибуття. Операційний ризик : затримки копіювання, прослизання, перебої в обслуговуванні, розподіл помилок.

: затримки копіювання, прослизання, перебої в обслуговуванні, розподіл помилок. Ризик шахрайства: AMF регулярно публікує попередження щодо несанкціонованих платформ для копіювання торгівлі; перевірте авторизацію вашого посередника в офіційному реєстрі перед будь-яким депозитом.

Відсутність захисного стоп-стопу та диверсифікації між трейдерами перетворює копіювальну торгівлю на гарантовану інвестицію: ці інструменти обмежують збитки, а не усувають ризик.

Регулювання: що змінилося

Копіювання торгівлі довго діяло в сірій зоні: хто несе відповідальність, коли рішення однієї особи виконуються на сотнях рахунків? Європейське регулювання вирішило це питання: копіювання торгівлі являє собою управління портфелем у значенні директиви MiFID II — послуга повинна надаватися уповноваженою фірмою з пов’язаними з цим зобов’язаннями щодо розкриття інформації, придатності для клієнта та найкращого виконання.

Для індивідуального інвестора з цього випливають два практичні наслідки. По-перше, платформи, що відповідають вимогам, відображають детальні попередження про збитки — їх читання є частиною вашої належної перевірки. По-друге, несанкціоновані послуги легше виявити: якщо платформа не вказана в реєстрі авторизованих фірм AMF, то нема про що вести переговори — ви йдете далі.

Копіювання торгівлі та податки у Франції

Копіювання торгівлі здійснюється на звичайних рахунках цінних паперів, найчастіше через CFD або валюти — інструменти, які є не має права на отримання PEA, пільговий у Франції план заощаджень на акції у Франції. Таким чином, будь-який прибуток оподатковується фіксованим 30% податком на рахунки в цінних паперах або прогресивною шкалою з надбавкою, якщо ви її оберете.

Збитки, зі свого боку, не втрачаються для цілей оподаткування: реалізовані капітальні втрати можуть бути компенсовані приростом капіталу протягом наступних десяти податкових років. У сервісі, який статистично збитковий, цей податковий аспект далеко не тривіальний — документуйте кожну угоду для своєї податкової декларації.

Класичні помилки копіювального апарату

Копіювання чемпіона місяця Рейтинги за останніми результатами – це каталог щасливих серій – два роки стабільності перевершують шеститижневий спринт.

Рейтинги за останніми результатами – це каталог щасливих серій – два роки стабільності перевершують шеститижневий спринт. Передача всього одному трейдеру концентрація точно відтворює ризик, який диверсифікація мала зменшити.

концентрація точно відтворює ризик, який диверсифікація мала зменшити. Зупинка копії після складного періоду, а потім повернення після відновлення : копіювальний апарат оплачує збитки та пропускає відшкодування.

: копіювальний апарат оплачує збитки та пропускає відшкодування. Забуття про захисний упор Без визначеного порогу виходу холодні, емоції вирішать — завжди запізно.

Без визначеного порогу виходу холодні, емоції вирішать — завжди запізно. Не декларування ваших збитків: реалізовані капітальні збитки залишаються компенсованими протягом десяти років; їх документування з самого початку дозволяє уникнути прямих податкових збитків.

Копіювання торгівлі чи традиційне інвестування?

Копіювання торгівлі відповідає справжньому бажанню — скористатися чужим досвідом, не витрачаючи на це власного часу, — але чесне зважування переваг і недоліків копіювання торгівлі показує, що воно погано задовольняє це бажання: цифри збитків говорять самі за себе. Для більшості вкладників відповідь на питання «хто може керувати моїми грошима краще, ніж я?» — це не невідомий трейдер, якому платять за обсяг підписників: це диверсифіковане інвестування в індекси — глобальні ETF, такі як Світ MSCI — чиї мінімальні комісії та максимальна диверсифікація точно виключають ризик залежності від однієї особи.

Якщо тяжіння ринків все ще сильніше, вам краще самостійно вивчити основи торгівлі: наші посібник з того, як працює торгівля і наш огляд CFDs закладають основи, які заявляють про копіювання торгівлі, що вони можуть вас позбавити — помилково, для більшості облікових записів.

Часті запитання про копіювання торгівлі

Що таке копіювання? Копіювання торгівлі – це послуга, яка автоматично відтворює угоди обраного трейдера на вашому рахунку: кожна купівля, продаж або захисне коригування копіюється пропорційно до вашого розподілу. Ви копіюєте лише майбутні угоди, а не минулі прибутки трейдера.

Чи є копітрейдинг прибутковим? Для більшості облікових записів – ні. Дослідження, опубліковане AMF у 2021 році, показує, що переважна більшість клієнтів, які займаються копі-трейдингом, втратили гроші протягом спостережуваного періоду – приблизно дев'ять із десяти облікових записів протягом найдовших періодів. Минулі показники копі-трейдерів не є орієнтиром для ваших власних результатів.

Яка різниця між копі-трейдингом та соціальною торгівлею? У соціальній торгівлі ви спираєтеся на ідеї та обговорення інших інвесторів, але самі приймаєте рішення щодо кожної угоди. У копіювальній торгівлі реплікація відбувається автоматично: копійований трейдер приймає рішення, а ваш обліковий запис виконує їх без вашого втручання.

Чи дозволена копі-торгівля у Франції? Так, якщо це надає уповноважена фірма. Європейське регулювання розглядає копіювальну торгівлю як управління портфелем: послуга вимагає авторизації та несе зобов'язання щодо розкриття інформації. Завжди перевіряйте авторизацію платформи в офіційному реєстрі AMF перед будь-яким депозитом.

Чи можна займатися копіювальною торгівлею в PEA? Ні. Копіювання торгівлі здійснюється на звичайних рахунках цінних паперів, зазвичай через CFD або валюти, на які не поширюється PEA. Прибуток оподатковується фіксованим 30% податком; реалізовані капітальні збитки можуть бути компенсовані за рахунок приросту капіталу протягом наступних десяти років.

Скільки потрібно, щоб почати копіювати торгівлю? Мінімальні депозити варіюються від однієї платформи до іншої, від кількох сотень до кількох тисяч євро. Справжнє питання не в мінімумі, а в розумному максимумі: розподіляйте лише ту суму, яку ви можете втратити повністю, та диверсифікуйте між кількома трейдерами, а не одним.

Bottom Line