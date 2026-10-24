A криптовалют – це інструмент, який дозволяє вам зберігати та використовувати ваші криптоактиви. Без нього неможливо надсилати, отримувати чи витрачати жодного біткойна. З огляду на банкрутства бірж та регулярні зломи, рішення про те, як зберігати криптовалюту, є як рішенням безпеки, так і рішенням зручності. У цьому посібнику пояснюється, що таке гаманець насправді, як він працює, які типи доступні, як вибрати свій та які звички безпеки варто дотримуватися.

Що таке криптогаманець? Визначення

Всупереч поширеній думці, гаманець НЕ містять криптовалюти. Вони існують лише в блокчейні, величезному публічному реєстрі мережі. Гаманець містить те, що дозволяє вам контролювати їх: криптографічні ключі пов’язані з вашими адресами. Той, хто володіє ключами, може витрачати кошти, і ніхто інший.

Торгувати з Vantage ринки Регульований брокер · Безкоштовний демо-рахунок · Швидке виконання CFD – це складні інструменти, які пов'язані з високим ризиком швидкої втрати капіталу. Відкрийте безкоштовний рахунок →

Гаманець часто порівнюють із брелоком, а не з гаманцем у кишені. Один ключ відкриває один обліковий запис; якщо втратити брелок, ви втратите доступ до коштів, навіть якщо вони продовжують існувати в блокчейні. Ця відмінність пояснює, чому резервне копіювання гаманця є найважливішим кроком у всьому ланцюжку.

Не плутайте криптогаманець з Apple Wallet or Google Wallet додаток: вони керують платіжними картками та квитками і не мають нічого спільного з блокчейном. Криптовалютний гаманець – це програмне забезпечення, додаток або пристрій, призначений для цифрових активів.

Як працює криптогаманець?

Пара ключів: відкритий та приватний

Кожен гаманець залишається на парі ключів. Чай. відкритий ключ як номер рахунку: все працює адреса ви ділитеся, щоб отримати кошти, походить від цього. Чай приватний ключ – це секрет, який використовується для підписання транзакції та, отже, авторизації витрат. Той, хто знає ваш закритий ключ, контролює ваші криптоактиви: ніколи не діліться ним нікому.

Криптографічна магія зводиться до однієї асиметрії: будь-хто може перевірити, чи транзакція була підписана вашим закритим ключем, навіть не бачачи цього ключа. Саме це дозволяє довести право власності на кошти, не розкриваючи таємницю.

Фраза відновлення

Для спрощення резервного копіювання більшість гаманців генерують фраза відновлення з 12 або 24 слів, стандартизованих стандартом BIP39. Ця фраза є читабельною формою всіх ваших закритих ключів. Будь-хто, хто її має, може відтворити ваш гаманець на будь-якому пристрої. Запишіть її на папері або навіть вигравіюйте на металі та зберігайте офлайн у безпечному місці. Ніколи не на фотографії, в електронній пошті чи хмарі.

Що відбувається під час транзакції?

Коли ви надсилаєте криптовалюту, ваш гаманець створює транзакцію, підписує її вашим закритим ключем, а потім транслює її в мережу. Валідатори перевіряють підпис і записують його в блокчейн. Потім гаманець запитує реєстр, щоб відобразити ваш баланс. Весь процес займає від кількох секунд до кількох хвилин залежно від мережі та займає певну плату.

Гарячий гаманець проти холодного гаманця: різні типи криптогаманців

Гаманці класифікуються за двома ознаками: за їх підключенням до Інтернету та за особою, яка зберігає ключі.

Гарячі гаманці

A гарячий гаманець підключено до інтернету: мобільний додаток, розширення для браузера або програмне забезпечення для настільних комп'ютерів. Це зручно для невеликих сум та регулярного використання: оплата, обмін, взаємодія з децентралізованими додатками. Його постійне підключення також робить його бажаною ціллю для шкідливих програм.

Холодні гаманці

A гарячий гаманець зберігає закриті ключі офлайн. Найпоширенішим типом є апаратний гаманець: пристрій розміром з USB-носій із захищеним чіпом, який підписує транзакції внутрішньо, ніколи не розкриваючи ключ. Транзакції починаються з комп’ютера або телефону, але підпис відбувається всередині пристрою, захищеного PIN-кодом. У разі втрати пристрою фраза відновлення відновлює ваші кошти. Провідний довідник на ринку викладено в нашому детальному огляді. Книга Нано X розгляд.

Гаманці для паперу

A паперовий гаманець означає друк ваших ключів, іноді у вигляді QR-кодів, на аркуші паперу, який зберігається у безпечному місці. Це безкоштовно та повністю офлайн, але крихко: папір губиться, спалюється або пошкоджується, а одна адреса ускладнює часткове виведення коштів. Це рішення, популярне на ранніх етапах розвитку Bitcoin, зараз не рекомендується для новачків на користь апаратних гаманців.

Що пропонують біржові платформи

Коли ви залишаєте свою криптовалюту на біржі, ви використовуєте утримання під вартою гаманець: це платформа, яка зберігає ключі від вашого імені. Це найпростіший варіант, але ви повністю залежите від її безпеки та платоспроможності. Крах біржі FTX у листопаді 2022 року став жорстоким нагадуванням про цей ризик: мільйони клієнтів втратили доступ до своїх активів. Правило, яке настає: значні суми належать до гаманця, ключі якого зберігаєте тільки ви.

тип Connection Хто тримає ключі Безпека Ідеальне використання Мобільний або веб-додаток інтернет Ти Medium Щоденні суми, платежі Розширення браузера інтернет Ти Medium Децентралізовані програми Апаратний гаманець Offline Ти Дуже високо Довгострокова економія Паперовий гаманець Offline Ти Високий, але крихкий Не рекомендується новачкам Біржовий рахунок інтернет Платформа Залежить від постачальника Торгівля, невеликі суми

Найвідоміші криптогаманці

Ринок зосереджений навколо кількох відомих гравців. Цей огляд не є ні рейтингом, ні рекомендацією: завжди порівнюйте характеристики з власними потребами.

Гросбух : французька компанія та лідер у виробництві апаратних гаманців, з кількома моделями із захищеним чіпом, що пропонують USB- та, в деяких моделях, Bluetooth-з’єднання, сумісні з дуже широким спектром активів через їхній мобільний додаток.

: французька компанія та лідер у виробництві апаратних гаманців, з кількома моделями із захищеним чіпом, що пропонують USB- та, в деяких моделях, Bluetooth-з’єднання, сумісні з дуже широким спектром активів через їхній мобільний додаток. сейф : чеський піонер апаратного гаманця з інтерфейсом з відкритим кодом та вбудованими екранами для перевірки транзакцій офлайн.

: чеський піонер апаратного гаманця з інтерфейсом з відкритим кодом та вбудованими екранами для перевірки транзакцій офлайн. MetaMask : довідкове розширення браузера та мобільний додаток для Ethereum та сумісних мереж; шлюз до децентралізованих додатків.

: довідкове розширення браузера та мобільний додаток для Ethereum та сумісних мереж; шлюз до децентралізованих додатків. Кошик довіри : мобільний додаток з кількома активами, придбаний екосистемою Binance та інтегрований у браузер додатків.

: мобільний додаток з кількома активами, придбаний екосистемою Binance та інтегрований у браузер додатків. Гаманець Coinbase : гаманець самостійного зберігання американської біржі Coinbase, окремий від облікового запису платформи та придатний для використання без його наявності.

: гаманець самостійного зберігання американської біржі Coinbase, окремий від облікового запису платформи та придатний для використання без його наявності. Інституційні гаманці: для компаній та великих власників існують спеціалізовані рішення для зберігання з кількома підписами; наш огляд Гаманець BitGo охоплює цей підхід.

Остерігайтеся клонів: підроблені програми, що копіюють назву та логотип відомого гаманця, регулярно публікуються в магазинах додатків, перш ніж про них повідомлятимуть. Завжди завантажуйте програмне забезпечення з офіційного веб-сайту видавця, а не за посиланням, отриманим у повідомленні.

Як вибрати свій криптогаманець

Визначте використання: часті транзакції чи довгострокові заощадження? Гарячий гаманець підходить для першого випадку, апаратний гаманець — для другого. Багато користувачів поєднують ці два варіанти. Перевірте підтримувані ресурсиНе кожен гаманець обробляє кожен блокчейн. Перевірте сумісність з криптовалютами, які ви маєте або плануєте мати купити. Віддавайте перевагу відкритому коду та послужному списку: давно створений, перевірений та широко використовуваний гаманець вже зазнав спроб атаки. Репутація будується роками. Огляд функцій відновлення: стандартна фраза відновлення, можливість додавання додаткової парольної фрази, сумісність з іншими гаманцями на випадок втрати пристрою. Порівняйте комісії: сам гаманець зазвичай безкоштовний або його можна придбати разово; реальні комісії – це мережеві збори, що стягуються за кожну транзакцію. Простота використанняЗрозумілий інтерфейс обмежує кількість помилок, особливо для першого гаманця.

Огляд самих криптовалют, їхніх основних сімейств та ризиків дивіться в нашому посібнику cryptocurrencies.

Як забезпечити безпеку криптовалюти: золоті правила

Запишіть фразу відновлення на папері офлайн, у двох окремо зберігаються копії. Без фото, без хмари, без електронної пошти.

офлайн, у двох окремо зберігаються копії. Без фото, без хмари, без електронної пошти. Ніколи не поширюйте цю фразу Жодна легітимна служба підтримки, жодна платформа, жоден «технік» ніколи не попросить вас про це. Такий запит — найвірніша ознака шахрайства.

Жодна легітимна служба підтримки, жодна платформа, жоден «технік» ніколи не попросить вас про це. Такий запит — найвірніша ознака шахрайства. Перевірте адреси : шкідливе програмне забезпечення може замінити скопійовану та вставлену адресу своєю власною. Перевірте перший та останній символи перед надсиланням і проведіть тест із невеликою кількістю адрес.

: шкідливе програмне забезпечення може замінити скопійовану та вставлену адресу своєю власною. Перевірте перший та останній символи перед надсиланням і проведіть тест із невеликою кількістю адрес. Оновити прошивку вашого апаратного гаманця та ваші додатки, лише з офіційних джерел.

прошивку вашого апаратного гаманця та ваші додатки, лише з офіційних джерел. Не розголошуйте свої активи Публічне оголошення того, чим ви володієте, робить вас мішенню.

Публічне оголошення того, чим ви володієте, робить вас мішенню. Захистіть пристрій : кодовий замок, двофакторна автентифікація на пов'язаних облікових записах, депозит у публічних мережах.

: кодовий замок, двофакторна автентифікація на пов'язаних облікових записах, депозит у публічних мережах. Не довіряйте програмам, які запитують цю фразу «підтвердити», «розблокувати» або «синхронізувати» гаманець: це завжди шахрайство.

Зберігання чи ні: хто контролює ваші ключі?

Найважливіша відмінність не технологічна, а юридична. З ненапізнення гаманець, ви тримаєте ключі та фразу відновлення. Ніхто не може заморозити, заблокувати або конфіскувати ваші кошти дистанційно; але ніхто також не може повернути їх вам, якщо ви помилитеся. За допомогою утримання під вартою гаманець, третя сторона зберігає ключі для вас: ви отримуєте доступ до своїх коштів через обліковий запис і пароль, і ви залежите від платоспроможності та чесності цієї третьої сторони.

Ці два підходи відповідають різним потребам. Зберігання полегшує відновлення забутого пароля та щоденне використання, але за рахунок ризику контрагента. Незберігання передає всю відповідальність вам: саме цю модель обирають апаратні гаманці та більшість мобільних додатків. Багато досвідчених користувачів розподіляють свої активи між ними, залежно від сум та використання.

Розширене використання криптогаманця

Окрім сховища, гаманець є воротами до всієї екосистеми децентралізованих додатків. Підключивши свій гаманець до додатка, ви можете:

обмін криптовалюти на децентралізованих платформах, без посередника;

криптовалюти на децентралізованих платформах, без посередника; брати участь у протоколах кредитування або ліквідності , з цілком реальними ризиками втрати вашого капіталу;

, з цілком реальними ризиками втрати вашого капіталу; купувати та тримати NFT , унікальні цифрові токени, сертифіковані блокчейном;

, унікальні цифрові токени, сертифіковані блокчейном; делегуйте свою частку на блокчейнах Proof-of-Stake, з певних гаманців.

Кожне підключення до децентралізованого застосунку надає йому дозвіл на доступ до вашого гаманця. Завжди переглядайте запитувані дозволи та регулярно скасовуйте ті, які ви більше не використовуєте, у налаштуваннях гаманця або за допомогою спеціальних інструментів. Забутий дозвіл можна використовувати місяцями пізніше.

Скільки коштує криптогаманець?

Програмні гаманці безкоштовні. Апаратний гаманець зазвичай коштує від 50 до 200 євро залежно від моделі та функцій: екрану, підключення, обсягу пам'яті для додатків. Це розумна інвестиція, враховуючи суми, які він захищає. Ми пропонуємо найкращі варіанти. плата за мережу, сплачується за кожну транзакцію: вони платять валідаторам блокчейну, залежать від мережі та її завантаженості, і не йдуть розробнику гаманця. Деякі гаманці пропонують вбудовані функції обміну, які беруть комісію за конвертацію.

Як встановити гаманець на мобільний телефон

Завантажте офіційний додаток з App Store або Google Play Store, перевіривши видавця. На iPhone, як і на Android, скористайтеся посиланням з офіційного веб-сайту гаманця. Створіть новий гаманець: додаток генерує вашу адресу та фразу відновлення. Запишіть речення для відновлення на папері, у точному порядку, та підтвердіть це в застосунку. Увімкніть захист програми: PIN-код, біометричне розпізнавання. Перевірте повний цикл: отримати невелику суму, а потім відправити її. Ви знатимете, як користуватися гаманцем, перш ніж переказувати на нього великі суми.

Пристрій холодного зберігання, навпаки, ініціалізується з програми виробника: фраза відновлення відображається на екрані пристрою, офлайн, що запобігає будь-якому впливу на підключений комп’ютер.

Гаманці та податки у Франції

Зберігання та перекази між власними гаманцями не оподатковуються: податок застосовується лише до продажу як законного платіжного засобу або купівлі товарів. Рахунок, відкритий на іноземній платформі, з іншого боку, необхідно декларувати щороку, навіть за відсутності активності. Приріст капіталу від продажу декларується у формі, призначеній для цифрових активів. Зберігайте історію транзакцій: гаманці дозволяють експортувати її, що корисно під час подання декларації.

Помилки, яких слід уникати з гаманцем

Надсилання криптовалюти через неправильну мережу : один і той самий актив може існувати на кількох блокчейнах. Надсилання до мережі, яка не підтримується цільовим гаманцем, може зробити кошти недоступними.

: один і той самий актив може існувати на кількох блокчейнах. Надсилання до мережі, яка не підтримується цільовим гаманцем, може зробити кошти недоступними. Плутанина з адресою та договором Переконайтеся, що ви використовуєте адресу одержувача, а не інший рядок символів, скопійований помилково.

Переконайтеся, що ви використовуєте адресу одержувача, а не інший рядок символів, скопійований помилково. Зберігання всього на платформі без розуміння ризику контрагента.

без розуміння ризику контрагента. Купівля вживаного апаратного гаманця : попередньо налаштований або скомпрометований пристрій може виснажити ваші кошти. Купуйте новий та запечатаний, від виробника.

: попередньо налаштований або скомпрометований пристрій може виснажити ваші кошти. Купуйте новий та запечатаний, від виробника. Введення речення на невідомому місці веб-сайт «верифікації» або «стейкінгу».

веб-сайт «верифікації» або «стейкінгу». Втрата фрази відновлення: без нього, втрачений або зламаний апаратний гаманець означає, що кошти зникли назавжди.

FAQ: Запитання щодо вашого криптогаманця

Який найкращий криптогаманець?

Не існує універсального найкращого гаманця. Для довгострокових заощаджень апаратний гаманець пропонує найвищий рівень безпеки. Для щоденного використання достатньо відомого мобільного додатку. Важливо вибрати перевірений інструмент, сумісний з вашими активами, та опанувати його резервне копіювання.

Чи потрібен вам криптогаманець для купівлі криптовалют?

Ні: ви можете купувати та зберігати криптовалюти безпосередньо на біржі. Однак у такому випадку ключі зберігає платформа. Персональний гаманець знову стає корисним, щойно ви захочете самостійно контролювати свої активи.

Чи можна втратити свою криптовалюту, якщо гаманець видалено?

Так, якщо у вас немає фрази відновлення. Якщо додаток видалено або пристрій втрачено, гаманець завжди можна відновити на новому пристрої за допомогою цієї фрази. Без неї доступ до коштів буде втрачено назавжди.

Чи криптогаманці на 100% безпечні?

Ні. Апаратний гаманець захищає ключі офлайн, але людська помилка залишається можливою: викрадена фраза, підроблена адреса, купівля скомпрометованого пристрою. Безпека гаманця залежить як від вашої цифрової гігієни, так і від технології.

Чи може криптогаманець містити кілька криптовалют?

Так, більшість сучасних гаманців є мультиактивними та обробляють кілька блокчейнів. Однак, перш ніж надсилати кошти, перевірте сумісність з кожною мережею.

Чи потрібно декларувати свій гаманець податковим органам?

Особистий некастодіальний гаманець не потрібно декларувати як такий. Рахунки, відкриті на іноземних платформах, навпаки, повинні бути декларовані, а приріст капіталу від продажу активів оподатковується.

Ця стаття призначена лише для освітніх цілей і не є інвестиційною порадою. Криптовалюти є дуже ризикованими інвестиціями: ви можете втратити всю свою частку.