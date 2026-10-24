Криптовалюта: Посібник для початківців з криптовалют (2026)

A криптовалюта (також званий криптоактивом) – це цифрова валюта, яка працює без центрального банку чи посередника, що працює на основі публічного реєстру, захищеного криптографією: блокчейну. З моменту створення Bitcoin у 2009 році з'явилися тисячі криптовалют з дуже різним використанням. Цей посібник об'єднує актуальні ціни на основні криптовалюти та пояснює, як вони працюють, основні групи активів, їхні переваги та ризики. Він також розповідає про те, як купувати криптовалюту, як її зберігати та як її декларувати у Франції.

Що таке криптовалюта? Просте визначення

Криптовалюта – це цифровий актив що дозволяє двом людям обмінюватися цінностями безпосередньо через Інтернет, не звертаючись до банку. Три характеристики відрізняють його від традиційних грошей:

Торгувати з Vantage ринки Регульований брокер · Безкоштовний демо-рахунок · Швидке виконання CFD – це складні інструменти, які пов'язані з високим ризиком швидкої втрати капіталу. Відкрийте безкоштовний рахунок →

Це децентралізовано жоден центральний банк і жоден уряд не випускають і не контролюють його. Правила емісії записані в комп'ютерному коді мережі.

жоден центральний банк і жоден уряд не випускають і не контролюють його. Правила емісії записані в комп'ютерному коді мережі. Він працює на блокчейні кожна транзакція записується в публічному реєстрі, скопійованому на тисячі комп'ютерів, і його практично неможливо підробити.

кожна транзакція записується в публічному реєстрі, скопійованому на тисячі комп'ютерів, і його практично неможливо підробити. Це захищено криптографією: кожен користувач має секретний закритий ключ, який єдиний дозволяє йому витрачати свої кошти.

У Франції закон стосується цифрові активи, тоді як Європейський Союз використовує термін крипто-активи. They are not legal tender: a merchant is not obliged to accept them, and their value is guaranteed by no institution. It depends solely on supply and demand.

Коротка історія: від біткойна до тисяч криптовалют

31 жовтня 2008 року особа або група, яка використовує псевдонім Сатоши Накамото опублікував офіційний документ, що описує «систему електронних грошей між користувачами». Перший блок мережі Bitcoin було створено 3 січня 2009 року. Ідея полягала в тому, щоб забезпечити можливість онлайн-платежів без довіреної третьої сторони після фінансової кризи, яка похитнула довіру до банків.

Далі були інші проекти. Найзначніший, Ethereum, запущений у 2015 році, представив смарт-контракти: програми, які автоматично виконуються в блокчейні. Вони проклали шлях для децентралізованих фінансів, NFT та тисяч нових токенів. Термін «альткоїни» охоплює всі криптовалюти, окрім біткойна.

Живі ціни на криптовалюту

У таблиці нижче наведено ціну та 24-годинні зміни основних криптовалют, відсортованих за ринковою капіталізацією. Дані оновлюються автоматично: вони відображають останню доступну ціну, а не значення, заморожене на момент написання.

Біткойн 80 723,0000 $ 1.19% Ethereum 2 371,3200 $ 1.44% прив'язь 0,999101 $ 0.02% BNB 734,4600 $ 1.45% XRP 1,2800 $ 3.2% USDC 0,9997 $ 0.02% Солана 102,0300 $ 2.42% TRON 0,329595 $ 0.03% Лідо Коловий ефір 2 265,0500 $ 3.46% Фігурка Хелока 1,0210 $ 0.66% Zcash 1 166,0800 $ 5.23% Гіперрідина 76,1700 $ 3.07% Dogecoin 0,077789 $ 2.72% Monero 589,0400 $ 4.3% USDS 1,0000 $ 0% Монета WhiteBIT 78,3200 $ 1.26% Загорнутий stETH 2 779,6700 $ 3.22% Ланка ланцюга 11,6800 $ 4.01% Жетон LEO 9,0100 $ 0.28% Загорнутий Bitcoin 76 243,0000 $ 3.12% Кардано 0,208414 $ 3.52% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0,998762 $ 0.02% зоряний 0,170654 $ 3.78% Загорнутий маяк ETH 2 466,9300 $ 3.47% Протокол NEAR 4,5600 $ 7.84% Дощ 0,00811 $ 5.03% Біткін готівкою 276,4700 $ 3.57% Загорнутий eETH 2 465,3100 $ 3.39% Ефіна УСде 0,999456 $ 0.02% sUSDS 1,0830 $ 0.16% Dai 1,0000 $ 0.01% Litecoin 56,7000 $ 4.59% Відключення 6,8600 $ 5.06% містечко 0,103591 $ 0.64% Coinbase Wrapped BTC 76 366,0000 $ 3.12% Лавина 8,9400 $ 3.66% USD1 0,998901 $ 0.01% Блокчейн доларів США 0,932324 $ 0.31% Sui 0,949138 $ 4.6% МОЛОДІ 2 268,3700 $ 3.4% Грам (раніше Тонкоїн) 1,2400 $ 6.01% Гедера 0,076978 $ 3.8% Gold Tether 3 991,5900 $ 0.59% USD0 0,998824 $ 0.03% Глобальний долар 1,0000 $ 0.01% PayPal USD 1,0000 $ 0.01% Шиба іну 0,000005 $ 2.56% Біттензор 251,1100 $ 4.11% Cronos 0,054959 $ 3.66% в якості 180,3900 $ 3.95%

The crypto market is open 24 години на добу, 7 днів в тиждень, без закриття торгів. Тому ціни можуть різко коливатися вночі або у вихідні. Вони також дещо відрізняються від платформи до платформи, оскільки кожна криптовалютна біржа веде власну книгу замовлень. Щоб слідкувати за певною монетою, перегляньте нашу сторінку, присвячену ціни криптовалют.

How Does Cryptocurrency Work for Beginners?

The Blockchain: A Shared, Tamper-Proof Register

Блокчейн — це база даних, яка записує транзакції пакетами, що називаються БлокиКожен блок містить криптографічний відбиток попереднього блоку, утворюючи ланцюжок. Зміна старої транзакції вимагатиме перерахунку кожного наступного блоку на більшості комп'ютерів мережі одночасно. На практиці це неможливо досягти на великому блокчейні.

Цей реєстр не зберігається на серверах однієї компанії: він копіюється на тисячі незалежних комп'ютерів, вузлиКожен з них перевіряє, чи нові транзакції відповідають правилам протоколу. Таким чином, немає центральної точки відмови: якщо вузол виходить з ладу, мережа продовжує працювати.

Відкриті ключі, закриті ключі та адреси

Every user holds a pair of keys. The відкритий ключ, з якого походить адреса, працює як номер рахунку, яким ви можете поділитися, щоб отримувати кошти. Чай приватний ключ – це секрет, який використовується для підписання, а отже, і авторизації витрат. Той, хто володіє закритим ключем, контролює кошти: якщо його втратити, ви втратите доступ до своєї криптовалюти; якщо його вкрадуть, вашу криптовалюту вкрадуть. Немає служби підтримки клієнтів, яка б могла скасувати транзакцію.

Консенсус: підтвердження роботи або підтвердження частки

Щоб усі вузли могли домовитися про порядок транзакцій без центрального органу, кожен блокчейн використовує механізм консенсусуДва основні з них:

Доказ роботи , що використовується Bitcoin. шахтарі витрачають величезну обчислювальну потужність на вирішення математичної задачі. Перший, хто її вирішить, додає наступний блок і отримує винагороду у новоствореній криптовалюті, плюс комісію за транзакції. Ця система надзвичайно безпечна, але споживає багато електроенергії.

, що використовується Bitcoin. витрачають величезну обчислювальну потужність на вирішення математичної задачі. Перший, хто її вирішить, додає наступний блок і отримує винагороду у новоствореній криптовалюті, плюс комісію за транзакції. Ця система надзвичайно безпечна, але споживає багато електроенергії. Доведення ставок, який використовується Ethereum з вересня 2022 року, а також Solana та Cardano. Валідатори Заблокуйте («закладіть») криптовалюту як заставу, щоб отримати право перевіряти блоки. Якщо вони шахраюють, частина їхньої частки конфіскується. Ця система споживає лише частку енергії Proof of Work.

Програмований випуск: приклад халвінгу

Кількість створеної валюти фіксується протоколом. Біткоїн обмежений... 21 млн. одиницьВинагорода майнера зменшується вдвічі приблизно кожні чотири роки, кожні 210 000 блоків: це навпілОстанній відбувся у квітні 2024 року, а наступний очікується приблизно у 2028 році. Саме через цю запрограмовану дефіцитність деякі порівнюють біткойн із «цифровим золотом».

The Main Types of Cryptocurrency

За словом «криптовалюта» стоять активи з дуже різними функціями. Їх знання допомагає уникнути порівняння речей, які неможливо порівняти.

Платіжні криптовалюти та засоби заощадження

Built to transfer value, like Біткін (БТК), Litecoin (LTC) або Bitcoin Cash (BCH). Сьогодні Bitcoin розглядається радше як засіб збереження вартості, ніж як повсякденний засіб оплати. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш посібник про те, як купити біткойн.

Блокчейни смарт-контрактів

Це платформи, на яких розробники створюють децентралізовані додатки: Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) та BNB Chain. Їхній власний токен сплачує комісії за транзакції («газ») та, згідно з Proof of Stake, захищає мережу. Наш путівник по investing in Ethereum детально пояснює, як працює найбільший з них.

Стабільні козини

A стабільний конус – це криптовалюта, вартість якої прив’язана до еталонного активу, найчастіше долара або євро. USDT (Tether), USDC та EURC – це приклади. Більшість із них забезпечуються резервами валюти та державними цінними паперами, що належать емітенту.

Вони служать «торговою валютою» на біржах та тимчасовим притулком від волатильності. Однак їхня стабільність залежить від якості та прозорості зарезервованих коштів. Алгоритмічні стейблкоїни, які не мають реальних резервів, вже зазнали вражаючих обвалів, таких як TerraUSD у травні 2022 року.

Токени комунальних послуг та токени управління

Утиліта жетонів надати доступ до сервісу: наприклад, Chainlink (LINK), який платить зовнішнім постачальникам даних за смарт-контракти. Лексеми управління, such as UNI (Uniswap) or AAVE, confer a voting right on how a decentralized protocol evolves.

Токени децентралізованих фінансів (DeFi)

DeFi відтворює фінансові послуги без банків: торгівлю, кредитування, запозичення та прибуткові продукти, все це здійснюється за допомогою смарт-контрактів. Рекламована прибутковість може бути високою, але ризики також високі: недоліки коду, хаки та обвал вартості токенів.

NFT

NFT (невзаємозамінні токени) – це унікальні токени, що засвідчують право власності на цифровий предмет: твір мистецтва, об'єкт відеоігри, квиток або сертифікат. На відміну від одного біткойна, який дорівнює будь-якому іншому, кожен NFT є унікальним і невзаємозамінним.

Криптовалюти конфіденційності

Monero (XMR) та Zcash (ZEC) приховують суми та учасників транзакцій. З міркувань боротьби з відмиванням грошей їх було вилучено з багатьох регульованих платформ.

Мемкоїни та шіткоїни

Мемекоїни, як-от Dogecoin (DOGE) або Shiba Inu (SHIB), народилися з жартів або інтернет-феноменів. Їхня цінність майже повністю залежить від спільноти та спекуляцій. Токени без реальної корисності, часто створені для збагачення їхніх засновників, відомі як шіткойни: вони є головною територією для шахрайства з використанням ковдри, в якому творці зникають з коштами.

The Largest Cryptocurrencies by Market Capitalization

A crypto’s ринкова капіталізація це його ціна, помножена на кількість одиниць в обігу. Це дає уявлення про його вагу на ринку. Рейтинг регулярно змінюється; ось деякі з провідних криптовалют, ринкова капіталізація яких оновлюється автоматично:

Біткін (БТК) : перша та найбільша криптовалюта, яку часто називають цифровим золотом. Поточна ринкова капіталізація: 7 182 $

: перша та найбільша криптовалюта, яку часто називають цифровим золотом. Поточна ринкова капіталізація: Ethereum (ETH) : провідний блокчейн смарт-контрактів, основа DeFi та NFT. Поточна ринкова капіталізація: 2 110 213 $

: провідний блокчейн смарт-контрактів, основа DeFi та NFT. Поточна ринкова капіталізація: БНБ (БНБ) : токен екосистеми Binance та BNB Chain. Поточна ринкова капіталізація: 96 584 420 426 $

: токен екосистеми Binance та BNB Chain. Поточна ринкова капіталізація: Солана (SOL) : швидкий блокчейн з низькою комісією, широко використовуваний для DeFi та мемкоїнів. Поточна ринкова капіталізація: 1 685 395 $

: швидкий блокчейн з низькою комісією, широко використовуваний для DeFi та мемкоїнів. Поточна ринкова капіталізація: XRP (XRP) : мережа, орієнтована на швидкі міжнародні платежі. Поточна ринкова капіталізація: 192 843 $

: мережа, орієнтована на швидкі міжнародні платежі. Поточна ринкова капіталізація: Кардано (ADA): блокчейн Proof of Stake, розроблений з використанням академічного підходу. Поточна ринкова капіталізація: 7 828 630 719 $

Основні стейблкоїни, USDT та USDC, також входять до числа найбільших ринкових капіталізацій, але їхня роль інша: вони прагнуть стабільності, а не продуктивності. Велика ринкова капіталізація не є гарантією: кілька криптовалют, які колись входили до топ-10, практично зникли.

Переваги криптовалюти

Перекази без посередників Ви можете надсилати кошти будь-куди у світі, будь-коли, без участі банку. Це особливо корисно для міжнародних переказів або в країнах з проблемною банківською системою.

Ви можете надсилати кошти будь-куди у світі, будь-коли, без участі банку. Це особливо корисно для міжнародних переказів або в країнах з проблемною банківською системою. Прозоре, запрограмоване постачання Правила емісії є публічними та не залежать від жодних політичних рішень. Обмеження біткойна захищає його від необмеженого створення грошей.

Правила емісії є публічними та не залежать від жодних політичних рішень. Обмеження біткойна захищає його від необмеженого створення грошей. Контроль над вашими коштами : з особистим гаманцем користувач зберігає власні активи, не залежаючи від установи.

: з особистим гаманцем користувач зберігає власні активи, не залежаючи від установи. Екосистема інновацій : смарт-контракти, децентралізовані фінанси, токенізація реальних активів та програмовані платежі.

: смарт-контракти, децентралізовані фінанси, токенізація реальних активів та програмовані платежі. Актив диверсифікації: for a small share of a portfolio, some investors see cryptocurrency as a diversifier. Correlations with equities have nevertheless risen in recent years.

Недоліки та ризики криптовалюти

France’s financial regulator, the Autorité des marchés financiers (AMF), and the Banque de France regularly warn that crypto-assets are дуже високий ризик інвестиції. Основні ризики:

Надзвичайна волатильність : drawdowns of 50% to 80% have occurred repeatedly, including in Bitcoin, and smaller cryptos can lose nearly all of their value.

: drawdowns of 50% to 80% have occurred repeatedly, including in Bitcoin, and smaller cryptos can lose nearly all of their value. Без гарантованої вартості Більшість криптовалют не підкріплені жодним прибутком та реальними активами. Їхня ціна залежить від довіри та прийняття.

Більшість криптовалют не підкріплені жодним прибутком та реальними активами. Їхня ціна залежить від довіри та прийняття. Ризик платформи Гучні банкрутства, такі як FTX у листопаді 2022 року, коштували мільйонам клієнтів їхніх коштів.

Гучні банкрутства, такі як FTX у листопаді 2022 року, коштували мільйонам клієнтів їхніх коштів. Хаки та помилки Викрадений закритий ключ або неправильно введена адреса означають безповоротну втрату без права на відшкодування.

Викрадений закритий ключ або неправильно введена адреса означають безповоротну втрату без права на відшкодування. Шахрайство : fake investment sites, promises of guaranteed returns, impersonation of public figures. The AMF publishes a blacklist of unauthorized sites.

: fake investment sites, promises of guaranteed returns, impersonation of public figures. The AMF publishes a blacklist of unauthorized sites. Вплив на навколишнє середовище Proof of Work, що є постійною мішенню критики.

Proof of Work, що є постійною мішенню критики. Нормативна невизначеність, особливо за межами Європейського Союзу.

Why Are Cryptocurrency Prices So Volatile?

Криптовалютний ринок молодий, відкритий цілодобово та переважаючий роздрібними та спекулятивними гравцями. Регуляторні заходи, банкрутства, рішення центрального банку або одне оголошення в соціальних мережах можуть вплинути на ціни на десятки відсотків. Кредитне плече, яке пропонують багато платформ, посилює коливання: під час спаду каскадні ліквідації прискорюють падіння. Для інвестора урок полягає в тому, щоб інвестувати лише те, що ви готові повністю втратити.

Чи є криптовалюта гарною інвестицією? Способи інвестування

Існує кілька способів отримати доступ до криптовалюти з різним рівнем ризику та складності. Чи є криптовалюта гарною інвестицією, залежить від ваших цілей, часового горизонту та толерантності до ризику: вона залишається дуже спекулятивним класом активів. Детальну стратегію дивіться в нашому посібнику з інвестування в криптовалюту.

Купуйте криптовалюту безпосередньо на криптобіржі або через брокера, а потім зберігайте їх на платформі або в особистому гаманці.

на криптобіржі або через брокера, а потім зберігайте їх на платформі або в особистому гаманці. Використовуйте товари, що котируються на біржі ETN або ETP, забезпечені Bitcoin або Ethereum, доступні з рахунку цінних паперів. Ви фіксуєте цінові зміни без управління закритими ключами, але сплачуєте комісії за управління.

ETN або ETP, забезпечені Bitcoin або Ethereum, доступні з рахунку цінних паперів. Ви фіксуєте цінові зміни без управління закритими ключами, але сплачуєте комісії за управління. Інвестуйте в компанії, пов'язані з цим сектором : біржі, що котируються на біржі, майнери або компанії, що зберігають біткойни. У такому разі ви також несете власний ризик компанії.

: біржі, що котируються на біржі, майнери або компанії, що зберігають біткойни. У такому разі ви також несете власний ризик компанії. Похідні (CFD, ф'ючерси): призначені для досвідчених інвесторів, оскільки кредитне плече може призвести до швидких і великих збитків.

Кілька правил розсудливості

Зафіксуйте лише невелика частка ваших заощаджень у криптовалюту, як тільки ви створите резервний фонд. Invest поступово, наприклад, шляхом щомісячних повторюваних покупок, щоб згладити вашу початкову ціну. Віддавайте перевагу найвідомішим криптовалютам та остерігатися токенів, що обіцяють швидкий прибуток. Ніколи не поширюйте свою фразу для відновлення та ніколи не інвестуйте за порадою незнайомця, який зв’язується з вами в соціальних мережах. Ведіть облік кожної покупки та кожного продажу для вашої податкової декларації.

How to Buy Cryptocurrency in France

Оберіть ліцензовану криптовалютну біржу

Since the European Union’s Слюда regulation (Markets in Crypto-Assets) came into application on December 30, 2024, crypto-asset service providers have had to obtain a Crypto-Asset Service Provider license (CASP). This license allows them to operate across the entire European Union.

У Франції платформи, раніше зареєстровані як PSAN у AMF, фінансовому регуляторі Франції, скористалися перехідним періодом до середини 2026 року. Перш ніж відкривати обліковий запис, перевірте, чи є платформа у списку авторизованих постачальників, опублікованому AMF, або в реєстрі Європейського органу з цінних паперів і ринків.

Кроки першої покупки

відкрити рахунок та підтвердьте свою особу: документ, що посвідчує особу, та підтвердження адреси. Цей крок є обов’язковим на регульованих платформах. Deposit euros переказом SEPA або банківською карткою. Виберіть криптовалюту та суму, comparing fees: commission, the gap between buy and sell prices (the “spread”) and withdrawal fees. Розмістіть замовлення, за ринковою ціною або за лімітною ціною. Визначтеся зі сховищемЗалиште криптовалюту на платформі або переведіть її на власний гаманець.

Наше порівняння найкращі криптобіржі для купівлі криптовалюти детально розглядає платформи та критерії відбору.

Як безпечно зберігати криптовалюту: вибір криптогаманця

A криптовалют зберігає не самі криптовалюти, які залишаються в блокчейні, а ключі, що дозволяють їх витрачати. ​​Існує три основні типи:

Custodial (exchange) wallets : платформа зберігає ключі для вас. Це просто, але ви залежите від її платоспроможності. Звідси й приказка: «не ваші ключі, не ваші монети».

: платформа зберігає ключі для вас. Це просто, але ви залежите від її платоспроможності. Звідси й приказка: «не ваші ключі, не ваші монети». Програмні гаманці (гарячі гаманці) : мобільні додатки або розширення браузера, в яких ви тримаєте клавіші. Вони зручні, але підключені до Інтернету.

: мобільні додатки або розширення браузера, в яких ви тримаєте клавіші. Вони зручні, але підключені до Інтернету. Апаратні гаманці (холодні гаманці): фізичні пристрої, які зберігають ключі офлайн. Це найбезпечніше рішення для великих обсягів даних.

Коли ви створюєте особистий гаманець, фраза відновлення з 12 або 24 слів. Він відновлює доступ до ваших коштів. Запишіть його на папері, зберігайте в безпечному місці та ніколи нікому не повідомляйте. Жодна легітимна служба підтримки ніколи не проситиме у вас про це.

Криптовалюта, акції чи золото: які відмінності?

Криптовалюти часто порівнюють з традиційними інвестиціями. Проте їхня природа дуже відрізняється:

критерій криптовалюта акції Gold Що ви тримаєте Цифровий токен на блокчейні A share of a company Фізичний метал або цінний папір, забезпечений Джерело цінності Впровадження, дефіцит, використання мережі The company’s earnings and dividends Дефіцит, промисловий попит та статус безпечної гавані Торгові години 24/7 Weekday exchange sessions A near-continuous global market Volatility Дуже високо Від середнього до високого Помірна Регулювання Нещодавні (MiCA в Європі) Long-standing and strict Контролюється залежно від інструменту Захист у разі невдачі посередника Відсутність державної гарантії активів Відокремлені активи та схема компенсації Залежить від способу утримання

Акції дають вам право на частку прибутку компанії, що дозволяє оцінити її на основі результатів. Більшість криптовалют не приносять доходу. Їхня ціна залежить від того, скільки інші покупці будуть готові заплатити завтра. Саме це робить їх оцінку такою складною, а ціни такими нестабільними.

Поширені помилки початківців

Купівля на хвилі ейфорії : вхід після широко розрекламованого зростання, а потім панічний продаж під час наступної корекції.

: вхід після широко розрекламованого зростання, а потім панічний продаж під час наступної корекції. Ставлю все на одну маленьку криптовалюту in the hope of a spectacular gain. Most tokens launched in previous cycles lost the bulk of their value.

in the hope of a spectacular gain. Most tokens launched in previous cycles lost the bulk of their value. Використання кредитного плеча без розуміння того, як воно працює : зміни на кілька відсотків може бути достатньо для ліквідації позиції.

: зміни на кілька відсотків може бути достатньо для ліквідації позиції. Нехтування безпекою : повторно використаний пароль, відсутність двофакторної автентифікації, фраза відновлення, збережена у вигляді фотографії на вашому телефоні.

: повторно використаний пароль, відсутність двофакторної автентифікації, фраза відновлення, збережена у вигляді фотографії на вашому телефоні. Довіра до «радника» ставить онлайн який обіцяє гарантований прибуток. Це класична схема шахрайства, про яке повідомляється AMF.

який обіцяє гарантований прибуток. Це класична схема шахрайства, про яке повідомляється AMF. Ігнорування податківНезбереження історії транзакцій або недекларування іноземних рахунків може призвести до переоцінки податків та штрафів.

Оподаткування криптовалюти у Франції

Для фізичної особи, яка інвестує час від часу, режим приросту капіталу від цифрових активів (стаття 150 VH bis Загального податкового кодексу Франції) залишається на кількох принципах:

Тільки розпорядження як законний платіжний засіб (euros, dollars) or against a good or a service are taxable. Swapping one crypto for another crypto is not taxed at the time of the exchange.

(euros, dollars) or against a good or a service are taxable. Swapping one crypto for another crypto is not taxed at the time of the exchange. Приріст капіталу залежить від єдиний податок (єдиний фіксований податок) 12.8% податку на прибуток, плюс соціальні внески, загалом 30%. Можливий вибір прогресивної шкали податку на прибуток.

12.8% податку на прибуток, плюс соціальні внески, загалом 30%. Можливий вибір прогресивної шкали податку на прибуток. Розпорядження, чиї загальна річна сума не перевищує 305 євро звільняються.

звільняються. Приріст капіталу декларується у формі 2086, а облікові записи, що ведуться на іноземних платформах, необхідно декларувати щороку (форма 3916-біс), on pain of a fine.

Майнінг, стейкінг або звичайна торгова діяльність можуть підпадати під інші режими. Правила та ставки змінюються відповідно до фінансових законів: перевірте чинний режим на impots.gouv.fr перед поданням заявки та отримайте професійну підтримку, якщо ваша ситуація складна.

Ключові поняття: форк, стейблкоїн, майнер або розробник

What Is a Fork?

A вилка – це модифікація правил блокчейну. Якщо він зворотно сумісний («м’який форк»), мережа залишається єдиною. Якщо ні («хард форк») і частина спільноти відмовляється від змін, ланцюг розділяється на дві окремі криптовалюти. Ethereum Classic народився таким чином у 2016 році після злому проекту The DAO. Bitcoin Cash з’явився у 2017 році після розбіжностей щодо розміру блоку Bitcoin.

Майнер, валідатор чи розробник: які відмінності?

Команда шахтар (у розділі «Протокол виконання роботи») або валідатор (під Proof of Stake) забезпечує роботу мережі: вони перевіряють транзакції, створюють блоки та отримують винагороди. Чай розробник пише та вдосконалює програмне забезпечення протоколу або додатки, побудовані на його основі. Жодних змін не нав'язується: оператори вузлів вирішують, чи приймати нову версію, що є одночасно і сильною, і повільною стороною децентралізованого управління.

Використання та майбутнє криптовалюти

Окрім спекуляцій, ця технологія знайшла кілька конкретних застосувань: платежі та міжнародні перекази, стейблкоїни, що використовуються в комерції та фінансах, децентралізовані фінанси, токенізація реальних активів, таких як облігації, фонди чи нерухомість, та відстеження в логістиці. Великі компанії з управління активами тепер пропонують лістингові фонди, забезпечені Bitcoin та Ethereum, а Європейський Союз має гармонізовану регуляторну базу з MiCA.

Several questions remain open. Which cryptos will survive in the long term? How much room will central bank digital currencies, such as the digital euro project, leave for private stablecoins? How will regulations evolve outside Europe? The sector’s history shows cycles of euphoria and crash following one another: prudence and diversification remain the investor’s best allies.

Ціни та ринкова капіталізація, що відображаються, оновлюються автоматично. Ця стаття призначена для освітніх цілей і не є інвестиційною порадою. Криптоактиви – це дуже ризиковані інвестиції: ви можете втратити всю свою частку.

What is cryptocurrency used for? Криптовалюта дозволяє двом людям обмінюватися цінностями безпосередньо через Інтернет, без банку. Залежно від проекту, вона служить засобом платежу, засобом заощадження, токеном для використання децентралізованого застосунку або правом голосу за протоколом. Вона також широко використовується як спекулятивний актив.

Як працює криптовалюта? Транзакції записуються в блокчейні, публічному реєстрі, скопійованому на тисячі комп'ютерів. Механізм консенсусу, Proof of Work або Proof of Stake, дозволяє учасникам узгоджувати дійсні транзакції без будь-якого центрального органу. Кожен користувач контролює свої кошти за допомогою закритого ключа.

Яка ціна криптовалюти? Немає фіксованої ціни: кожна криптовалюта має ринкову ціну, яка постійно змінюється залежно від попиту та пропозиції, 24 години на добу. У таблиці у верхній частині цієї сторінки відображаються ціни, що оновлюються автоматично. Стейблкоїни, навпаки, прагнуть стабільної вартості, наприклад, 1 долар.

Яку криптовалюту варто купити новачкові? Жодна криптовалюта не є безризиковою. Початківці зазвичай віддають перевагу найвідомішим та найліквіднішим криптовалютам, вкладаючи лише невелику частину своїх заощаджень та інвестуючи поступово. Уникайте токенів, які обіцяють швидкий прибуток, та перевірте, чи має платформа ліцензію.

Чи є криптовалюти законними у Франції? Yes. It is legal to buy, hold and sell crypto-assets in France. Platforms must hold a MiCA license, and both capital gains and accounts held abroad must be declared.