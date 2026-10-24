Огляд DEGIRO (2026): гонорари, безпека та вердикт

Огляд DEGIRO за 30 секунд: наш вердикт

РОТАЦІЯ – це онлайн-брокер, який знизив вартість інвестування по всій Європі: комісії одні з найнижчих на ринку, доступ до приблизно тридцяти міжнародних бірж та функціональна платформа без зайвих зайвих функцій. Заснований у Нідерландах і тепер є частиною німецької групи flatexDEGIRO, він став еталоном для самостійно керованих європейських інвесторів, зокрема багатьох у Франції, які примножують замовлення та ринки. Цей огляд DEGIRO для британських інвесторів та їхніх континентальних колег зважує низькі витрати та компроміси.

Застереження: no PEA (французький план заощаджень на акції) для резидентів Франції, особлива структура зберігання ваших акцій та послуга, яка передбачає, що ви можете самостійно розміщувати замовлення. Висновок: найкращий вибір з точки зору співвідношення вартості та охоплення ринку для міжнародного самостійного інвестора; для основного портфеля французького PEA він поєднується з онлайн-банком, а не замінює його.

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Хто такий DEGIRO? Від голландського руйнівника до важковаговика німецької групи

Компанію DEGIRO було засновано в Амстердамі колишніми фінансовими фахівцями з метою демократизації брокерської діяльності: основоположна ідея — комісії, що становлять лише частину від комісій традиційних банків, зрозуміла платформа та доступ до всіх основних бірж — знайшла свою аудиторію та розширила платформу до мільйонів клієнтів по всій Європі.

Поворотним моментом у промисловості стало об'єднання з німецькою групою flatex, яка сама була продуктом європейського онлайн-брокера, що створило одного з найбільших роздрібних брокерів на континенті — масштаб, який посилив фінансову стійкість загалом і гармонізував нагляд з боку німецького регулятора для європейських клієнтів. Така траєкторія пояснює сьогоднішнє позиціонування: дуже великий гравець з низькими структурними витратами, який все ще дотримується агресивного ціноутворення, характерного для його ранніх років.

Чи безпечний DEGIRO? Регулювання та захист інвесторів

Так: з моменту приєднання до групи flatexDEGIRO європейські клієнти підпадають під нагляд німецької організації БаФін — референтний фінансовий орган Німеччини — згідно з європейським паспортом, що дозволяє йому обслуговувати французьких клієнтів. Статус регульованого брокера передбачає пов'язані з цим захисти: рахунки клієнтів, відокремлені від власних коштів фірми, участь у схемі компенсації інвесторам у разі невдачі посередника та прозорість витрат на виконання.

DEGIRO’s specific point of vigilance concerns Зберігання акційІсторично базуючись на колективній структурі зберігання — акції зберігаються на ім'я зберігача від імені клієнтів — вона еволюціонувала з німецькою інтеграцією в бік більшої іменної безпеки. Основні положення: якщо брокер зазнає невдачі, акції повертаються клієнтам, які ними володіють; механізм компенсації покриває готівку та залишкові ситуації в межах встановлених законом обмежень.

Це стандартний рівень захисту, що відповідає ринковому рівню, який слід читати разом з чинною офіційною документацією.

Клієнти та ринки: справжній міжнародний охоплення

Відкриття рахунку DEGIRO надає доступ приблизно до тридцяти бірж — звичайно, Euronext Paris, а також Амстердама, Франкфурта, американських майданчиків (NYSE, Nasdaq), Лондона, Цюріха, Токіо, Гонконгу, Сіднея та інших — цей спектр є основним аргументом проти місцевих брокерів.

Команда типи рахунків: стандартний рахунок для торгівлі акціями з вбудованою мультивалютною біржею та, залежно від поточної регуляторної ситуації, обмеженими французькими податковими обмеженнями — PEA не пропонується резидентам Франції, що спрямовує довгострокове ядро ​​на додатковий онлайн-банк. Чай продукти: shares, ETFs, bonds, options and futures for advanced profiles — the typical range of a generalist international broker.

Така широта знань оплачується відповідальністю: вона передбачає, що ви розумієте комісії за конвертацію валют, години торгівлі кожного майданчика та податковий режим кожного типу доходу — брокер виконує, інвестор вирішує.

Комісії та збори DEGIRO: прайс-лист, який змінив ринок

Комісійна політика DEGIRO залишається зосередженою на трьох принципах: низькі, дегресивні брокерські комісії за ринками, вибір ETF, що торгуються з нульовою вартістю за певних умов (визначений список, одна транзакція на ETF на місяць), та знижені додаткові збори — відсутність комісії за зберігання акцій та ETF, комісія за конвертацію валюти за транзакцію. Таблиця структурує показники; цифри, що періодично переглядаються, оновлюються нашою командою з обробки даних.

Тип плати сума примітки Брокерська компанія Euronext з акціями/ETF - За замовлення, фіксована плата Брокерська компанія з обміну валют у США - + комісія за конвертацію валюти Комісія за зберігання €0 на акції/ETF (буде підтверджено) - Комісія за конвертацію валюти - Per foreign-currency transaction Плата за бездіяльність - - Мінімальний внесок - -

The comparison method remains your own usage: a typical year of orders, by market, set against two or three competitors — our Інтернет-брокер порівняння та eToro проти DEGIRO віч-на-віч розмістіть ці прайс-листи поруч.

Платформа DEGIRO позиціонується по-своєму: функціональна, швидка, лаконічна — пошук за текером або назвою, розміщення ордерів у кілька кліків, управління кількома валютами, можливість завантаження історії та податкових звітів. Мобільний додаток містить найнеобхідніше — моніторинг та ордери — з тією ж філософією. Чого платформа не пропонує: аналітичного центру з розширеним скринінгом, складних графіків або сигналів — брокер залишає це спеціалізованим інструментам і зосереджується на виконанні та вартості.

Для самостійного інвестора, який приймає рішення в іншому місці та працює в DEGIRO, це перевага; для новачка, який шукає вбудовані освітні рекомендації, це обмеження, про яке слід знати перед відкриттям рахунку.

Customer Service and the French Experience

Служба підтримки клієнтів працює електронною поштою та через центр допомоги, а також пропонується французька мова; час реагування відповідає стандартам онлайн-брокерства — прийнятний поза піковими періодами, повільніший під час ринкових подій. Відсутність відділень та консультанта з питань капіталу є частиною моделі: DEGIRO стягує плату за виконання, а не за взаємодію.

Документи — виписки, річні звіти для французьких податкових цілей (французька податкова декларація доступна для клієнтів-резидентів Франції) — генеруються з платформи, а вікі-довідка охоплює найпоширеніші ситуації. Загальний досвід роботи схожий на досвід технічного брокера: ефективний, якщо ви знаєте, що робите, і безособовий, якщо ви очікували банку.

Плюси та мінуси DEGIRO

Сильні Слабкі сторони Комісійні ставки одні з найнижчих у Європі Жителі Франції не мають права на пільги з виплатою пенсійних виплат Близько тридцяти міжнародних бірж Спеціальна (колективна) структура опіки Відсутність комісії за зберігання акцій/ETF Мінімальна платформа — мінімальна підтримка у прийнятті рішень flatexDEGIRO group — financial strength and BaFin regulation Currency conversion fee on every foreign-currency market Вибрані ETF з нульовою комісією (діють певні умови) Обслуговування клієнтів лише у письмовій формі, без консультанта

Для якого профілю інвестора призначений DEGIRO?

DEGIRO підходить для самостійно керований багаторинковий інвестор: той, хто самостійно обирає цінні папери, знає лімітні ордери та хоче мати міжнародний доступ за мінімальною вартістю — акції США, європейські ETF, швейцарські чи японські акції з одного рахунку. Це випливає з Французький профіль накопичення багатства less — інвестор, який хоче отримати PEA, страхування життя та консультанта під одним дахом — з класичним поєднанням DEGIRO для міжнародної сторони та онлайн-банком для податкових документів, як детально описано в нашій PEA або рахунок для торгівлі акціями путівник

Проти Інтерактивні брокери, його прямого конкурента, компромісом є франкомовна ергономіка проти максимального охоплення; проти необроків – широта ринку проти простоти.

Як відкрити рахунок DEGIRO

Реєстрація відбувається онлайн приблизно за п'ятнадцять хвилин: контактна інформація, особиста ситуація, анкета знань, завантажені документи, що посвідчують особу. Перевірка зазвичай займає від кількох годин до кількох днів, після чого відбувається перший переказ коштів — без високого мінімального входу, відкриття залишається доступним для скромних портфелів. Перед першим замовленням дві корисні перевірки: налаштуйте список валют та пов'язані з ними комісії за конвертацію, а також знайдіть ETF з нульовою комісією, якщо ваша стратегія планує його використовувати.

Команда купівля акцій путівник охоплює повну подорож першого порядку, а також ордери на фондовому ринку На сторінці згадуються механізми — ринкові або лімітні ордери — що стоять за чистим виконанням. Для торгівлі кількома активами, окрім акцій, спеціалізовані платформи залишаються доступними для відкриття рахунку в Vantage →.

DEGIRO проти онлайн-банків і необрокерів: позиціонування

The French brokerage market reads in three families, and DEGIRO positions itself within it with rare clarity. Against онлайн-банки — Fortuneo лідирує — виграє за комісіями та міжнародним охопленням, але програє за податковими умовами: немає PEA, немає страхування життя, немає щоденних банківських послуг.

Проти мобільний телефон neobrokers, він виграє за кількістю бірж та інструментів розміщення ордерів — стоп-ордери, розширені типи ордерів, мультивалютний обмін — але вимагає більшої майстерності. Проти Інтерактивні брокери, його найближчого конкурента, компроміс зводиться до деталей: французькомовний інтерфейс та простота DEGIRO проти 150 ринків та мультивалютного рахунку IBKR.

Поєднання, яке стає все більш поширеним серед активних французьких інвесторів, підсумовує позиціонування: онлайн-банк для PEA, DEGIRO для міжнародних — кожна упаковка з посередником, який обробляє її за найкращою ціною.

Де зберігаються ваші акції та готівка? Рахунок зберігача DEGIRO

Питання щодо зберігання заслуговує на точну відповідь, оскільки воно відрізняє DEGIRO від французьких брокерів. Грошові кошти зберігаються на рахунках, відокремлених від власних коштів брокера, як того вимагає регулювання. Акції обліковуються в структурі зберігання, в якій зберігач зберігає їх від імені клієнтів брокера — архітектура, відома як колективне зберігання, яка давно є характерною для голландської моделі, але поступово посилюється німецькими стандартами групи.

Конкретно, якщо брокер зазнає невдачі, акції, визначені як майно клієнта, не потрапляють до маси кредиторів, а механізм компенсації інвесторам охоплює залишкові ситуації в межах законодавства. Оскільки тема є технічною та регулярно змінюється, чинна офіційна документація — умови зберігання та схема захисту — залишається довідковим джерелом, з яким слід ознайомитися, перш ніж вкладати великі суми.

Шлях замовлення в DEGIRO: від рішення до виконання

Конкретно, купівля іноземних акцій на платформі виконується у п'ять кроків. У пошуках безпеки за назвою або кодом ISIN, при цьому на сторінці цінного паперу відображається котирування вибраного ринку — кожна біржа має свою власну лінійку для того самого цінного паперу, зі своїми торговими годинами та комісіями. Введення замовлення: кількість або сума, тип ринку або ліміту, день або термін дії до скасування.

Підтвердження, з детальним описом приблизних комісій перед підтвердженням — момент для перевірки ринкової валюти та відповідного обмінного курсу. Виконаннямайже миттєво протягом відповідної ринкової сесії — ордер у Токіо виконано протягом європейської ночі, ордер у Нью-Йорку пізно вдень у Франції. І моніторинг: підтвердження угоди, позиція в мультивалютному портфелі та консолідація податків на кінець року.

This mechanics, identical in principle at every broker, takes on its multi-market flavour at DEGIRO: the same interface drives thirty exchanges — hence the importance of checking, before validating, that you are trading the line of the intended market.

FAQ: Часті запитання про DEGIRO

Чи пропонує DEGIRO PEA (Peer Executive Evaluation - допомога у виробництві)?

Ні: для резидентів Франції DEGIRO не пропонує PEA — лише рахунки для торгівлі акціями. Тому оптимізоване з точки зору оподаткування ядро ​​проходить через онлайн-банк або французького брокера для PEA, а DEGIRO доповнює його для міжнародної присутності.

Чи можна довіряти DEGIRO?

Так: брокер працює відповідно до німецького регулювання (BaFin) з європейським паспортом, сегрегованими коштами клієнтів та схемою компенсації інвесторам. Масштаб групи flatexDEGIRO додає фінансової стабільності, якої не мала рання DEGIRO.

Які комісії DEGIRO на біржах США?

Фіксована комісія за замовлення, встановлена ​​ринком — одна з найнижчих на французькому ринку для міжнародного доступу — плюс комісія за конвертацію валюти за кожну транзакцію в доларах. Таблиця комісій вище, оновлена ​​нашою командою, містить чинні значення.

Чи можна придбати французькі акції на DEGIRO?

Так: Euronext Paris є одним із охоплених ринків за стандартними умовами торгів брокера. Застосовуються французькі податкові правила — французька податкова декларація доступна для подання декларації.

DEGIRO чи інтерактивні брокери: кого обрати?

Два чудових міжнародних брокери: DEGIRO роблять ставку на простоту та низькі комісії на основних ринках; Interactive Brokers на максимальне охоплення — понад 150 ринків, мультивалютні рахунки, розширені інструменти. Використання вирішує: кілька майданчиків та прості ордери на користь DEGIRO; глибока багаторинкова активність на користь IBKR.

Чи стягує DEGIRO плату за бездіяльність?

Політика щодо неактивності змінювалася протягом багатьох років — таблиця комісій вище відображає поточні умови, оновлені нашою командою. Рекомендована практика залишається незмінною: перевірте рядок «неактивність» у графіку перед відкриттям, якщо ви торгуєте рідко.

Що слід перевірити перед відкриттям рахунку DEGIRO?

Три рядки контракту: графік брокерських операцій для ринків, які ви фактично використовуватимете, умови вибору ETF з нульовою комісією та комісії за конвертацію в кожній валюті. Додайте документацію щодо зберігання акцій (їх нещодавня еволюція посилила захист) та наявність французької податкової декларації для вашого місця проживання. П'ятнадцять хвилин читання, які запобігають несподіванкам у перший рік.

І ще одна практична порада: податкові декларації у Франції генеруються для резидентів автоматично — податкова декларація надходить на платформу на початку року, а річний звіт консолідує всі транзакції для вашої декларації.

Чи підходить DEGIRO для початківців?

За умови, що ви погоджуєтесь на автономію: платформа виконує ордери без вбудованих навчальних порад, а міжнародний охоплення передбачає, що ви розумієте валюти, години торгівлі та податки. Дисциплінований новачок, який навчається на вікі, практикується з невеликими, простими ордерами на Euronext, а потім розширюється, знайде неперевершені витрати; новачок, який хоче отримати керівництво, надасть перевагу онлайн-банку з консультантом, навіть за вищою ціною.

Bottom Line