Dow Jones (DJIA): Індекс, компоненти та історія 2026

Dow Jones (DJIA) Live: Ціна та графіки в режимі реального часу

Зараз промисловий індекс Доу-Джонса торгується на рівні 52 215,16 пункти, що на -1,24% більше за сесію, то обсяг торгів склав 348 500 000 акцій. Протягом дванадцяти місяців індекс коливався від 45 057,28 до 54 744,33 пунктів. Його звичайний тікер – DJIA — іноді позначається як DJI або Dow 30 — і торгується на NYSE та Nasdaq, нью-йоркських біржах, провідні лістинги яких об'єднують її.

Що таке індекс Доу-Джонса? Визначення та що робить його унікальним

Промисловий індекс Доу-Джонса — найстаріший у світі фондовий індекс, який досі діє: створений у 1896 Чарльз Доу, фінансовий журналіст і співзасновник Wall Street Journal, спочатку відстежував дванадцять провідних американських промислових компаній — звідси й слово «промисловий» у його назві, хоча сьогодні до його складу входять як технологічні, так і банківські компанії. Одна технічна особливість відрізняє його від усіх інших основних індексів: Доу-Джонс… зважений за ціноюКонкретніше, чим вища ціна акції, тим більший її вплив на індекс — акції вартістю 500 доларів мають приблизно вдесятеро більшу вагу, ніж акції вартістю 50 доларів, незалежно від фактичного розміру компаній. Цей метод, успадкований з 19 століття, коли він спрощував ручні розрахунки, дивує своєю простотою: S&P 500, навпаки, враховує ринкову капіталізацію, що робить його більш точним знімком ринку США.

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Чому ж індекс Доу-Джонса залишається орієнтиром для ЗМІ, незважаючи на цю особливість? Його вік, його історична безперервність — понад століття щоденних даних — і його прізвисько «барометр американської економіки». Коли новини повідомляють, що «Волл-стріт закрилася вище», Доу-Джонс майже завжди є першим індексом, який котирується.

DJIA об'єднує 30 провідних компаній США, вибраний не за механічною формулою, а за допомогою індексний комітет — Комітет з нагляду за індексами S&P Dow Jones, який додає, видаляє або замінює членів на основі репутації, зростання та привабливості для інвесторів. Таким чином, склад змінюється шляхом одноразових рішень: нещодавня поява нових технологічних компаній була схвалена, тоді як деякі історичні інституції поступилися місцем. Ось поточний склад, який оновлюється автоматично:

компанія Символи Сектор місце Додано до DJIA 3M МММ акції промислових підприємств NYSE 1976-08-09 Алфавіт (клас А) Googl Послуги зв'язку NASDAQ 2026-06-29 American Express AXP Фінанси NYSE 1982-08-30 Amgen AMGN Охорона здоров'я NASDAQ 2020-08-31 Amazon AMZN Споживчий дискреційний характер NASDAQ 2024-02-26 Apple AAPL Інформаційні технології NASDAQ 2015-03-19 Boeing BA акції промислових підприємств NYSE 1987-03-12 Caterpillar КПП акції промислових підприємств NYSE 1991-05-06 Chevron CVX Energy NYSE 2008-02-19 Cisco CSCO Інформаційні технології NASDAQ 2009-06-08 Coca-Cola KO Споживчі скоби NYSE 1987-03-12 Disney DIS Послуги зв'язку NYSE 1991-05-06 Goldman Sachs GS Фінанси NYSE 2013-09-23 Home Depot HD Споживчий дискреційний характер NYSE 1999-11-01 Honeywell Technologies ХОН акції промислових підприємств NASDAQ 2020-08-31 IBM IBM Інформаційні технології NYSE 1979-06-29 Джонсон і Джонсон JNJ Охорона здоров'я NYSE 1997-03-17 JPMorgan Chase JPM Фінанси NYSE 1991-05-06 Макдональдс MCD Споживчий дискреційний характер NYSE 1985-10-30 Merck MRK Охорона здоров'я NYSE 1979-06-29 Microsoft MSFT Інформаційні технології NASDAQ 1999-11-01 Nike NKE Споживчий дискреційний характер NYSE 2013-09-23 Nvidia NVDA Інформаційні технології NASDAQ 2024-11-08 Procter & Gamble PG Споживчі скоби NYSE 1932-05-26 Salesforce CRM Інформаційні технології NYSE 2020-08-31 Шервін-Вільямс ШВ Матеріали NYSE 2024-11-08 Travelers TRV Фінанси NYSE 2009-06-08 UnitedHealth Group UNH Охорона здоров'я NYSE 2012-09-24 Visa V Фінанси NYSE 2013-09-23 Walmart WMT Споживчі скоби NASDAQ 1997-03-17

Уважне прочитання колонки «Додано до DJIA» розповідає історію американської економіки: від членів-засновників, присутніх з 1970-х і 1980-х років, до технологічних гігантів, прийнятих протягом останнього десятиліття — у сьогоднішньому індексі Доу-Джонса залишилося мало «промислового» складу, але він зберіг свою роль термометра для корпоративної Америки.

Історія індексу Доу-Джонса: 130 років рекордів та крахів

Історія індексу Доу-Джонса — це історія сучасних фінансів. Починаючи з першого закриття приблизно 40 балів у 1896 році, індекс пережив Велику депресію — крах 1929 року та мінімум 1932 року близько 41 пункту, повернення майже до початкового рівня — перш ніж побудувати повоєнну еру: 1,000 пунктів вперше перетнув у 1972, після повільного старту, а потім експоненціального прогресу. Потім відбулися великі сучасні потрясіння: жовтнева 1987 крах (-22% за одну сесію, абсолютний рекорд), луснення бульбашки доткомів у 2000 році, 2008-2009 фінансова криза, яка знизила індекс з приблизно 14 000 пунктів до приблизно 6 500, а потім десятиліття безперервного зростання після 2010 року. 40,000-бальний Поріг вперше було перетнуто у 2024 році в середовищі, яке сформували технологічні гіганти, деякі з яких зараз мають реальну вагу в індексі Доу-Джонса, який довів свою здатність до переосмислення.

Віха Дата рівень Event Перше закриття 1896 травня, ≈ 40 бал Створено Чарльзом Доу (12 акцій) Низький рівень депресії липень 1932 ≈ 41 бал Повернення до початкової точки після 1929 року Бар'єр у 40 000 балів Фінальному Звіті , опублікованому у листопаді 1972 року 1,000 оч Перший внутрішньоденний перетин Чорний понеділок Жовтень 19, 1987 −22.6% Найгірше падіння за один день в історії Пік перед кризою жовтень 2007 ≈ 14,100 бал Останній рекорд перед фінансовою кризою Криза низька березня 2009 ≈ 6,500 бал -54% від піку Бар'єр у 40 000 балів 2024 40,000 оч Перший перетин в історії

Урок з цієї таблиці: протягом 130 років за кожною катастрофою йшов новий рекорд, але час очікування коливався від кількох років до чверті століття. Індекс винагороджує задокументоване терпіння, а не поспіх.

Торговий графік Dow Jones для міжнародних інвесторів

Торги Dow Jones у Нью-Йорку: основна сесія триває з з 9:30 до 4:00 за східним часом — тобто з 3:30 до 10:00 за паризьким часом (з 11:30 до 4:00 влітку, залежно від календаря переходу на літній час у США). Приблизно в цю сесію: передпродаж з 4:00 за нью-йоркським часом (замовлення накопичуються, індикативна ціна коригується) та післяпродажна сесія до 8:00 за нью-йоркським часом, коли обсяги зменшуються, а спреди розширюються. Для європейських інвесторів два практичних вікна: відкриття американського ринку о 3:30 — найжвавіший момент дня, коли на ринок виходять замовлення на ніч та макроекономічні дані США — та остання година перед 10:00, година коригування закриття. Державні свята США (День подяки, День незалежності…) закривають ринок: див. нашу спеціальну сторінку про години торгів на біржі для повного календаря.

Як інвестувати в індекс Доу-Джонса: чотири основні інструменти

ETF Dow Jones, шлях інвестора. Щоб відстежувати індекс без вибору окремих акцій, ETF відтворюють DJIA, включаючи версії, що підходять для європейських рахунків, котируються в євро на європейських біржах. Це довгостроковий інструмент: низькі комісії, диверсифікація по 30 американським компаніям та та ж сама механіка регулярних покупок, що й для будь-якого широкого індексу. Наш Розділ ETF детально описує доступні трекери та наш посібник з як інвестувати на фондовому ринку визначає загальні рамки — рахунок, брокер, перші замовлення.

CFD, ф'ючерси та опціони — інструментарій трейдера. Індекс Доу-Джонса також є одним з найбільш торгуваних ринків у світі, завдяки трьом групам інструментів. CFDs дозволяють вам зайняти позицію щодо зростання або падіння цін з використанням кредитного плеча через спеціалізованих брокерів — зі збільшеним ризиком, пов'язаним з кредитним плечем. Ф'ючерси (контракт e-mini Dow) є інституційним стандартом: виняткова ліквідність, робота майже цілодобово. Опції відкривають двері до вдосконалених стратегій — хеджування, отримання доходу, дисциплінованих спрямованих торгів. Ці інструменти вимагають навчання та дисципліни: вони посилюють рух індексу в обох напрямках, і переважна більшість роздрібних інвесторів, які торгують ними, активно втрачають гроші. Почніть з нашого торгівля для початківців та ф'ючерси посібники, перш ніж ризикнути хоча б одним євро.

Що рухає індекс Доу-Джонса: ключові рушійні сили

Як і будь-який фондовий індекс, індекс Доу-Джонса обробляє три групи інформації. По-перше, квартальний дохід 30 його членів — з певним зважуванням ціни: зміна ціни на дорогу акцію (одну з дорогих акцій індексу) може сама по собі змістити індекс Dow, тоді як така ж процентна зміна ціни на дешеву акцію залишається непоміченою. Тоді, Макроекономічні дані США: робочі місця, інфляція, рішення ФРС — опубліковані о 2:30 за паризьким часом, вони викликають найрізкіші рухи сесії. І геополітичний та монетарний контекст: цикли ставок Федеральної резервної системи, міжнародна напруженість, вибори в США — як неофіційний барометр найбільшої економіки світу, індекс Доу-Джонса реагує на все, що на нього впливає.

Dow Jones, S&P 500 чи Nasdaq: за яким індексом слід стежити?

Три нью-йоркські індекси розповідають різні історії. Чай Dow (30 акцій, зважених за ціною) – це історичний барометр американських корпоративних лідерів – вибірковий, престижний, технічно нетиповий. Чай. S&P 500 (500 акцій, зважених за капіталізацією) є еталоном для професіоналів: він представляє близько 80% ринкової капіталізації США та слугує мірилом для фондів у всьому світі. Чай Nasdaq зосереджує увагу на технологічних акції: вони більш волатильні, більш орієнтовані на зростання, більш чутливі до циклів ставок. Для довгострокового інвестора S&P 500 пропонує найширшу диверсифікацію; Dow Jones приваблює своїми 30 якісними назвами; Nasdaq приваблює інвесторів, толерантних до волатильності технологічних компаній. Ці три індекси відповідають один одному — порівняння їхніх шляхів протягом одного тижня часто показує поточну ротацію секторів.

Десять порад щодо дисциплінованої торгівлі індексом Доу-Джонса

Для профілів трейдерів — ознайомитися перед першим замовленням. 1. Торгуйте лише ліквідністю: перші дві години після відкриття о 3:30 та останню до 10:00. 2. Перевіряйте економічний календар перед кожною сесією: випуск даних о 2:30 може змінити тренд за лічені хвилини. 3. Встановіть стоп-стоп та ціль ДО виконання ордера, ніколи під час нього. 4. Обмежте своє кредитне плече: на волатильному індексі достатньо помірного кредитного плеча — і воно виживає. 5. Одна ставка за раз: диверсифікація ваших помилок — це не стратегія. 6. Ведіть торговий журнал — пам'ять про ваші помилки цінніша за пам'ять про ваші прибутки. 7. Остерігайтеся відкриття прогалин: індекс Доу-Джонса може відкритися далеко від попереднього закриття, змітаючи як стопи, так і певні ціни. 8. Слідкуйте за VIX — індексом волатильності — який сигналізує про турбулентні сесії попереду. 9. П'ятничні післяобідні дні та переддень свят у США – це пастка: невеликі обсяги торгів, оманливі дії. 10. Якщо вам доведеться перечитати цю пораду: ринок існуватиме й завтра — ваш капітал буде там лише за умови, що ви його захистите.

Як розраховується індекс Доу-Джонса? Очки, долари та дільник Доу-Джонса

Індекс Доу-Джонса котирується в точок — але що саме таке пункт? Відповідь криється у «дільнику Доу-Джонса»: технічно індекс — це сума цін на його 30 акцій, поділена на коригувальний коефіцієнт. Цей дільник, спочатку дорівнюючий кількості акцій, коригувався сотні разів протягом історії — при кожному поділі, заміні чи перерозподілі — щоб гарантувати безперервність індексу: тепер, коли він нижче 1, це означає, що рух ціни на один долар у певній акції зміщує індекс більш ніж на один пункт. Практичний наслідок для інвесторів: «індекс Доу-Джонса зріс на 300 пунктів» не перетворюється механічно на відсотковий приріст — завжди перевіряйте відсоткову зміну (показано вгорі цієї сторінки) під час порівняння сесій. Механіка дільника також дозволяє комітету замінити акцію, не струшуючи індекс: дільник плавно поглинає перехід.

Сектори Доу-Джонса: Концентрований погляд на економіку США

Маючи лише 30 членів, Dow Jones не намагається відтворити економіку США — він обирає своїх флагманів. Результатом є збалансований, але чіткий склад секторів: фінансові несуть важку вагу — інвестиційні банки, платіжні картки, страховики — що відображає глибину американських ринків; technology взяв на себе роль, яку оригінальний промисловий індекс ніколи б не уявив; охорона здоров'я об'єднує кількох гігантів фармацевтичної галузі та медичного обладнання; промисловість — спадщина, закладена в назві, — залишається представленою аерокосмічною галуззю, обладнанням та матеріалами; та споживчі товари першої необхідності приносять свої пам'ятки: напої, роздрібна торгівля, фастфуд. Для інвесторів така концентрація має перевагу — тридцять компаній, відібраних за їхню надійність — та обмеження: галузевий шок (банківське регулювання, корекція технологій) вдаряє по індексу сильніше, ніж ширший S&P 500 міг би його пом'якшити.

Дивіденди Доу-Джонса: Тиха дохідність блакитних фішок

Індекс Доу-Джонса також є машиною для виплати дивідендів: культура розподілу акцій в Америці тут глибоко закорінена, і кілька його членів належать до числа «дивідендних аристократів» — компаній, які десятиліттями збільшували свої виплати рік за роком. Загальна дохідність індексу залишається скромною — про це свідчать оцінки в США — але стабільність його розподілу робить його бажаним джерелом доходу для довгострокових портфелів. Ця культура навіть надихнула на створення відомої стратегії, «Собаки Доу»: купувати десять акцій Dow з найвищою дохідністю щосічня та перебалансовувати їх через рік — проста дисципліна, яка обговорюється у фінансовій літературі протягом сорока років і яка краще за будь-який інший приклад ілюструє як потенціал, так і обмеження механічних стратегій виплати дивідендів. Для французького ринку, що діє за тим самим принципом, наш вибір дивідендні акції переносить логіку на паризький ринок.

Типові помилки новачків на індексі Доу-Джонса

Чотири пастки систематично повертаються серед новачків. Заплутані моменти з відсотками400 втрачених пунктів на високому рівні індексу – це менше 1% — протилежність тому, що було двадцять років тому; завжди вказуйте причину у відсотках. Забувши про різницю в часіВідкриття позиції о 11:30, після закриття сесії, означає торгівлю після закриття — широкі спреди, мінімальна ліквідність. Нехтування валютним ризиком: для інвестора, що базується в євро, індекс Доу-Джонса в доларах поєднує ризик акцій з валютним ризиком євро/долар США — фіксований індекс Доу-Джонса може заробляти (або коштувати) відсоткові пункти лише на валюті. Поспішаючи в важеліВідкриття о 3:30 вражає; торгівля в це вікно з кредитним плечем для новачків означає ранню плату за шоу. Протиотрута зводиться до одного правила: почніть з ETF без кредитного плеча та додавайте активну торгівлю лише після того, як зможете пояснити кожну помилку у своєму журналі.

Часті запитання про індекс Доу-Джонса

Яка різниця між Dow Jones, DJIA та Dow 30?

Жодного: усі три посилаються на один і той самий індекс — промисловий індекс Доу-Джонса та його 30 акцій. «DJI» — це тікер, який використовується на котирувальних платформах; «Dow 30» підкреслює кількість учасників.

Чому індекс Доу-Джонса зважений за ціною?

Історична спадщина: у 1896 році усереднення цін було найпростішим доступним методом. Модернізація зберегла його заради безперервності — ціною меншої репрезентативності, ніж зважування ринкової капіталізації S&P 500.

Скільки компаній входить до індексу Доу-Джонса?

Тридцять американських компаній, обраних індексним комітетом за їхню репутацію та привабливість для інвесторів. Склад змінюється внаслідок одноразових рішень — таблиця вище оновлюється автоматично.

О котрій годині відкривається індекс Доу-Джонса для європейських інвесторів?

О 3:30 за паризьким часом (о 4:30 за літнім часом у США, залежно від зміни), і закривається о 10:00 — тобто з 9:30 до 4:00 у Нью-Йорку. Сесія закривається у святкові дні США.

Чи можна купити індекс Доу-Джонса безпосередньо?

Ні — індексом не можна торгувати окремо. Ви можете відтворити його за допомогою ETF (шлях інвестора) або торгувати ним через CFD, ф'ючерси та опціони (шлях трейдера, з кредитним плечем та підвищеним ризиком).

Dow Jones чи S&P 500 для першої інвестиції?

Ширший індекс S&P 500 з урахуванням капіталізації є найчастіше рекомендованою точкою входу для довгострокових інвестицій у США; індекс Dow Jones з його 30 вибраними назвами працює як доповнення або для своєї історії — ці два індекси поєднуються без суперечностей.