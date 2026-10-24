Економічний календар: ключові події та як ними торгувати

Що таке економічний календар?

Економічний календар об'єднує всі статистичні релізи та макроекономічні оголошення, які можуть вплинути на різні ринки: фондові індекси, акції, сировинні товари, облігації та валютні пари.

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Економічні оголошення, що стосуються статистики, мають сильніший вплив на фондові індекси та ринки акцій. Оголошення центральних банків викликають коливання валют — звідси й термін «економічний календар форекс». Усі вони публікуються у заздалегідь відомі дати: календар дозволяє вам передбачити їх, а не терпіти.

Останнє оновлення: жовтень 23, 2026

Як читати економічний календар

Усі календарі — незалежно від того, чи надаються вони брокерами, фінансовими веб-сайтами чи торговими платформами — відображають однакові стовпці, і правильне їх читання змінює все:

Час випуску : саме в той момент, коли оприлюднюється статистика, включаючи паризький час. Волатильність зосереджена саме в цю хвилину.

: саме в той момент, коли оприлюднюється статистика, включаючи паризький час. Волатильність зосереджена саме в цю хвилину. Країна або регіон Кожна валюта та кожен ринок першими реагують на новини з власної економіки — зайнятість у США впливає на долар та американські індекси, а інфляція в Європі зворушує Європейський центральний банк (ЄЦБ).

Кожна валюта та кожен ринок першими реагують на новини з власної економіки — зайнятість у США впливає на долар та американські індекси, а інфляція в Європі зворушує Європейський центральний банк (ЄЦБ). Важливість оголошення : більшість календарів символізують його биками або зірками. Три символи = великий реліз з високою волатильністю; один символ = другорядна статистика.

: більшість календарів символізують його биками або зірками. Три символи = великий реліз з високою волатильністю; один символ = другорядна статистика. Попереднє значення, консенсус та фактичний показникРинок вже врахував очікуване значення — реакцію викликає розрив між консенсусом та опублікованим показником, а не сам показник.

Золоте правило зводиться до одного речення: Ринок реагує не на новини, він реагує на несподіванкуЗаздалегідь оголошене підвищення інфляції не має жодного ефекту; зростання на дві десяті вище консенсусного значення може зрушити індекс на кілька відсотків за лічені хвилини.

Ключові економічні новини, що впливають на ринки

Дванадцять подій домінують у ринковому році. Їх знання означає знання того, коли проявиться волатильність:

Інфляція ІСЦ США ​​та Європи, що публікується щомісяця. Ця статистика набула найбільшої ваги з 2021 року — вона безпосередньо впливає на рішення щодо ставок.

ІСЦ США ​​та Європи, що публікується щомісяця. Ця статистика набула найбільшої ваги з 2021 року — вона безпосередньо впливає на рішення щодо ставок. зайнятість у США : щомісячний звіт про зайнятість та безробіття в США («Заробітна плата в несільськогосподарському секторі»), який публікується у першу п’ятницю кожного місяця — одна з найбільш волатильних сесій року для долара.

: щомісячний звіт про зайнятість та безробіття в США («Заробітна плата в несільськогосподарському секторі»), який публікується у першу п’ятницю кожного місяця — одна з найбільш волатильних сесій року для долара. GDP : quarterly growth, released in three versions (advance estimate, second, final) — the first one surprises the most.

: quarterly growth, released in three versions (advance estimate, second, final) — the first one surprises the most. Рішення центрального банку ФРС, ЄЦБ та Банк Англії кожні шість-вісім тижнів, після кожної з яких проводиться прес-конференція, яка часто більше впливає на ринки, ніж саме рішення.

ФРС, ЄЦБ та Банк Англії кожні шість-вісім тижнів, після кожної з яких проводиться прес-конференція, яка часто більше впливає на ринки, ніж саме рішення. PMI індекси ділової активності у сфері виробництва та послуг, що випереджають економічний цикл на кілька місяців.

індекси ділової активності у сфері виробництва та послуг, що випереджають економічний цикл на кілька місяців. Споживча довіра та витрати : у Сполучених Штатах, як і в Європі, вони сигналізують про силу або слабкість майбутнього попиту.

: у Сполучених Штатах, як і в Європі, вони сигналізують про силу або слабкість майбутнього попиту. Щотижневі заявки на допомогу з безробіття у США: високочастотний барометр економіки США, що виходить щочетверга.

Додайте до цього щоквартальні релізи від великих компаній — звіти про прибутки та прогнози — які належать до корпоративних новин, а не до макрокалендаря, але все одно зосереджують волатильність на відомих датах.

Економічні події, що структурують рік

Окрім щомісячних релізів, ритм ринкового року задають кілька циклів. Прибутковий сезончотири рази на рік (січень, квітень, липень, жовтень), коли великі компанії публікують свої квартальні звіти — кожен окремий реліз може вплинути на акції на десять відсотків. Чай Засідання ФРСвісім на рік, деякі з них супроводжуються економічними прогнозами та відомою «точковою діаграмою», яка показує наміри кожного члена щодо ставок.

Рішення ЄЦБ слідувати тому ж ритму, з прес-конференцією, яка часто має більший вплив, ніж сама заява.

Дві щорічні події доповнюють картину: Симпозіум у Джексон-Хоул наприкінці серпня, де керівники центральних банків окреслюють свою політичну позицію на осінь, та бюджети та фінансові законопроекти, що впливає на акції, чутливі до оподаткування. Нарешті, зверніть увагу на четверги та п'ятниці в кінці місяця: закінчення терміну дії опціонів та ребалансування фондів додають волатильність, яка знаходиться не в макрокалендарі, а в ринковому календарі.

Як передбачити рішення центрального банку

Рішення щодо ставок ніколи не приймаються раптово: ринки заздалегідь призначають їм ймовірність, спираючись на промови політиків та останню статистику. Теза ринкові очікування, опубліковані постачальниками даних, є справжнім орієнтиром — повністю очікуване підвищення ставок нічого не змінює; несподіване утримання може спровокувати зростання.

Ритуал засідання ФРС розгортається у три етапи: заява про політику о 20:00 за паризьким часом; економічні прогнози та точковий графік через тридцять хвилин; потім прес-конференція голови. Досвід показує, що найбільші рухи часто народжуються на прес-конференції — одне слово, одна зміна тону, і ринок перемотує весь свій аналіз назад. Для інвестора урок прагматичний: оцінюйте засідання не за його рішенням, а за розривом між цим рішенням і тим, чого очікував ринок.

Реальний приклад: День зайнятості в США, хвилина за хвилиною

Щоб зрозуміти механіку, давайте розглянемо типову першу п'ятницю місяця (увесь час за паризьким часом). 2: 25 вечоратрейдери скорочують свої позиції, спреди починають розширюватися; найобережніші вже мають готівку. 2: 29 вечораОстанні ордери надійшли, ринок затамував подих. 2: 30 вечора: звіт падає — створені робочі місця, безробіття, заробітна плата. Три цифри, три можливі варіанти тлумачення: високі показники зайнятості зі зростанням заробітної плати посилюють побоювання щодо інфляції та можуть призвести до зниження акцій у міру зростання ставок.

2: 31 вечора: сира реакція — долар та індекси різко зростають одночасно, стопи спрацьовують каскадом. 2: 35 вечора: перший відкат, оскільки алгоритми обробляють деталі звіту арбітражним шляхом. 3: 00 вечора і далі: визначається основний тренд сесії — іноді з початковим рухом, іноді з повним розворотом. Ця часова шкала показує, чому «торгівля новинами» без досвіду є дорогою: найприбутковіше вікно також є найбільш заблокованим.

Контрольний список перед великим релізом

Що який реліз і наскільки важливий (один, два чи три бики)?

який реліз і наскільки важливий (один, два чи три бики)? Коли : точний час виходу за паризьким часом, а не «десь вранці».

: точний час виходу за паризьким часом, а не «десь вранці». Чого очікує ринок консенсус та очікування щодо оголошень центрального банку.

консенсус та очікування щодо оголошень центрального банку. Які позиції відкриті акції, індекси та валюти, на які це впливає — прямо чи опосередковано.

акції, індекси та валюти, на які це впливає — прямо чи опосередковано. Яке правило виходу: заздалегідь скорочений розмір позиції, розширені стопи або залишок готівки протягом вікна релізу.

П'ять запитань, дві хвилини перевірки — і майже кожного неприємного сюрпризу в день релізу вдалося уникнути. Решта — це дисципліна.

Торгівля за економічним календарем: як ним користуватися

Як для трейдера, так і для активного інвестора календар служить трьом цілям:

Уникнення неприємних сюрпризів: відсутність стоп-лосу повністю захищає від проміжку часу між релізами — знання того, що важливе оголошення виходить о 2:30, означає, що ви можете розрахувати розмір своїх позицій до, а не після. Визначення вікон волатильності: хвилини після великого релізу формують діапазони, яких решта дня ніколи не досягає; саме тут розгортаються стратегії торгівлі на новинах, і саме тут новачки потрапляють у пастку. Розуміння незрозумілих рухівРізкий розворот о 14:30, сплеск о 20:00 — у дев'яти випадках з десяти відповідь є в календарі.

Наше знайомство з торгівля повертає ці економічні події до ширшої картини ринку, і наш путівник по CFDs пояснює, чому використання важелів робить управління оголошеннями ще більш важливим.

Великі релізи: пастки, які слід знати

Major releases temporarily change market conditions, in four ways you should know about before you run into them:

Спреди розширюються : розрив між ціною купівлі та продажу може зрости в п'ять або десять разів після оголошення — ордер, розміщений у найневідповідніший момент, коштує дорожче, ніж очікувалося.

: розрив між ціною купівлі та продажу може зрости в п'ять або десять разів після оголошення — ордер, розміщений у найневідповідніший момент, коштує дорожче, ніж очікувалося. прослизання : виконання відбувається за ціною, відмінною від запитуваної; стопи іноді стрибають на кілька десятків пунктів.

: виконання відбувається за ціною, відмінною від запитуваної; стопи іноді стрибають на кілька десятків пунктів. Хибний початковий хід Перша реакція часто є зворотною в наступні хвилини, коли ринок обмірковує деталі релізу.

Перша реакція часто є зворотною в наступні хвилини, коли ринок обмірковує деталі релізу. Асиметрична ліквідністьЗа лічені секунди після оголошення покупці чи продавці можуть на мить зникнути — ціни розбігаються в одному напрямку, а потім різко повертаються назад.

Захист роздрібного інвестора зводиться до однієї простої тактики: зменшити розмір відкритих позицій перед великим релізом або навіть залишати готівку протягом періоду релізу. Дані брокерів щодо роздрібних рахунків показують, що більшість швидких втрат відбувається саме навколо цих подій.

Календар для вашого ринку

Не всі ринки дивляться одні й ті ж оголошення:

Forex : рішення щодо ставок, інфляція, зайнятість — кожна пара реагує на взаємодію двох економік; наша сторінка про торгівля євро-доларом показує, як найбільш торгувана у світі пара інтерпретується через статистику США та Європи.

: рішення щодо ставок, інфляція, зайнятість — кожна пара реагує на взаємодію двох економік; наша сторінка про торгівля євро-доларом показує, як найбільш торгувана у світі пара інтерпретується через статистику США та Європи. Акції та індекси : квартальні прибутки, інфляція, ВВП — індекси, такі як CAC 40, та окремі акції чутливі до обох боків Атлантики.

: квартальні прибутки, інфляція, ВВП — індекси, такі як CAC 40, та окремі акції чутливі до обох боків Атлантики. Commodities : щотижневі запаси нафти в США (середа), сільськогосподарські звіти, рішення ОПЕК+ щодо сирої нафти.

: щотижневі запаси нафти в США (середа), сільськогосподарські звіти, рішення ОПЕК+ щодо сирої нафти. Bonds: аукціони боргових зобов'язань, інфляція, рішення щодо ставок — ринок облігацій найбільш безпосередньо пов'язаний з календарем.

Де знайти надійний економічний календар

Безкоштовних календарів безліч — онлайн-брокери, фінансові веб-сайти, платформи для побудови графіків. Їх розрізняють три критерії: повноту (кожен регіон, кожен реліз), точність часу (аж до часового поясу), та як швидко відображається фактичне число — професійні провайдери публікують інформацію з точністю до мілісекунди, безкоштовні — із затримкою в кілька секунд, що має значення в новинній торгівлі.

Календарі, вбудовані в торгові платформи, мають одну перевагу: вони відображають вплив безпосередньо на графіках, а деякі дозволяють створювати сповіщення перед кожним великим релізом. Саме так і є провідні брокери, представлені в нашому порівняння брокерів; для торгівлі короткостроковими новинами, Vantage Платформа також пропонує економічний календар — перевірте умови та наявність інструментів.

Прості стратегії щодо календаря

Три класичні підходи, шляхом збільшення рівня залученості:

Пасивна обережність інвестування через фонди або диверсифіковані ETF — як представлено в наших посібниках інвестування на фондовому ринку — і ігноруючи календар, довгостроковий горизонт згладжує події. Це відповідь більшості вкладників.

інвестування через фонди або диверсифіковані ETF — як представлено в наших посібниках інвестування на фондовому ринку — і ігноруючи календар, довгостроковий горизонт згладжує події. Це відповідь більшості вкладників. Планування інвестування у фіксовані дати, але уникнення відкриття позицій з використанням кредитного плеча за годину до великого релізу; просто та ефективно.

інвестування у фіксовані дати, але уникнення відкриття позицій з використанням кредитного плеча за годину до великого релізу; просто та ефективно. Торгівля новинами: зайняття позиції щодо несподіваного виходу — особливість досвідчених трейдерів, яка вимагає швидкого виконання, суворих правил виходу та повного усвідомлення описаних вище пасток. Статистика брокерів щодо роздрібних рахунків не радить новачкам утриматися від такого підходу.

Часті запитання щодо економічного календаря

Що таке економічний календар? Економічний календар публікує, у заздалегідь відомі дати та час, усі статистичні релізи та офіційні оголошення, що впливають на ринки: інфляцію, зайнятість, ВВП, рішення центрального банку. Для кожного оголошення вказується його важливість, консенсус аналітиків та фактично опублікований показник.

Які найважливіші оголошення в календарі? Інфляція в США та Європі, звіт про зайнятість у США, що у першу п'ятницю місяця, рішення ФРС та ЄЦБ щодо ставок, ВВП та індекси PMI. Ці ключові економічні релізи зосереджують більшу частину волатильності: коливання індексів та валют на кілька відсотків за лічені хвилини.

Чому ринок іноді реагує у протилежному напрямку на хороші новини? Тому що ринок вже врахував очікуване значення. Якщо статистика хороша, але гірша за консенсус, розчарування може знизити ціни; навпаки, погані новини, які були цілком очікуваними, можуть стати полегшенням. Реакція спрямована на несподіванку, а не на цифру.

Чи варто торгувати під час великих релізів? З обережністю, або взагалі не робити цього для новачка. Спреди розширюються, виконання провалюється, а помилковий початковий рух є частим явищем. Найпростіша тактика: зменшити розмір ваших позицій перед великим релізом або почекати, поки волатильність вщухне.

О котрій годині виходить статистика США? Більшість основних релізів у США виходять о 8:30 ранку за східним часом США, тобто о 14:30 у Парижі та 15:30 за літнім часом. Рішення ФРС ухвалюються о 14:00 за східним часом, тобто о 20:00 у Парижі.

Чи корисний економічний календар для довгострокових інвесторів? Мало для прийняття рішень, більше для розуміння. Вкладник, який тримає диверсифіковані ETF, може ігнорувати щоденні релізи; з іншого боку, календар пояснює різке падіння його портфеля та допомагає уникнути паніки під час оголошеної події.

Ключові висновки