Еммануель Фабер: кар'єра та спадщина Danone

Скільки зробив Еммануель Фабер заробляти на чолі Danone? Це питання виникає часто, оскільки колишній керівник харчової групи відрізняється від своїх колег із CAC 40 кількома публічними відмовами: відсутність додаткової пенсії, відсутність вихідної допомоги та добровільне скорочення фіксованої зарплати під час кризи Covid-19. На цій сторінці зібрано доступні дані, завжди із зазначенням року та джерела, його зарплата розглядається в контексті його кар'єри та пояснюється, що акціонер може з неї отримати у 2026 році.

Хто такий Еммануель Фабер?

Біографія Еммануеля Фабера читається як класичний шлях крізь французьку бізнес-еліту: він народився 22 січня 1964 року в Греноблі, закінчив Вищу економічну школу Парижа (HEC Paris) (1986), розпочав кар'єру в Bain & Company, пройшов через банк Barings, потім у 1993 році приєднався до Legris Industries на посаді головного фінансового та адміністративного директора, а в 1996 році став її головним виконавчим директором.

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Він приєднався до Danone у 1997 році на посаді директора з фінансів, стратегії та інформаційних систем, у 2000 році став фінансовим директором та членом виконавчого комітету, а потім у 2005 році — віце-президентом Азіатсько-Тихоокеанської зони. З 2008 року по вересень 2014 року він обіймав посаду заступника головного виконавчого директора, перш ніж перейти на цю посаду. Франк Рібу as chief executive officer у жовтні 2014 року. У 2017 році він поєднав обидві ролі та став голова та головний виконавчий директорВін покинув групу у березні 2021 року.

Його кар'єра невіддільна від соціальної економіки: він разом із Мухаммадом Юнусом заснував спільне підприємство Grameen Danone Foods у Бангладеш (2006), керував створенням фонду Danone Communities SICAV, а у 2020 році підтримував впровадження компанією Danone... компанія, керована місією статус (цілеспрямованої компанії), схвалений понад 99% акціонерів.

Зарплата Еммануеля Фабера в Danone: цифри рік за роком

Наведені нижче суми взяті з інформації, опублікованої на загальних зборах Danone, а також повідомленої діловою пресою та Вікіпедією. Щодо офіційної інформації (фіксована оплата праці, річна змінна оплата праці, частки за результатами діяльності) посиланням залишається універсальний реєстраційний документ Danone за відповідний рік.

Фіскальний рік становище Заявлена ​​оплата Source 2016 Головний виконавчий директор 4.82 млн євро (приблизно в 170 разів перевищує середню зарплату співробітників групи) Ділова преса, як повідомляє Вікіпедія 2018 Голова та генеральний директор 2.8 млн євро, схвалено 98% голосів на загальних зборах 25 квітня 2019 року Загальні збори Danone 2019 року 2020 Голова та генеральний директор Фіксоване зниження заробітної плати на 30% до кінця року, за його власним проханням Рішення Ради директорів, травень 2020 року

Варто зробити два зауваження. По-перше, суми не можна безпосередньо порівнювати з року в рік: змінна складова та оцінка акцій за результатами діяльності залежать від результатів та ціни акцій. По-друге, падіння між 2016 та 2018 роками не відображає скорочення базової зарплати, а головним чином зміну змінної та довгострокової складових.

Зречення, які потрапили в заголовки газет

Додаткова пенсія та пакет допомоги у разі тяжкості (2019)

На загальних зборах 25 квітня 2019 року Еммануель Фабер оголосив про свою відмову від випускний пакет і його додаткова пенсія з визначеними виплатами, відома у Франції як «капелюшна пенсія», оцінюється в 1.2 мільйона євро на рік. Він сказав, що хоче отримувати лише стандартну пенсію співробітників групи. Цей крок різко контрастував із суперечками, які на той час оточували інших керівників CAC 40.

Скорочення фіксованої оплати праці на 30% під час кризи охорони здоров'я (2020)

У травні 2020 року рада директорів прийняла його пропозицію скоротити його фіксовану заробітну плату на 30% до кінця року на знак солідарності з працівниками та в умовах, коли Danone страждала від наслідків локдаунів, зокрема, на продаж мінеральної води поза домом.

Вихід у березні 2021 року: коли ринок наздожене місію

Наприкінці 2020 року активістський фонд Блюбелл Капітал придбала частку в акціонерному капіталі та розкритикувала «невтішні» показники ціни акцій групи. У лютому 2021 року Партнери-ремісники, тоді третій за величиною акціонер з близько 3% капіталу, у свою чергу, закликав до відставки генерального директора. Ці цифри підживили дискусію: між 1 грудня 2017 року та 31 грудня 2020 року ціна акцій Danone впала майже на 23%, тоді як CAC 40 зріс на 4.5% за той самий період. І навпаки, його захисники зазначали, що акції досягли історичного максимуму у вересні 2019 року, зросвши на 58% з моменту його призначення генеральним директором у 2014 році.

1 березня 2021 року рада директорів вирішила розділити ролі голови правління та головного виконавчого директора. 14 березня 2021 року вона негайно звільнила Еммануеля Фабера з посади голови правління. Жиль Шнепп, колишній генеральний директор Legrand, обійняв посаду голови правління; Антуан де Сент-Аффрік став головним виконавчим директором у вересні 2021 року, розпочавши нову главу в історії генеральних директорів Danone. Відмовившись від свого пакету суворих заходів двома роками раніше, Еммануель Фабер не отримав «золотого парашута» після звільнення.

Цей випадок став прикладом, який вивчають у бізнес-школах: він показує, що лідера можуть хвалити за його соціальне та екологічне бачення, водночас карати акціонери, які вважають створення цінності недостатнім порівняно з конкурентами, такими як Nestlé чи Unilever. Щоб порівняти траєкторії розвитку, ви можете ознайомитися з нашими сторінками про Акції Danone і Акції Nestlé.

Після Danone: венчурний капітал та нефінансові стандарти

У жовтні 2021 року Еммануель Фабер став партнером у Європі в Астанор Венчурс, венчурного фонду, що спеціалізується на сільському господарстві та харчовій промисловості. У грудні 2021 року його було призначено головою ISSB (Міжнародна рада зі стандартів сталого розвитку) – орган, створений Фондом МСФЗ для визначення глобальних стандартів розкриття інформації про сталий розвиток. У червні 2023 року ISSB опублікувала свої перші два стандарти, МСФЗ S1 та МСФЗ S2 (клімат), які тепер слугують довідковими для багатьох юрисдикцій.

Для інвесторів це не дрібниця: ці стандарти визначають якість даних ESG, що публікуються компаніями, що котируються на біржі, а отже, і можливість порівнювати компанії за нефінансовими критеріями.

Як тлумачити зарплату керівника, якщо ви акціонер

Справа Фабера пропонує корисну структуру, застосовну до будь-якої компанії CAC 40:

Розрізняють фіксовану, змінну та довгострокову оплату праці. Фіксована частина мало що говорить; саме критерії, що стоять за змінною складовою (зростання, маржа, грошовий потік, критерії ESG), розкривають пріоритети ради директорів.

Фіксована частина мало що говорить; саме критерії, що стоять за змінною складовою (зростання, маржа, грошовий потік, критерії ESG), розкривають пріоритети ради директорів. Подивіться на коефіцієнт власного капіталу. З моменту прийняття у Франції закону Pacte у 2019 році компанії, що котируються на біржі, публікують співвідношення між зарплатою керівника та середньою й медіанною зарплатою працівників.

З моменту прийняття у Франції закону Pacte у 2019 році компанії, що котируються на біржі, публікують співвідношення між зарплатою керівника та середньою й медіанною зарплатою працівників. Слідкуйте за голосуванням на загальних зборах. Голосування за «взаємозв'язок щодо оплати праці» нижче 80% є сигналом недовіри, до якого слід ставитися серйозно. У 2019 році зарплату Еммануеля Фабера схвалили 98%, що не завадило його звільненню через два роки: консенсус щодо оплати праці не гарантує консенсусу щодо стратегії.

Голосування за «взаємозв'язок щодо оплати праці» нижче 80% є сигналом недовіри, до якого слід ставитися серйозно. У 2019 році зарплату Еммануеля Фабера схвалили 98%, що не завадило його звільненню через два роки: консенсус щодо оплати праці не гарантує консенсусу щодо стратегії. Звертайте увагу на відкладені зобов'язання. Додаткові пенсії, пакети покарання та положення про неконкуренцію можуть мати більшу вагу, ніж річна зарплата.

Щоб уважно стежити за цими темами та голосувати на загальних зборах, вам потрібно володіти акціями безпосередньо. Чай. PEA залишається найпридатнішою податковою упаковкою для європейських акцій, таких як Danone; онлайн-брокери, що пропонують CFD, такі як представлений у нашому Vantage огляд, дозволяють вам зайняти позицію за ціною зі зниженими комісіями, але без володіння акціями, без права голосу та з високим ризиком, пов'язаним з левериджем. Ця стаття є інформативною та не є інвестиційною порадою.

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FAQ

Яка була зарплата Еммануеля Фабера в Danone?

Його заявлена ​​загальна заробітна плата становила 4.82 млн євро за 2016 рік та 2.8 млн євро за 2018 рік (сума, схвалена 98% на загальних зборах у квітні 2019 року). Ці суми включають фіксовану заробітну плату, змінну заробітну плату та довгострокові компоненти.

Чи отримав Еммануель Фабер покарання?

Ні. У квітні 2019 року він відмовився від свого пакету суворих виплат та додаткової пенсії, яка оцінюється в 1.2 мільйона євро на рік.

Чому Еммануеля Фабера звільнили з Danone?

Під тиском активістських фондів (Bluebell Capital, Artisan Partners), які вважали динаміку ціни акцій недостатньою, рада директорів 14 березня 2021 року ухвалила рішення про його відставку.

Чим зараз займається Еммануель Фабер?

Еммануель Фабер зараз очолює ISSB, посаду, яку він обійняв у грудні 2021 року, після того як приєднався до фонду Astanor Ventures у жовтні 2021 року.

Ця стаття має освітній характер і не є інвестиційною порадою.