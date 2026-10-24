Торгівля на Форекс: ринки, пари та як почати (2026)

ForexФінансовий ринок, що знаходиться в центрі сьогоднішніх фінансових новин, – це валюта. Згідно з трирічним опитуванням Банку міжнародних розрахунків за 2022 рік, його щоденний обсяг торгів на валютному ринку оцінюється приблизно в 7.5 трильйона доларів. Ця платформа пропонує вам кілька валютних пар, в які ви можете інвестувати в будь-який час. Дізнайтеся все, що потрібно знати про валюту, тут.

Форекс: що це таке?

Визначення - Англійською мовою форекс розшифровується як Foreign Exchange Market (ринок іноземної валюти): це глобальний позабіржовий ринок, де міжнародні валютні пари обмінюються за заздалегідь відомою ціною. Крім того, форекс — це платформа, яка надає величезний спектр послуг для:

Торгувати з Vantage ринки Регульований брокер · Безкоштовний демо-рахунок · Швидке виконання CFD – це складні інструменти, які пов'язані з високим ризиком швидкої втрати капіталу. Відкрийте безкоштовний рахунок →

фізичні особи;

підприємства; та

центральні банки.

Для чого використовується форекс? Це дозволяє конвертувати кошти з однієї валюти в іншу. З перших днів свого існування форекс був фінансовим ринком, який відповідав практичним потребам компаній, які шукають іноземну валюту для ведення свого бізнесу в глобальному масштабі. Він також дозволяє інвесторам обміняти свою валюту перед поїздкою.

Форекс на фінансовому ринку – Форекс EUR/USD також відомий як валютний ринок, ринок обміну валют або валютний ринок. торгівляЦе найбільший фінансовий ринок у світі, і він децентралізований. На Форекс ви не маєте справу з такими біржами, як:

фондовий ринок та;

індексний ринок.

Що таке торгівля на Форекс?

Торгівля на ринку Форекс – це операція, яка дозволяє вам займати позицію щодо коливань та волатильності цін на валюту.

На платформі аналізу форекс трейдери прагнуть отримати прибуток від волатильності цін на валюти, незалежно від того, чи рухаються вони вгору чи вниз. Щоб отримати прибуток, вони купують та продають валюти одна проти одної на основі економічного або графікового аналізу.

Хто торгує на Форекс?

Центральні банки;

Хедж-фонди;

Досвідчені інвестори та роздрібні трейдери;

Традиційні банки;

Брокери;

Інвестиційні фонди;

уряди.

Валютні пари на ринку Форекс

Як форекс-трейдер або форекс-інвестор, ви повинні знати, що торгівля на ринку Форекс базується на купівлі еталонної валюти та подальшому продажу валюти котирування. Саме тому ціни на валюти постійно котируються парами. Як правило, брокери форекс класифікувати валютні пари наступним чином:

Основні валютні пари Усі вони містять долар США як базову валюту або валюту котирування. Ці валютні пари мають найдешевші спреди та найбільші обсяги торгів. Для довідки, основні пари включають: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD та USD/CHF.

Усі вони містять долар США як базову валюту або валюту котирування. Ці валютні пари мають найдешевші спреди та найбільші обсяги торгів. Для довідки, основні пари включають: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD та USD/CHF. Другорядні валютні пари Деякі називають їх крос-курсами, а інші — крос-парами. Зазвичай вони складаються з усіх основних валют, крім долара США. До цієї категорії належать такі валюти: EUR/GBP, EUR/CHF та GBP/JPY.

Деякі називають їх крос-курсами, а інші — крос-парами. Зазвичай вони складаються з усіх основних валют, крім долара США. До цієї категорії належать такі валюти: EUR/GBP, EUR/CHF та GBP/JPY. Екзотичні валютні пари Вони поєднують основну валюту з другорядною валютою або з валютою країни, що розвивається. Приклади цієї категорії включають: USD/PLN, GBP/MXN та EUR/CZK.

Вони поєднують основну валюту з другорядною валютою або з валютою країни, що розвивається. Приклади цієї категорії включають: USD/PLN, GBP/MXN та EUR/CZK. Регіональні валютні париЦя категорія згрупована за географічними регіонами, такими як Скандинавія чи Океанія. Пари тут включають: EUR/NOK, AUD/NZD та AUD/SGD.

Основні валютні пари: курси та довідники

Ось пари, за якими найбільш пильно стежать роздрібні трейдери, їхні ринкові назви та фактори, що впливають на їхню ціну. Кожен посібник містить графік у реальному часі, найактивніші години торгівлі та інформацію, яку слід знати перед початком торгівлі.

пара кличка Що впливає на курс Guide EUR / USD Волокно Різниця в ставках ЄЦБ/ФРС, інфляція, зайнятість у США Курс євро/дол. США GBP / USD Кабель Банк Англії, інфляція у Великій Британії, долар Торгівля GBP/USD USD / JPY Суслик Різниця в ставках ФРС/Банку Японії, інтервенції в Токіо Торгівля USD/JPY EUR / CHF Євро-швейцарський Швейцарський національний банк, небажання ризикувати, привабливість швейцарського франка як безпечної гавані Торгівля EUR/CHF XAU / USD Gold Реальні ставки США, долар, покупки центрального банку Курс XAU/USD (золото)

Базова валюта та валюта котирування

У валютній парі форекс перша валюта, що котирується, є базовою валютою. Друга валюта, що котирується, є валютою котирування. Зверніть увагу, що в межах валютної пари кожна валюта представлена ​​трьома літерами. Перші дві літери вказують на країну або регіон, а остання літера — на валюту. Для довідки, у парі GBP/USD перші дві літери вказують на те, що GBP означає купівлю британського фунта, а USD — продаж долара США.

PIP

В англійській мові термін PIP розшифровується як «point in percentage» (пункт у відсотках). На валютному ринку PIP – це одиниця вимірювання, яка використовується для позначення найменшої зміни котирування валютної пари. Він посилається на четвертий знак після коми, але для валютних пар японська єна PIP посилається на другий знак після коми. Простіше кажучи, коли пара EUR/USD рухається від 1.1000 до 1.1001, вважається, що пара зросла на 1 PIP.

Лот

У торгівлі на ринку Форекс лот – це одиниця вартості, яка використовується для вимірювання розміру однієї транзакції. Іншими словами, сума ваших інвестицій на ринку Форекс зростає з кількістю лотів, якими ви торгуєте. На ринку Форекс один лот коштує 100 000 одиниць базової валюти, будь то євро, долар США, фунт стерлінгів тощо. Зверніть увагу, що зазвичай існують три категорії лотів, а саме:

стандартна партія;

міні-лот; та

мікропартія.

Скільки грошей вам потрібно для торгівлі на Форекс? Розмір лота, який ви оберете, значною мірою визначає необхідний капітал. Вам також слід знати, що поняття лота залежить від наступних інструментів:

Валютна пара торгувалася;

Фондовий індекс;

Товар, що продається; та

Акції торгувалися.

Націнка та кредитне плече

Маржа, яку також називають покриттям, – це сума, яку інвестор виставляє на ринок, маючи намір відкрити та підтримувати позицію, яка вже відкрита на фондовому ринку. Ця сума вивільняється після закриття транзакції.

Кредитне плече, зі свого боку, – це фінансовий інструмент, який допомагає вам отримати доступ до значних валютних позицій, не вкладаючи повну суму відкритої позиції на ринку Форекс. Зверніть увагу, що на Форекс кредитне плече варіюється залежно від похідного продукту, яким ви вирішили торгувати. Тим не менш, коли ви вирішите придбати такі продукти:

Турбо24;

бар'єрні вироби; та

ванільні варіанти.

Початкова сума вашої транзакції — іншими словами, ціна Turbo24 або преміум-опції — відповідає вашому максимальному ризику.

Як торгувати на Форекс?

А як щодо торгівлі на ринку Форекс? Торгова операція на ринку Форекс характеризується купівлею однієї валюти з подальшим миттєвим продажем іншої. Мета форекс-трейдера — отримати прибуток від руху цін на ринку, як вгору, так і вниз. Форекс — це досить складна ринкова дія. Щоб опанувати принципи її роботи, можна потренуватися на симуляторі форекс.

Більшість операцій, що здійснювалися на Форексі, раніше керувалися брокерами. З появою онлайн-торгівлі ви тепер можете керувати своїми власними операціями за допомогою таких продуктів:

Турбо24;

опції; та

CFD.

Що таке ринок Форекс?

Фінансовий ринок Форекс управляється величезною міжнародною мережею банків. Ця мережа розподілена по 4 основних торгових центрах, які охоплюють різні часові пояси, а саме:

Лондон;

Нью-Йорк;

Сідней; та

Токіо.

На відміну від торгівлі акціями та товарами, яка відбувається на одній біржі, торгівля на ринку Форекс базується на позабіржових операціях і торгується 24 години на добу. Іншими словами, операції укладаються безпосередньо між двома сторонами. Ринок доступний з будь-якого місця, аж до того, що форекс Марокко та Форекс Туніс також доступні.

Що впливає на ринок Форекс?

Central banks Вам слід знати, що пропозиція валют контролюється центральними банками. Тому їхні різні заходи можуть мати величезний вплив на курс валюти.

Вам слід знати, що пропозиція валют контролюється центральними банками. Тому їхні різні заходи можуть мати величезний вплив на курс валюти. економічні дані Зверніть увагу, що комерційні банки та інвестори схильні надавати перевагу країнам, що розвиваються. Як наслідок, добрі чи погані економічні новини, що потрапляють у будь-яку частину земної кулі, можуть підвищити або зменшити попит на валюту. Тому валюти загалом залежать від економічного стану кожного регіону світу.

Зверніть увагу, що комерційні банки та інвестори схильні надавати перевагу країнам, що розвиваються. Як наслідок, добрі чи погані економічні новини, що потрапляють у будь-яку частину земної кулі, можуть підвищити або зменшити попит на валюту. Тому валюти загалом залежать від економічного стану кожного регіону світу. Почуття ринкових настроївНастрої ринку часто стосуються реакції на новини та можуть відігравати провідну роль у цінах на валюту. Коли група інвесторів або трейдерів вважає, що валюта рухатиметься в певному напрямку, вони відкривають позицію в цьому напрямку; коли достатня кількість людей займає цю позицію, це спонукає інших інвесторів та трейдерів, які бажають інвестувати у форекс, приєднатися до цього ж руху.

Торгівля на Форекс з Turbo24

Визначення Turbo24 – Turbo24 – це один із фінансових продуктів, який допомагає вам розміщувати кошти на фінансовому ринку Форекс з використанням кредитного плеча, використовуючи широкий спектр фінансових активів, а саме:

Підказки;

Акції;

Товари;

і т.п.

Що впливає на коштувати з Turbo24? – Зверніть увагу, що вартість одного Turbo24 визначається на основі ціни базового фінансового активу, такого як:

Фондовий індекс; або

Валютна пара, яка відповідає її волатильності.

Торгівля Turbo24 здійснюється на торговому майданчику Spectrum, альтернативному торговому майданчику, також відомому як MTF або Багатосторонній торговий майданчик. Ви можете отримати доступ до цього майданчика через платформу IG.

Йдемо далі: Торгівля на Форексі на практиці

У наступних розділах детальніше розглядається практика торгівлі на ринку Форекс: вибір брокера, платформи, автоматизована торгівля та стратегії — повний посібник від новачка до досвідченого трейдера.

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Найкращий брокер для торгівлі на Форекс для початківців

Завдяки своїм можливостям соціальної торгівлі та копіювання товарів, які подобаються всім, Vantage дуже популярна — безсумнівно, завдяки своїй простоті та легкості доступу. Платформа вітає як початківців-інвесторів, так і експертів з торгівлі на Форекс.

Vantage вдалося поєднати простоту використання для новачків з розробкою функцій, необхідних досвідченим трейдерам. Більше того, для швидкого доступу до сайту пропонується два варіанти. Його користувачі можуть отримувати необхідну інформацію як зі своїх комп'ютерів, так і зі смартфонів.

Команда Vantage Брокерський сайт також відомий тим, що пропонує послуги з транзакцій без комісії. Він регулюється кількома відомими фінансовими органами та пропонує широкий спектр фінансових інструментів та продуктів (акції, форекс, товари…), що, можливо, робить його найкращою платформою для торгівлі на ринку Форекс для тих, хто починає курс трейдингу.

Огляд деяких торгових платформ

Форекс-платформи – це брокерські веб-сайти, де ви можете відкрити рахунок на форекс та обмінювати валюти. Торгова платформа є важливим інструментом, коли справа доходить до торгівлі ForexВони відрізняються від одного сайту до іншого, залежно від вашого рівня знань у торгівлі, ваших цілей та ваших фінансових можливостей.

Ось чому важливо знати різні доступні варіанти платформ. Дізнайтеся про кожну з них, перш ніж вибрати ту, яка вам найкраще підходить.

MetaTrader – Розроблено MetaQuotes, компанією, яка спеціалізується на створенні потужних та ефективних платформ для торгівлі кількома активами. Зараз існує дві дуже популярні версії: MetaTrader (MT4) та MetaTrader 5 (MT5). Нас цікавить MetaTrader (MT4), оскільки вона була розроблена для задоволення потреб форекс-трейдерів. Обидві платформи працюють на ПК, Mac, у веб-браузері та на мобільних пристроях.

Розроблено MetaQuotes, компанією, яка спеціалізується на створенні потужних та ефективних платформ для торгівлі кількома активами. Зараз існує дві дуже популярні версії: MetaTrader (MT4) та MetaTrader 5 (MT5). Нас цікавить MetaTrader (MT4), оскільки вона була розроблена для задоволення потреб форекс-трейдерів. Обидві платформи працюють на ПК, Mac, у веб-браузері та на мобільних пристроях. TradingView – TradingView розглядається радше як платформа для отримання торгової інформації та ідей у ​​режимі реального часу, ніж як чиста торгова платформа. TradingView, проста у використанні для початківців та потужна для досвідчених трейдерів, пропонує безліч інструментів та функцій. Вона допомагає вам провести повний технічний аналіз на багатьох ринках, включаючи ринок Форекс. Це також платформа для соціальної торгівлі, оскільки користувачі можуть ділитися своїми торговими ідеями або настроями щодо ринку.

Як вибрати найкращу платформу для торгівлі на Форекс?

Вибір найкращої торгової платформи починається з визначення, до якої категорії трейдерів ви належите. Ви той тип трейдера, який любить свободу торгівлі через додаток для торгівлі на Форекс? Чи ви віддаєте перевагу онлайн-платформі? Або, можливо, ви надаєте перевагу програмному забезпеченню для торгівлі на Форекс? У такому разі, можливо, вам варто обрати автоматизовану торгову стратегію?

Ось чому Вибір торгової платформи має ґрунтуватися на ваших потребах, а також від стилю торгівлі, який ви хочете впровадити. Перш ніж вибрати торговельну платформу, подумайте про свою торговельну стратегію, а також про інструменти, які вам знадобляться, щоб отримати від неї максимум користі. Це може залежати від вашого місцезнаходження, як і у випадку форекс Марокко or Форекс Туніс.

Automated Trading

Автоматизована торгівля на ринку Форекс – це операція, яка полягає в розміщенні ордерів на фондовому ринку через автономну комп'ютерну торгову програму. Хоча вона не гарантує більшого прибутку, ніж ручна торгівля, автоматизована торгівля на ринку Форекс залишається широко використовуваною.

Фактично, більшість фінансових ордерів, що виконуються сьогодні на ринках, здійснюються за допомогою автоматизованих торгових алгоритмів. Це автоматизоване торгове програмне забезпечення, також відоме як експертний радник або EA, запрограмоване для роботи на одній конкретній торговій платформі.

Платформа MetaTrader, безумовно, бажана торгова платформа для алгоритмічної торгівлі, як для MT4-радників, так і для MT5-радників. Більш конкретно, додатковий торговий робот для форекс встановлено та використовується на форекс-платформі MetaTrader 4.

Роль програмного забезпечення для торгівлі на Форекс

Програмне забезпечення для торгівлі на Форекс виконує такі ролі:

Аналіз ринку : технічний аналіз та/або фундаментальний аналіз на основі торгової стратегії

: технічний аналіз та/або фундаментальний аналіз на основі торгової стратегії Автоматичне відкриття торгів коли виконано задані умови

коли виконано задані умови Закриття відкритих позицій відповідно до заданих умов (тейк-профіт, стоп-лос, розворот…)

відповідно до заданих умов (тейк-профіт, стоп-лос, розворот…) Управління ризикамирозмір відкритих позицій, кількість позицій, відкритих одночасно.

Переваги автоматизованої торгівлі на Форекс

Автоматизована торгівля дозволяє вам автоматично здійснювати операції на фінансових ринках. Вона пропонує багато переваг, таких як:

Автоматизовані угоди

Доступність без попереднього досвіду

Простота використання

Відсутність ризику людської помилки.

Недоліки торгівлі на Форекс

Як і будь-яка інвестиція, торгівля на Форекс пов'язана з ризиками — їх варто зважити, якщо ви постійно запитуєте себе: чи прибуткова торгівля на Форекс? До них належать, зокрема:

Волатильність обмінного курсу.

Залежність від гострих відчуттів, які забезпечує торгівля.

Нерегульований позабіржовий ринок.

Особливості найкращої платформи для торгівлі на Forex

Незалежно від вашого рівня у торгівлі на Форекс, ваших цілей чи інвестиційних можливостей, найкраща платформа повинна пропонувати вам такі послуги:

Швидке виконання завдань.

Надійні графіки, котирування та інші інструменти, які можуть допомогти вам розробити вашу стратегію.

Безпека та регулювання з боку надійного, авторитетного регуляторного органу.

Комісії та збори за прозорими та доступними цінами.

Різноманітність інвестиційних варіантів.

Стратегії Форекс

Існує кілька стратегій торгівлі на ринку Форекс, кожна з яких використовується різними інвесторами, що працюють на ринку. Вони включають:

Скальпінг Цей стиль торгівлі популярний серед агресивних форекс-трейдерів, які дуже активні на ринку. Мета цієї стратегії полягає в купівлі та продажу валютної пари протягом кількох хвилин, щоб швидко отримати прибуток.

Цей стиль торгівлі популярний серед агресивних форекс-трейдерів, які дуже активні на ринку. Мета цієї стратегії полягає в купівлі та продажу валютної пари протягом кількох хвилин, щоб швидко отримати прибуток. День торгівлі : це полягає в утриманні ваших торгових позицій на ринку Форекс протягом від кількох хвилин до кількох годин протягом одного торгового дня.

: це полягає в утриманні ваших торгових позицій на ринку Форекс протягом від кількох хвилин до кількох годин протягом одного торгового дня. Свінг-трейдинг на Форекс: набагато менш агресивна, ніж перші дві стратегії, вона використовується середньостроковими трейдерами. Вона використовує значних спрямованих рухів, відомих як свінги.

Аналіз ринку Форекс

Для хорошого трейдера важливо провести аналіз ринку Форекс, перш ніж займати інвестиційну позицію. Це може бути як технічний, так і фундаментальний аналіз.

Технічний аналіз Форекс – Це вивчення цінової дії валютних пар. Зазвичай це означає чистий аналіз діаграм у поєднанні з технічним та математичним аналізом, що застосовується до цін. Ідея технічного аналізу полягає в тому, що цінова динаміка вже відображає всю інформацію, доступну в будь-який момент часу, тому для торгівлі достатньо лише аналізу цін. Крім того, технічний аналіз припускає, що історичні рухи цін повторюються. Аналізуючи минулі ціни, ви можете, таким чином, передбачити потенційний майбутній рух валютної пари .

Це вивчення цінової дії валютних пар. Зазвичай це означає у поєднанні з технічним та математичним аналізом, що застосовується до цін. Ідея технічного аналізу полягає в тому, що цінова динаміка вже відображає всю інформацію, доступну в будь-який момент часу, тому для торгівлі достатньо лише аналізу цін. Крім того, технічний аналіз припускає, що історичні рухи цін повторюються. Аналізуючи минулі ціни, ви можете, таким чином, . Фундаментальний аналіз Форекс – На відміну від першого, він зосереджується не на ціновій динаміці, а на фундаментальних факторах країни. Він використовується для оцінки загального економічного стану країни з метою прогнозування зростання чи падіння попиту на її валюту. Для цього він вивчає всю економічну статистику та звіти, щоб визначити рух цін на валюту. Цей метод дуже часто використовується центральними банками, зокрема для керівництва своїми рішеннями щодо процентних ставок.

5 ключів до успішної стратегії торгівлі на Форекс

Ніколи не ризикуйте більше ніж 1%-2% свого капіталу на одну позицію – Якщо у вас близько 100 євро, обмежте кожну ставку до 1 або 2 євро — цього правила дотримуються розсудливі трейдери. Мета полягає в тому, щоб мати змогу покрити збитки, якщо щось піде не так. Обмежте свої втрати в торгівлі на Форекс за допомогою стоп-лосс-ордерів – Ви можете обмежити свої втрати, поєднуючи стоп-лосс з максимальною експозицією 2% ваших торгових коштів на Форекс. Керуйте своєю толерантністю до ризику – Чи здатні ви справлятися зі збитками під час роботи з вашою форекс-стратегією? Толерантність до ризику показує вашу здатність керувати кризовими періодами та долати їх. Дізнайтеся найкращий час для купівлі та продажу на Форексі – Тут вам потрібно знати різницю між вашою ціною та ціною вашого брокера. Вартість активів не завжди ідентична. Ваш брокер пропонує купити або продати валютні активи за вигідною для нього ціною. Розрахуйте свій потенційний майбутній дохід – Після того, як ви відняли спред від своїх угод, візьміть торговий калькулятор, щоб розрахувати, скільки ви заробили на своїх операціях.

Ця стаття призначена лише для освітніх цілей і не є інвестиційною порадою. Торгівля валютами з використанням кредитного плеча пов'язана з високим ризиком втрати капіталу; більшість рахунків роздрібних інвесторів втрачають гроші.