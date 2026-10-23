EduBourse » Forex » XAU/USD: Ціна золота в доларах та як ним торгувати

XAU/USD є символом ціна золота, виражена в доларах США, за одну тройську унцію. Це один з найбільш торгуваних активів серед роздрібних трейдерів, поступаючись лише парі EUR/USD, і найволатильніший з основних ринків, що відстежуються на платформах Forex. На цій сторінці пояснюється, як читати ціну XAUUSD, що її рухає, коли вона найактивніша та як торгувати нею, керуючи ризиками.

Обмінний курс XAU/USD у реальному часі: графік золота в доларах

Графік нижче відстежує символ OANDA:XAUUSD. Змініть часовий період за потреби: денний перегляд показує рух сесії, тоді як річний або п'ятирічний перегляд розміщує ціну в межах її довгострокового тренду. Найновіша ціна залежить від постачальника даних та часу завантаження сторінки: завжди перевіряйте позначку часу, перш ніж використовувати котирування в розрахунку.

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Що означає пара XAU/USD?

У стандарті ISO 4217, який призначає код кожній валюті, XAU позначає тройську унцію золота: «X» зарезервовано для одиниць, які не залежать від держави, а «AU» походить відAurum, латинська назва золота. Той самий принцип дає XAG для срібла та XPT для платини.

Таким чином, пара XAU/USD читається як валютна пара: золото є «базовою валютою», а долар – «валютою котирування». Наприклад, ціна 4000 означатиме, що одна унція золота коштує 4000 доларів. Коли ціна зростає, золото зростає відносно долара; коли воно падає, все навпаки.

Une колись троя Він важить 31,1035 грама, що трохи більше за звичайну унцію (28,35 г). Щоб отримати ціну одного грама золота в доларах, просто поділіть обмінний курс XAU/USD на 31,1035. Щоб отримати ціну унції в євро, поділіть обмінний курс XAU/USD на обмінний курс. EUR / USD це пара XAU/EUR.

Базова ціна: ціна золота LBMA

Ринок золота працює безперервно, але існує офіційна довідкова ціна: Ціна золота LBMAЦіна пари XAU/USD встановлюється двічі на день у Лондоні (о 10:30 та 15:00 за лондонським часом) під час електронного аукціону, що адмініструється ICE Benchmark Administration. Ця ціна служить основою для численних контрактів, оцінки резервів центральних банків та індексних фондів, забезпечених золотом. Однак курс XAU/USD, який відображають брокери, є «спотовою» ціною, яка коливається щосекунди.

Що впливає на коливання ціни на золото?

Золото не виплачує дивідендів чи відсотків. Тому його ціна залежить менше від результатів діяльності компанії, ніж від монетарної кон'юнктури та настроїв інвесторів. Домінують п'ять факторів.

1. Реальні процентні ставки в США

Це фактор, який спостерігається найбільш пильно. Реальні процентні ставки – це процентні ставки, скориговані з урахуванням очікуваної інфляції. Коли вони зростають, утримання золота, яке нічого не приносить, стає дорожчим через втрачену прибутковість: попит падає. Коли вони падають, золото знову стає привабливим. Тому рішення та заяви Федеральної резервної системи США (ФРС) мають прямий вплив на обмінний курс XAU/USD.

2. Долар

Оскільки ціна на золото визначається в доларах, сильний долар робить його дорожчим для іноземних покупців і, як правило, чинить тиск на зниження його ціни. І навпаки, слабкий долар підтримує ціну. Цей зворотний зв'язок не є автоматичним: у періоди кризи золото та долар можуть зростати разом, обидва діючи як безпечні активи.

3. Покупки центральним банком

З 2022 року центральні банки, особливо тих, що розвиваються в країнах, що розвиваються, таких як Китай, Польща, Туреччина та Індія, купують золото з безпрецедентною швидкістю за десятиліття, перевищуючи 1000 тонн на рік протягом кількох років поспіль. Цей структурний попит, відносно нечутливий до коливань цін, частково пояснює стійкість золота, незважаючи на високі процентні ставки.

4. Геополітичний ризик та пошук безпечних притулків

Конфлікти, торговельна напруженість, банківські кризи: у часи невизначеності інвестори звертаються до золота. Ці рухи часто є швидкими та можуть призвести до значних коливань цін протягом кількох годин.

5. Інфляція та фізичний попит

Золото історично розглядалося як захист від монетарної ерозії. До цього додаються дуже високий попит на ювелірні вироби в Індії та Китаї, а також потоки біржових фондів (ETF), забезпечених золотом, дані про купівлю та продаж яких публікуються щодня.

Години торгівлі XAU/USD

Пара XAU/USD торгується майже 24 години на добу, з вечора неділі до вечора п'ятниці (за паризьким часом), з короткою денною перервою, час якої залежить від брокера. Не всі години торгів однакові:

Séance Розклад (за паризьким часом) Торгівля золотом Азія (Токіо, Шанхай, Сінгапур) приблизно з 0:00 до 9:00 Помірні обсяги, часто стримані рухи Лондон приблизно з 9:00 до 17:30 Висока ліквідність, ранковий фіксінг LBMA Перекриття Лондона – Нью-Йорка приблизно з 14:00 до 17:30 Найактивніший період, американські економічні видання Нью-Йорк приблизно з 14:00 до 22:00 Висока волатильність на початку сесії, спокій в кінці дня

Економічні дані США, опубліковані о 14:30 (за паризьким часом), такі як звіт про незайнятість сільського господарства та індекс споживчих цін (ІСЦ), разом із рішеннями ФРС щодо політики, оголошеними близько 20:00, регулярно викликають найсильніші коливання ринку тижня. Перш ніж займати позицію, перегляньте економічний календар.

Волатильність золота: чого очікувати?

Золото значно волатильніше, ніж основні валютні пари. Хоча пара EUR/USD часто коливається менш ніж на 0,5% за один день, коливання XAU/USD на 1-2% не є рідкістю, і в дні публікації основних звітів про прибутки можуть перевищувати цей рівень. В абсолютному вираженні це становить кілька десятків доларів за унцію.

Практичний наслідок: стоп-лос, розміщений занадто близько до ціни входу, часто буде спрацьовувати через простий ринковий «шум». Багато трейдерів калібрують свою відстань стоп-лосу на основі...ATR (Середній Істинний Діапазон), який вимірює нещодавній середній діапазон рухів та відповідно зменшує розмір їхньої позиції.

Для індивідуального інвестора пара XAU/USD торгується переважно у формі CFD з Форекс-брокером. CFD дозволяють вам відкривати довгі (купівля) або короткі (продаж) позиції без володіння фізичним золотом. Ось кілька концепцій, які слід зрозуміти перед відкриттям позиції:

Розмір контракту У більшості брокерів стандартний лот відповідає 100 унціям. Таким чином, зміна ціни на 1 долар США являє собою прибуток або збиток у розмірі 100 доларів США за лот. Міні-лоти (0,1) та мікро-лоти (0,01) зменшують цей ризик.

У більшості брокерів стандартний лот відповідає 100 унціям. Таким чином, зміна ціни на 1 долар США являє собою прибуток або збиток у розмірі 100 доларів США за лот. Міні-лоти (0,1) та мікро-лоти (0,01) зменшують цей ризик. Розповсюдження : розрив між цінами купівлі та продажу, більший, ніж по парі EUR/USD, і який збільшується під час економічних публікацій та на відкритті азійської сесії.

: розрив між цінами купівлі та продажу, більший, ніж по парі EUR/USD, і який збільшується під час економічних публікацій та на відкритті азійської сесії. Обмін : комісії за фінансування (або кредит), що застосовуються щоночі до позиції, яка залишається відкритою.

: комісії за фінансування (або кредит), що застосовуються щоночі до позиції, яка залишається відкритою. L 'важіль Це множить як прибутки, так і збитки. На такому волатильному активі, як золото, високе кредитне плече може знищити рахунок лише за кілька торгових сесій.

Перш ніж почати, потренуйтеся на демо-рахунку з тими ж розмірами позицій, з якими ви плануєте торгувати реальними грошима.

Три поширені підходи

Слідування тренду. Золото рухається в напрямку довгострокових тенденцій, що зумовлені реальними процентними ставками та покупками центрального банку. Трендові трейдери використовують ковзні середні (періоди 50 та 200), щоб купувати лише вище довгострокової середньої та чекати на відкати для входу. Наш посібник з...аналізувати техніку детально описує ці інструменти.

Розрив діапазону. Під час азійської сесії золото часто торгується у вузькому діапазоні. Прорив цього діапазону на відкритті лондонської торгів може спровокувати денний рух. Такий підхід вимагає чітких правил щодо хибних проривів.

Торгові макроекономічні оголошення. Розбіжності між опублікованими показниками та очікуваннями провокують різкі коливання цін. Це найризикованіший підхід: широкі спреди, падіння ціни під час виконання та швидкі розвороти. Він не рекомендується для початківців.

Управління ризиками понад усе

У золоті, більше ніж деінде, основне правило полягає в тому, щоб заздалегідь встановити максимально допустимий збиток на позицію, часто 1% від капіталу, та вивести розмір позиції з відстані стоп-лосу. Наприклад: маючи капітал у розмірі 5000 євро та ризик 1%, ви готові втратити 50 євро; якщо ваш стоп-лос становить 30 доларів від ціни входу, розмір позиції має становити приблизно 0,02 лота (2 унції × 30 доларів = 60 доларів, або приблизно 50 євро), а не повний лот.

Торгівля золотом або інвестування в золото: два різні підходи

Торгівля XAU/USD через CFD спрямована на отримання прибутку від коливань цін протягом коротких проміжків часу, від кількох хвилин до кількох тижнів. Інвестування в золото – це довгострокова стратегія управління капіталом: диверсифікація, захист від інфляції та криз. Тому інвестиційні інструменти відрізняються:

L ' або фізичний (злитки, монети, такі як Наполеон або Крюгерранд), з платою за зберігання та спеціальним оподаткуванням;

(злитки, монети, такі як Наполеон або Крюгерранд), з платою за зберігання та спеціальним оподаткуванням; ле ETF та ETC забезпечені золотом, котируються на фондовій біржі та доступні з рахунку в цінних паперах;

забезпечені золотом, котируються на фондовій біржі та доступні з рахунку в цінних паперах; ле акції гірничодобувної компанії ціна яких часто перевищує ціну золота, як у бік зростання, так і зниження;

ціна яких часто перевищує ціну золота, як у бік зростання, так і зниження; ле ф'ючерсні контракти (ф'ючерси) на золото, зарезервовані для досвідчених інвесторів.

Щодо процесу інвестування, зверніться до нашого посібника. інвестувати в золото і наша сторінка на сирі матеріали.

Корисні кореляції для відстеження XAU/USD

XAU/USD та EUR/USD кореляція часто позитивна, обидва виграють від слабкого долара.

кореляція часто позитивна, обидва виграють від слабкого долара. XAU/USD та індекс долара (DXY) кореляція загалом негативна.

кореляція загалом негативна. XAU/USD та 10-річні реальні процентні ставки в США : історично негативна кореляція, хоча вона послабилася з тих пір, як центральні банки почали масово скуповувати.

: історично негативна кореляція, хоча вона послабилася з тих пір, як центральні банки почали масово скуповувати. Золото та срібло (XAG/USD) подібні тенденції, при цьому срібло є більш волатильним, оскільки воно більше пов'язане з промисловим попитом.

Ці зв'язки змінюються з часом: перевірте їх за останній період, перш ніж включати їх у стратегію.

Найчастіші запитання: XAU/USD

Що означає пара XAU/USD?

XAU/USD – це ціна однієї тройської унції золота (31,1035 г), виражена в доларах США. XAU – це код ISO для золота, USD – код ISO для долара.

Щоб отримати ціну одного грама в доларах, поділіть курс XAU/USD на 31,1035, а потім результат поділіть на курс EUR/USD, щоб отримати ціну в євро.

Коли найкращий час для торгівлі XAU/USD?

Перекриття лондонської та нью-йоркської сесій, між 14:00 та 17:30 за паризьким часом, концентрує найбільшу ліквідність та рухи, особливо навколо американських публікацій о 14:30.

Яка вартість одного піпса за парою XAU/USD?

Визначення залежить від брокера. Найчастіше, для стандартного лота в 100 унцій, зміна ціни на $0,01 коштує $1, а зміна на $1 коштує $100. Перевірте специфікацію вашого брокера.

Чому золото зростає, коли долар падає?

Оскільки ціна на золото визначається в доларах: слабший долар робить золото дешевшим для покупців, які використовують інші валюти, що підтримує попит і, отже, ціну.

Чи є торгівля XAU/USD ризикованою?

Так. Золото є волатильним, а CFD використовують кредитне плече: втрати можуть бути швидкими та перевищувати ваші очікування. Інвестуйте лише ті суми, які ви можете собі дозволити втратити, та встановлюйте стоп-лосс, перш ніж відкривати позицію.

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