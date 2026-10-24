Як купувати акції: покроковий посібник на 2026 рік

Як купувати акції: що потрібно знати перед початком

Навчання купівлі акцій починається з усвідомлення того, чим ви насправді володієте. Акція – це одиниця власності в компанії, що котирується на біржі: вона дає вам право на частку прибутку (дивіденди), право голосу на щорічних зборах акціонерів та частку у вартості компанії, ціна якої щодня фіксується на фондовому ринку.

Акції бувають різних форм — на пред'явника або іменні, залежно від способу їх зберігання, котируються на біржі або не котируються на біржі — але переважна більшість роздрібних інвесторів купують лише котирувані акції, які можна продати за лічені секунди на регульованому ринку. Всупереч поширеній думці, вам не потрібно бути заможним, щоб почати: більшість онлайн-брокерів дозволяють вам купити акції всього за кілька десятків євро, або навіть менше при часткових замовленнях.

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Перш ніж купувати свою першу акцію, пам’ятайте одне головне правило: інвестований капітал не гарантований. Акція може зростати в ціні протягом кількох років, але вона також може її втратити, іноді раптово. Саме тому кожна покупка акцій повинна відповідати довгостроковому горизонту — в ідеалі п’ять років або більше — з уже зарезервованим резервним фондом. Щоб зрозуміти, як працює ринок, наша презентація... Фондова біржа детально описує роль таких бірж, як Euronext Paris.

Чому варто купувати акції? Дохідність, дивіденди та ризики

Роздрібні інвестори обирають акції з трьох основних причин. Перша – це результативність: протягом тривалого часу фондовий ринок історично приносив вищу прибутковість, ніж безпечні заощаджувальні продукти, в обмін на більшу волатильність. Друга – це дохід: багато компаній щороку виплачують дивіденди, які можна реінвестувати, щоб отримати вигоду від комплексного зростання. Третя – це захист від інфляції: компанії коригують свої ціни, і їхні прибутки можуть відстежувати зростання вартості життя.

Дивіденди заслуговують на детальніший розгляд, оскільки вони формують дохідність багатьох портфелів. Компанія, яка генерує прибуток, може розподілити його частину між своїми акціонерами, зазвичай раз на рік у Франції та щокварталу в Сполучених Штатах. Сума, запропонована на загальних зборах, ніколи не гарантується: вона залежить від стану бізнесу, і деякі компанії воліють фінансувати своє зростання, а не виплачувати його.

Дивідендна дохідність — річний дивіденд, поділений на ціну акцій — дозволяє порівнювати акції між собою, а автоматичне реінвестування цих платежів з часом є найпотужнішим важелем довгострокової ефективності.

Ці переваги мають свою ціну. Ціна акцій залежить від результатів компанії, її перспектив та настроїв ринку: акція може втратити 20% за лічені тижні після одного попередження про прибутки. Диверсифікація — розподіл вашого капіталу між кількома компаніями, кількома секторами та кількома регіонами — залишається найефективнішим захистом від ідіосинкратичного ризику, іншими словами, ризику, характерного для окремої компанії. Валютний ризик додається, коли ви купуєте акції, деноміновані в валюті, відмінній від євро.

Як купити французькі акції: PEA або стандартний рахунок акцій?

Щоб придбати акції у Франції, вам спочатку потрібно відкрити спеціальний рахунок у брокера: Plan d'Épargne en Actions (PEA, французький план заощаджень на акції з пільговим оподаткуванням) або звичайний рахунок у цінних паперах (CTO, стандартний рахунок у цінних паперах). Цей вибір визначає ваш податковий режим та ваш інвестиційний світ, і він заслуговує на дві хвилини роздумів.

PEA: Податкова перевага для європейських акцій

Закон про пільгові акційні внески (PPA) дозволяє купувати акції європейських компаній у вигідній податковій упаковці: після п'яти років володіння приріст капіталу звільняється від податку на прибуток (залишаються підлягаючими сплаті лише соціальні внески). Однак внески обмежені 150 000 євро, і не поширюється на неєвропейські компанії, а також на більшість акцій США.

Стандартний рахунок акцій: доступ до кожної біржі

Стандартний рахунок цінних паперів не має ліміту внесків і надає доступ до кожної фондової біржі світу: Нью-Йоркської, Токійської, Лондонської, Франкфуртської чи Парижської. У свою чергу, приріст капіталу та дивіденди оподатковуються щороку або за прогресивною шкалою податку на прибуток, або за французькою єдиною ставкою податку (PFU, 30%).

PEA або стандартний рахунок акцій: таблиця порівняння

критерій PEA Стандартний акційний рахунок (CTO) Інвестиційний всесвіт Європейські акції та ETF Усі фондові біржі світу Стежа внесків €150,000 ніхто Податок на приріст капіталу Звільнення від сплати податку на прибуток після 5 років Французький плоский податок (PFU) у розмірі 30% або прогресивна шкала Зняття коштів раніше ніж через 5 років Можливо, план доведеться закрити, податок підлягає сплаті Без обмеження періоду володіння Американські акції Не має прямого права Так

На практиці багато інвесторів поєднують ці два методи: PEA для європейського ядра та стандартний рахунок для міжнародних та американських акцій. Чай Паризька фондова біржа залишається природною точкою входу для PEA, з найкращими акціями CAC 40.

Як купити акції за 4 кроки

Купівля акцій стала простим процесом, який можна повністю виконати онлайн: більшість французьких інвесторів тепер обирають цей шлях, з комп’ютера або смартфона. Ось як купити акції на біржі за чотири кроки, від відкриття рахунку до виконання замовлення.

Крок 1: Виберіть відповідного онлайн-брокера

Брокер є обов'язковим посередником між вами та ринком: саме брокер пересилає ваші замовлення на біржу. Тому навчання купівлі акцій онлайн починається з цього вибору. Три критерії допоможуть вам вибрати найкращий сайт для купівлі акцій для вашого профілю: реальні витрати (комісії, комісії за зберігання, комісії за конвертацію валюти), регулювання визнаним органом, таким як AMF (регулятор фінансових ринків Франції), та зручність використання платформи.

Питання вже не стільки в тому, де купувати акції — платформ безліч — а в тому, який із цих брокерів поєднує безпеку, контрольовані витрати та зрозумілі інструменти. Чай брокерів, порівняння яких на нашій спеціальній сторінці охоплюють більшу частину пропозицій, доступних французьким інвесторам. Якщо ви шукаєте багаторегульовану, торговельно-орієнтовану платформу, ви також можете відкрити рахунок у Vantage →.

Крок 2: Відкрийте та поповніть свій рахунок

Відкриття стандартного акціонерного рахунку або рахунку PEA здійснюється онлайн приблизно за п'ятнадцять хвилин: зазвичай достатньо документа, що посвідчує особу, підтвердження адреси, банківських реквізитів та анкети знань. Після схвалення ви поповнюєте рахунок банківським переказом; більшість брокерів вимагають початкового депозиту від 100 до 500 євро, а деякі взагалі не вимагають.

Крок 3: Виберіть акції для купівлі

Потім настає вибір. Співіснують два підходи: фундаментальний аналіз, який вивчає звітність компанії (зростання доходів, прибутковість, борг, дивідендна політика), та технічний аналіз, який читає цінові графіки.

Початківцю достатньо трьох показників для аналізу акцій: коефіцієнта P/E (ціна, поділена на прибуток на акцію), який порівнює сплачену ціну з отриманим прибутком; дивідендна дохідність, яка вимірює виплачений дохід; та чистий борг відносно власного капіталу акціонерів, що показує міцність фінансової структури. Низькозаборгована, прибуткова та зрозуміла компанія перевершує привабливу, але непрозору концепцію.

Для першої покупки великі акції CAC 40 — прибуткові, ліквідні компанії, які регулярно відстежуються аналітиками — пропонують спокійнішу точку входу, ніж волатильні компанії з малою капіталізацією. Наші детальні сторінки акцій, такі як та, що присвячена Акції LISI, спеціаліста з критично важливих аерокосмічних вузлів, покажіть, як читати основні характеристики акцій, що котируються на Паризькій фондовій біржі.

Крок 4: Розмістіть своє замовлення на купівлю

Останній крок: на платформі брокера ви шукаєте акцію за її назвою або кодом (мнемонікою або тікером), вводите кількість — акції тепер можна купувати одиницями або дробами у більшості брокерів — вибираєте тип ордера, а потім підтверджуєте. Під час першої купівлі акцій на біржі плануйте розмістити ордер позаду відкриття, на спокійному ринку: тоді ви спостерігатимете, як оживає книга ордерів і з'являється ціна виконання.

Виконання відбувається майже миттєво протягом ринкових годин; акції потім з'являються у вашому портфелі разом із підтвердженням угоди.

Розміщення замовлення на акції: пояснення типів замовлень

Ордер на купівлю — це не окреме поняття: обраний вами тип ордера визначає ціну, за якою він буде виконаний, а іноді й чи буде він виконаний взагалі. Ринковий ордер (або лімітний ордер без ліміту у деяких брокерів) купує негайно за найкращою доступною ціною: він гарантує виконання, а не ціну. Лімітний ордер виконується лише за встановлену вами ціну, або краще: він гарантує ціну, але ніколи не виконується.

Стоп-ордер перетворюється на ринковий ордер, коли ціна досягає тригерного рівня: він в основному використовується для захисту позиції від падіння.

Приклад робить механізм конкретним. Уявіть собі акцію, котирування якої становить 50 євро, яку ви хочете купити, не переплачуючи: ви розміщуєте лімітний ордер на рівні 50 євро, дійсний до скасування. Якщо ринок торгується на рівні 49.80 євро, ваш ордер виконується на рівні 49.80 євро — найкращій доступній ціні під вашим лімітом. Якщо акція піднімається до 52 євро, ваш ордер залишається в книзі ордерів, доки ціна не знизиться або доки його не буде скасовано.

З ринковим ордером у тій самій ситуації ваш ордер був би виконаний негайно, але за €52. Тому правильний тип ордера залежить від вашого пріоритету: впевненість у покупці чи впевненість у ціні.

Налаштування терміну дії йдуть головним чином: денний ордер втрачає чинність після закриття, якщо його не було виконано, тоді як ордер, дійсний до скасування, залишається активним, доки його не буде відкликано. Час також має значення: на відкритті ціни можуть бути волатильними, оскільки стакан ордерів обробляє нічні новини. Терплячі інвестори часто віддають перевагу розміщенню своїх ордерів у середині сесії, коли ліквідність у великих компаніях найвища.

Яких комісій очікувати під час купівлі акцій

Комісії знижують продуктивність, особливо для невеликого портфеля: їх визначення перед вибором брокера – одна зі звичок, яка відрізняє підготовленого інвестора. Домінують чотири категорії. Торгові комісії, що стягуються за кожне замовлення, варіюються від безкоштовних (рекламні пропозиції або брокери без комісії на певних біржах) до кількох десятків євро залежно від брокера та ринку. Комісії за зберігання, що стягуються щорічно з акцій, якими ви володієте, значною мірою зникли у онлайн-брокерів, але все ще існують у деяких традиційних банках.

Комісії за конвертацію валют застосовуються до акцій в іноземній валюті: їхня вартість, часто від 0.1% до 0.5% від суми транзакції, стягується при кожній конвертації євро в долар або євро в фунт. Нарешті, французький податок на фінансові операції (FTT) у розмірі 0.3% застосовується до купівлі акцій французьких компаній з великою капіталізацією, до межі податку, що стягується за транзакцію.

Практичне правило: додайте комісії + валюту + податок на фінансові трансакції (FTT), щоб оцінити повну вартість покупки, і порівняйте цю суму з інвестованою сумою. У нас є покупка на 500 євро, 5 євро комісії вже означають 1% від суми, яку потрібно відшкодувати, перш ніж ви отримаєте прибуток.

Як оподатковуються акції: переваги PFU, прогресивної шкали та PEA

На стандартному рахунку акцій прибуток оподатковується одним із двох способів. За замовчуванням єдиний фіксований податок (PFU), відомий як французький плоский податок, оподатковує приріст капіталу та дивіденди за ставкою 30% — сумою 12.8% податку на прибуток та 17.2% соціальних внесків.

Як варіант, ви можете обрати прогресивну шкалу податку на прибуток: це доцільно, якщо ваш граничний рівень оподаткування низький, особливо враховуючи, що дивіденди тоді оподатковуються у розмірі 40%, при доході понад 50 000 євро для самотньої особи, залежно від ситуації. Цей варіант оголошується наступного року та може бути скоригований залежно від категорії доходу.

Закон про індивідуальні пільги (PEA) змінює рівняння: після п'яти років володіння зняття коштів звільняється від податку на прибуток; до доходів застосовуються лише 17.2% соціальних внесків. До закінчення п'яти років зняття коштів додає прибуток до вашого оподатковуваного доходу (або до PFU залежно від того, коли план було відкрито), що робить поспішний вихід дорогим. Дивіденди, отримані в рамках плану, не оподатковуються, якщо вони реінвестуються: це двигун нарощування складних доходів у довгостроковій перспективі.

Як купувати акції для початківців: які акції обрати?

Перша помилка новачка — це пошук «тієї» правильної акції. Її не існує: є компанії, бізнес яких ви розумієте, чиє фінансове здоров'я стабільне, а ціна покупки залишає певний запас міцності. Три сімейства акцій полегшують старт. Акції великої капіталізації, що котируються на Паризькій біржі — ліквідні та часто виплачують регулярні дивіденди — формують основу.

Акції оборонної та аерокосмічної промисловості є прикладами секторів з високими бар'єрами входу: Акції Dassault Aviation Наприклад, на сторінці детально описано портфель замовлень, що охоплює роки, що цінується довгостроковими інвесторами.

Циклічні акції, такі як автомобільна чи хімічна промисловість, вимагають більшої пильності: вони посилюють економічні цикли в обох напрямках — історія… Акції Rheinmetall показує, наскільки швидко акція оборонної галузі може реагувати на геополітику, а також на портфелі замовлень.

Для тих, хто не хоче вибирати окремі акції, ETF (біржові індексні фонди) автоматично копіюють індекс, такий як CAC 40 або MSCI World, за кілька десятих відсотка річної комісії: купівля акцій через ETF означає купівлю всього ринку одним замовленням. Наші сторінки про міжнародні акції, такі як Акції Ericsson or Акції Honeywell, також показують, як диверсифікуватися за межами французьких кордонів, зберігаючи фундаментальний підхід.

Купівля американських акцій з Франції

Фондові біржі США зосереджують значну частку світової ринкової капіталізації: відмова від них відповідно зменшує ваш інвестиційний простір. Щоб купити акції США, вам потрібен стандартний рахунок акцій (акції США не мають прямого права на PEA), брокер з доступом до Nasdaq та NYSE, а також пильна увага до валюти: акції купуються в доларах, і кожна конвертація має свою вартість — звичайна частина інвестування в акції поза єврозоною. Більшість брокерів пропонують валютні рахунки, щоб обмежити обмін туди-сюди.

Дробові акції, доступні у міжнародних брокерів, таких як Інтерактивні брокери, дозволяють вам інвестувати фіксовану суму — наприклад, 50 євро — в акції, ціна за одиницю яких перевищує кілька сотень доларів. Що стосується оподаткування, дивіденди у США оподатковуються податком у розмірі 15% після правильного подання форми W-8BEN вашому брокеру; цю суму потім можна зарахувати відповідно до податкової угоди між Францією та США.

6 помилок, яких слід уникати перед купівлею перших акцій

Поведінка важить так само, як і вибір акцій. Шість помилок систематично виникають серед новачків.

Інвестування грошей, які вам знадобляться Гроші, вкладені в акції, повинні мати можливість залишатися інвестованими протягом кількох років; вимушений вихід на падінні ринку перетворює коливання на постійні втрати.

Гроші, вкладені в акції, повинні мати можливість залишатися інвестованими протягом кількох років; вимушений вихід на падінні ринку перетворює коливання на постійні втрати. Ставка на одну акцію концентрація максимізує потенційний прибуток — і потенційні збитки; диверсифікація залишається єдиним безкоштовним обідом у фінансах.

концентрація максимізує потенційний прибуток — і потенційні збитки; диверсифікація залишається єдиним безкоштовним обідом у фінансах. Полювання за ідеальною точкою входу : ніхто не купує на найнижчій ціні; усереднення вартості в доларах (фіксована сума щомісяця) згладжує вашу середню ціну покупки.

: ніхто не купує на найнижчій ціні; усереднення вартості в доларах (фіксована сума щомісяця) згладжує вашу середню ціну покупки. Слідом за натовпом Найбільш обговорювані акції часто є найдорожчими; депозит доречний, коли всі говорять про одну й ту саму акцію.

Найбільш обговорювані акції часто є найдорожчими; депозит доречний, коли всі говорять про одну й ту саму акцію. Ігнорування комісій комісії, конвертація валюти та комісії за зберігання утворюють витрати, які накопичуються з кожною окремою угодою.

комісії, конвертація валюти та комісії за зберігання утворюють витрати, які накопичуються з кожною окремою угодою. Нехтування податкамиВибір між PFU та прогресивною шкалою, або дата відкриття PEA, може помітно змінити ваш чистий дохід.

Найчастіші запитання: Ваші запитання щодо купівлі акцій

Як купувати акції онлайн для початківців?

Відкрийте PEA або рахунок на акції в онлайн-брокера, що регулюється AMF, поповніть рахунок банківським переказом, а потім почніть з кількох великих ліквідних капіталізацій або широкоринкового ETF. Інвестуйте суми, які ви можете залишити на ринку протягом п'яти років, і віддавайте перевагу регулярним покупкам, а не одній фіксованій сумі, розрахованій на ідеальний час.

Чи варто купувати акції?

У довгостроковій перспективі акції історично перевершували безпечні заощаджувальні продукти, включаючи реінвестовані дивіденди. Ця ефективність досягається обміном на можливі негативні роки: прибутковість залежить від вашого горизонту, вашої диверсифікації та вашої дисципліни — ніколи від гарантованої дохідності.

Які акції найкраще купувати зараз?

Не існує універсально найкращої акції: вибір залежить від вашого кругозору, вашої толерантності до ризику та поточних оцінок. Сторінки акцій edubourse аналізують фундаментальні показники кожної компанії окремо — фінансове здоров'я, дивіденди, конкурентну позицію — щоб обґрунтувати це рішення.

Куди мені варто інвестувати 100 євро на місяць?

Зі 100 євро на місяць, PEA, що живиться диверсифікованим ETF, є найпростішим рішенням: без вибору акцій, низькі комісії та податкова пільга через п'ять років. Брокери без мінімального замовлення роблять цей ритм сумісним з низькими комісіями, а дробові акції дозволяють купувати дорогі акції невеликими частинами.

Скільки потрібно, щоб почати купувати акції?

Кілька десятків євро достатньо для більшості онлайн-брокерів завдяки дробовим акціям та мінімальним внескам за копійки. Важлива не початкова сума, а послідовність: скромні, автоматизовані щомісячні внески створюють портфель надійніше, ніж одна велика сума.

Чи варто купувати акції у 2026 році?

Рік, коли ви купуєте акції, має менше значення, ніж те, як довго ви їх тримаєте: ринки завжди чергували фази зростання та корекції. Купівля акцій у 2026 році має сенс, якщо ваш горизонт довгостроковий, ваш резервний фонд створений, а ваші кошти диверсифіковані за секторами та регіонами.