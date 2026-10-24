Жером Керв’єль: Трейдер, який стоїть за втратою Société Générale

Джером Кервіль є колишнім трейдером Société Générale, який опинився в центрі найбільших торгових збитків, коли-небудь зареєстрованих банком, в результаті дій одного співробітника: 4.9 мільярда євро, виявлених у січні 2008 року. Його шлях від Фіністера до торгових залів La Défanse, потім із залів суду до суспільного життя, став світовим джерелом інформації для обговорення операційних ризиків, внутрішнього контролю та постаті «шахрая-трейдера». Ця біографія простежує перевірені, датовані факти справи.

Хто такий Жером Керв'єль? Його ранні роки

Жером Керв'єль народився 11 січня 1977 року в Пон-л'Аббе, департамент Фіністер у Бретані. Його мати керувала перукарнею; батько, коваль-ремісник, який став майстром-інструктором у навчальному центрі з виготовлення котлів, помер у 2006 році. Він здобув ступінь бакалавра з економіки та соціальних наук у 1995 році в середній школі Лаеннека, потім ступінь бакалавра з економіки в Кемпері, де відкрив для себе смак до цифр.

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Згодом він здобув ступінь магістра (бакалавра) з банківської справи та фінансів в Нантському університеті, а потім ступінь магістра з управління ринковими операціями в Ліонському університеті II, який отримав у 2000 році з відзнакою «assez bien», навчаючись за програмою навчання за програмою «work-study», включаючи шість місяців у BNP Arbitrage. Деталь, яку згодом часто зазначають: ця освіта підготувала його більше до професії операційного контролера, ніж до професії трейдера.

Жером Керв'єль, трейдер Société Générale (2000-2008)

Société Générale найняла його у серпні 2000 року, у віці 23 років, у свій підрозділ інвестиційного банкінгу та фінансування в La Défense. Він провів п'ять років у середній офіс, відділ, який контролює операції трейдерів: введення даних, відстеження, перевірка лімітів. Це глибоке знання процедур контролю відіграло б центральну роль у майбутній справі.

У 2005 році він перейшов до Фронт-офіс, на столі арбітраж ф'ючерсних контрактів на фондові індекси — Eurostoxx 50, DAX, FTSE 100Його місією було не робити ставки на напрямок руху ринків, а використовувати мікропрогалини між пов'язаними продуктами, що зазвичай є низькоризиковою діяльністю, що регулюється суворими лімітами позицій.

Січень 2008 року: Розкриття справи

18 січня 2008 року контрольна перевірка виявила підозрілу транзакцію. Пройшовши глибше дослідження, банк виявив величезні позиції, приховані протягом місяців, що становили загальний обсяг експозиції близько 50 мільярдів євро — більше, ніж власний капітал банку. 20 січня трейдера було відсторонено як запобіжний захід.

24 січня, під час оголошення щорічних результатів, генеральний директор Даніель Бутон розкрив цю справу громадськості. Банк заявив, що трейдер займав довгі позиції, що значно перевищували його ліміти, і приховував їх, увійшовши... фіктивні взаємозалікові угоди у системи, які в очах органів управління нейтралізували справжні.

Пояснення справи Жерома Керв'єля: як працювало шахрайство

Механізм залишався на трьох важелях. По-перше, фіктивні замовленнятранзакції, введені потім скасовані або датовані заднім числом, що призвело до зникнення реальної інформації з екранів контролю. Далі, точне знання процедурПройшовши через середній офіс, Керв'єль знав, коли і як відбувалися перевірки, які супровідні документи перевірялися та як на них відповідати. Зрештою, поступова нормалізаціяЗгідно з висновками розслідування, порушення почалися ще у 2005-2006 роках у невеликих обсягах, перш ніж переросли у непропорційні масштаби.

Один момент відрізняє цю справу від класичних шахрайств: згідно із заявами банку та паризької прокуратури на той час, жодного особистого збагачення було створено. Як прибутки, так і збитки були власними фінансовими ресурсами банку; заявленою метою було професійне визнання та пов'язані з ним бонуси. Однак до кінця 2007 року прихована позиція показала прихований прибуток у розмірі близько 1.4 мільярда євро, непомітно накопичений протягом року.

Торговельні збитки Жерома Керв'єля: від прихованого прибутку до збитків у 4.9 мільярда

Після цього відкриття банк вирішив поспішно та обачно розгорнути позиції з 21 по 23 січня 2008 року. На жаль для нього, ці дні збіглися з дуже ведмежим тижнем для світових ринків, а 21 січня був Днем Мартіна Лютера Кінга, державним святом у Сполучених Штатах, коли ліквідність знижується. Продаж контрактів, близько 60 мільярдів євро за три дні, відбувся за несприятливих умов.

Результат: валовий збиток у розмірі 6.3 мільярда євро від ліквідації. Після віднімання прихованого прибутку в розмірі 1.4 мільярда євро, накопиченого у 2007 році, опублікований чистий збиток досяг 4.9 мільярдів євро, у 2007 фінансовому році, який мав принести близько 7 мільярдів прибутку. Тоді банк зіткнувся б із питаннями щодо власного контролю: як такий ризик міг залишатися непоміченим протягом місяців?

Суд і засудження

Société Générale подала скаргу 24 січня 2008 року. Розслідування, яке проводили слідчі магістрати Рено Ван Руймбеке та Франсуаза Дессе, призвело до судового розгляду першої інстанції в червні 2010 року: Жерома Керв'єля було визнано винним у зловживанні довірою, підробці та використанні підробок, а також у шахрайському внесенні даних до ІТ-системи та засуджено до п'ять років позбавлення волі, три з них позбавлення волі, а також спільну відповідальність за збитки — цивільне рішення у розмірі 4.9 мільярда євро, яке викликало здивування та дискусії.

Версальський апеляційний суд залишив у силі кримінальний вирок у червні 2012 року. Але 19 березня 2014 року Касаційний суд (найвищий апеляційний суд Франції) частково скасував рішення з цивільної сторони: він постановив, що відповідальність за збитки покладається на трейдера та його банк, чий контроль зазнав невдачі, та виключив заяву про відшкодування збитків у розмірі 4.9 мільярда доларів. Це стало суттєвим відхиленням від початкової справи обвинувачення.

Прогулянка Рим-Париж та затримання

19 лютого 2014 року в Римі Жером Керв'єль зустрівся з Папою Франциском після аудієнції на площі Святого Петра. Після цього він розпочав гучну прогулянку назад до Франції в супроводі отця Патріса Гур'є. Заарештований на франко-італійському кордоні 19 травня 2014 року, він був ув'язнений у в'язниці Санте в Парижі.

Після приблизно п'яти місяців ув'язнення його термін було змінено до випуск під електронною міткою, а потім до відстрочки виконання решти покарання. Таким чином, він не відбував усю частину свого покарання, пов'язану з позбавленням волі, у в'язниці, що стало ще одним широко коментованим епізодом.

Юридичні наслідки: триактна сага

Справа не закінчилася кримінальними судами. 7 червня 2016 року Паризький трибунал з трудових спорів (prud'homme) визнав Société Générale таким, що може бути пов'язаний з... звільнення без поважної та дійсної причини і зобов'язав Керв'єля виплатити своєму колишньому співробітнику 455 000 євро — рішення, яке Паризький апеляційний суд скасував у грудні 2018 року. 23 вересня 2016 року Версальський апеляційний суд, повторно розглядаючи цивільні позови, зобов'язав його виплатити 1 мільйонів євро збитків банку: значно менше початкових 4.9 мільярда.

У лютому 2019 року було розпочато судове розслідування струсу мозку — вимагання з боку державних службовців — після його звинувачень щодо умов допиту 2008 року. А в грудні 2024 року, виступаючи як гість програми «C l’hebdo», він оголосив, що має «нові докази» та вивчає запит на… повторний розглядОтже, судова історія не обов'язково була закрита через сімнадцять років після подій.

Справа, яка стала медійним та культурним феноменом

З січня 2008 року ім'я Керв'єля стало одним з найбільш часто шуканих у Франції в Інтернеті. Опитування Figaro наприкінці січня 2008 року підсумувало неоднозначні почуття громадськості: лише 13% респондентів вважали його головним відповідальним, тоді як половина звинувачувала керівництво банку. Трейдер став популярною фігурою, попри себе, розірвавшись між захопленням ЗМІ та недовірою до фінансів.

Ця справа надихнула на плідну роботу. Керв'єль опублікував свої мемуари ще у 2010 році під назвою «L'Engrenage, memoirs of a trader» у видавництві Flammarion.

У 2009 році за мотивами цієї історії була знята п'єса, а в 2016 році вийшов фільм «L'Outsider» Олів'є Ассаяса з Артуром Дюпоном у головній ролі. У листопаді 2024 року документальний серіал «Керв'єль, торговець, 50 мільярдів», що транслювався на Max, об'єднав головних героїв, включаючи самого Керв'єля та Даніеля Бутона. З моменту засудження Жером Керв'єль переосмислив себе як спікер на конференціях та письменник, якого регулярно запрошують для обговорення банківських ризиків — парадоксальний авторитет, народжений з його власної вини.

Що ця справа змінила для банків

Поза межами долі однієї людини, справа Керв'єля стала хрестоматійним прикладом операційний ризикЦе показало, що самотній працівник, без особистого збагачення, може поставити під загрозу великий банк, просто обходячи засоби контролю, які він чудово знає. Практичні наслідки були суттєвими: посилене розділення фронт-офісу та середнього офісу, перехресні перевірки скасування замовлень, автоматичні сповіщення про обсяги, перегляд прав доступу та принципу «знай свого співробітника».

Це також тривало підживлювало французьку дискусію щодо бонусів трейдерів та культури банківських ризиків за два роки до фінансової кризи 2008 року, яка частково затьмарила її. Щоб зрозуміти ці професії та їхні надмірності, наші сторінки про професійний трейдер і на торгівля детально розкажіть, як насправді працюють торгові майданчики, далеко від легенд.

Справа в ключових показниках

Metric сума Контекст Приховане опромінення ≈ 50 млрд євро Більше, ніж власний капітал банку Розминка (21-23 січня 2008 р.) ≈ 60 млрд євро продано Три торгові дні, включаючи святковий день у США 21-го числа Валовий збиток від розкручування 6.3 млрд € Дуже несприятливі ринкові умови Прихований прибуток, накопичений у 2007 році 1.4 млрд € Відраховано від валового збитку Опублікований чистий збиток 4.9 млрд € На тлі очікуваного річного прибутку близько 7 млрд. Вирок (2010, залишено без змін у 2012) 5 років, 3 роки позбавлення волі Зловживання довірою, підробка, ІТ-шахрайство Збитки (2016) 1 млн € Після того, як позов на 4.9 мільярда було скасовано Суд з трудових спорів (2016, скасовано 2018) €455,000 Звільнення без поважної та дійсної причини

Чому цей випадок досі захоплює? Тому що він конденсує всю напругу сучасних фінансів в одній людині: звичайний працівник, навчений контролювати ризики, а не брати їх на себе, банківська машина, спрагла результатів, контроль, який вважається нездоланним, і результат, у якому трейдер зрештою постає одночасно винним і символом. Кожне покоління банкірів перевідкриває його історію як застереження.

Поширені запитання: Ваші запитання про Жерома Керв’єля

Які торговельні втрати спричинив Жером Керв’єль?

У січні 2008 року Societe Generale зафіксував чистий збиток у розмірі 4.9 мільярда євро після примусового згортання прихованих позицій, що становлять близько 50 мільярдів євро ризику.

Жером Керв’єль особисто заробляв гроші?

Ні. Ні банк, ні обвинувачення не встановили жодного особистого збагачення: прибутки та збитки належали Société Générale. Його заявленою метою було визнання заслуг та бонус, а не пряма крадіжка.

Яке покарання він відбув?

Засуджений до п'яти років позбавлення волі, три з яких – позбавлення волі, його ув'язнили у травні 2014 року у в'язниці Санте, потім приблизно через п'ять місяців його помістили під електронну мітку, перш ніж вирок було скориговано.

Чи мав він повернути 4.9 мільярда?

Ні. Касаційний суд відхилив цей позов у ​​2014 році, розділивши відповідальність між ним та банком. У 2016 році Апеляційний суд Версаля зобов'язав його виплатити 1 мільйон євро компенсації за збитки.

Чому банк також критикували?

Оскільки системи внутрішнього контролю протягом місяців не виявляли ризиків, що перевищували власний капітал установи, а також тому, що система бонусів заохочувала ризикувати. Половина французів, опитаних у 2008 році, вважала головною відповідальністю керівництво.

Де зараз Жером Керв'єль?

Зараз він виступає на конференціях, є письменником і сценаристом, регулярно виступає на теми банківських ризиків і фінансів. Наприкінці 2024 року він згадав про нові докази та можливий повторний розгляд справи, через сімнадцять років після подій січня 2008 року.

Біографія, складена з перевірених, датованих публічних фактів (новинних повідомлень, судових засідань, Вікіпедії). Жива особа: елементи представлені без оціночних суджень. Ця стаття має освітню мету та не є інвестиційною порадою.