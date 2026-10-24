MSCI World ETF: найкращі варіанти та повний посібник (2026)

Команда MSCI World ETF став головним варіантом інвестиції для роздрібних інвесторів, які хочуть «купити весь світ» за одну угоду: доступ до найбільших компаній на розвинених ринках, низькі комісії та управління без участі сторонніх осіб. Але що саме містить індекс MSCI World, який ETF MSCI World найкраще підходить для ваших грошей і які ризики ви берете на себе? Цей посібник крок за кроком відповідає на ці питання.

Останнє оновлення: жовтень 23, 2026

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Що таке світовий індекс MSCI?

MSCI World – це фондовий індекс, який розраховується американською компанією MSCI. Він об’єднує акції великих та середніх компаній. розвинені ринкиприблизно від 1,400 до 1,500 компаній у 23 країнах — Сполучених Штатах, Японії, Великій Британії, Франції, Німеччині, Канаді, Австралії та інших.

Його охоплення широке: індекс представляє близько 85% ринкової капіталізації розвинених ринків. Кожна компанія зважується за обсягом її акцій у вільному обігу — чим цінніша компанія, тим більша її вага в індексі. Результатом є самозбалансований глобальний кошик, де акції, що зростають, набирають ваги, а акції, що знижуються, втрачають її, без жодних людських рішень.

Один важливий момент, який слід зрозуміти: незважаючи на свою назву, MSCI World не охоплює весь світРинки, що розвиваються, — Китай, Індія, Бразилія — виключені. Для повного глобального охоплення вам потрібен індекс MSCI ACWI (All Country World Index), який додає ринки, що розвиваються, або комбінація ETF MSCI World з ETF MSCI Emerging Markets.

Що насправді містить індекс MSCI World?

Склад індексу пояснює як його привабливість, так і ризики. На Сполучені Штати припадає приблизно від двох третин до трьох чвертей його ваги — концентрація, яка сприяла нещодавнім показникам, зумовленим технологічними гігантами, але залишає індекс залежним від єдиної економіки та єдиної валюти.

Його найбільші складові мають знайомі назви: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet… Тільки ці кілька акцій становлять значну частку індексу. Технології та послуги зв'язку домінують, значно випереджаючи фінанси, охорону здоров'я чи промисловість.

Європа, включаючи Францію, становить лише частину від загальної кількості, а Японія має аналогічну частку. Тому MSCI World — це, перш за все, ставка на великі американські компанії з вторинною диверсифікацією на інших розвинених ринках — одна з причин, чому дебати «MSCI World ETF проти S&P 500» часто зводяться до питання ступеня.

Звідки береться світовий індекс MSCI?

Індекс сягає кінця 1960-х років, коли аналітики Capital International, реагуючи на запити американських інвесторів, які прагнули диверсифікувати свою діяльність за межами Америки, створили спільну базу даних акцій, що котируються на біржі, з основних розвинених ринків. Ця база даних перетворилася на сімейство індексів, які Morgan Stanley та SGS перетворили на спільне підприємство в 1980-х роках, створивши MSCI — звідси й назва, яку індекс носить сьогодні.

Відтоді індекс став глобальним еталоном: щоквартально переглядається, він додає та вилучає акції за об'єктивними критеріями ринкової капіталізації, вільного обігу та ліквідності. Його довговічність та прозора методологія пояснюють, чому він лежить в основі сотень мільярдів євро індексних активів, а ETF, які його відстежують, є одними з найліквідніших у світі.

Як працює ETF MSCI World

ETF (біржовий фонд) – це фонд, що котирується на фондовій біржі та відтворює показники індексу. ETF MSCI World купує акції в індексі – або його фінансовий еквівалент – і таким чином забезпечує показники індексу за вирахуванням комісій. Наш повний посібник з біржові індексні фонди детально пояснює, як працюють ці продукти.

Співіснують два методи реплікації:

Фізична реплікація : фонд фактично тримає акції в індексі. Це найпоширеніший метод серед ETF MSCI World, іноді з вибіркою (фонд тримає репрезентативну підмножину, щоб знизити витрати).

: фонд фактично тримає акції в індексі. Це найпоширеніший метод серед ETF MSCI World, іноді з вибіркою (фонд тримає репрезентативну підмножину, щоб знизити витрати). Синтетична реплікація: фонд отримує показники індексу через своп-контракт з банком. Це усуває ризик реплікації, але вводить ризик контрагента.

Також дві моделі розподілу: накопичуючи ETF автоматично реінвестують дивіденди (складне нарахування), тоді як розповсюдження ETF виплачують їх власнику. На довгостроковій перспективі накопичення максимізує ефект снігової кулі; для регулярного доходу виграє розподіл.

Чому інвестори обирають MSCI World

Популярність індексу серед роздрібних інвесторів залишається зумовленою чотирма конкретними перевагами:

диверсифікація понад тисячу компаній, 23 країни, близько п'ятнадцяти секторів — неможливо відтворити, купуючи акції по одній.

понад тисячу компаній, 23 країни, близько п'ятнадцяти секторів — неможливо відтворити, купуючи акції по одній. Низькі збори : провідні ETF MSCI World стягують постійні комісії у розмірі приблизно від 0.12% до 0.50% на рік, залежно від постачальника, — порівняно з 1.5% до 2% для типового активного фонду. Порівняння їх на незалежному сайті, такому як justETF, перед будь-якою покупкою залишається найкращою практикою.

: провідні ETF MSCI World стягують постійні комісії у розмірі приблизно від 0.12% до 0.50% на рік, залежно від постачальника, — порівняно з 1.5% до 2% для типового активного фонду. Порівняння їх на незалежному сайті, такому як justETF, перед будь-якою покупкою залишається найкращою практикою. Простота : єдине замовлення на фондовому ринку, жодних рішень щодо вибору, жодного ребалансування для управління — індекс самостійно подбає про це.

: єдине замовлення на фондовому ринку, жодних рішень щодо вибору, жодного ребалансування для управління — індекс самостійно подбає про це. ліквідностіETF MSCI World є одними з найбільш торгуваних у Європі; їх можна купувати та продавати будь-коли протягом ринкових годин.

ETF MSCI World та PEA: французьке рішення

Ось тонкість, яку багато інвесторів виявляють занадто пізно: стандартні ETF MSCI World – це фонди, зареєстровані в Ірландії або Люксембурзі, не має права на отримання PEA — французький план заощаджень на основі акцій (PEA), який приймає лише європейські фонди, що відповідають чітким правилам — на практиці це французькі або еквівалентні фонди.

Щоб заповнити прогалину, французькі компанії з управління активами створили ETF-світу PEA: фонди, зареєстровані у Франції, які мають право на участь у PEA, що відтворює індекс MSCI World, спочатку утримуючи європейські акції та завершуючи глобальний вплив за допомогою своп-контрактів. Економічний результат близький до індексу, з деякими технічними відхиленнями.

Компроміс зводиться до наступного: на стандартному брокерському рахунку класичний ірландський ETF, часто дешевший, зі сприятливим оподаткуванням дивідендів завдяки ірландській податковій угоді щодо дивідендів США; PEA, ETF PEA-world, дорожчий за комісіями, але звільнений від податку на прибуток після п'яти років — перевага, яка з лишком компенсує це в довгостроковій перспективі.

Збори, які потрібно знати перед покупкою

Три групи комісій впливають на реальну ефективність ETF MSCI World:

Поточні витрати (TER) : постійно віднімається від вартості чистих активів — це опублікований показник, який можна порівняти між різними постачальниками.

: постійно віднімається від вартості чистих активів — це опублікований показник, який можна порівняти між різними постачальниками. Оплата за транзакції : ті, що стягує ваш брокер за кожну купівлю та продаж. Вони важать ще більше, коли внески часті та невеликі; наші порівняння брокерів детально описує реальні витрати, порядок за замовленням.

: ті, що стягує ваш брокер за кожну купівлю та продаж. Вони важать ще більше, коли внески часті та невеликі; наші порівняння брокерів детально описує реальні витрати, порядок за замовленням. Різниця між конвертацією валют та відстеженням: розрив між показниками ETF та індексу, який залежить від якості реплікації, дивідендів та комісій.

Команда різниця відстеження — річний розрив між показниками ETF та показниками його індексу — заслуговує на окремий розгляд. Він виникає через комісії, а також через податок, що утримується на дивіденди США, якість реплікації та позики цінних паперів, що здійснюються фондом. Таким чином, два ETF в одному індексі можуть демонструвати тривалі розриви в кілька десятих відсоткового пункту на рік: протягом двадцяти років розрив стає значним. Незалежні інструменти публікують ці спостережувані розриви, індекс за індексом.

Протягом двадцятирічного горизонту різниця між ETF, що стягує 0.15%, та активним фондом, що стягує 1.75%, перевищує чверть вашого кінцевого капіталу — найпереконливіший урок академічних досліджень індексних фондів.

Як вписати світ MSCI у портфоліо

Немає єдиного розподілу прав, але кілька орієнтирів допомагають структурувати рішення. Багато вкладників роблять MSCI World основою свого розподілу акцій — наприклад, від 70% до 100% пакету акцій — і доповнюють його відповідно до своїх переконань: пакет для ринків, що розвиваються, пакет облігацій для пом'якшення шоків або обмежений тематичний пакет.

Найважливіше правило — це не поєднання, а послідовність: визначте розподіл, запишіть його та дотримуйтесь його попри бурі — саме тоді диверсифікація себе заслужить. Ребалансування раз на рік, продаж того, що зросло, щоб викупити те, що впало, повертає портфель до його цільових показників без сумніву щодо ринку.

Зрештою, горизонт має значення: глобальний ETF на акції розрахований щонайменше на п'ять-десять років. Гроші, які вам знадобляться протягом двох років — внесок за житло, плата за навчання — не мають місця на фондовому ринку, незалежно від якості індексу.

Ризики ETF MSCI World

Жодна диверсифікація не усуває ринковий ризик — вона його розподіляє. З MSCI World ETF пов'язані чотири основні ризики:

Концентрація в США приблизно три чверті індексу; слабке американське десятиліття матиме відповідну вагу.

приблизно три чверті індексу; слабке американське десятиліття матиме відповідну вагу. Валютний ризик : індекс розраховується в доларах; для інвестора з євро зростання долара посилювало прибутки, а падіння – їх руйнувало. «Хеджовані» ETF усувають цей ризик ціною додаткових комісій.

: індекс розраховується в доларах; для інвестора з євро зростання долара посилювало прибутки, а падіння – їх руйнувало. «Хеджовані» ETF усувають цей ризик ціною додаткових комісій. Концентрація секторів : технології домінують; корекція технологічних акцій повністю вдарить по індексу.

: технології домінують; корекція технологічних акцій повністю вдарить по індексу. Ринковий ризик: у 2008 році індекс MSCI World втратив приблизно половину своєї вартості до відновлення. Інвестування всього активу одночасно наражає вас на ризик купівлі безпосередньо перед таким падінням — звідси й необхідність поетапного внесення коштів.

Минулі показники не є орієнтиром для майбутніх показників: виняткове десятиліття для американських акцій не обов'язково повториться.

MSCI World, ACWI, Europe: який індекс обрати?

індекс Покриття Для кого це? Світ MSCI 23 розвинені країни Стандартний глобальний основний холдинг MSCI ACWI Розвинені та ринки, що розвиваються Повне глобальне покриття в одному продукті MSCI Європа Розвинена Європа Доповнення для перебалансування в бік Європи MSCI Ринки, що розвиваються 27 ринки, що розвиваються Збільшення росту, розмір якого слід підбирати з обережністю

Багато інвесторів поєднують ETF MSCI World з ETF ринків, що розвиваються, з дохідністю близько 10%, щоб відтворити розподіл, близький до ACWI. Інші надають перевагу простоті одного ETF ACWI. Обидва підходи мають свої переваги; важливо лише дотримуватися їх. Наш вибір... найкращі ETF представляє продукти за індексом та за обгорткою.

Як купити ETF MSCI World

Виберіть обгортку: PEA з PEA-world ETF (податкова пільга після п'яти років), стандартний брокерський рахунок в UCITS MSCI World ETF на ваш вибір, або страхування життя якщо ваш поліс пропонує індексні фонди, пов'язані з одиницями. Порівняйте ETF на незалежному інструменті: поточні витрати, метод реплікації, накопичення або розподіл, розмір фонду, різниця у відстеженні. Перевірте код ISIN: кожен фонд має унікальний ідентифікатор — два ETF «MSCI World» від одного постачальника можуть відрізнятися (розподільні/накопичувальні, EUR/USD, відповідність вимогам PEA чи ні). Розмістити лімітне замовлення протягом робочих годин базових ринків — в ідеалі між 9:30 та 5:30 за центральноєвропейським часом, коли біржі США та Європи перетинаються. Розподіліть свої внески поетапно: інвестування фіксованої суми щомісяця згладжує ризик покупки в найгірший момент.

Щоб торгувати ETF з конкурентними комісіями за транзакції, Vantage платформа пропонує доступ до європейських ринків; перевірте список відповідних інструментів та цінові умови, перш ніж відкривати позицію.

Як оподатковуються ETF MSCI World у Франції

На стандартному брокерському рахунку приріст капіталу та дивіденди ETF оподатковуються єдиним податком Франції у розмірі 30% або прогресивною шкалою податку на прибуток з певною пільгою, якщо ви її оберете. У PEA після п'яти років володіння приріст капіталу звільняється від податку на прибуток — залишаються лише внески на соціальне страхування.

Варто знати одну тонкість: ETF, зареєстровані в Ірландії, отримують знижений податок на дивіденди у США (15% замість 30%) завдяки договору між Ірландією та Сполученими Штатами. Це конкретний фінансовий аргумент на користь ETF, зареєстрованих в Ірландії, на брокерському рахунку — PEA, зі свого боку, враховує лише відповідні кошти з власними правилами.

Відстеження вашого ETF MSCI World з плином часу

Після придбання ETF MSCI World майже нічого не вимагає, але не зовсім нічого. Достатньо двох звичок: раз на рік перевіряти, чи фонд все ще виконує ваші очікування (стабільні поточні витрати, точна реплікація, достатній розмір), і ребалансувати, якщо один з варіантів відхилився на кілька пунктів від цільового показника.

З іншого боку, немає сенсу щодня стежити за ціною: короткострокова волатильність є частиною угоди. Інвестори, які досягають успіху в інвестуванні в індексні ETF, мають одну спільну рису — вони рідко дивляться, а ще менше вдаються до врахування. Кожна непотрібна перевірка — це спокуса перехитрити ринок, і саме цього індекс і мав позбавити інвестора.

Часті запитання про MSCI World ETF

Чи охоплює MSCI World кожну країну світу? Ні. Незважаючи на свою назву, MSCI World охоплює лише 23 розвинені країни — Сполучені Штати, Японію, Західну Європу, Канаду, Австралію... Ринки, що розвиваються, такі як Китай, Індія чи Бразилія, виключені. Для повного охоплення вам потрібно звернутися до MSCI ACWI або додати ETF для ринків, що розвиваються.

Яку частку індексу MSCI World складають акції США? На Сполучені Штати припадає приблизно від двох третин до трьох чвертей ринкової капіталізації індексу. Найбільші складові — Apple, Microsoft, Nvidia — мають важливу вагу: ETF MSCI World — це, перш за все, експозиція до великих американських компаній.

Чи можна купити ETF MSCI World у PEA? Стандартні ETF MSCI World, зареєстровані в Ірландії або Люксембурзі, не мають права на участь у PEA. ETF PEA-world, зареєстровані у Франції, відтворюють індекс, залишаючись при цьому придатними — з дещо вищими комісіями, що компенсується податковою пільгою через п'ять років.

Яка різниця між накопичувальним та розподільчим ETF? Накопичувальний ETF автоматично реінвестує отримані дивіденди, що максимізує ефект складних відсотків. ETF виплачує дивіденди власнику, як правило, щоквартально, що забезпечує дохід, але перериває автоматичне нарахування складних відсотків.

Чи варто купувати свій ETF MSCI World за один раз чи розкласти покупки на кілька етапів? Купівля одним кроком статистично максимізує прибутковість (ринок зростає частіше, ніж падає), але наражає вас на ризик купівлі безпосередньо перед падінням. Щомісячна поетапна купівля зменшує цей ризик у часі, але ціною дещо нижчої середньої прибутковості. Для великих сум поетапна купівля є найрозумнішим вибором.

Який валютний ризик пов'язаний з ETF MSCI World? Індекс переважно складається з акцій США, котируваних у доларах. Тому для інвестора, що базується в євро, результати також залежать від обмінного курсу долар/євро: сильний долар посилює прибутки, слабкий долар їх зменшує. Хеджовані ETF покривають цей ризик за додаткові комісії.

Bottom Line