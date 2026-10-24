Nasdaq: Композитний індекс, Nasdaq 100 та як інвестувати (2026)

Команда Nasdaq є одночасно американською електронною фондовою біржею та сімейством індексів, найвідоміший з яких — Nasdaq Composite — є найбільш пильно спостеріганим у світі барометром технологічних акцій. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon та Alphabet – усі вони зробили собі ім'я на ньому, і вони досі мають найбільшу вагу. Ціни в реальному часі, визначення, різниця між Composite та Nasdaq 100, історія, години торгів та способи інвестування: ось повний посібник.

Ціна та графік Nasdaq Composite у реальному часі

Графік та індикатори нижче автоматично формуються на основі ринкових даних. Тому вони показують останню доступну ціну, а не цифру, зафіксовану на момент написання.

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Остання ціна: 25 955,34 точок

точок Сьогоднішня зміна: -0,21

-0,21 Максимум за 52 тижні: 27 722,75 $

27 722,75 $ Мінімум за 52 тижні: 20 690,25 $

Композитний індекс Nasdaq розраховується безперервно протягом торгової сесії в США. Поза торговими годинами він показує попереднє закриття, тоді як ф'ючерси та фонди, що котируються на європейських біржах, дають ранній прогноз напрямку торгів перед відкриттям Уолл-стріт.

Що таке Nasdaq? Визначення

Слово Nasdaq охоплює дві реальності. Це, перш за все, ринку: Національна асоціація дилерів цінних паперів з автоматизованим котируванням, створена в 1971 році американськими брокерами як перша у світі повністю електронний фондовий ринок без фізичного торгового майданчика — на відміну від Нью-Йоркської фондової біржі. Це також компанія Nasdaq Inc., яка керує біржею та розраховує тисячі індексів по всьому світу.

У повсякденній мові «Nasdaq» зазвичай стосується його флагманського індексу, Nasdaq Composite, яка об'єднує більшість акцій, що котируються на біржі. Там котируються тисячі компаній, від невеликих інноваційних фірм до світових гігантів, які історично домінують у технологічному секторі.

Чому Nasdaq асоціюється з технологіями?

Ще у 1980-х роках біржа приваблювала високотехнологічні компанії, які часто були занадто молодими або занадто малими для стандартів лістингу NYSE: Microsoft, Apple, Intel, Oracle та Dell – усі вони були перелічені там. Ця традиція продовжилася з Google, Facebook, Amazon та Tesla, а потім з кожним новим поколінням біотехнологічних та програмних компаній. Результат: Nasdaq став символом фондового ринку цифрової економіки з особливою чутливістю до технологічних циклів.

Nasdaq Composite проти Nasdaq 100: у чому різниця?

Кілька індексів Nasdaq співіснують, і важливо їх не плутати.

індекс Склад: Основна особливість Nasdaq Composite (^IXIC) Практично кожна акції, що котируються на Nasdaq Історичний, дуже широкий барометр Nasdaq 100 (NDX) 100 найбільших компаній поза фінансовим сектором Найбільш широко використовується ETF та деривативами Nasdaq наступного покоління Вибір акцій середнього рівня Найменше відстежується роздрібними інвесторами

Команда Composite налічує тисячі акцій, що дає широке уявлення про ринок. Чай Nasdaq 100, зосереджений на ста найбільших нефінансових компаніях, є більш волатильним і більше схильним до впливу технологічних гігантів. Більшість ETF "Nasdaq", доступних у Європі, відстежують Nasdaq 100, а не Composite. Завжди перевіряйте базовий індекс продукту перед покупкою.

Обидва індекси зважені за ринковою капіталізацією з обмеженнями ваги, щоб запобігти домінуванню однієї акції. Nasdaq 100 виключає банки та страховики, що загострює його технологічний нахил порівняно з... S&P 500, який охоплює кожен сектор американської економіки.

Як працює фондова біржа Nasdaq

Nasdaq ніколи не мав торгового майданчика: з самого початку ордери зіставлялися за допомогою комп'ютерних систем. Його робота базується на трьох основах:

Менеджери ринку : установи, які постійно котирують ціни купівлі та продажу кожної акції, що гарантує ліквідність навіть для малоторгованих акцій.

: установи, які постійно котирують ціни купівлі та продажу кожної акції, що гарантує ліквідність навіть для малоторгованих акцій. Відкриття та закриття аукціонів : ордери, накопичені протягом ночі та наприкінці сесії, зіставляються за єдиною ціною, що концентрує значну частку щоденної торгівлі.

: ордери, накопичені протягом ночі та наприкінці сесії, зіставляються за єдиною ціною, що концентрує значну частку щоденної торгівлі. Багаторівнева структура: компанії, що котируються на біржі, об’єднуються в треті сторони з дедалі суворішими вимогами, від Nasdaq Capital Market до Nasdaq Global Select Market, на основі їхнього розміру, ліквідності та управління.

Ця електронна модель, новаторська в 1971 році, стала світовою нормою: сьогодні більшість великих фондових бірж працюють без торгового майданчика. Щоб зрозуміти механіку, спільну для всіх ринків, наш посібник з фондового ринку для початківців охоплює основи.

Найкращі акції Nasdaq: Найбільші компанії

Вершина рейтингу Nasdaq 100 змінюється залежно від цін на акції, але найбільші технологічні компанії світу залишаються там у довгостроковій перспективі: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Broadcom, Tesla та Netflix. До них приєдналися провідні компанії у сфері охорони здоров'я та сучасного споживчого сектору, а також поступово відкриваються для компаній, що котируються на біржі, що працюють з криптоактивами.

Ці важковаговики становлять дуже значну частку індексу: тому показники Nasdaq набагато більше залежать від кількох акцій, ніж показники S&P 500 чи Dow JonesДля інвесторів, які віддають перевагу підкріпленню своїх переконань компанією за компанією, наші детальні профілі, такі як той, що на Apple акції, проаналізуйте бізнес-моделі та ризики кожної компанії.

Дата Event Ключовий винос 8 Лютого, 1971 Створено Nasdaq Перший у світі електронний фондовий ринок Жовтень 13, 1985 Запуск індексу Nasdaq 100 Індекс 100 найбільших акцій нефінансових компаній березня 2000 Пік бульбашки доткомів Композитний індекс тоді досягає 5,048 балів 2000-2002 Бульбашка лопається Індекс втрачає майже 78%, що є найгіршим обвалом в його історії 2007-2009 Фінансова криза Падіння приблизно вдвічі, як і на Уолл-стріт в цілому 2020 Шок та відновлення після Covid Nasdaq став першим великим індексом, який відновив свої втрати завдяки цифровим технологіям. 2022 Ведмежий ринок Падіння приблизно на третину, найсильніше з 2008 року, зумовлене зростанням ставок

Ці епізоди підсумовують характер Nasdaq: зростання вище середнього в довгостроковій перспективі, яке компенсується падінням, різкішим, ніж у диверсифікованих індексів. Тут інвестор знаходить серце американських інновацій, але мусить змиритися з високою волатильністю.

Торговий графік Nasdaq: коли відкривається ринок?

Звичайна сесія Nasdaq триває з понеділка по п'ятницю з 9:30 до 4:XNUMX за нью-йоркським часом, що зазвичай означає з 3:30 до 10:XNUMX у Франції. Протягом кількох тижнів у березні та наприкінці жовтня, коли зміни годинників у США та Європі не синхронізовані, сесія триває з з 2:30 до 9:XNUMX Паризький час.

Перед відкриттям торгів відбувається передринкова фаза, під час якої збираються ордери, які будуть виконані на відкритті торгів; після закриття триває розширена сесія, що дозволяє торгувати зі зниженою ліквідністю. Оскільки акції США торгуються в доларах, французький інвестор також несе валютний ризик євро/долар, який працює на його користь або проти нього залежно від періоду.

Як інвестувати в Nasdaq

ETF Nasdaq

Найпростішим рішенням є ETF що відстежує Nasdaq 100. Кілька постачальників пропонують версії, деноміновані в євро, з накопичувальними або розподільчими класами акцій. Порівняйте поточні комісії, метод реплікації та різницю у відстеженні, перш ніж зробити вибір.

Який обліковий запис слід використовувати?

Стандартний рахунок цінних паперів : доступ до кожного ETF Nasdaq, стандартне оподаткування приросту капіталу та дивідендів у США з можливістю повернення податкового кредиту на утримання податку.

: доступ до кожного ETF Nasdaq, стандартне оподаткування приросту капіталу та дивідендів у США з можливістю повернення податкового кредиту на утримання податку. PEA ETF, що використовують синтетичну реплікацію на індексах США, мають право на участь, а через п'ять років план отримає сприятливий податковий режим.

ETF, що використовують синтетичну реплікацію на індексах США, мають право на участь, а через п'ять років план отримає сприятливий податковий режим. Страхування життядеякі контракти пропонують продукти, пов'язані з інвестиційними фондами, індексовані за Nasdaq 100.

Окремі акції та деривативи

Купівля зіркових акцій Nasdaq безпосередньо через рахунок цінних паперів залишається можливою у міжнародних брокерів: це гра переконання, але за рахунок ризику концентрації. Також існують ф'ючерси, опціони та CFD на Nasdaq 100: зарезервовані для досвідчених трейдерів, вони мають кредитне плече, яке збільшує збитки так само, як і прибутки.

Nasdaq проти NYSE: два бачення фондового ринку

У Сполучених Штатах є дві основні біржі, що котируються на біржі, що виникли з протилежної історії. Чай. NYSE, заснована в 1792 році на основі угоди між брокерами під деревом-ґудзиком на Уолл-стріт, довгий час керувала торговим майданчиком, де торги проходили через відкритий протест. Чай Nasdaq, навпаки, народилася електронною у 1971 році: без торгового залу, без фізичного місцезнаходження, лише мережа, яка зіставляє ордери.

критерій Nasdaq NYSE Заснований 1971 1792 Оригінальна торгова модель 100% електронний Торговий майданчик, з моменту дематеріалізації Історичні спеціальності Технології, біотехнології, зростання Промисловість, банківська справа, історичний «цінний» будинок Флагманські компанії AppleMicrosoft, Nvidia, Amazon Berkshire, JPMorgan, Coca-Cola

З часом межа розмилася: деякі технологічні компанії обрали Нью-Йоркську фондову біржу, а Nasdaq вітає компанії з усіх секторів. Але культура відрізняється: Nasdaq залишається місцем для IPO компаній з високим рівнем зростання, а вимоги до лістингу залежать від розміру та зрілості компанії. Наша сторінка про Акціонерний ринок США детально описує, як організовані Уолл-стріт та її біржі.

Сектори, представлені в Nasdaq

Nasdaq не є одногалузевим індексом, але його розподіл чітко схиляється до цифрової економіки та інноваційної охорони здоров'я:

Сектор Вага в індексі Nasdaq 100 Приклади діяльності Інформаційні технології домінуючий Напівпровідники, програмне забезпечення, апаратне забезпечення, хмара Послуги зв'язку Дуже великий Соціальні мережі, пошукові системи, відео, телекомунікації Споживач на розсуд великий Інтернет-торгівля, електромобілі, розваги Охорона здоров'я значне Біотехнології, медичні прилади, діагностичні інструменти Промисловість та послуги Скромний Повітряний транспорт, логістика, обладнання Споживчі скоби Скромний Напої, роздрібна торгівля, товари щоденного вжитку

Цей розподіл пояснює, чому Nasdaq так гостро реагує на цикли інвестицій у технології та рішення центрального банку: вартість його компаній залишається здебільшого на основі прибутків у віддаленому майбутньому, які чутливі до вартості грошей. Фінансовий сектор навмисно виключений з Nasdaq 100, на відміну від S&P 500.

Дивіденди та результати діяльності Nasdaq

Компанії Nasdaq традиційно виплачують нижчі дивіденди, ніж компанії Dow Jones або S&P 500: технологічні гіганти надають перевагу викупу акцій або реінвестуванню в зростання. Тому індекс цін є неповним показником створеного багатства; версії з «загальною прибутковістю», які реінвестують дивіденди, демонструють суттєві кумулятивні розриви протягом тривалих періодів.

Протягом останніх двох десятиліть Nasdaq продемонстрував одні з найкращих показників серед усіх великих світових індексів, спочатку завдяки хвилі інтернету, а потім хмарним обчисленням та штучному інтелекту. Цей середній показник маскує жорстокі епізоди: інвестор, який увійшов на вершину буму в березні 2000 року, чекав приблизно п'ятнадцять років, щоб отримати свої гроші назад на ціновій основі. Урок залишається незмінним: довгий горизонт, регулярні внески та диверсифікація за допомогою менш концентрованих індексів.

Оподаткування Nasdaq для французького вкладника

Продукти, пов'язані з Nasdaq, що зберігаються на рахунку цінних паперів після стандартного оподаткування іноземних цінних паперів. Дивіденди США підлягають оподаткуванню американськими податковий податок, знижена до 15%, якщо ви подали форму W-8BEN своєму брокеру, а потім оподатковуєтеся у Франції з податковим кредитом на вже сплачене утримання. Приріст капіталу підпадає під дію єдиного податку.

В PEA, через відповідні ETF, дивіденди та прибутки не сплачуються податком на прибуток після п'яти років володіння, сплачуються лише соціальні внески. страхування життя, застосовуються власні рамки договору з щорічною надбавкою через вісім років. Щороку рахунки, що знаходяться за кордоном, повинні декларуватися, включаючи рахунки цінних паперів у американського або європейського брокера за межами Франції.

Що рухає Nasdaq?

Прибутки технологічних гігантів : кілька компаній керують усім індексом у кожному сезоні звітності.

: кілька компаній керують усім індексом у кожному сезоні звітності. Процентні ставки : зростання ставок знижує поточну вартість майбутніх прибутків, в першу чергу вражаючи акції компаній зростання.

: зростання ставок знижує поточну вартість майбутніх прибутків, в першу чергу вражаючи акції компаній зростання. Грошово-кредитна політика ФРС а також дані про інфляцію та зайнятість, які задають ритм торгових сесій.

а також дані про інфляцію та зайнятість, які задають ритм торгових сесій. Технологічні цикли персональні комп'ютери, інтернет, мобільні пристрої, хмарні технології, штучний інтелект — кожна хвиля піднімала своїх чемпіонів, а потім залишала їх позаду.

персональні комп'ютери, інтернет, мобільні пристрої, хмарні технології, штучний інтелект — кожна хвиля піднімала своїх чемпіонів, а потім залишала їх позаду. Регулювання: антимонопольні дії, оподаткування великих платформ, контроль експорту напівпровідників.

Ризики інвестицій у Nasdaq

Концентрація : значна частка індексу залишається на кількох акціях; розчарування в одній з них поширюється на в цілому.

: значна частка індексу залишається на кількох акціях; розчарування в одній з них поширюється на в цілому. Volatility : Nasdaq падає сильніше, ніж ринок США, у випадках обвалів, як показали 2000-2002 та 2022 роки.

: Nasdaq падає сильніше, ніж ринок США, у випадках обвалів, як показали 2000-2002 та 2022 роки. Валютний ризик : слабший долар знижує прибутковість євро.

: слабший долар знижує прибутковість євро. Оцінка Періоди ентузіазму доводять множину до рівня, на перетравлення якого можуть знадобитися роки.

Періоди ентузіазму доводять множину до рівня, на перетравлення якого можуть знадобитися роки. Залежність від технологічного циклуУповільнення витрат на ІТ або рекламу швидко відображається на прибутках.

З цих причин Nasdaq найчастіше використовується як двигун диверсифікованого портфеля, поряд із ширшими індексами та менш корельованими активами, а не як окрему інвестицію.

Найчастіші запитання: Відповіді на ваші запитання щодо Nasdaq

Яка різниця між Nasdaq та Nasdaq 100?

Nasdaq Composite об'єднує практично всі акції, що котируються на біржі Nasdaq, — тисячі компаній. Nasdaq 100 містить лише 100 найбільших компаній, за винятком банків та страховиків. Більшість основних ETF відстежують Nasdaq 100.

О котрій годині відкривається фондовий ринок Nasdaq у Франції?

О 15:30 за паризьким часом у звичайні тижні, із закриттям о 22:00. У періоди невідповідності переходу годинника, у березні та наприкінці жовтня, сесія триває з 14:30 до 21:00.

Чи можна купити Nasdaq на PEA?

Так, через ETF, що використовують синтетичну реплікацію, що відповідають вимогам PEA, яка відстежує Nasdaq 100, дотримуючись правил плану. Акції США, що утримуються безпосередньо, не відповідають вимогам.

Nasdaq проти S&P 500: Чому Nasdaq більш волатильний?

Тому що вона зосереджена в акціях технологічних компаній зростання, очікувані прибутки яких розташовані далі, а ціни яких різкіше реагують на процентні ставки, інноваційні цикли та розчарування у прибутках.

Коли найкращий час для інвестування в Nasdaq?

Ніхто не знає наперед. Усереднення вартості долара за умови регулярних внесків зменшує ризик входу в невідповідний час і використовує волатильність, а не призводить до її страждань.

Чи підходить Nasdaq для початківців?

Як невелика частина диверсифікованого портфеля – так: це простий вплив американської цифрової економіки. Як окрема інвестиція чи з кредитним плечем – ні: крахи 2000-2002 та 2022 років показують, наскільки великими можуть бути втрати.

Показані ціни базуються на ринкових даних, що оновлюються автоматично. Ця стаття призначена лише для ознайомлення та не є інвестиційною порадою. Інвестування на фондовому ринку несе ризик втрати капіталу.