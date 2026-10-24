Онлайн-брокер: порівняйте найкращі платформи (2026)

Що таке онлайн-брокер?

Онлайн-брокер – це фінансовий посередник, який дозволяє купувати та продавати цінні папери – акції, ETF, облігації, іноді контракти та валюти – з інтернет-платформи, без відвідування відділення банку. Стара дискусія між онлайн-брокером та біржовим брокером швидко вирішується: біржовий брокер – це професіонал або фірма, яка виконує ваші угоди, тоді як онлайн-брокер – це платформа, яка виконує ту саму роботу через ваш екран – слово змінюється, функція залишається. Брокер направляє ваші ордери на ринок, зберігає ваші цінні папери на спеціальному рахунку (PEA – французький план заощаджень акцій – або стандартний рахунок цінних паперів), застосовує французькі податкові правила та стягує з вас комісії згідно з опублікованим графіком комісій.

За двадцять років він замінив обов'язкового банківського консультанта для мільйонів роздрібних інвесторів: рахунки відкривалися онлайн, замовлення розміщувалися кількома кліками, комісії зменшувалися до частки від тих, що стягують традиційні банки.

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Французькою мовою термін «онлайн-брокер» також охоплює інші професії — іпотечні брокери, страхові брокери, енергетичні брокери — які укладають переговори щодо контрактів, а не цінних паперів. Ця сторінка стосується онлайн-брокер фондового ринку: той, хто відкриває вам фінансові ринки. Для активної торгівлі валютами та CFD існує спеціалізований варіант: торговий брокер, порівняння якого наведено на нашій спеціальній сторінці про брокерська торгівля.

Онлайн-брокер чи банк: що обрати для інвестування?

Це питання виникає перед кожною першою покупкою акцій. Традиційний банк пропонує зручність універсального сервісу — поточний рахунок, картка, консультант — але його операції з акціями залишаються дорогими: комісії за замовлення часто в п'ять-десять разів вищі, ніж у онлайн-брокерів, щорічні комісії за зберігання портфелів, а пропозиція іноді обмежена основними ринками.

Онлайн-брокер змінює баланс: мінімальні комісії на Euronext та основних світових біржах, нульова комісія за зберігання у більшості постачальників, доступ до ETF та дробових акцій — в обмін на людський сервіс, зведений до FAQ та чату. Багато інвесторів погоджуються на компроміс: залишають банк для щоденних банківських операцій, відкривають PEA у онлайн-брокера для інвестування на фондовому ринку.

Податкові обгортки — детально описані в наших посібниках PEA і рахунок цінних паперів — залишайтеся ідентичними, незалежно від обраного посередника, а конкуренція також працює на користь банків: деякі узгодили частину своїх брокерських комісій із комісіями спеціалізованих брокерів, тому варто перевіряти кожну пропозицію окремо, перш ніж приймати рішення.

Як вибрати онлайн-брокера: 8 критеріїв

Плата залежить від вашого фактичного використання : комісія за кожне замовлення на ринках, які ви фактично використовуватимете (Euronext first), комісії за конвертацію валюти іноземних акцій, будь-яка комісія за зберігання. Порівнюйте в євро на рік на основі вашої власної частоти замовлень, а не в окремих відсотках.

: комісія за кожне замовлення на ринках, які ви фактично використовуватимете (Euronext first), комісії за конвертацію валюти іноземних акцій, будь-яка комісія за зберігання. Порівнюйте в євро на рік на основі вашої власної частоти замовлень, а не в окремих відсотках. Пропоновані рахунки PEA, рахунок цінних паперів, PEA-PME — і можливість безкоштовного перенесення існуючого плану.

PEA, рахунок цінних паперів, PEA-PME — і можливість безкоштовного перенесення існуючого плану. Доступні ринки Паризька фондова біржа покриває основні потреби на початку; доступ до бірж США, Німеччини або Лондона має значення, щойно ви диверсифікуєте свої інвестиції.

Паризька фондова біржа покриває основні потреби на початку; доступ до бірж США, Німеччини або Лондона має значення, щойно ви диверсифікуєте свої інвестиції. Застосований податковий режим : брокер повинен автоматично повідомляти про ваші транзакції французьким податковим органам (щорічна форма IFU) — перевірте цей пункт перед відкриттям угоди.

: брокер повинен автоматично повідомляти про ваші транзакції французьким податковим органам (щорічна форма IFU) — перевірте цей пункт перед відкриттям угоди. Ліцензія та захист ваших цінних паперів : посередник, що регулюється AMF (фінансовим регулятором Франції) та ACPR або європейським еквівалентом, з цінними паперами, що зберігаються на ваше ім'я у визначеного зберігача.

: посередник, що регулюється AMF (фінансовим регулятором Франції) та ACPR або європейським еквівалентом, з цінними паперами, що зберігаються на ваше ім'я у визначеного зберігача. Торгова платформа : просте розміщення ордерів для початку, повний перелік типів ордерів (ліміт, стоп) для подальшої роботи — наш посібник з ордери на фондовому ринку детально описує ці механізми.

: просте розміщення ордерів для початку, повний перелік типів ордерів (ліміт, стоп) для подальшої роботи — наш посібник з ордери на фондовому ринку детально описує ці механізми. Додаткові послуги : відсоткові грошові рахунки, заплановані замовлення, автоматизоване інвестування, звітність про ефективність.

: відсоткові грошові рахунки, заплановані замовлення, автоматизоване інвестування, звітність про ефективність. Обслуговування клієнтів: французькою мовою, досяжно без нескінченного очікування — перевірте це до першої проблеми.

Порівняльна таблиця найкращих онлайн-брокерів у 2026 році

Наш вибір перевірено за допомогою наших детальних оглядів, враховуючи реальні тарифні плани, діапазон податкових пакетів, доступ до ринку та якість платформи. Кожен профіль інвестора знаходить там свого посередника.

Використовуйте футляр брокер Сильні Наш огляд Пропозиція PEA та банківських послуг Фортунео Конкурентний PEA, повний онлайн-банкінг Огляд Fortuneo Найнижчі збори РОТАЦІЯ Низькі комісії, глобальні біржі Огляд DEGIRO Прямий доступ до паризького ринку Bourse Direct Euronext, PEA та CTO, ціноутворення за замовлення Bourse Direct огляд Глобальний доступ Інтерактивні брокери 150 ринків, попередні замовлення, низькі витрати Огляд ІБКР Автоматичне збереження Trade Republic Щомісячні плани, дробові частки Trade Republic огляд Простота та соціальна торгівля eToro Копіювання торгівлі, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс eToro огляд Акції та CFD XTB xStation, реальні акції без комісії* XTB огляд

*В межах чинних опублікованих умов брокера. Огляд, що включає торгівлю кількома активами, див. у нашому загальному порівнянні брокери; для ваших перших кроків у сфері акцій, наш посібник з купівля акцій заповніть цю таблицю крок за кроком.

Три родини онлайн-брокерів

Французька пропозиція поділена на три моделі з різними культурами. Чай. онлайн-банк з брокерським підрозділом (Fortuneo, Boursorama Banque, BNP з Hello bank!) поєднує поточний рахунок, заощадження та інвестування на фондовому ринку під одним дахом: максимальна зручність, середні комісії, консультації під рукою — вибір тих, хто хоче керувати всім в одному місці.

Команда чистий брокер (DEGIRO, Інтерактивні брокери, Bourse Direct) зосереджується на виконанні: одні з найнижчих комісій на ринку, доступ до десятків фондових бірж, функціональні платформи без зайвих зайвих функцій — вибір самостійного інвестора, який рахує кожне євро. Чай необрокер (Trade Republic та його конкуренти) робить ставку на все на мобільних пристроях: дробові акції, щомісячні інвестиційні плани, спрощений інтерфейс — вибір для перших депозитів та автоматизованих заощаджень, з вужчим охопленням ринку.

Жодна модель не домінує над іншими: ваша залежить від часу, який ви хочете їй присвятити, та від місця інвестування фондового ринку у вашому загальному капіталі.

Передача вашого рахунку PEA або цінних паперів між брокерами

Передача обгортки є сліпою плямою багатьох порівнянь — і справжнім критерієм відбору. Передача PEA з однієї установи до іншої не закриває її: податковий стаж (відомі п'ять років) зберігається, а цінні папери переходять у натуральній формі від зберігача, що виходить, до того, що входить.

Зазвичай ця операція коштує від 50 до 150 євро залежно від вартості портфеля та кількості активів, а деякі брокери, що приходять на роботу, покривають її повністю або частково, щоб виграти справу — поширена практика, яку варто зазначити перед підписанням угоди. Щодо термінів, врахуйте, що між запитом, переказом готівки та цінних паперів і повторною активацією рахунку має пройти від двох до шести тижнів.

Два запобіжні заходи: не розміщуйте ордерів протягом трансферного вікна та перевіряйте виписку з портфеля рядок за рядком після отримання. Для звичайного рахунку цінних паперів механізм ідентичний, без жодного питання старшинства.

Комісії за конвертацію валют: прихована вартість акцій США

Купівля Apple або акції Nvidia з євро запускає неявну конвертацію: брокер обмінює ваші євро на долари за поточним курсом, сплачуючи комісію за конвертацію — зазвичай від 0.10% до 0.50% від суми замовлення. Цей пункт виглядає незначним, але це не так. Вкладник, який щомісяця інвестує 200 євро в американські ETF, сплачує цю комісію дванадцять разів на рік: групування ваших покупок на щоквартальні скорочує рахунок утричі за ту саму інвестовану суму.

Звичайні інвестори на валютних ринках звертаються до мультивалютний рахунок — пропоновані міжнародними брокерами, такими як Interactive Brokers — які зберігають долари від продажу до наступної покупки без використання євро. Наш Інтерактивні брокери детально ознайомтеся з тим, як це працює.

Онлайн-брокер та оподаткування: що брокер робить для вас

Брокер, зареєстрований у Франції — або який працює там за європейським паспортом з відповідними зобов'язаннями — значно спрощує ваші податкові документи. Щороку він готує унікальна податкова форма (IFU) підсумок дивідендів, приросту капіталу та оподатковуваних операцій, надісланий до податкових органів та доступний у вашому клієнтському кабінеті: залишається лише скопіювати поля.

Внески на соціальне страхування утримуються біля джерела з дивідендів; залишок податку сплачується наступного року за обраним вами режимом — фіксована ставка 30% або прогресивна шкала податку на прибуток з урахуванням дивідендів. Оскільки утримання біля джерела набуло чинності для приросту капіталу, авансовий платіж сплачується по мірі сплати для певних профілів.

Пильність полягає в наступному: брокери, що базуються виключно за кордоном, поза межами системи автоматичного обміну інформацією, можуть доручити вам самостійно подавати декларацію — реальний тягар, який не видно при порівнянні комісій.

Скільки коштує онлайн-брокер?

Вартість послуг онлайн-брокера поділяється на чотири пункти, і рахунок залежить не стільки від загальної ставки, скільки від вашої швидкості. Комісійні замовлення варіюються від нуля (рекламні пропозиції, певні ринки) до кількох євро на Euronext, більше на іноземних біржах — інвестор, який розміщує два ордери на місяць, платить мало незалежно від графіка; щомісячний активний інвестор повинен рахувати кожну копійку. Комісія за конвертацію валюти (від 0.1% до 0.5% за транзакцію) стосується лише цінних паперів в іноземній валюті.

Плата за зберігання майже зникли у онлайн-брокерів. Плата за бездіяльність потрапити на неактивні рахунки у деяких постачальників: перевірте, якщо ви мало торгуєте. Конкретний приклад: чотири щомісячні ордери на суму 500 євро на французькі акції коштують від 0 до 60 євро на рік у вищезгаданих брокерів, порівняно з кількома сотнями євро у традиційному банку — різниця за десять років фінансує відпустку.

Безкоштовний онлайн-брокер: що ховається за обіцянкою

«Безкоштовний онлайн-брокер» фігурує в багатьох пошукових запитах — і в багатьох оголошеннях. Реальність більш тонка: комісія за замовлення може бути нульовою на деяких біржах або залежати від певних умов (мінімальна сума, перше замовлення місяця), але посередник заробляє деінде — трохи ширший спред на іноземні акції, комісії за конвертацію валют, преміум-послуги, навіть оплату за потік замовлень (регулюється в Європі).

Брокера без джерела доходу не існує: правильне питання не «чи це безкоштовно?», а «де винагорода, і чи сумісна вона з моїми інтересами?». Повні графіки оплати праці, які мають бути опубліковані, дають відповідь на це питання за десять хвилин читання.

Як відкрити рахунок у онлайн-брокера: кроки

Процес складається з п’яти кроків і триває півгодини. Заповніть форму відкриття, вказавши свої дані та ситуацію; завантажте відскановані документи — документ, що посвідчує особу, підтвердження адреси, банківські реквізити; дайте відповідь на анкету досвіду, яка визначає доступ до продуктів; активуйте рахунок і поповніть його банківським переказом (часто мінімум від 100 до 500 євро, іноді взагалі не поповнюйте); зробіть перше замовлення на платформі.

Два стандартні запобіжні заходи: перевірте ліцензію брокера в реєстрі AMF перед передачею та зберігайте підтвердження кожної транзакції — це ваш доказ права власності. Наш путівник по торговий рахунок детально описує ці кроки та їхні підводні камені.

Які найкращі онлайн-брокери для початківців?

Найкращий брокер не зможе врятувати погану стартову послідовність. Шлях, який уникає класичних помилок, складається з чотирьох кроків. По-перше, створіть свої екстрені заощадження поза фондовим ринком — щонайменше три місяці витрат — щоб вам ніколи не довелося продавати у найгірший момент. Далі, відкрийте PEA з обраним вами брокером та фінансувати його за допомогою планових платежів: регулярність переважає терміни, а п'ятирічний податковий стаж починає діяти з моменту відкриття плану.

Потім почніть з простих інструментів — ETF, що відповідає вимогам PEA для широкого ринку — перед вибором окремих акцій, за допомогою нашого посібника купівля акцій. Нарешті, поступово розширюватисярахунок цінних паперів для міжнародного впливу, а потім більш точне управління розподілом. Кожен крок є самостійним; попередній фінансує наступний. Дисципліна цього шляху більше впливає на кінцевий результат, ніж точний рейтинг брокерів.

Безпека: де ваші цінні папери та ваші гроші?

Це питання лякає новачків — і заспокоює, щойно ви знаєте механізм. У регульованого брокера ваші цінні папери не знаходяться «у брокера»: вони зареєстровані на ваше ім'я з центральний депозитарій (Euroclear France для більшості акцій, що котируються на Паризькій фондовій біржі), і брокер не має на них жодних претензій.

Ваші готівкові кошти, зі свого боку, залишаються в окремий рахунок окремо від власних коштів компанії, у банку-зберігачі: у разі банкрутства брокера, вони не використовуються для виплат кредиторам. Потім настає гарантія активів: у Франції, Фонд гарантування депозитів та вирішення проблем (Fonds de guarantee des Dépôts et de Résolution) покриває готівку до 100 000 євро на клієнта та на установу; цінні папери залишаються вашою власністю та повертаються до портфеля у разі ліквідації.

Цей механізм довів свою ефективність під час реальних провалів у секторі: регуляторний захист не є теоретичним. Звідси знову ж таки важливість перевіреної ліцензії перед першою передачею.

FAQ: Ваші запитання про онлайн-брокерів

Який найкращий онлайн-брокер?

Найкращий онлайн-брокер залежить від вашого профілю: Fortuneo для PEA, підтриманого онлайн-банком, DEGIRO або Interactive Brokers для низьких комісій та глобального доступу, Bourse Direct для Паризької фондової біржі, Trade Republic для автоматичного щомісячного заощадження. Наша таблиця порівняння вище зіставляє кожен варіант використання з правильним проміжним варіантом.

Що таке інтернет-брокер?

Ліцензований фінансовий посередник, який виконує ваші ордери на купівлю та продаж з інтернет-платформи, у PEA або на рахунку цінних паперів. Він зберігає ваші цінні папери, застосовує французьке оподаткування та отримує винагороду за рахунок комісій або опублікованих спредів.

Скільки коштує онлайн-брокер?

Від нуля до кількох євро за замовлення на французькі акції, плюс комісії за конвертацію валюти для цінних паперів в іноземній валюті — зазвичай кілька десятків євро на рік для помірних щомісячних інвестицій. Комісії за зберігання майже зникли; у деяких постачальників лише неактивні рахунки можуть спричиняти стягнення комісії за бездіяльність.

Яка найкраща торгова платформа?

Найкраща платформа — це та, яку ви розумієте за десять хвилин: чітке розміщення ордерів, зрозуміле відстеження портфеля, прості сповіщення. Додатки Neobroker, чудові для початку роботи, з досвідом поступаються місцем більш повним інтерфейсам DEGIRO або Interactive Brokers, багатшим на типи ордерів.

Чи безпечний онлайн-брокер?

Так, якщо виконано три умови: перевірена ліцензія (AMF/ACPR або європейський еквівалент), сегрегація коштів клієнтів та ідентифікований зберігач ваших цінних паперів. Кожен брокер у нашому порівнянні відповідає цим критеріям; офіційний реєстр AMF дозволяє вам перевірити будь-якого іншого гравця за кілька хвилин.

Вам потрібен PEA або рахунок цінних паперів у вашого брокера?

PEA для європейських акцій та ETF — звільнення від оподаткування через п'ять років — та рахунок цінних паперів для міжнародних ринків, зокрема акцій США. Багато інвесторів поєднують ці два в одній установі; початок з PEA — найпоширеніший рефлекс для новачка, який є резидентом Франції.