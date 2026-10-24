Онлайн-брокер: порівняйте найкращі платформи (2026)

Що таке онлайн-брокер?
Онлайн-брокер – це фінансовий посередник, який дозволяє купувати та продавати цінні папери – акції, ETF, облігації, іноді контракти та валюти – з інтернет-платформи, без відвідування відділення банку. Стара дискусія між онлайн-брокером та біржовим брокером швидко вирішується: біржовий брокер – це професіонал або фірма, яка виконує ваші угоди, тоді як онлайн-брокер – це платформа, яка виконує ту саму роботу через ваш екран – слово змінюється, функція залишається. Брокер направляє ваші ордери на ринок, зберігає ваші цінні папери на спеціальному рахунку (PEA – французький план заощаджень акцій – або стандартний рахунок цінних паперів), застосовує французькі податкові правила та стягує з вас комісії згідно з опублікованим графіком комісій.
За двадцять років він замінив обов'язкового банківського консультанта для мільйонів роздрібних інвесторів: рахунки відкривалися онлайн, замовлення розміщувалися кількома кліками, комісії зменшувалися до частки від тих, що стягують традиційні банки.
Французькою мовою термін «онлайн-брокер» також охоплює інші професії — іпотечні брокери, страхові брокери, енергетичні брокери — які укладають переговори щодо контрактів, а не цінних паперів. Ця сторінка стосується онлайн-брокер фондового ринку: той, хто відкриває вам фінансові ринки. Для активної торгівлі валютами та CFD існує спеціалізований варіант: торговий брокер, порівняння якого наведено на нашій спеціальній сторінці про брокерська торгівля.
Онлайн-брокер чи банк: що обрати для інвестування?
Це питання виникає перед кожною першою покупкою акцій. Традиційний банк пропонує зручність універсального сервісу — поточний рахунок, картка, консультант — але його операції з акціями залишаються дорогими: комісії за замовлення часто в п'ять-десять разів вищі, ніж у онлайн-брокерів, щорічні комісії за зберігання портфелів, а пропозиція іноді обмежена основними ринками.
Онлайн-брокер змінює баланс: мінімальні комісії на Euronext та основних світових біржах, нульова комісія за зберігання у більшості постачальників, доступ до ETF та дробових акцій — в обмін на людський сервіс, зведений до FAQ та чату. Багато інвесторів погоджуються на компроміс: залишають банк для щоденних банківських операцій, відкривають PEA у онлайн-брокера для інвестування на фондовому ринку.
Податкові обгортки — детально описані в наших посібниках PEA і рахунок цінних паперів — залишайтеся ідентичними, незалежно від обраного посередника, а конкуренція також працює на користь банків: деякі узгодили частину своїх брокерських комісій із комісіями спеціалізованих брокерів, тому варто перевіряти кожну пропозицію окремо, перш ніж приймати рішення.
Як вибрати онлайн-брокера: 8 критеріїв
- Плата залежить від вашого фактичного використання: комісія за кожне замовлення на ринках, які ви фактично використовуватимете (Euronext first), комісії за конвертацію валюти іноземних акцій, будь-яка комісія за зберігання. Порівнюйте в євро на рік на основі вашої власної частоти замовлень, а не в окремих відсотках.
- Пропоновані рахункиPEA, рахунок цінних паперів, PEA-PME — і можливість безкоштовного перенесення існуючого плану.
- Доступні ринкиПаризька фондова біржа покриває основні потреби на початку; доступ до бірж США, Німеччини або Лондона має значення, щойно ви диверсифікуєте свої інвестиції.
- Застосований податковий режим: брокер повинен автоматично повідомляти про ваші транзакції французьким податковим органам (щорічна форма IFU) — перевірте цей пункт перед відкриттям угоди.
- Ліцензія та захист ваших цінних паперів: посередник, що регулюється AMF (фінансовим регулятором Франції) та ACPR або європейським еквівалентом, з цінними паперами, що зберігаються на ваше ім'я у визначеного зберігача.
- Торгова платформа: просте розміщення ордерів для початку, повний перелік типів ордерів (ліміт, стоп) для подальшої роботи — наш посібник з ордери на фондовому ринку детально описує ці механізми.
- Додаткові послуги: відсоткові грошові рахунки, заплановані замовлення, автоматизоване інвестування, звітність про ефективність.
- Обслуговування клієнтів: французькою мовою, досяжно без нескінченного очікування — перевірте це до першої проблеми.
Порівняльна таблиця найкращих онлайн-брокерів у 2026 році
Наш вибір перевірено за допомогою наших детальних оглядів, враховуючи реальні тарифні плани, діапазон податкових пакетів, доступ до ринку та якість платформи. Кожен профіль інвестора знаходить там свого посередника.
|Використовуйте футляр
|брокер
|Сильні
|Наш огляд
|Пропозиція PEA та банківських послуг
|Фортунео
|Конкурентний PEA, повний онлайн-банкінг
|Огляд Fortuneo
|Найнижчі збори
|РОТАЦІЯ
|Низькі комісії, глобальні біржі
|Огляд DEGIRO
|Прямий доступ до паризького ринку
|Bourse Direct
|Euronext, PEA та CTO, ціноутворення за замовлення
|Bourse Direct огляд
|Глобальний доступ
|Інтерактивні брокери
|150 ринків, попередні замовлення, низькі витрати
|Огляд ІБКР
|Автоматичне збереження
|Trade Republic
|Щомісячні плани, дробові частки
|Trade Republic огляд
|Простота та соціальна торгівля
|eToro
|Копіювання торгівлі, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
|eToro огляд
|Акції та CFD
|XTB
|xStation, реальні акції без комісії*
|XTB огляд
*В межах чинних опублікованих умов брокера. Огляд, що включає торгівлю кількома активами, див. у нашому загальному порівнянні брокери; для ваших перших кроків у сфері акцій, наш посібник з купівля акцій заповніть цю таблицю крок за кроком.
Три родини онлайн-брокерів
Французька пропозиція поділена на три моделі з різними культурами. Чай. онлайн-банк з брокерським підрозділом (Fortuneo, Boursorama Banque, BNP з Hello bank!) поєднує поточний рахунок, заощадження та інвестування на фондовому ринку під одним дахом: максимальна зручність, середні комісії, консультації під рукою — вибір тих, хто хоче керувати всім в одному місці.
Команда чистий брокер (DEGIRO, Інтерактивні брокери, Bourse Direct) зосереджується на виконанні: одні з найнижчих комісій на ринку, доступ до десятків фондових бірж, функціональні платформи без зайвих зайвих функцій — вибір самостійного інвестора, який рахує кожне євро. Чай необрокер (Trade Republic та його конкуренти) робить ставку на все на мобільних пристроях: дробові акції, щомісячні інвестиційні плани, спрощений інтерфейс — вибір для перших депозитів та автоматизованих заощаджень, з вужчим охопленням ринку.
Жодна модель не домінує над іншими: ваша залежить від часу, який ви хочете їй присвятити, та від місця інвестування фондового ринку у вашому загальному капіталі.
Передача вашого рахунку PEA або цінних паперів між брокерами
Передача обгортки є сліпою плямою багатьох порівнянь — і справжнім критерієм відбору. Передача PEA з однієї установи до іншої не закриває її: податковий стаж (відомі п'ять років) зберігається, а цінні папери переходять у натуральній формі від зберігача, що виходить, до того, що входить.
Зазвичай ця операція коштує від 50 до 150 євро залежно від вартості портфеля та кількості активів, а деякі брокери, що приходять на роботу, покривають її повністю або частково, щоб виграти справу — поширена практика, яку варто зазначити перед підписанням угоди. Щодо термінів, врахуйте, що між запитом, переказом готівки та цінних паперів і повторною активацією рахунку має пройти від двох до шести тижнів.
Два запобіжні заходи: не розміщуйте ордерів протягом трансферного вікна та перевіряйте виписку з портфеля рядок за рядком після отримання. Для звичайного рахунку цінних паперів механізм ідентичний, без жодного питання старшинства.
Комісії за конвертацію валют: прихована вартість акцій США
Купівля Apple або акції Nvidia з євро запускає неявну конвертацію: брокер обмінює ваші євро на долари за поточним курсом, сплачуючи комісію за конвертацію — зазвичай від 0.10% до 0.50% від суми замовлення. Цей пункт виглядає незначним, але це не так. Вкладник, який щомісяця інвестує 200 євро в американські ETF, сплачує цю комісію дванадцять разів на рік: групування ваших покупок на щоквартальні скорочує рахунок утричі за ту саму інвестовану суму.
Звичайні інвестори на валютних ринках звертаються до мультивалютний рахунок — пропоновані міжнародними брокерами, такими як Interactive Brokers — які зберігають долари від продажу до наступної покупки без використання євро. Наш Інтерактивні брокери детально ознайомтеся з тим, як це працює.
Онлайн-брокер та оподаткування: що брокер робить для вас
Брокер, зареєстрований у Франції — або який працює там за європейським паспортом з відповідними зобов'язаннями — значно спрощує ваші податкові документи. Щороку він готує унікальна податкова форма (IFU) підсумок дивідендів, приросту капіталу та оподатковуваних операцій, надісланий до податкових органів та доступний у вашому клієнтському кабінеті: залишається лише скопіювати поля.
Внески на соціальне страхування утримуються біля джерела з дивідендів; залишок податку сплачується наступного року за обраним вами режимом — фіксована ставка 30% або прогресивна шкала податку на прибуток з урахуванням дивідендів. Оскільки утримання біля джерела набуло чинності для приросту капіталу, авансовий платіж сплачується по мірі сплати для певних профілів.
Пильність полягає в наступному: брокери, що базуються виключно за кордоном, поза межами системи автоматичного обміну інформацією, можуть доручити вам самостійно подавати декларацію — реальний тягар, який не видно при порівнянні комісій.
Скільки коштує онлайн-брокер?
Вартість послуг онлайн-брокера поділяється на чотири пункти, і рахунок залежить не стільки від загальної ставки, скільки від вашої швидкості. Комісійні замовлення варіюються від нуля (рекламні пропозиції, певні ринки) до кількох євро на Euronext, більше на іноземних біржах — інвестор, який розміщує два ордери на місяць, платить мало незалежно від графіка; щомісячний активний інвестор повинен рахувати кожну копійку. Комісія за конвертацію валюти (від 0.1% до 0.5% за транзакцію) стосується лише цінних паперів в іноземній валюті.
Плата за зберігання майже зникли у онлайн-брокерів. Плата за бездіяльність потрапити на неактивні рахунки у деяких постачальників: перевірте, якщо ви мало торгуєте. Конкретний приклад: чотири щомісячні ордери на суму 500 євро на французькі акції коштують від 0 до 60 євро на рік у вищезгаданих брокерів, порівняно з кількома сотнями євро у традиційному банку — різниця за десять років фінансує відпустку.
Безкоштовний онлайн-брокер: що ховається за обіцянкою
«Безкоштовний онлайн-брокер» фігурує в багатьох пошукових запитах — і в багатьох оголошеннях. Реальність більш тонка: комісія за замовлення може бути нульовою на деяких біржах або залежати від певних умов (мінімальна сума, перше замовлення місяця), але посередник заробляє деінде — трохи ширший спред на іноземні акції, комісії за конвертацію валют, преміум-послуги, навіть оплату за потік замовлень (регулюється в Європі).
Брокера без джерела доходу не існує: правильне питання не «чи це безкоштовно?», а «де винагорода, і чи сумісна вона з моїми інтересами?». Повні графіки оплати праці, які мають бути опубліковані, дають відповідь на це питання за десять хвилин читання.
Як відкрити рахунок у онлайн-брокера: кроки
Процес складається з п’яти кроків і триває півгодини. Заповніть форму відкриття, вказавши свої дані та ситуацію; завантажте відскановані документи — документ, що посвідчує особу, підтвердження адреси, банківські реквізити; дайте відповідь на анкету досвіду, яка визначає доступ до продуктів; активуйте рахунок і поповніть його банківським переказом (часто мінімум від 100 до 500 євро, іноді взагалі не поповнюйте); зробіть перше замовлення на платформі.
Два стандартні запобіжні заходи: перевірте ліцензію брокера в реєстрі AMF перед передачею та зберігайте підтвердження кожної транзакції — це ваш доказ права власності. Наш путівник по торговий рахунок детально описує ці кроки та їхні підводні камені.
Які найкращі онлайн-брокери для початківців?
Найкращий брокер не зможе врятувати погану стартову послідовність. Шлях, який уникає класичних помилок, складається з чотирьох кроків. По-перше, створіть свої екстрені заощадження поза фондовим ринком — щонайменше три місяці витрат — щоб вам ніколи не довелося продавати у найгірший момент. Далі, відкрийте PEA з обраним вами брокером та фінансувати його за допомогою планових платежів: регулярність переважає терміни, а п'ятирічний податковий стаж починає діяти з моменту відкриття плану.
Потім почніть з простих інструментів — ETF, що відповідає вимогам PEA для широкого ринку — перед вибором окремих акцій, за допомогою нашого посібника купівля акцій. Нарешті, поступово розширюватисярахунок цінних паперів для міжнародного впливу, а потім більш точне управління розподілом. Кожен крок є самостійним; попередній фінансує наступний. Дисципліна цього шляху більше впливає на кінцевий результат, ніж точний рейтинг брокерів.
Безпека: де ваші цінні папери та ваші гроші?
Це питання лякає новачків — і заспокоює, щойно ви знаєте механізм. У регульованого брокера ваші цінні папери не знаходяться «у брокера»: вони зареєстровані на ваше ім'я з центральний депозитарій (Euroclear France для більшості акцій, що котируються на Паризькій фондовій біржі), і брокер не має на них жодних претензій.
Ваші готівкові кошти, зі свого боку, залишаються в окремий рахунок окремо від власних коштів компанії, у банку-зберігачі: у разі банкрутства брокера, вони не використовуються для виплат кредиторам. Потім настає гарантія активів: у Франції, Фонд гарантування депозитів та вирішення проблем (Fonds de guarantee des Dépôts et de Résolution) покриває готівку до 100 000 євро на клієнта та на установу; цінні папери залишаються вашою власністю та повертаються до портфеля у разі ліквідації.
Цей механізм довів свою ефективність під час реальних провалів у секторі: регуляторний захист не є теоретичним. Звідси знову ж таки важливість перевіреної ліцензії перед першою передачею.
FAQ: Ваші запитання про онлайн-брокерів
Який найкращий онлайн-брокер?
Найкращий онлайн-брокер залежить від вашого профілю: Fortuneo для PEA, підтриманого онлайн-банком, DEGIRO або Interactive Brokers для низьких комісій та глобального доступу, Bourse Direct для Паризької фондової біржі, Trade Republic для автоматичного щомісячного заощадження. Наша таблиця порівняння вище зіставляє кожен варіант використання з правильним проміжним варіантом.
Що таке інтернет-брокер?
Ліцензований фінансовий посередник, який виконує ваші ордери на купівлю та продаж з інтернет-платформи, у PEA або на рахунку цінних паперів. Він зберігає ваші цінні папери, застосовує французьке оподаткування та отримує винагороду за рахунок комісій або опублікованих спредів.
Скільки коштує онлайн-брокер?
Від нуля до кількох євро за замовлення на французькі акції, плюс комісії за конвертацію валюти для цінних паперів в іноземній валюті — зазвичай кілька десятків євро на рік для помірних щомісячних інвестицій. Комісії за зберігання майже зникли; у деяких постачальників лише неактивні рахунки можуть спричиняти стягнення комісії за бездіяльність.
Яка найкраща торгова платформа?
Найкраща платформа — це та, яку ви розумієте за десять хвилин: чітке розміщення ордерів, зрозуміле відстеження портфеля, прості сповіщення. Додатки Neobroker, чудові для початку роботи, з досвідом поступаються місцем більш повним інтерфейсам DEGIRO або Interactive Brokers, багатшим на типи ордерів.
Чи безпечний онлайн-брокер?
Так, якщо виконано три умови: перевірена ліцензія (AMF/ACPR або європейський еквівалент), сегрегація коштів клієнтів та ідентифікований зберігач ваших цінних паперів. Кожен брокер у нашому порівнянні відповідає цим критеріям; офіційний реєстр AMF дозволяє вам перевірити будь-якого іншого гравця за кілька хвилин.
Вам потрібен PEA або рахунок цінних паперів у вашого брокера?
PEA для європейських акцій та ETF — звільнення від оподаткування через п'ять років — та рахунок цінних паперів для міжнародних ринків, зокрема акцій США. Багато інвесторів поєднують ці два в одній установі; початок з PEA — найпоширеніший рефлекс для новачка, який є резидентом Франції.