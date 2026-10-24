Як відкрити PEA + 5 дешевих акцій для початку (2026)

Чому варто відкривати PEA у 2026 році?

Вибір відкриття PEA — французький план заощаджень у вигляді акцій — означає вибір найефективнішої з точки зору оподаткування інвестиційної упаковки у Франції для інвестування в акції: після п'яти років володіння виведені прибутки звільняються від податку на прибуток, а протягом усього терміну дії плану дивіденди та приріст капіталу нараховуються без податкових витоків. Зі граничним розміром внесків у 150 000 євро — подвійний для пари — схема обслуговує перші 50 євро так само, як і значні портфелі.

Детальний опис механіки, щорічний податковий режим та особливі випадки (зняття коштів, успадкування, передача) викладено в нашому повному посібнику з План заощаджень на акціонерному капіталі; ця сторінка зосереджена на тому, що важливо: де відкрити свій рахунок PEA — з детальним порівнянням постачальників — і які акції з низькою ціною тримати на ньому з першого дня, разом з їхніми актуальними цінами на акції.

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Де відкрити PEA: три родини постачальників послуг

Пропозиції поділяються на три родини з дуже різними культурами. Чай Інтернет-банк (Fortuneo, Boursorama, Hello bank!) прикріплює PEA до поточного рахунку та картки: ідеально підходить для управління всім в одному місці, з доступним консультантом та середніми цінами. Чай Інтернет-брокер (Bourse Direct, DEGIRO, Interactive Brokers) оптимізує виконання та комісії: найекономічніший вибір для самостійного інвестора, який розміщує свої ордери.

Команда мобільний neobroker (Trade Republic (лідер у цій галузі) автоматизує заощадження: заплановані внески, дробові ордери, мінімальний інтерфейс — ідеально підходить для скромних щомісячних сум з вужчим охопленням ринку. На четвертій дорозі, дискреційне управління (Йомоні, або пропозиції банків щодо мандатів), делегує рішення портфельному менеджеру за річну плату. Наш порівняння онлайн-брокерів детально описує реальні витрати на кожен з них.

Порівняння плати за відкриття PEA: скільки коштує PEA?

Відкриття PEA нічого не коштує: згідно з положеннями про безкоштовне надання послуг, плата за встановлення не передбачена планом. Витрати надходять пізніше, чотирма рядками. Чай брокерські винагороди за замовлення — максимум кілька євро на Euronext у онлайн-брокерів, більше у традиційному банку — слід зважувати з урахуванням частоти ваших замовлень. Чай плата за обслуговування рахунку, що зараз рідко трапляється серед онлайн-гравців, але не для всіх.

Команда комісії за ETF, якими ви володієте (річні поточні витрати, що відраховуються всередині фонду) для індексної частини. А також плата за управління, лише для дискреційних зобов'язань. Протягом десяти років план, що фінансується з 200 євро на місяць за 2 євро брокерських послуг за замовлення, зазвичай передбачає загальну комісію в онлайн-брокера в кілька сотень євро — порівняння цієї загальної суми, а не лише «0 євро за відкриття», є тим, що відрізняє пропозиції.

Перехід до PEA без втрати податкового стажу

Вже відкрито деінде? Передача рахунку PEA між постачальниками повністю зберігає його старшинство: чотирирічний план, який передається, зберігає свої чотири роки та досягає п'ятирічної позначки без нового початку. Механізм: установа, що приймає, запитує переказ, а акції та готівка переносяться в натуральній формі за вартість, яка зазвичай становить від 50 до 150 євро залежно від вартості та кількості ліній — вартість, яку постачальник, що приймає, часто покриває повністю або частково, щоб виграти рахунок.

Зачекайте від двох до шести тижнів, не розміщуйте замовлення протягом цього вікна та перевіряйте виписку з портфеля після отримання. Якщо ваш поточний план наближається до п'ятирічної позначки, а його комісії високі, перенесення коштів – це саме той крок, який оптимізує подальші дії.

Як відкрити PEA: 3 кроки

Після вибору постачальника послуг, весь процес займає три кроки, повністю онлайн. Вибір постачальника: онлайн-банк, онлайн-брокер або дискреційне управління, залежно від того, чи хочете ви розміщувати замовлення самостійно, чи делегувати це комусь іншому. Відкриття рахункуПосвідчення особи, підтвердження адреси та анкета приблизно за п'ятнадцять хвилин; схвалення займає від кількох хвилин до кількох днів. Перший депозит і перше замовленнябанківський переказ поповнює рахунок готівки, а перша купівля акцій активує відомий п'ятирічний податковий стаж — чим раніше надходить перший внесок, тим раніше настає звільнення від податків, навіть якщо ви інвестуєте залишок лише поступово.

Порівняння: Де відкрити PEA у 2026 році

Вибір правильного постачальника залежить від того, як ви інвестуєте: частота замовлень, схильність до ETF чи окремих акцій, схильність до делегованого управління. Ось найкращі фондові брокери у Франції — пропозиції, які домінують у поточних порівняннях, усі перевірені в наших детальних оглядах.

Щоб оцінити цінність вибору, достатньо одного порядку величини: план, що фінансується з 200 євро на місяць протягом двадцяти років, становить 48 000 євро внесків, а залежно від графіків оплати, від кількох сотень до понад двох тисяч євро сукупних внесків. Розрив між двома пропозиціями оплачується остаточним капіталом: це єдиний рядок, який має значення, і він розраховується до відкриття.

профіль Провайдерам Сильні сторони PEA Наш огляд PEA в онлайн-банку Фортунео Конкурентний PEA, повний спектр банківських послуг, самостійне або кероване інвестування Огляд Fortuneo Пряма торгівля на Паризькій біржі Bourse Direct Прозоре ціноутворення за замовлення, PEA та рахунок для торгівлі акціями Bourse Direct огляд Щомісячна економія Trade Republic Автоматичні інвестиційні плани, дробові ордери Trade Republic огляд Міжнародні акції та ETF XTB Реальні акції за зниженими комісіями, платформа xStation XTB огляд Мобільна простота eToro Інтуїтивний інтерфейс, спільнота, копі-трейдинг eToro огляд

Щоб глибше зануритися в критерії відбору — реальні комісії, перекази планів, дискреційне управління — наші порівняння онлайн-брокерів розглядає кожну пропозицію рядок за рядком.

Яка стратегія для першого PEA?

Структура, яка викликає консенсус у початківців, укладається в одну картинку: ядро ​​та супутники. Чай. ядро — більша частина плану — йде в один або два диверсифіковані відповідні ETF (європейські або глобальні акції), щоб відобразити ринкові показники без індивідуальних ставок. Чай Супутники — менша частка — візьмемо вибрані окремі акції, такі як акції з низькою вартістю, представлені нижче, де ваш аналіз може мати вирішальне значення.

Такий розподіл обмежує вплив однієї помилки вибору на весь план, залишаючи водночас простір для навчання з урахуванням чутливих розмірів позицій. Емпіричне правило: жодного супутника не буде більше, ніж ядро, і регулярні внески, які спочатку живлять ядро.

ТОП-5 дешевих французьких акцій з високим потенціалом для вашого PEA

«Дешевий» у термінах фондового ринку означає скромний вхідний квиток: кількох десятків євро достатньо для купівлі акції, що спрощує регулярні внески та поступову диверсифікацію. Ось добірка дешевих французьких акцій, що котируються на Euronext Paris, усі з яких відповідають вимогам PEA, обраних за різноманітність їхніх профілів — дивідендні, оборонні, зростання, інфраструктурні, циклічні. Ціни відображаються в режимі реального часу; повні фундаментальні показники знаходяться на кожній окремій сторінці акцій.

TotalEnergies (TTE.PA) — дивідендне ядро

У €83,45 € Акції, цей французький акціонер поєднує доступний квиток з однією з найстабільніших дивідендних дохідностей CAC 40, що виплачується трьома щорічними платежами. Повні деталі в нашому Акції TotalEnergies стр.

BIC (BB.PA) — захисний вибір зі скромним квитком

У €65,90 € Акції світового лідера з виробництва ручок та запальничок пропонують перевірений захисний профіль, солідну рентабельність та розумну ринкову капіталізацію — приклад акції, яка є «дешевою» у фундаментальному сенсі, а не лише номінально. Зростання помірне: її роль у портфелі полягає в стабілізації, а не в прискоренні. Профіль: Акції BIC.

Abivax (ABVX.PA) — біотехнологія зростання

У €78,70 € Акції цієї паризької біотехнологічної компанії втілюють потужний потенціал – і пов'язаний з ним ризик – клінічного портфеля, що знаходиться в розробці, для частки портфеля зростання. Профіль ризику не має нічого спільного з акціями, що належать до категорії дохідних компаній: акції відстежують клінічні результати та регуляторні етапи, з широкими коливаннями в обох напрямках – отже, розмір позиції навмисно невеликий. Аналіз: Акції Abivax.

Getlink (GET.PA) — інфраструктурний ануїтет

У €19,43 € Оператор тунелю під Ла-Маншем монетизує незамінну інфраструктуру, забезпечуючи постійні доходи (збори за проїзд, трансфери, підключення електроенергії) та політику розподілу, яка приваблює інвесторів, що отримують дохід. Основним фактором, на який слід звернути увагу, залишається борговий леверидж. Профіль: Акції Getlink.

Rexel (RXL.PA) — циклічна електрифікація

У €32,63 € Акції, дистриб'ютор електрообладнання користується структурною тенденцією електрифікації та модернізації енергосистеми з відкрито циклічним профілем: попит слідує за промисловими та цінними циклами, що забезпечує акціям періоди спаду — вхід найкраще розглядати з урахуванням цих знижок. Аналіз: Запаси Рекселя.

Цей вибір відповідає взаємодоповнюючим профілям — дохід, оборона, зростання, інфраструктура, цикл — і не є гарантією результатів: кожна акція заслуговує на окремий аналіз перед покупкою, а диверсифікація залишається правилом. Щоб розширити охоплення на сусідні ринки, наш вибір європейські акції з високим потенціалом продовжуйте читати.

Як вибрати дешеві акції PEA?

Номінальна ціна акції нічого не говорить про її якість: акції вартістю 5 євро можуть бути дорогими за фундаментальними показниками, а акції вартістю 500 євро – вигідною покупкою. Один приклад підкреслює цю ідею: компанія, яка торгується за ціною 10 євро та має прибуток у розмірі 4 євро на акцію, торгується за ціною, що в 2.5 рази перевищує її прибуток – скромний коефіцієнт; інша, яка торгується за ціною 2 євро без прибутку, може бути нескінченно «дорожчою». Три критерії сортують поле краще, ніж котирувана ціна.

Оцінка: мультиплікатор прибутку та дивідендна дохідність порівняно з сектором, а не з ціною одиниці. ліквідностіДостатній щоденний обсяг для купівлі та продажу без надмірних спредів — акції CAC 40 та SBF 120 пропонують такий комфорт, менші лістинги близькі до нього. Чай інвестиційна тезачітка причина для покупки, часовий горизонт і точка виходу, визначені холодно.

Сторінки акцій edubourse застосовують цю систему для кожної окремої акції; наші як купувати акції детальний опис кожного кроку.

Дешеві акції за межами PEA: вихід на міжнародний ринок

PEA не приймає акції США чи Азії безпосередньо: для поповнення портфеля міжнародними акціями за помірною ціною стандартний рахунок для торгівлі акціями залишається способом... власні податкові правилаМіжнародні брокери пропонують там дробові ордери — кількох десятків євро достатньо для частки американських акцій — а також доступ до основних торгових платформ з кількома активами, наприклад, відкриття рахунку в Vantage →.

4 помилки, яких слід уникати під час відкриття PEA

Вибір лише на основі вітального бонусу : початковий бонус закінчується за кілька місяців, тоді як високі брокерські комісії важать протягом десяти років — порівняйте повний графік комісій із власним використанням.

: початковий бонус закінчується за кілька місяців, тоді як високі брокерські комісії важать протягом десяти років — порівняйте повний графік комісій із власним використанням. Відтермінування першого депозиту п'ять років починаються з першого внеску; відкриття без фінансування затримує звільнення на такий самий час.

п'ять років починаються з першого внеску; відкриття без фінансування затримує звільнення на такий самий час. Ігнорування умов пропозицій «нульової комісії» : охоплені ринки, мінімальна сума за замовлення, комісії за конвертацію валюти для акцій в іноземній валюті — зірки реклами іноді приховують ці рядки.

: охоплені ринки, мінімальна сума за замовлення, комісії за конвертацію валюти для акцій в іноземній валюті — зірки реклами іноді приховують ці рядки. Відкриття PEA для короткострокової торгівліподаткова перевага накопичується протягом п'яти років і більше; інтенсивне використання швидких ордерів належить до рахунку для торгівлі акціями та з торговий брокер.

PEA та податки: які зміни відкриття з цього року

Відкриття та фінансування PEA не передбачає оподаткування: якщо з плану нічого не виходить, у вашій податковій декларації не з'являється жодного рядка, незалежно від розміру нереалізованих прибутків чи реінвестованих дивідендів. Податок нараховується лише у разі виходу — зняття коштів або закриття — згідно з правилом п'яти років, детально описаним у нашій повний посібник PEA.

Постачальник передає інформацію податковим органам і видає вам необхідний виклад: не потрібно подавати спонтанну декларацію, а для більшості власників взагалі нічого не потрібно заповнювати в перші роки. Це також є частиною переваги PEA: адміністративна простота поєднується з податковою перевагою.

Найчастіші запитання: Відкрийте PEA та купуйте дешеві акції

Де слід відкрити PEA у 2026 році?

З онлайн-банком, таким як Fortuneo, для поєднання PEA з банківськими послугами, брокер, такий як Bourse Direct для прозорого ціноутворення за замовлення або необрокера, такого як Trade Republic для автоматичної щомісячної економії. Наша таблиця порівняння вище підбирає для кожного профілю правильну пропозицію.

Скільки грошей потрібно, щоб відкрити PEA?

Немає встановленого законом мінімального внеску: деякі постачальники послуг приймають вакансії без початкового внеску, інші просять кілька сотень євро. Оскільки перший внесок запускає п'ятирічний термін податкової пільги, варто зробити це заздалегідь, навіть якщо це скромний внесок.

Чи можна купити дешеві акції на PEA?

Так: усі акції, що котируються на Euronext Paris, можна придбати поодинці, зокрема за кілька десятків євро — «дешево» залежить від ціни акцій, а більшість французьких акцій торгуються нижче 100 євро за акцію.

Які найдешевші акції можна купити на PEA для початківців?

Ліквідні акції CAC 40 та SBF 120 зі зрозумілими фундаментальними показниками — регулярні дивіденди, контрольований борг, зрозумілий бізнес — створюють спокійнішу точку входу, ніж волатильні акції з мікрокапіталізацією, з можливістю додавання кишені зростання, такої як біотехнології, пізніше.

Чи може молода людина відкрити особистий консультативний центр (ОФС)?

Так, через PEA Jeune, зарезервований для осіб віком 18-25 років, які не сплачують податок на прибуток (студентів або учнів), з обмеженням у 20 000 євро внесків: спосіб запустити податковий рахунок ще до закінчення навчання.

Як перевірити, чи відповідає акції вимогам PEA?

Дві швидкі підказки: головний офіс компанії (Європейський Союз або Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн) та її лістинг на регульованому європейському ринку. На практиці, на сторінці безпеки на вашій платформі чітко зазначено відповідність вимогам PEA, і замовлення просто відхиляється, якщо акції не відповідають вимогам — ви не можете помилково приєднатися до плану.

Чи може пара відкрити два PEA?

Так: кожен з подружжя або цивільний партнер (PACS), який є податковим резидентом, може мати власний PEA — 300 000 євро сукупних внесків на домогосподарство — при цьому кожен самостійно керує своїм планом у постачальника послуг на свій вибір.

Чи потрібен вам рахунок для торгівлі акціями, перш ніж відкрити PEA?

Ні: PEA відкривається самостійно, без вимоги мати будь-який інший рахунок. Зворотне також вірне — але для першого портфеля акцій у Франції відкриття PEA спочатку максимізує частку прибутку, захищену звільненням.

Чи можна відкрити підприємницьку організацію без банку у Франції?

Так: регульовані європейські онлайн-брокери та необрокери відкривають PEA без необхідності мати у них поточний рахунок — для переказів достатньо зовнішнього банківського реквізиту (RIB). Існує також зворотне явище: деякі банки відкривають PEA лише для власних клієнтів, що варто перевірити, перш ніж починати заповнювати форму.

Скільки часу займає відкриття?

Близько п'ятнадцяти хвилин для заповнення онлайн-форми та супровідних документів, потім схвалення від кількох хвилин до кількох днів залежно від постачальника. Перший переказ може відбутися одразу після схвалення, а разом з ним і перше замовлення на купівлю.