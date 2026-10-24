PEA: Посібник з французького плану заощаджень на акціонерному капіталі (2026)

PEA: Визначення та як працює французький план заощаджень на акціонерному капіталі

Команда План економії акцій (PEA) — французький план заощаджень на акції — це французька податкова схема, яка дозволяє інвестувати в європейські акції, одночасно зменшуючи податок на прибуток. На практиці, PEA — це рахунок у цінних паперах, пов’язаний із грошовим рахунком: ви вносите гроші, купуєте відповідні цінні папери, а прибуток — приріст капіталу та дивіденди — нараховується в рамках плану без сплати податків, якщо нічого не знімається. Саме це безподаткове нарахування робить схему такою потужною в довгостроковій перспективі.

Податковий резидент Франції може мати лише один індивідуальний пенсійний план на особу (два для подружньої пари), незалежно від того, в скількох установах відкрито плани.

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Створений у 1992 році для спрямування заощаджень французьких домогосподарств в акції, PEA з того часу регулярно коригувався: у 2014 році стелю було підвищено зі 132 000 до 150 000 євро, перелік відповідних цінних паперів було розширено, а правила зняття коштів з PEA були пом'якшені у 2024 році. Така законодавча тривалість — понад тридцять років, що охоплюють кожен уряд — пояснює довіру, яку до нього надають вкладники та фахівці: податкова пільга пережила кожну реформу і навіть зміцнилася з часом.

PEA не є ні продуктом, ні інвестицією сам по собі: це контейнер. Те, скільки заробляє PEA, повністю залежить від того, що ви в нього вкладаєте — окремі акції, відповідні ETF або дискреційні портфелі. Щоб вибрати правильні цінні папери для цієї обгортки, наш посібник купівля акцій пояснює, як працюють розміщення замовлень та вибір акцій.

Як працює PEA на практиці

Це зводиться до трьох етапів. ДепозитиВи поповнюєте рахунок готівкою банківським переказом, без встановленого законом мінімального внеску та обов’язкового графіка — все залежить від постачальника. Інвестування: з грошового рахунку ви купуєте відповідні акції та ETF; цінні папери зберігаються в рамках плану, а дивіденди та приріст капіталу автоматично повертаються на грошовий рахунок або реінвестуються.

ЗняттяВи можете зняти гроші будь-коли, але правила зняття коштів з PEA радикально змінюються залежно від того, чи існує план більше чи менше п’яти років — це тема розділу про оподаткування нижче.

Один момент часто неправильно розуміють: відоме «правило п'яти років» діє з дати на перший депозит, а не з моменту адміністративного відкриття плану. Будь-яке зняття коштів до п'ятої річниці цього депозиту призводить до сплати податку на прибуток і, за деякими винятками, закриває план. Після п'яти років зняття коштів більше не оподатковується податком на прибуток, і план може залишатися відкритим — історичне обмеження на внесення депозитів після зняття коштів було знято у 2024 році.

У PEA співіснують два стилі управління. З самостійне інвестування (вільне управління), ви обираєте кожен цінний папір і розміщуєте кожне замовлення: вибір — і відповідальність — ваші, а витрати обмежуються брокерськими послугами. З дискреційне управління (кероване управління) – професійний менеджер розподіляє план відповідно до вашого профілю ризику, а річні внески зазвичай коливаються від кількох десятих відсотка до трохи більше одного відсотка.

Дискреційне управління підходить тим, хто віддає перевагу делегуванню; самостійне інвестування підходить тим, хто хоче максимально точно контролювати витрати — обидва види діяльності живуть в одній податковій оболонці.

Ліміт PEA: 150 000 євро депозитів — і як розумно його перевищити

Стеля застосовується до депозити, ніколи до вартості плану: 150 000 євро – це максимальна сума, яку ви можете сплатити в стандартний PEA. Якщо вартість ваших інвестицій подвоїться, 300 000 євро, що зростають усередині нього, залишаться в межах податкових пільг.

Існує два шляхи для подальшого розвитку подій: подружня пара може об’єднати два особисті внески до бюджету — 300 000 євро депозитів домогосподарств — і ГОРОХ-МСП, призначений для малих та середніх компаній, додає власну ліміт у 225 000 євро — депозити за обома планами обмежені 225 000 євро на одного власника.

Перевищення стелі не є катастрофою: надлишкові депозити розглядаються як такі, що зберігаються поза PEA, оподатковуються як рахунок у цінних паперах, а процедури виправлення існують залежно від добросовісності власника.

Які цінні папери можуть бути включені до PEA? Правила відповідності

Відповідність вимогам — це суть справи: не все може бути допущено. Допускаються акції компаній з головним офісом у Європейській економічній зоні (або з головним офісом за межами ЄС, але зареєстрованим у державі-члені ЄС, за певних умов), відповідні ETF що відстежують ці ринки — основну частину європейської пропозиції — а також, після певних реформ, боргові цінні папери.

Виключено безпосередньо: акції США, Японії та Великої Британії після Brexit — вони купуються на звичайному рахунку цінних паперів, як пояснюється в нашому порівнянні PEA проти рахунку цінних паперів.

ETF, що відстежують світові індекси — S&P 500, MSCI World — піднімають технічне питання: протягом тривалого часу лише європейські формати «фізичної реплікації» мали право на участь, а синтетичні ETF нещодавно викликали дискусії щодо регулювання. Наш огляд біржові індексні фонди допомагає вам чітко побачити, які категорії можна містити в PEA та чим відрізняються методи їх відтворення.

Податкові пільги PEA: пояснення основної переваги

З адміністративної точки зору, установа, яка тримає рахунок, щороку готує зведення транзакцій, а податок на зняття коштів автоматично розраховується податковими органами на основі переданих даних — власнику не потрібно подавати жодної конкретної інформації згідно зі стандартним режимом.

Оподаткування PEA зводиться до двох режимів, розділених п'ятим роком дії плану. До п'яти років: будь-яке зняття коштів оподатковує прибутки за прогресивною шкалою податку на прибуток або, на ваш вибір, за фіксованою ставкою, зі сплатою 17.2% соціальних внесків у всіх випадках — і зняття коштів закриває план. Через п'ять роківЗняття коштів звільнено від податку на прибуток; з доходу сплачуються лише 17.2% внесків на соціальне страхування, які стягуються під час зняття коштів.

У рамках плану податки взагалі не стягуються: дивіденди та приріст капіталу нараховуються за умови повної податкової свободи, що множить ефект від нарахування складних податків порівняно з рахунком у цінних паперах, де кожен дивіденд оподатковується щороку.

Зняття коштів, закриття та спадкування: особливі випадки

Три ситуації заслуговують на уважне вивчення. відкликання через п'ять років залишає план відкритим та активним: ви продовжуєте керувати рештою цінних паперів; зникає лише можливість додавати нові гроші. МАЄ добровільне закриття застосовується той самий податковий режим, що й повне зняття коштів, яке його ініціює.

У разі виникнення смерть власника, план вважається закритим: кристалізований прибуток не оподатковується, якщо план існував більше п'яти років, а вартість переходить до спадщини — той з подружжя, хто залишився в живих, отримує вигоду від сприятливих правил передачі майна, належачого до подружжя. Нарешті. передача Угода про податковий пріоритет між установами зберігає свій податковий пріоритет: п'ять років, які вже були збільшені, не обнуляються, а установа, що приймає, часто покриває частину комісій за переказ.

Плюси та мінуси PEA: чесний стіл

Переваги недоліками Доходи звільняються від податку на прибуток після 5 років Повне оподаткування, якщо ви знімете кошти раніше ніж за 5 років Складні дивіденди, не оподатковувані Прямий всесвіт обмежений європейськими ринками Висока межа депозиту (€150,000) Тільки один особистий консультант на особу Працює з відповідними, глобально диверсифікованими ETF Брокерські комісії часто вищі, ніж на рахунку в цінних паперах Можна перевести без втрати податку на стаж роботи Вимагає дисципліни: податкова пільга винагороджує витривалість

Читайте цю таблицю як контракт: лівий стовпець оплачує правий. Країна-звільнення «оплатує» дисципліну перших п'яти років; європейський всесвіт «оплатує» сприятливий податковий режим; стеля «оплатує» неоподатковувані реінвестовані дивіденди. І навпаки, кожен недолік має свою відповідь — рахунок цінних паперів для міжнародного впливу, ранній перший депозит для п'ятирічного правила, узгодження комісії за брокерські послуги.

Чи є PEA прибутковим, і якої «віддачі» можна очікувати?

PEA не має процентної ставки: це не ощадний рахунок. Його результативність залежить від цінних паперів, які він зберігає. PEA, інвестований у відповідний європейський або глобальний ETF з акціями, історично відстежував довгострокове зростання фондових ринків, включаючи негативні роки.

Два фактори перетворюють цей валовий дохід на реальний: безподаткове нарахування складних відсотків, яке зазвичай додає кілька десятих процентного пункту на рік протягом двадцяти років порівняно з тим самим портфелем на рахунку цінних паперів, та комісії, які за ретельного вибору віднімають стільки ж. Тож чесна відповідь на питання «який дохід приносить PEA?» така: будь-який ваш дохід, збільшений за рахунок оподаткування та зменшений за рахунок витрат.

PEA-PME та PEA Jeune: варіанти, які варто знати

Команда PEA-PME-ETI — план для малих та середніх компаній (Plan d’Épargne en Actions PME-ETI) — передбачає акції європейських малих та середніх компаній, що належать до середньої капіталізації, з власним лімітом у 225 000 євро, який разом зі стандартним PEA враховується в межах сумарного ліміту в 225 000 євро на особу. Він надає доступ до зростаючих компаній за скромним розміром квитка в обмін на вищу волатильність та меншу ліквідність.

Команда Молодіжний АЕП, зарезервований для звільнених від сплати податків осіб віком 18-25 років (студентів та учнів), обмежує депозити до 20 000 євро та забезпечує ранній вступ до обкладинки. Ці варіанти дотримуються тієї ж п'ятирічної механіки оподаткування, що й стандарт PEA.

Збори PEA: що порівняти перед відкриттям PEA

Комісії непомітно поглинають складні відсотки: торгові комісії, комісії за обслуговування рахунків, витрати на конвертацію валюти для цінних паперів в іноземній валюті, дискреційні комісії за управління. Двох звичок достатньо, щоб тримати їх під контролем: порівняйте графік комісій брокера проти вашої реальної частоти торгівлі та надайте перевагу ETF з низькими поточними витратами для основи плану.

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5 дороговартісних помилок, яких слід уникати, працюючи з PEA

Зняття коштів безпосередньо перед п'ятирічною позначкою Кілька тижнів нетерпіння перетворюють звільнення від оподаткування на повне — перевірте річницю першого депозиту перед будь-яким виходом.

Кілька тижнів нетерпіння перетворюють звільнення від оподаткування на повне — перевірте річницю першого депозиту перед будь-яким виходом. Плутанина стелі депозиту з вартістю плану : заробіток не враховується до суми 150 000 євро.

: заробіток не враховується до суми 150 000 євро. Паркування непридатних цінних паперів у ньому : прямі купівлі неєвропейських акцій відхиляються або узаконюються; рахунок цінних паперів є правильним контейнером для міжнародного ризику.

: прямі купівлі неєвропейських акцій відхиляються або узаконюються; рахунок цінних паперів є правильним контейнером для міжнародного ризику. Ігнорування комісій протягом десяти років 1% річних внесків довгостроково зменшує складні відсотки — більше, ніж більшість розривів у ефективності між аналогічними ETF.

1% річних внесків довгостроково зменшує складні відсотки — більше, ніж більшість розривів у ефективності між аналогічними ETF. Відкриття PEA та залишення його готівкою: грошовий рахунок особи, що займається підприємницькою діяльністю, майже нічого не заробляє; податкова пільга діє лише на цінні папери, які фактично зберігаються.

PEA проти рахунку цінних паперів: який з них слід відкрити першим?

Для резидента Франції, який починає, порядок майже завжди однаковий: спочатку PEA (рахунок цінних паперів). Він включає європейські акції та ETF — найлегше диверсифіковане ядро ​​— з найкращим податковим режимом на французькому ринку. Потім рахунок цінних паперів перехоплює естафету міжнародного впливу: акції США та Азії або глобальні ETF, що не відповідають вимогам. Ці дві обгортки не є суперниками: вони накладаються одна на одну, кожна з яких дотримується власних правил. У таблиці підсумовано основні компроміси.

критерій PEA Звичайний рахунок у цінних паперах Всесвіт Європейські акції та ETF Усі фондові біржі світу Податок на прибуток Звільнення від сплати податку на прибуток після 5 років 30% фіксований податок (PFU) або прогресивна шкала, щороку Стеля депозитів €150,000 ніхто Дивіденди Комплекс без податків Оподатковується в міру їх отримання Найкраще для Довгострокове французько-європейське ядро Міжнародна присутність та гнучкість

Детальний огляд обох дієт можна знайти в нашому порівнянні Різниця між рахунком цінних паперів та PEA, а також про роботу останнього в нашому посібнику з звичайний рахунок у цінних паперах.

Як швидко вам слід профінансувати свою PEA?

Якщо ви почнете з одноразової суми, зіткнуться дві школи думок. одноразовий депозит інвестується одразу: статистично, ця стратегія перевершує розподілений вхід приблизно у двох випадках з трьох, оскільки ринки зростають частіше, ніж падають — ціною гіркого жалю, якщо вхід відбувається безпосередньо перед спадом. Заплановані депозити розподіляють вхід у часі: вони відмовляються від максимальної середньої продуктивності в обмін на дорогоцінну психологічну регулярність і перетворюють тимчасові спади на можливості купити зі знижкою.

Для більшості вкладників із заробітною платою це питання навіть не виникає: щомісячний внесок, що відповідає доходу, залишається природним рішенням, а перший внесок — той, що запускає п’ятирічний відлік — слід зробити одразу після відкриття плану, незалежно від його розміру.

FAQ: поширені запитання про PEA

Який сенс мати PEA?

Головною перевагою французького плану заощаджень на акції є оподаткування: після п'яти років виведені прибутки звільняються від податку на прибуток, а протягом усього терміну дії плану дивіденди та приріст капіталу нараховуються без оподаткування. Це найвигідніший варіант інвестування в європейські акції в довгостроковій перспективі.

Які недоліки PEA?

Діяльність обмежена європейськими цінними паперами, придбаними безпосередньо, зняття коштів до п'яти років втрачає податкову перевагу та закриває план, а також дозволяється лише один PEA на особу. Брокерські комісії також можуть бути трохи вищими, ніж на рахунку цінних паперів у того ж постачальника.

Чи є PEA прибутковим?

PEA є таким же прибутковим, як і цінні папери, які він зберігає: це не гарантована інвестиція. Історично склалося так, що диверсифіковані європейські або глобальні портфелі акцій зростали протягом тривалого часу, з падіннями, які іноді були значними — сприятливий податковий режим винагороджує тих, хто продовжує інвестувати.

Яку процентну ставку сплачує PEA?

Немає: країна PEA не отримує відсотків. Дохідність надходить від дивідендів та від зростання акцій або ETF, що утримуються. Лише неінвестований залишок готівки може принести скромний дохід, залежно від постачальника.

Скільки потрібно, щоб відкрити ПЕА?

Немає встановленого законом мінімального внеску: деякі постачальники послуг відкривають план без початкового внеску, інші просять кілька сотень євро. Оскільки дата першого внеску запускає правило п'яти років, раннє відкриття та фінансування плану — навіть скромне — забезпечує швидший початок податкової вигоди.

Що відбувається з особистим виконавцем, який залишився без депозитів чи замовлень?

План залишається відкритим, і його податковий пріоритет продовжує діяти: для підтримки діяльності індивідуального пенсійного консультанта не потрібні ні депозити, ні транзакції. Цінні папери, що вже є в наявності, продовжують своє ринкове життя, дивіденди потрапляють на грошовий рахунок, а п'ятирічне звільнення від сплати податків набувається просто з часом — власне, це і є стратегія раннього відкриття: внесіть скромну суму, дайте їй витрачатися, а потім поповніть.

Чи гарантований капітал у PEA?

Ні: ПДВ, інвестований в акції, може втратити вартість, іноді різко під час кризи. Законом «гарантується» лише податкова упаковка — звільнення через п’ять років — а цінні папери залишаються власністю власника та зберігаються у зберігача. Неінвестовані залишки готівки також не покриваються схемою гарантування банківських вкладів понад звичайні ліміти, залежно від їхньої форми.

Чи можна мати більше одного PEA?

Ні: лише один стандартний PEA на одного дорослого податкового резидента Франції, незалежно від кількості банків. Подружня пара може мати два, а PEA-PME утворює другу, окрему обгортку в межах загального ліміту депозиту в 225 000 євро.