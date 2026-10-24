Обов'язковий PER (PERO): Пенсійний план компанії Франції

Світ праці швидко змінюється. Працівники більше не шукають лише привабливої ​​зарплати: тепер вони надають дедалі більшого значення пільгам для працівників, якості життя на роботі та довгостроковій фінансовій безпеці. У цьому контексті PER Obligatoire (PERO) виділяється як одна з найпереконливіших схем для компаній, які хочуть підвищити свою привабливість, водночас допомагаючи своїм командам підготуватися до виходу на пенсію.

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Оскільки пенсійні реформи продовжуються, а сумніви щодо майбутнього рівня державних пенсій зростають, все більше роботодавців обирають створення обов’язкового плану корпоративних пенсійних накопичень. Ця схема дозволяє працівникам поступово накопичувати заощадження, призначені для їхнього виходу на пенсію, за фінансової підтримки з боку їхньої компанії.

Але окрім своєї ролі як інструменту пенсійних заощаджень, PER Obligatoire став справжнім інструментом управління людськими ресурсами, важелем утримання талантів та способом зміцнення бренду роботодавця.

Що таке обов'язковий PER?

Обов'язковий пенсійний заощадний план, який часто називають PERO, – це колективна схема пенсійних заощаджень, створена компанією на користь своїх працівників або об'єктивно визначеної категорії персоналу.

Created under the PACTE law, it replaces the old “Article 83” contracts while offering more flexibility and more management options.

Його визначальною рисою є обов'язковість: якщо працівник належить до категорії, що охоплюється схемою, вступ до неї є обов'язковим. Ця вимога гарантує рівномірне покриття та заохочує довгострокові пенсійні заощадження.

Головна мета PER Obligatoire полягає в тому, щоб надати бенефіціарам, після виходу на пенсію, додаткове джерело доходу на додаток до пенсій, що виплачуються обов'язковими державними схемами.

Чому планування виходу на пенсію стає пріоритетом

Довгий час вихід на пенсію вважався віддаленою темою. Багато працівників вважали, що обов'язкових державних програм буде достатньо для підтримки їхнього рівня життя.

Сьогодні це сприйняття швидко змінюється.

Збільшення тривалості життя, старіння населення та регулярні коригування пенсійної системи змушують багатьох людей у ​​Франції сумніватися у своїх майбутніх доходах.

Дослідження показують, що велика кількість працівників побоюється значного зниження рівня життя після виходу на пенсію. Це занепокоєння пояснює зростаючий інтерес до пенсійних накопичувальних схем, як індивідуальних, так і колективних.

PER Obligatoire саме відповідає на це питання, дозволяючи капіталу накопичуватися поступово протягом професійної кар'єри.

Як працює PER Obligatoire у Франції?

PER Obligatoire працює за рахунок регулярних внесків, що сплачуються на індивідуальний рахунок, відкритий на ім'я кожного працівника, який має на це право.

Ці внески можуть бути профінансовані:

– виключно компанією;

– спільно компанією та працівником;

– поповнюється добровільними внесками від працівника.

Залежно від правил плану, інші суми також можуть бути виплачені:

– перекази з попередніх пенсійних схем;

– права на участь у прибутку та заощадження для працівників;

– виняткові одноразові виплати, здійснені працівником.

Усі ці суми потім інвестуються у фінансові інструменти для забезпечення довгострокового зростання.

Різні способи управління заощадженнями

Одна з головних переваг PER Obligatoire полягає в різноманітності пропонованих управлінських рішень.

Кероване інвестування: найпопулярніший варіант

Кероване інвестування зараз є широко популярним серед вкладників.

The principle is simple: the asset allocation evolves automatically according to the employee’s age.

Хоча до пенсії ще далеко, заощадження більше інвестуються в динамічні транспортні засоби, які, ймовірно, принесуть вищу прибутковість у довгостроковій перспективі.

Протягом багатьох років інвестиції поступово перенаправляються на безпечніші транспортні засоби для захисту накопиченого капіталу.

Такий підхід дозволяє вкладникам скористатися потенціалом фінансових ринків, поступово знижуючи ризик.

Вільне управління: більше автономії

Вільне управління дозволяє співробітникам обирати власні інвестиційні інструменти.

Таким чином, вони можуть адаптувати свою стратегію відповідно до:

– їхня толерантність до ризику;

– їхні цілі щодо багатства;

– їхній інвестиційний горизонт;

– їхні знання фінансових ринків.

Цей варіант пропонує більше свободи, але також передбачає більшу відповідальність у прийнятті інвестиційних рішень.

Особливо приваблива пільга для працівників

У той час, коли компанії борються за залучення найкращих профілів, обов'язкова PER-пропозиція є відмінною перевагою.

Для працівника це форма заощаджень, частково фінансованих роботодавцем. Цей внесок часто розглядається як особливо бажана форма непрямої компенсації.

До основних переваг для працівників належать:

– автоматичне накопичення пенсійних накопичень;

– фінансові зусилля, спільні з компанією;

– можливість здійснювати додаткові платежі;

– access to professionally managed financial vehicles;

– краща підготовка до майбутнього.

Цей вимір довгострокового захисту сильно підсилює позитивне сприйняття роботодавцем.

Обов'язковий PER як інструмент утримання талантів

Війна за таланти зараз впливає на багато галузей.

Набір персоналу став складним. Утримати найкращих працівників часто ще складніше.

У цьому контексті компанії повинні пропонувати більше, ніж просто конкурентну зарплату.

Зобов'язання PER активно сприяє утриманню працівників з кількох причин.

По-перше, це відображає конкретне зобов'язання роботодавця щодо майбутнього своїх людей.

По-друге, це створює довгострокові стосунки між компанією та працівником. Чим довша кар'єра в організації, тим більше зростають пенсійні заощадження.

Зрештою, це зміцнює відчуття приналежності, показуючи, що компанія щиро піклується про майбутнє своїх команд.

Потужний важіль для зміцнення бренду роботодавця

Бренд роботодавця став важливим стратегічним питанням.

Сьогодні кандидати перевіряють соціальні мережі, відгуки колишніх співробітників та пропоновані пільги ще до подання заявки.

Тому амбітна соціальна політика є значною конкурентною перевагою.

Налаштування обов'язкового PER дозволяє повідомляти про кілька позитивних цінностей:

– соціальна відповідальність;

– довгострокове бачення;

– відданість працівникам;

– щире бажання захистити персонал.

Ці елементи покращують загальний імідж компанії як серед кандидатів, так і серед існуючих співробітників.

Податкові пільги обов'язкового PER

Успіх PER Obligatoire також пояснюється його особливо сприятливою податковою базою.

Для компанії внески, як правило, отримують більш сприятливий режим, ніж стандартне підвищення заробітної плати.

Така оптимізація покращує співвідношення витрат/вигід компенсаційних політик.

Для працівників певні виплати можуть відповідати податковим пільгам у межах, встановлених правилами, — це форма пенсійного інвестування у Франції, яка винагороджує обидві сторони.

Ця подвійна оптимізація пояснює, чому зобов'язання PER часто розглядається як безпрограшний інструмент.

Переваги вбудованого захисту

Зобов'язання PER не обмежується лише накопиченням пенсійних заощаджень.

Many contracts also include protection benefits.

Ці запобіжні заходи можуть включати:

– виплата у разі смерті;

– має гарантований мінімальний капітал;

– варіанти пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника;

– домовленості про захист бенефіціарів.

Ці гарантії забезпечують додаткову безпеку працівникам та їхнім сім'ям.

What happens to the savings at retirement?

Коли працівники досягають пенсійного віку, у них є кілька варіантів виходу.

Залежно від походження платежів та застосовних правил, вони можуть обрати:

Варіант довічної рентної виплати

Таке рішення гарантує регулярний дохід до смерті бенефіціара.

Це забезпечує тривалу фінансову безпеку та спрощує планування пенсійного бюджету.

Варіант виведення капіталу

Бенефіціар отримує всі або частину своїх заощаджень одноразовою виплатою.

Цей формат особливо популярний для фінансування великого проекту або доповнення існуючого капіталу.

Змішаний розчин

У деяких ситуаціях дозволяється поєднувати ануїтет та капітал для додаткової гнучкості.

Чому зобов'язання PER має продовжувати зростати

Кілька довгострокових тенденцій сприяють зростанню PER Obligatoire.

Перша – це демографічна ситуація та постійна невизначеність щодо майбутніх пенсій.

Друге – це зростання кадрової політики, зосередженої на досвіді співробітників.

Нарешті, третє – це постійний пошук ефективних інструментів для залучення та утримання талантів.

Зіткнувшись із цими викликами, PER Обов'язковий виділяється як особливо актуальне рішення — справжній французький план пенсійних накопичень для корпоративних команд.

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Висновок: вигідна інвестиція як для компанії, так і для працівника

PER Obligatoire сьогодні є однією з найповніших колективних пенсійних накопичувальних схем.

Для працівників це пропонує ефективний спосіб підготуватися до майбутнього, поповнити обов'язкові пенсійні фонди та скористатися довгостроковою фінансовою підтримкою.

Для компаній це потужний важіль привабливості, утримання клієнтів та цінності бренду роботодавця.

У час, коли питання пенсійного забезпечення та соціального захисту важливіші, ніж будь-коли, зобов'язання PER Obligatoire виглядає як стратегічна інвестиція, здатна задовольнити очікування як роботодавців, так і працівників.