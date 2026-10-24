Особисті позики у Франції: ставки та принципи їхньої роботи

A персональний кредит – це сума грошей, позичена банком або спеціалізованим кредитором, яку позичальник зобов’язується повернути протягом узгодженого періоду, сплачуючи відсотки. Особисті позики у Франції жорстко регулюються законом, незалежно від того, чи фінансуєте ви автомобіль, ремонт житла чи купівлю житла.

У цьому посібнику пояснюються різні види кредитів та принципи роботи особистих позик, як визначити справжню вартість позики, на які ви маєте право, та нові правила, що діють з 20 листопада 2026 року. У ньому також детально описано звички, яких слід дотримуватися, щоб позичати гроші, не стикаючись із труднощами.

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Що таке особистий кредит? Визначення

Юридично, особистий кредит – це договір, за яким кредитора надає певну суму грошей позичальника, який повертає його за встановленим графіком. Ціна цієї послуги становить інтерес, до яких можуть бути додані різні збори: комісія за обробку, страхування, гарантії. Повернення найчастіше здійснюється в щомісячні платежі що включають частку капіталу та частку відсотків.

До фізичних осіб застосовуються дві широкі категорії:

Consumer credit , який фінансує немайнові товари та послуги: автомобіль, обладнання, ремонт житла, подорожі, освіту.

, який фінансує немайнові товари та послуги: автомобіль, обладнання, ремонт житла, подорожі, освіту. Іпотечний кредит, який фінансує купівлю, будівництво або ремонт житла на значно довший термін.

Кожен з них дотримується власних правил згідно з Французьким кодексом захисту прав споживачів. Підприємства, зі свого боку, мають спеціальні варіанти фінансування (бізнес-кредити, лізинг, корпоративні овердрафти), які не підпадають під ці захисти.

Амортизація позик та відновлюваний кредит

An амортизуючий кредит встановлює суму, термін та щомісячні платежі, фіксовані з самого початку: кожен платіж зменшує непогашену основну суму до нуля. МАЄ оборотна кредитна лінія gives you access to a reserve of money that replenishes as you repay it. It is more flexible, but also more expensive and riskier, because it can sustain debt over the long term.

Основні види споживчого кредиту у Франції

Міністерство економіки та фінансів Франції перераховує кілька форм споживчого кредиту. Згідно з чинними правилами, вони охоплюють суми від 200 до 75 000 євро.

Тип кредиту Використання коштів ставка Ключові характеристики Виділений кредит Тільки покупка, зазначена в договорі Виправлено Прив'язано до продажу: якщо покупку скасовано, то й кредит скасовано Особистий кредит Безкоштовне використання, без необхідності підтвердження покупки Виправлено Щомісячні платежі та термін відомі заздалегідь Револьверний кредит Багаторазовий резерв грошей Змінна, вища Термін погашення обмежений законом Розстрочка з правом викупу (LOA) Використання активу в обмін на щомісячні платежі Включено до платежів Можливість викупу в кінці терміну дії договору, часто для автомобіля Особистий мікрокредит Проект соціальної інтеграції (зайнятість, мобільність, охорона здоров'я) низький Підтримка від некомерційної організації або муніципального центру соціальної дії (CCAS) Студентська позика, гарантована державою Фінансування вашого навчання Встановлено банком Для осіб віком до 28 років погашення може бути відстрочено

Виділені позики (кредит у пунктах продажу)

Зазвичай пропонується в момент продажу, виділений кредит фінансує один конкретний товар або послугу, зазначені в пропозиції. Його перевагою є юридичний зв'язок з покупкою: якщо товар не доставлено, кредит анулюється, і виплати починаються лише після доставки.

Особистий кредит

Це найкласичніша форма споживчого кредиту. Ви використовуєте гроші на свій розсуд, не виправдовуючи покупку. Ставка фіксована, а щомісячні платежі відомі з моменту підписання, що спрощує складання бюджету.

Оборотний кредит: особистий кредит проти позики за кредитною карткою

Часто пов’язаний з магазинною карткою, де він працює подібно до кредитної лінії кредитної картки, оборотний кредит, також відомий як «револьвінг», протягом тривалого часу був основною причиною надмірної заборгованості. Тому закон суворо обмежив його. При сумі понад 1,000 євро кредитор також повинен запропонувати вам амортизаційний кредит. Термін погашення обмежений 36 місяцями для сум до 3,000 євро та 60 місяцями для сум понад цю суму. Його ставка є змінною та, як правило, вища, ніж у особистого кредиту.

Розстрочка та довгостроковий лізинг

Оренда в розстрочку з правом викупу дозволяє вам використовувати актив, найчастіше транспортний засіб, в обмін на щомісячні платежі з правом викупу після закінчення терміну дії договору. Довгостроковий лізинг (ДЛЛ), який не передбачає права викупу, юридично не є кредитною угодою. В обох випадках порівняйте загальну вартість платежів із вартістю покупки, що фінансується стандартним кредитом.

Іпотека у Франції: як вона працює та правила

Іпотечний кредит фінансує купівлю житла, його будівництво або капітальний ремонт. Він передбачає великі суми та тривалі терміни, часто від 15 до 25 років. Він майже завжди супроводжується гарантувати (іпотека на нерухомість, привілей кредитора або гарантія від спеціалізованого органу) та страхування позичальника, чого банки вимагають на практиці.

Критерії кредитування, встановлені HCSF

З 2022 року до банків застосовується стандарт, встановлений Вищою радою фінансової стабільності (Вища рада фінансової стабільності Франції). Чай відношення боргу до доходу — частка доходу, що спрямовується на погашення всіх кредитів, включаючи страхування, — не повинна перевищувати 35%. термін Термін надання позики в принципі обмежений 25 роками, з допустимою відхиленням до 27 років у певних випадках будівництва або реконструкції. Банки мають обмежений запас для відступу, який пріоритетно надається основним житлом та покупцям, які купують житло вперше.

Розрахунок вашої кредитоспроможності враховує стабільний дохід та існуючі зобов'язання, а також, для інвестора, частину очікуваного доходу від оренди. Ми розглядаємо цей момент у нашій статті про як дохід від оренди враховується у вашій кредитоспроможності.

Захист, специфічний для іпотеки

Пропозиція позики надсилається у письмовій формі та залишається дійсною щонайменше 30 днів .

. Позичальник має 10-денний період охолодження пропозицію не можна прийняти раніше одинадцятого дня після її отримання.

пропозицію не можна прийняти раніше одинадцятого дня після її отримання. Якщо кредит не надається, купівля нерухомості скасовується завдяки відкладальна умова отримання кредиту, зазначеного в попередньому договорі купівлі-продажу.

отримання кредиту, зазначеного в попередньому договорі купівлі-продажу. З моменту прийняття закону Лемуана 2022 року страхування позичальника може бути скасовано в будь-який час та замінено еквівалентним полісом. Анкета про стан здоров'я скасовується для позик, страхова сума яких не перевищує 200 000 євро на особу та які закінчуються до досягнення позичальником 60 років.

Процентні ставки за кредитами: річна процентна ставка, загальна вартість та ліміт лихварства

Річна процентна ставка: показник для порівняння

Команда річна процентна ставка (APR, відома у Франції як TAEG) поєднує номінальну процентну ставку та всі обов'язкові збори: комісії за обробку, страхування, де це потрібно, та витрати на гарантію. Це єдиний показник, який дозволяє вам чесно порівняти дві пропозиції. Він має бути вказаний у будь-яких рекламованих даних та в кредитній пропозиції. Два кредити з однаковою номінальною ставкою можуть показувати дуже різні APR залежно від їхніх додаткових зборів.

Загальна вартість кредиту

Загальна вартість – це сума всіх витрат, які ви сплатите понад позичений капітал. Вона залежить від ставки та, перш за все, від термінРозтягнення терміну погашення зменшує щомісячний платіж, але різко збільшує загальну суму відсотків. Завжди порівнюйте загальну суму до сплати, а не лише щомісячний платіж.

Простий приклад ілюструє вплив терміну. ​​Для того самого кредиту за тією ж ставкою перехід від трьох до п'яти років погашення зменшує щомісячний платіж приблизно на третину. Але загальна сума сплачених відсотків зростає більш ніж вдвічі. Тому низький щомісячний платіж має свою ціну.

Ліміт лихварства: юридична стеля

Кредит не може бути наданий за річною процентною ставкою вище лихварська шапка (коефіцієнт зносу). Ця межа розраховується та публікується щокварталу Банком Франції за категоріями позик та сумами. Вона захищає позичальників від зловживань ставками. Щоб перевірити чинні межі, зверніться до щоквартальної публікації Банку Франції, а не до застарілої цифри.

Ваш захист як позичальника

Французький Кодекс споживачів передбачає кілька гарантій для будь-якої угоди про споживчий кредит:

Переддоговірна інформація Перед будь-яким підписанням кредитор повинен надати стандартизований інформаційний лист, що описує кредит, його характеристики та вартість.

Перед будь-яким підписанням кредитор повинен надати стандартизований інформаційний лист, що описує кредит, його характеристики та вартість. Пропозиція відкрита протягом 15 днів : запропоновані умови залишаються чинними протягом цього періоду, що дає вам час для порівняння.

: запропоновані умови залишаються чинними протягом цього періоду, що дає вам час для порівняння. Перевірка вашої кредитоспроможності : кредитор повинен оцінити вашу платоспроможність та ознайомитися з файлом інцидентів з погашенням боргу (FICP) Банку Франції.

: кредитор повинен оцінити вашу платоспроможність та ознайомитися з файлом інцидентів з погашенням боргу (FICP) Банку Франції. Право на відмову від договору протягом 14 календарних днів після прийняття, використовуючи форму, що додається до договору. Кошти не можуть бути виплачені протягом перших семи днів.

після прийняття, використовуючи форму, що додається до договору. Кошти не можуть бути виплачені протягом перших семи днів. Дострокове погашенняВи можете погасити кредит повністю або частково до закінчення терміну. ​​Залежно від суми та типу кредиту може застосовуватися обмежена компенсація.

Відсутність американського кредитного рейтингу у Франції

У великій кількості контенту, перекладеного з англійської мови, згадується «кредитний рейтинг» або «кредитний звіт», який можна перевірити та покращити. У Франції такої системи не існує. Кожен банк застосовує власний аналіз: дохід, стабільність роботи, наявні зобов’язання, заощадження, спосіб управління рахунком. Єдиним спільним файлом є ФІКП, у якому перелічено перелічені підтверджені випадки відшкодування та процедури надмірної заборгованості. Список FICP значно ускладнює доступ до нових кредитів, поки він діє.

Що змінюється з 20 листопада 2026 року

Постанова (указ уряду Франції) від 3 вересня 2025 року транспонує нову європейську директиву про споживчий кредит. Нові правила застосовуються до договорів, укладених з 20 листопада 2026 року. За даними Міністерства економіки та фінансів, основні зміни такі:

Ширший охоплення Міні-кредити, розділені платежі (купи зараз, сплати пізніше), кредити на суму менше трьох місяців та кредити до 100 000 євро – всі вони підпадають під захисний режим споживчого кредитування.

Міні-кредити, розділені платежі (купи зараз, сплати пізніше), кредити на суму менше трьох місяців та кредити до 100 000 євро – всі вони підпадають під захисний режим споживчого кредитування. Суворіші зобов'язання щодо розкриття інформації зробити пропозиції прозорішими.

зробити пропозиції прозорішими. Обов'язкові індивідуальні заходи: перед будь-яким судовим процесом кредитори повинні будуть запропонувати рішення позичальникам, які опинилися у скрутному становищі.

Чинні кредитні угоди залишаються в силі, за винятком безстрокових, таких як деякі оборотні кредити або овердрафти, до яких частина нових правил застосовується автоматично. Таким чином, схеми розділених платежів, які часто представляють як просту платіжну послугу, будуть краще регулюватися.

Як отримати особистий кредит у Франції: 6-етапний метод

Визначте справжню потребуточна сума, розумний термін та перевірте, чи є варіантом фінансування за рахунок заощаджень. Розрахуйте свою платоспроможністьЩомісячний платіж має залишатися доступним навіть у разі непередбачених обставин, враховуючи всі наявні кредити. Виберіть правильний вид кредиту: особистий кредит або виділений кредит, а не оборотний кредит для одноразової покупки. Порівняйте річні процентні ставки та загальну вартість кількох пропозицій, як від вашого банку, так і від спеціалізованих кредиторів. Перевірте страхування позичальника: це не завжди обов'язково для споживчого кредиту, а для іпотеки можна обрати іншого страховика. Прочитайте пропозицію повністю і скористайтеся періодом виведення, якщо з'явиться кращий варіант.

Так званий «безкоштовний» кредит, який пропонують деякі продавці, дозволяє вам платити частинами без відсотків. Просто перевірте, чи загальна сума платежів відповідає заявленій ціні та чи не додаються додаткові комісії.

Кредит, заощадження та інвестування: правильний компроміс

Кредит сам по собі не є ні добрим, ні поганим: все залежить від того, що він фінансує. Позика для придбання основного житла або орендної нерухомості може допомогти вам накопичити багатство. З іншого боку, позика для фінансування щоденних витрат змушує вас сплачувати відсотки за споживання, яке нічого не приносить.

Перш ніж брати борги для здійснення споживчої покупки, краще запитати, чи цільові заощадження дозволять вам почекати кілька місяців. Зазвичай нераціонально тримати низькодохідні заощадження, сплачуючи дорогий оборотний кредит. Для загальної стратегії наш метод для нарощування багатства крок за кроком пояснює, як поєднати складання бюджету, резервний фонд, погашення дорогих боргів та інвестування.

Some savers use their поліс страхування життя як альтернатива: аванс за полісом забезпечує готівку без закриття інвестицій, або поліс може слугувати заставою за кредитом. Ці рішення мають свою вартість та певні умови, які слід порівнювати зі стандартним кредитом.

Що робити, якщо у вас виникають труднощі з поверненням боргу

Важливо діяти заздалегідь. За перших ознак труднощів зверніться до свого кредитора: він може запропонувати відстрочка платежу, довший термін, тимчасове призупинення або перегляд умов. У разі невиконання платежу, воно повинно повідомити вас про ризики, з якими ви стикаєтеся, перш ніж розпочати провадження.

Страхування позичальника може покрити всі або частину внесків, якщо ваш поліс покриває причину ваших труднощів, таку як інвалідність або, залежно від придбаних гарантій, втрату роботи.

може покрити всі або частину внесків, якщо ваш поліс покриває причину ваших труднощів, таку як інвалідність або, залежно від придбаних гарантій, втрату роботи. Пільговий період суддя місцевого суду може призупинити або відкласти ваші виплати на строк до двох років без штрафних санкцій.

суддя місцевого суду може призупинити або відкласти ваші виплати на строк до двох років без штрафних санкцій. Консолідація позик об'єднує кілька позик в одну, з меншим щомісячним платежем, але часто довшим терміном та вищою загальною вартістю. Це має сенс лише після точного розрахунку.

об'єднує кілька позик в одну, з меншим щомісячним платежем, але часто довшим терміном та вищою загальною вартістю. Це має сенс лише після точного розрахунку. Процедура у разі надмірної заборгованостіЯкщо ваші борги постійно перевищують вашу платоспроможність, ви можете безкоштовно звернутися до комісії з питань надмірної заборгованості Банку Франції.

Остерігайтеся кредитних пропозицій «без питань» або посередників, які вимагають сплати комісії до виплати коштів: це класичні ознаки шахрайства. Перевірте, чи кредитор авторизований у реєстрі REGAFI або в реєстрі ORIAS для посередників.

Позики між фізичними особами

Позичання у родича є законним за умови, що ви можете довести, що це позика, а не подарунок. Письмова угода підтвердження позики (визнання боргу) наполегливо рекомендується. Позику на суму понад 5,000 євро необхідно задекларувати податковим органам. Будь-які сплачені відсотки вважаються оподатковуваним доходом для кредитора. Цей тип позики дозволяє уникнути банківських комісій, але може напружити сімейні стосунки, якщо погашення відбувається із затримкою.

Помилки при запозиченні, яких слід уникати

Дивлячись лише на щомісячний платіж , забуваючи про термін та загальну вартість.

, забуваючи про термін та загальну вартість. Об'єднання кількох споживчих кредитів , особливо оборотні, доки ви не втратите контроль над своїм боргом.

, особливо оборотні, доки ви не втратите контроль над своїм боргом. Прийняття першої пропозиції без порівняння річних процентних ставок.

без порівняння річних процентних ставок. Використання розділених платежів для щоденних витрат , що рівнозначно життю в кредит.

, що рівнозначно життю в кредит. Позики для інвестування у фондовий ринок або криптоактиви : спад ринку залишає борг недоторканим, тоді як інвестиції втрачають вартість.

: спад ринку залишає борг недоторканим, тоді як інвестиції втрачають вартість. Занадто довго чекати перш ніж повідомляти про труднощі своєму кредитору.

Найчастіші запитання: Ваші запитання щодо особистих позик та кредитів

Яка різниця між кредитом та позикою?

У повсякденній мові ці два терміни еквівалентні. Юридично кредит – це ширше поняття, яке охоплює позику, дозволений овердрафт, оборотний резерв та право викупу в розстрочку.

Скільки часу ви маєте, щоб відмовитися від договору споживчого кредиту?

У вас є 14 календарних днів з моменту прийняття пропозиції, для цього потрібно повернути форму відмови, зазначену в договорі. Для виділеного кредиту, де вимагається негайна поставка, цей термін може бути скорочений, але ніколи не менше трьох днів.

Чи є річна процентна ставка та процентні ставки за кредитом одним і тим самим?

Ні. Номінальна процентна ставка покриває лише відсотки. Річна процентна ставка додає всі обов'язкові збори, такі як комісія за обробку або обов'язкове страхування. Саме цю річну процентну ставку слід порівнювати між двома пропозиціями.

Скільки можна позичити на купівлю нерухомості?

Це залежить від вашого доходу, ваших зобов'язань та терміну кредиту. Банки застосовують правило HCSF: максимальне співвідношення боргу до доходу становить 35% від доходу, включаючи страхування, протягом терміну не більше 25 років, за винятком обмежених винятків.

Чи можна достроково погасити особистий кредит?

Так, будь-коли, повністю або частково. Може застосовуватися компенсація за дострокове погашення в межах, встановлених законом, залежно від типу кредиту.

Що робити, якщо ви більше не можете повернути борг?

Contact your lender immediately to negotiate an adjustment. You can also ask the judge for a grace period or, in the event of over-indebtedness, file a free application with the Banque de France.

Джерела: Міністерство економіки та фінансів, «Все, що вам потрібно знати про споживчий кредит» (інформаційний лист оновлено для правил, що діють з 20 листопада 2026 року); Французький кодекс захисту прав споживачів; Вища рада з питань фінансової стабільності; Банк Франції. Ця стаття призначена лише для освітніх цілей і не є персоналізованою консультацією. Кредит зобов’язує вас і має бути погашений: перевірте свою платоспроможність, перш ніж брати на себе зобов’язання.