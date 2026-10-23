Компенсація Бруно Лафонта є однією з найкраще задокументованих в індексі SBF 120 за 2010-ті роки, саме тому, що вона була настільки суперечливою: 2,9 мільйона євро, отриманих у 2012 році, що на 81% більше, ніж минулого року, в той час, коли Lafarge скорочувала свою заборгованість і чисельність персоналу. Давайте розглянемо перевірені цифри та контекст, що стосуються цієї компенсації генеральному директору.

2,9 мільйона євро у 2012 році: контрольний показник

У 2012 році, році інтеграції Orascom Cement та продажу активів для зменшення боргу групи, Бруно Лафон сприйняв Загальна компенсація 2,9 мільйона євро, що на 81,1% більше, ніж у 2011 році. Цей рівень поставив його на 11-те місце за винагородою керівників серед компаній зі списку SBF 120, згідно з рейтингом, складеним на той час виданням Journal du Net. Цей показник — фіксовані, змінні та пов’язані з результатами діяльності елементи — залишається найчастіше цитованим публічним даним щодо винагороди його генерального директора.

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Контекст: генеральний директор винагороджений за управління боргами

Це збільшення було зумовлене змінною складовою, пов'язаною з цільовими показниками ефективності: після придбання Orascom з великою заборгованістю (8,8 млрд євро на кінець 2007 року) пріоритетом групи стало скорочення боргу та продаж активів (особливо покрівельного підрозділу). Змінна компенсація генерального директора була індексована відповідно до цих фінансових цілей — стандартний механізм, але дуже помітний серед компаній CAC 40 у періоди жорсткої економії. Детальна інформація за кожен фінансовий рік доступна у річних фінансових звітах Lafarge, опублікованих за період 2006-2014 років.

Період LafargeHolcim (2015-2017)

Бруно Лафон, номінальний співгенеральний директор об'єднаної групи LafargeHolcim у 2015 році, відмовився від посади співголови у квітні 2017 року в рамках реструктуризації акціонерів після злиття. Його винагорода за ці періоди включена до звітів про винагороду швейцарської групи, опублікованих відповідно до швейцарських стандартів (загальний блок винагороди, без такого ж рівня індивідуальної розбивки, як у Франції). Через брак перевірених даних з наших джерел ми не включаємо суму за цей період.

Вартість участі: член правління EDF та ArcelorMittal

До призупинення своїх мандатів Бруно Лафон був членом рад директорівEDF іArcelorMittal, дві компанії, які публікують інформацію про винагороду своїх директорів (плату за участь та надбавку до комітетів) у своїх універсальних реєстраційних документах. Ці незалежні посади директорів становлять другий рівень компенсації для вищих керівників Франції — механізм, також детально описаний у Зарплата Фредеріка Удеа з часів президентства Sanofi.

Після квітня 2026 року: безпрецедентна ситуація

Вирок від 13 квітня 2026 року — шість років позбавлення волі, штраф у розмірі 225 000 євро з негайним виконанням, під час розгляду апеляції — та подальше ув'язнення по суті змінюють будь-які перспективи майбутнього заробітку: призупинення повноважень, пошкодження юридичної репутації. Повний опис його кар'єри викладено в нашій статті. біографія Бруно Лафона, від HEC до керівника світового лідера з виробництва будівельних матеріалів.

коротко

Компенсація за 2012 рік: 2,9 млн євро (+81,1% порівняно з 2011 роком), 11-е місце в SBF 120 · Керівник, що котирується на біржі, з 2006 по 2017 рік (Lafarge, потім LafargeHolcim) · Посади члена правління в EDF та ArcelorMittal · Судові провадження очікують апеляції з квітня 2026 року. Інші деталі щодо компенсації генерального директора CAC 40 див. винагорода Ксав'є Юйяра (Vinci) або наш розділ оплати праці.

Джерела

Вікіпедія «Бруно Лафон» (перевірено 23.10.2026), посилання: Journal du Net, «Зарплати начальників SBF 120» (25.06.2013); Річні звіти Lafarge і LafargeHolcim; Le Monde (2025-2026) за правовий аспект.