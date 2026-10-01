Скільки він заробив? Еммануель Фабер На чолі Danone? Це питання виникає часто, оскільки колишній керівник харчової групи відзначився серед своїх колег із CAC 40 кількома державними поступками: додатковою пенсією, вихідною допомогою та добровільним зниженням фіксованої зарплати під час кризи Covid-19. На цій сторінці зібрано доступні дані, завжди із зазначенням року та джерела, його компенсація розглядається в контексті його кар'єри та пояснюється, що акціонер може отримати з неї у 2026 році.

Хто такий Еммануель Фабер?

Еммануель Фабер народився 22 січня 1964 року в Греноблі, закінчив HEC Paris (1986). Він розпочав свою кар'єру в Bain & Company, потім перейшов до банку Barings, потім у 1993 році приєднався до Legris Industries на посаді адміністративного та фінансового директора, а в 1996 році став її керуючим директором.

Він приєднався до Danone у 1997 році на посаді директора з фінансів, стратегії та інформаційних систем, у 2000 році став фінансовим директором та членом виконавчого комітету, а потім у 2005 році — віце-президентом Азіатсько-Тихоокеанського регіону. З 2008 року по вересень 2014 року він був заступником головного виконавчого директора, а потім змінив на цій посаді Франка Рібу. генеральний менеджер у жовтні 2014 року. У 2017 році він обіймав кілька посад і став президент і генеральний директорВін покинув групу у березні 2021 року.

Його кар'єра нерозривно пов'язана із соціальною економікою: він разом із Мухаммадом Юнусом запустив спільне підприємство Grameen Danone Foods у Бангладеш (2006), керував створенням інвестиційного фонду Danone Communities, а у 2020 році очолив прийняття Danone статусу соціального підприємства.компанія, керована місієюсхвалено понад 99% акціонерів.

Зарплата Еммануеля Фабера: цифри за роками

Наведені нижче цифри взяті з інформації, опублікованої на загальних зборах Danone, а також повідомленої діловою пресою та Вікіпедією. Офіційну інформацію (фіксована зарплата, річна змінна зарплата, частки за результатами діяльності) можна знайти в Універсальному реєстраційному документі Danone за відповідний рік.

здійснення функція Заявлена ​​винагорода Source 2016 Головний менеджер 4,82 млн євро (приблизно в 170 разів перевищує середню зарплату співробітників групи) Економічна преса, цитована Вікіпедією 2018 Генеральний директор 2,8 млн євро, схвалено 98% загальних зборів акціонерів 25 квітня 2019 року Генеральна Асамблея Danone 2019 2020 Генеральний директор Фіксована ставка знижена на 30% до кінця року, на його прохання Рішення Ради директорів, травень 2020 року

Слід зазначити два моменти. По-перше, суми з одного року в наступний не можна безпосередньо порівнювати: змінна складова та оцінка акцій за результатами діяльності залежать від результатів та фондового ринку. По-друге, зменшення між 2016 та 2018 роками не означає зменшення базової зарплати, а радше зміну змінних та довгострокових елементів.

Зречення, що викликали ажіотаж

Додаткова пенсія та вихідна допомога (2019)

На загальних зборах 25 квітня 2019 року Еммануель Фабер оголосив про свою відставку. компенсація за вимушений звільнення і його додаткова пенсія з визначеними виплатамиЦя додаткова пенсія, яка оцінюється в 1,2 мільйона євро на рік, є значною перевагою. Він зазначив, що має намір отримувати стандартний пенсійний план лише для співробітників групи. Цей крок різко контрастує зі суперечками, що точилися навколо інших керівників CAC 40 у той самий час.

30% скорочення постійних витрат під час кризи охорони здоров'я (2020)

У травні 2020 року рада директорів прийняла його пропозицію зменшити його фіксовану винагороду на 30% до кінця року на знак солідарності з працівниками та в умовах, коли Danone зазнавала наслідків локдаунів, зокрема, на продаж мінеральної води поза домом.

Відхід у березні 2021 року: коли фондовий ринок наздожене місію

Наприкінці 2020 року фонд активістів Блюбелл Капітал купує частку в компанії та критикує «невтішні» показники групи на фондовому ринку. У лютому 2021 року Партнери-ремісникиТретій за величиною акціонер, який володіє приблизно 3% капіталу, також закликає до відставки генерального директора. Ці цифри підживлюють дискусії: між 1 грудня 2017 року та 31 грудня 2020 року ціна акцій Danone впала майже на 23%, тоді як індекс CAC 40 зріс на 4,5% за той самий період. І навпаки, його прихильники зазначають, що акції досягли історичного максимуму у вересні 2019 року, зросвши на 58% з моменту його призначення генеральним директором у 2014 році.

1 березня 2021 року рада директорів вирішила розділити ролі голови правління та генерального директора. 14 березня 2021 року вона негайно припинила трудові відносини з Еммануелем Фабером. Жиль Шнепп, колишній генеральний директор Legrand, обійняв посаду голови; Антуан де Сент-Аффрік став генеральним директором у вересні 2021 року. Відмовившись від вихідної допомоги двома роками раніше, Еммануель Фабер не отримав «золотого парашута» після свого звільнення.

Цей випадок став прикладом для вивчення в бізнес-школах: він показує, що лідера можуть цінувати за його соціальне та екологічне бачення, водночас він може бути покараний акціонерами, які вважають створення цінності недостатнім порівняно з конкурентами, такими як Nestlé чи Unilever. Щоб порівняти ці траєкторії, ви можете ознайомитися з нашими інформаційними бюлетенями про...Акції Danone і наАкції Nestlé.

Після Danone: Венчурний капітал та позафінансові стандарти

У жовтні 2021 року Еммануель Фабер став партнером у Європі вАстанор Венчурс, венчурного фонду, що спеціалізується на сільському господарстві та харчовій промисловості. У грудні 2021 року його було призначено головою правлінняISSB Міжнародна рада зі стандартів сталого розвитку (ISSB), орган, створений Фондом МСФЗ для визначення глобальних стандартів звітності про сталий розвиток, опублікувала свої перші два стандарти, МСФЗ S1 та МСФЗ S2 (клімат), у червні 2023 року. Ці стандарти слугують еталоном для багатьох юрисдикцій.

Для інвестора це не дрібниця: ці стандарти визначають якість ESG-даних, що публікуються компаніями, що котируються на біржі, а отже, і можливість порівнювати компанії за позафінансовими критеріями.

Справа Фабера пропонує корисну аналітичну основу, застосовну до будь-якої компанії CAC 40:

Розрізнення фіксованого, змінного та довгострокового. Фіксована сума мало що говорить; саме змінні критерії (зростання, маржа, грошовий потік, критерії ESG) розкривають пріоритети ради директорів.

Фіксована сума мало що говорить; саме змінні критерії (зростання, маржа, грошовий потік, критерії ESG) розкривають пріоритети ради директорів. Подивіться на коефіцієнт власного капіталу. Починаючи з прийняття закону Pacte 2019 року, компанії, що котируються на біржі, публікують співвідношення між винагородою керівника та середньою та медіанною винагородою працівників.

Починаючи з прийняття закону Pacte 2019 року, компанії, що котируються на біржі, публікують співвідношення між винагородою керівника та середньою та медіанною винагородою працівників. Слідкуйте за голосуваннями в асамблеї. Голосування за «право голосування щодо оплати праці» нижче 80% є ознакою недовіри, до якої слід поставитися серйозно. У 2019 році компенсацію Еммануелю Фаберу схвалили 98%, що не завадило його звільненню через два роки: консенсус щодо оплати праці не гарантує консенсусу щодо стратегії.

Голосування за «право голосування щодо оплати праці» нижче 80% є ознакою недовіри, до якої слід поставитися серйозно. У 2019 році компенсацію Еммануелю Фаберу схвалили 98%, що не завадило його звільненню через два роки: консенсус щодо оплати праці не гарантує консенсусу щодо стратегії. Визначте відкладені зобов'язання. Додаткові пенсії, вихідні виплати та положення про неконкуренцію можуть мати більшу вагу, ніж річна зарплата.

Щоб уважно стежити за цими питаннями та голосувати на загальних зборах, вам потрібно володіти акціями безпосередньо. PEA reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre думка про Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

Яка була зарплата Еммануеля Фабера в Danone?

Його загальна заявлена ​​компенсація склала 4,82 млн євро за 2016 рік та 2,8 млн євро за 2018 рік (сума, схвалена 98% акціонерів на загальних зборах акціонерів у квітні 2019 року). Ці суми включають фіксовану, змінну та довгострокову складові.

Чи отримав Еммануель Фабер вихідну допомогу?

Ні. У квітні 2019 року він відмовився від компенсації за вимушений звільнення та додаткової пенсії, яка оцінюється в 1,2 мільйона євро на рік.

Чому Еммануель Фабер пішов з Danone?

Під тиском активістських фондів (Bluebell Capital, Artisan Partners), які вважали показники фондового ринку недостатніми, рада директорів 14 березня 2021 року ухвалила рішення про його відставку.

Чим займається Еммануель Фабер сьогодні?

Після Danone він приєднався до фонду Astanor Ventures (2021) і був призначений головою ISSB у грудні 2021 року, органу, який розробляє міжнародні стандарти звітності про сталий розвиток.