Грегуар Олів'є, випускник Політехнічної школи та гірничий інженер, який народився в Алжирі в 1960 році, провів п'ятнадцять років у раді директорів PSA Peugeot Citroën, шість з яких – в Азії, після того, як очолював Sagem та недовго Faurecia. Його винагорода як члена ради директорів компанії, що котирується на біржі, є публічною: 1 362 820 євро за 2010 рік та 929 172 євро за 2012 рік. Деталі його кар'єри та цифри з їх джерелами наведено нижче.

Перевірені цифри: 1,36 млн євро (2010 р.) та 929 172 євро (2012 р.)

Як член ради директорів PSA Peugeot Citroën, Грегуар Олів'є був серед керівників, чия винагорода щорічно публікується в довідковому документі групи, який виноситься на голосування на зборах акціонерів. Два роки публічно задокументовані: 1 362 820 євро за 2010 фінансовий рік (довідковий документ PSA 2010) та 929 172 євро загальної компенсації за 2012 фінансовий рікЦей рік ознаменувався труднощами автомобільної групи та приходом Карлоса Тавареса. Зменшення між двома фінансовими роками ілюструє змінну складову цих компенсацій, яка індексується відповідно до результатів групи.

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Хто такий Грегуар Олів'є?

Вступивши до Політехнічної школи найкращим випускником у 1979 році, закінчивши її третім у 1982 році, випускник Паризької гірничої школи та отримавши ступінь магістра ділового адміністрування Чиказького університету, він розпочав свою кар'єру в Міністерстві промисловості, а потім працював технічним радником Мішеля Рокара в Матіньйоні (1990-1991). Його запросив Жан-Мартен Фольц до... ПечінейВін очолив Aluminium de Grèce, потім переїхав до Мемфіса на посаду бригадира в American National Can, а згодом став віце-президентом зі стратегії. У 1998 році він очолив Saft, підрозділ акумуляторів Alcatel.

Sagem, Safran, Faurecia: управлінські мандати

У 2001 році наглядова рада Sagem Його було призначено головою правління, щоб замінити П'єра Форра, який раптово помер. Він переорієнтував групу (продавши автомобільний бізнес Johnson Controls) та збільшив дохід з 2,6 мільярда євро до 3,18 мільярда євро між 2001 і 2003 роками. Sagem об'єдналася з Safran у 2005 році: він увійшов до ради директорів групи, яку покинув у серпні 2006 року. У вересні 2006 року Жан-Мартен Фольц повернув його на посаду голови правління. Faurecia (нинішня Forvia), генеральний директор якої щойно пішов у відставку через скандал із хабарництвом — він пробув там лише шість місяців.

PSA, а потім Stellantis: програми, Китай, генеральний секретаріат

У лютому 2007 року він приєднався до ради директорів PSA Peugeot Citroën на посаді директора програм. У червні 2010 року він став першим постійним членом ради директорів, якого було на постійній основі відряджено до Китаю на посаду директора з азійських операцій — ключова посада в той час, коли група створювала спільні підприємства з Dongfeng та Changan. У липні 2016 року він залишив раду директорів, щоб обійняти посаду директора з мобільних послуг, а потім став... Генеральний секретар групи PSA у лютому 2018 рокуПісля злиття, яке призвело до створення Stellantis у 2021 році, його було призначено головним операційним директором нової групи в Китаї. Цей кар'єрний шлях перетинається зі шляхом іншого відомого керівника, який раніше працював у PSA, хронологічно в нашому... біографія Гійома Форі (Член правління PSA 2009-2013, нині керівник Airbus).

Як і у випадку з будь-яким виконавчим директором французької компанії, що котирується на біржі, компенсація включає фіксовану зарплату, річну змінну складову, пов'язану з фінансовими та операційними цілями, а також довгострокові плани дій — усі вони детально описані щорічно в реєстраційному документі та подаються на голосування акціонерів. Інші приклади, задокументовані рисунком, див. Зарплата Бруно Лафонта (Lafarge). або що з Ксав'є Юйяр (Вінчі), і наш розділ оплати праці.

відмінності

Грегуар Олів'є — лицар Ордена Почесного легіону (2010) та лицар Національного ордена за заслуги (2002). У 2014 році він отримав нагороду Eurostar «Лідер ринків, що розвиваються» за свою роботу в Азії.

Джерела

Стаття у Вікіпедії для «Grégoire Olivier» (дата звернення: 23.10.2026), основні посилання: довідковий документ PSA Peugeot Citroën за 2010 рік (компенсація €1 362 820), Les Échos (10.06.2010), Le Point (07.10.2004), прес-реліз Groupe PSA від 28.07.2016, Legifrance (нагороди). Суми за інші фінансові роки наведено в річних довідкових документах PSA.