Скільки заробляє керівник найбільшого у світі виробника літаків? Компенсація Гійома Форі, генерального директора Airbus з квітня 2019 року, щорічно публікується у звіті групи про винагороду керівників, але про неї рідко повідомляється детально у відкритих джерелах. На цій сторінці пояснюється точний механізм його винагороди, де знайти офіційні дані та контекст його кар'єрного шляху.

Керуючий директор голландської компанії

Airbus SE — це компанія, зареєстрована відповідно до нідерландського законодавства: її генеральний директор не є працівником, а представник (статутний директор). На практиці їхня винагорода встановлюється радою директорів за рекомендацією комітету з винагород, у рамках політики винагороди, затвердженої загальними зборами акціонерів — відомого «права голосувати щодо оплати праці», за умови дорадчого голосування акціонерів. Ця структура є типовою для великих європейських груп, що котируються на біржі, як також детально описано в винагорода Ксав'є Юйяра (Vinci).

Торгувати з Vantage ринки Регульований брокер · Безкоштовний демо-рахунок · Швидке виконання CFD – це складні інструменти, які пов'язані з високим ризиком швидкої втрати капіталу. Відкрийте безкоштовний рахунок →

Структура: фіксована, річна змінна, довгостроковий план

Винагорода Гійома Форі базується на трьох класичних рівнях: перший фіксована зарплата ; a річний змінний бонус індексовані відповідно до фінансових та позафінансових цілей групи (поставки, прибутковість, декарбонізація); та довгострокові плани стимулювання у формі акцій, за умови результатів протягом кількох фінансових років. У річних звітах групи вказується відповідна вага кожного компонента, а також критерії, що використовуються для кожного фінансового року.

Де знайти офіційні суми

Точні суми, рік за роком, вказані в звіт про винагороду агентів Щорічно публікований у річному звіті групи, доступному в розділі для інвесторів на веб-сайті Airbus (airbus.com), та винесений на голосування на загальних зборах, цей документ є остаточним джерелом: замість того, щоб відтворювати одну цифру по пам'яті — з ризиком помилки або введення в оману за рік — ми відсилаємо читача до цього офіційного документа, в якому детально описано фіксовану та змінну винагороду, нараховані акції та умови діяльності для кожного з директорів групи.

Шлях до Airbus: Eurocopter та PSA

Перш ніж стати генеральним директором групи, Гійом Форі очолював Airbus Helicopters (2013-2018) — після чотирьох років у раді директорів PSA Peugeot Citroën на посаді директора з досліджень і розробок — та головував на Airbus Commercial Aircraft. Його винагорода за ці періоди опублікована у відповідних документах (річні звіти EADS/Airbus Group та Groupe PSA). Повний його кар'єрний шлях, від EPNER до керівника групи, описано в нашій статті. біографія Гійома Форі.

Мандат та інституційні функції AXA

Як член ради директорів AXA, Гійом Форі отримує внески за участь, встановлені страховою групою, як опубліковано в її універсальному реєстраційному документі. Його головування в професійних організаціях — GIFAS з 2021 року та ASD з 2023 року — вважається галузевим представництвом. Посада директора є стандартною формою додаткової компенсації для керівника CAC 40, як і для П'єр-Андре де Шалендар в Saint-Gobain.

коротко

Механізм: директор Airbus SE, фіксована + змінна + компенсація LTI, що визначається на загальних зборах, щорічно публікується у Звіті про компенсацію директорів (офіційне джерело: airbus.com/investors) · Посади директорів: член правління AXA · Кар'єрний шлях: Airbus Helicopters, PSA. Аналіз акцій, якими він керує, див. у нашому інформаційному бюлетені. Акції Airbus (AIR.PA) і розділ оплати праці.

Джерела

Вікіпедія «Гійом Форі» (дата звернення: 23.10.2026); Airbus SE, прес-реліз від 8 жовтня 2018 року та річні звіти (розділ про винагороду директорів); AXA, рада директорів. Жодна річна сума не відтворюється тут без перевіреного першоджерела.