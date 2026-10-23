Скільки заробив Жан-Мішель Оля протягом 36 років на чолі «Олімпік Ліон» та «OL Groupe»? Хоча його річна зарплата керівника ніколи повністю не розголошувалася в ЗМІ, його компенсацію формують три кількісно визначені та перевірені елементи: зарплата генерального директора публічної компанії, його вихідна допомога за 2023 рік та кошти від продажу його акцій. Ми детально описуємо ці елементи разом з їх джерелами.

Генеральний директор компанії, що котирується на біржі: винагорода опублікована та проголосована на загальних зборах

З 1999 по травень 2023 року Жан-Мішель Оля був головою правління та генеральним директором компанії.Група ОЛOL Groupe, холдингова компанія, що котирується на біржі та керує клубом «Олімпік Ліон», опублікувала інформацію про його винагороду — фіксовану, змінну та будь-які бонуси — в Універсальному реєстраційному документі групи та підлягає голосуванню акціонерів на щорічних загальних зборах, як і у випадку будь-якого керівника компанії, що котирується на біржі. Ці офіційні документи, доступні на веб-сайті відділу зв'язків з інвесторами OL Groupe, є основним джерелом для реконструкції його річної винагороди, яку ми не відтворюємо тут по цифрах через невизначеність для кожного фінансового року.

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2023: вихідна виплата у розмірі 10 мільйонів євро

Найбільш документованим аспектом його компенсації залишається його відставка. Усунутий 8 травня 2023 року новими акціонерами Eagle Football, Жан-Мішель Оля залишив посаду президента з вихідна допомога у розмірі 10 мільйонів євро, що супроводжувалося посадою почесного президента. Ця компенсація, про яку повідомила ділова преса під час поспішного відходу за три роки до запланованої дати закінчення контракту на момент поглинання, підживила суперечки щодо «вихідного бонусу» для топ-менеджерів, навіть попри те, що спортивна сторона клубу переживала складний період.

Продаж акцій: 14,5 мільйонів євро за ціною 3 євро

Другий кількісний аспект: викуп частки його сімейної холдингової компанії. Після свого відходу Жан-Мішель Оля звернувся до Ліонського комерційного суду з клопотанням про заморожування 14,5 мільйон євро на рахунках OL — сума, що відповідає викупу 4 826 540 акцій по 3 євро кожнаУгода, досягнута 11 грудня 2023 року, формалізує це придбання до 16 січня 2024 року в обмін на припинення судового розгляду між двома сторонами. Цей вихід з компанії завершує розділ його кар'єри як голови правління та власника, пов'язаний з фондовим ринком, про який ми розповідаємо в нашій статті. біографія Жана-Мішеля Оля.

Статок оцінюється в 450 мільйонів євро

Найбільш показовою фотографією його багатства залишається рейтинг «Виклики 2025»: 450 мільйон євро, 309-та найбагатша людина у Франції. Основна частина його статків походить від продажу Cegid групі Groupama у 2007 році — компанії-розробнику програмного забезпечення, яку він заснував у 1983 році, — доповненого поступовим приростом капіталу від його акцій OL. Для порівняння з іншими керівниками CAC 40, що котируються на фондовій біржі, див. Зарплата Фредеріка Удеа або що з Ксав'є Юйяр у Vinci, група, яка побудувала стадіон Groupama для OL.

Її поточні посади: Французька федерація футболу та Жіноча ліга

З грудня 2023 року Жан-Мішель Оля обіймає посаду віце-президента Французької федерації футболу, а з липня 2024 року — президента Професійної жіночої футбольної ліги. Його федеральні посади, включаючи потенційну компенсацію, наразі не є публічними. У свої 77 років його місцева політична діяльність (перший віце-президент Ліонської столичної агломерації з березня 2026 року) підпадає під категорію виборних посад, а його компенсація відповідає компенсації обраних посадовців столичної агломерації, як це встановлено нормативними актами.

коротко

Річна компенсація генерального директора, опублікована в документах OL Groupe (1999-2023) · Вихідна допомога у розмірі 10 мільйонів євро (2023) · викуп його 4 826 540 акцій за 14,5 мільйона євро по 3 євро/акцію (угода від грудня 2023 року) · оціночний статок у 450 мільйонів євро (Challenges 2025). Інвестори, які стежать за клубом, див. цю сторінку Група OL (Футбольна група «Ігл») детально описує поточний стан акцій.

Джерела

Стаття у Вікіпедії про Жан-Мішеля Оля (дата звернення: 23.10.2026) та основні посилання: журнал Challenges (статистика 2025 року), прес-релізи OL Groupe від 8 травня та 11 грудня 2023 року, ділова преса (Le Monde, Les Échos, Le Progrès). Офіційні річні дані доступні в універсальних реєстраційних документах OL Groupe.