S&P 500: Посібник з індексів та як інвестувати (2026)

Команда S&P 500 Індекс є еталоном фондового ринку Сполучених Штатів. Він об'єднує близько 500 найбільших компаній, що котируються на Уолл-стріт, і служить барометром для всієї американської економіки, а часто й для світового ринку. Ціна в реальному часі, як вона працює, склад, історія, години торгів з Франції та різні способи інвестування в неї: ось усе, що вам потрібно знати про цей індекс.

Ціна S&P 500 у реальному часі: графіки та дані в режимі реального часу

Графік і дані нижче оновлюються автоматично на основі ринкових котирувань. Тому цифри, які ви читаєте, відображають останню доступну ціну, а не значення, заморожене на момент написання.

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Остання ціна: 7 623,68 точок

точок Зміна за день: -0,52%

-0,52% Максимум за 52 тижні: 7 844,52 $

7 844,52 $ Мінімум за 52 тижні: 6 316,91 $

Індекс розраховується безперервно протягом всієї торгової сесії в США. Поза робочими годинами він відображає значення закриття попередньої сесії. Ф'ючерси на S&P 500, навпаки, торгуються майже 24 години на добу та дають раннє уявлення про тренд ще до відкриття торгів.

Що таке S&P 500?

S&P 500, скорочено від Standard & Poor's 500, – це індекс, який вимірює динаміку приблизно 500 великих американських компаній, що котирується переважно на Нью-Йоркській фондовій біржі та Nasdaq. Він охоплює дуже значну частку загальної ринкової капіталізації Сполучених Штатів. Саме тому фахівці вважають його найточнішим відображенням фондового ринку США — набагато точніше, ніж індекс Доу-Джонса та його 30 складових.

Сьогодні індекс розраховується та управляється Індекси S&P Dow Jones, дочірня компанія групи S&P Global. Вона служить орієнтиром — або бенчмарком — для значної частини глобального управління активами: ефективність багатьох фондів акцій США оцінюється за нею. Трильйони доларів інвестуються в індексні фонди та ETF, які її відтворюють.

Часте джерело плутанини: індекс S&P 500 насправді містить трохи більше 500 акцій. Деякі компанії, такі як Alphabet, представлені в ньому з кількома класами акцій. Однак люди все ще говорять про 500 компаній, оскільки кількість представлених фірм залишається фіксованою на рівні 500.

Як розраховується індекс S&P 500?

Зважування за капіталізацією ринку вільного обігу

S&P 500 є зважена за капіталізацією ринку у вільному обігу індекс. Вага кожної компанії залежить від вартості її акцій, фактично доступних для торгівлі, за винятком блоків, що утримуються на довгостроковій основі засновниками, урядами чи іншими корпораціями. Чим вища оцінка компанії, тим більшу вагу вона має в індексі, і тим більше її цінові коливання впливають на загальний рівень.

Це суттєва відмінність від Dow Jones, що зважується за ціною акцій. В індексі Dow Jones акції вартістю 400 доларів мають більшу вагу, ніж акції вартістю 100 доларів, незалежно від розміру компанії. S&P 500, навпаки, відображає реальну економічну вагу кожної компанії на ринку.

Роздільник

Рівень індексу визначається діленням загальної капіталізації ринку вільного обігу його учасників на спліттерЦей дільник коригується щоразу, коли відбувається подія, яка не відповідає руху ринку: приєднання компанії до індексу або вихід з нього, випуск акцій, викуп акцій, виняткова корпоративна дія. Як результат, рівень індексу змінюється лише у відповідь на рух цін, а не через технічні зміни в його складі.

Індекс цін проти індексу загальної прибутковості

S&P 500, котирування якого ви бачите, є індекс цін: він не враховує виплачені дивіденди. Існує версія із загальною прибутковістю, яка їх реінвестує, та версія із чистою загальною прибутковістю, яка реінвестує їх після оподаткування з утриманням. У довгостроковій перспективі розрив є значним, оскільки дивіденди враховували значну частку історичної динаміки акцій США. Таким чином, порівняння фонду лише з ціновим індексом дає йому несправедливу перевагу.

Компанії S&P 500: критерії відповідності та сектори

Хто вирішує, які компанії приєднуються до Індексу?

На відміну від деяких індексів, побудованих за суто механічними правилами, склад S&P 500 визначається індексний комітет в S&P Dow Jones Indices. Комітет застосовує публічні критерії, але зберігає певну міру судження, зокрема для забезпечення збалансованого представництва секторів економіки.

Щоб мати право на участь, компанія повинна, зокрема:

be проживає у Сполучених Штатах та котирується на відповідній біржі США;

та котирується на відповідній біржі США; задовольнити a мінімальна ринкова капіталізація поріг, який періодично переглядається, щоб йти в ногу з ринком;

поріг, який періодично переглядається, щоб йти в ногу з ринком; показують достатню ліквідності та щонайменше 10% його акцій у вільному обігу;

та щонайменше 10% його акцій у вільному обігу; be прибутковий: сума його прибутків за чотири останні квартали, а також результат за останній квартал, повинні бути позитивними згідно зі стандартами бухгалтерського обліку США.

Цей останній критерій пояснює, чому деяким високо оціненим, але все ще збитковим компаніям колись доводилося чекати роками, щоб ввійти до індексу. Ваги перебалансовуються щокварталу, у третю п'ятницю березня, червня, вересня та грудня. Однак додавання та видалення акцій можуть відбуватися будь-коли після злиття, поглинання або банкрутства. Оголошення про включення до індексу часто призводять до різкого зростання вартості відповідних акцій, оскільки індексні фонди повинні купувати їх у дату набрання чинності.

11 секторів S&P 500

Компанії класифікуються відповідно до секторної структури GICS, яка враховує одинадцять секторів:

Сектор ГІКС Приклади діяльності Інформаційні технології Програмне забезпечення, напівпровідники, комп'ютерне обладнання Послуги зв'язку Пошукові системи, соціальні мережі, медіа, телекомунікації Споживчий дискреційний характер Інтернет-торгівля, автомобілі, роздрібна торгівля, відпочинок Споживчі скоби Їжа, напої, товари для дому, роздрібна торгівля продуктами харчування Охорона здоров'я Фармацевтика, біотехнології, медичне обладнання, медичне страхування Фінанси Банки, страховики, управління активами, платіжні системи акції промислових підприємств Аерокосмічна, оборонна, транспортна, машинобудівна Energy Нафта, газ, послуги з нафтопромислу Матеріали Хімікати, гірничодобувна промисловість, упаковка Комунальні послуги Електрика, газ, вода Нерухомість Компанії, що котируються на біржі нерухомості (REITs)

Найбільші компанії S&P 500

Протягом останніх п'ятнадцяти років або близько того, найбільші ринкові капіталізації домінували у гігантів технологій та цифрових послуг: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta та деякі інші. Їхній точний рейтинг та вага постійно змінюються залежно від цін на акції. До складу індексу також входять флагмани з інших секторів, такі як роздрібний продавець Costco, банки, фармацевтичні компанії та промислові групи.

Це домінування створює концентрація ефект: десять найбільших акцій займають історично високу частку індексу. Тому купівля S&P 500 сьогодні означає часткову ставку на кількох технологічних гігантів. Це момент, який слід пам’ятати під час диверсифікації портфеля.

Історія S&P 500: з 1860 року до сьогодні

Історія індексу починається з історії його засновників. У 1860 році аналітик Генрі Варнум Бідний опублікував фінансову історію американських залізниць та каналів, написану для інвесторів. Його компанія, яка стала видавництвом Poor's Publishing, спеціалізувалася на фінансовій інформації. Паралельно з цим... Стандартна статистична компанія, заснована в 1906 році, публікувала дані компанії та запустила свої перші фондові індекси в 1920-х роках.

Два будинки об'єдналися в 1941 році, щоб створити Стандартні та бідні4 березня 1957 року компанія запустила індекс S&P 500 у його нинішньому вигляді, з 500 складовими. Завдяки першим комп'ютерам його можна було розраховувати безперервно протягом всієї сесії. Він швидко став еталоном для професійних керуючих фондами.

У 1976 році Vanguard запустив перший індексний фонд, доступний для індивідуальних інвесторів, який відстежував S&P 500. У 1993 році з'явився перший американський ETF, SPDR S&P 500, який досі є одним з найбільших фондів, що котируються на біржі у світі. Ці два нововведення зробили S&P 500 індексом з найбільшою кількістю інвестицій на планеті.

Історичні показники S&P 500: основні кризи та відновлення

Event період Ключовий винос Аварія у жовтні 1987 року (Чорний понеділок) Жовтень 19, 1987 Найбільше одноденне падіння в історії індексу, близько −20% Бульбашка доткомів луснула 2000-2002 Втрата майже половини вартості, зумовлена ​​крахом акцій технологічних компаній Глобальна фінансова криза (субстандартна іпотека) Кінець 2007 – березень 2009 Падіння більш ніж на 50% від піку до мінімуму на тлі світової банківської кризи Крах COVID-19 Лютий – березень 2020 року Падіння приблизно на третину за кілька тижнів, після чого відбулося одне з найшвидших відновлень в історії 2022 ведмежий ринок 2022 Зниження приблизно на чверть на тлі інфляції та зростання ставок

За кожною з цих криз більш-менш швидко настало відновлення та нові рекордні максимуми. Саме цю стійкість демонстрували історичні показники прибутковості S&P 500 у довгостроковій перспективі, і це пояснює популярність довгострокового інвестування в індекс. Але це нічого не гарантує на майбутнє, і іноді потрібно було багато років, щоб повернути пік: понад десять років після бульбашки доткомів, якщо врахувати інфляцію.

Торгові години S&P 500 з Франції

Акції S&P 500 торгуються під час сесії на Уолл-стріт, з з 9:30 до 4:XNUMX Нью-йоркський час, з понеділка по п'ятницю, за винятком державних свят США. Для інвестора у Франції це зазвичай відповідає 13:30 – 15:00 Паризький час.

Остерігайтеся невідповідності під час зміни годинників: Сполучені Штати переходять на літній час раніше (друга неділя березня) і повертаються до стандартного часу пізніше (перша неділя листопада), ніж Європа. Протягом цих кількох тижнів сесія триває з з 2:30 до 9:XNUMX Паризький час. У деяких брокерів також доступні добіркові та післябіржові сесії з нижчою ліквідністю.

Як інвестувати в S&P 500 з Франції

Ви не можете купити індекс безпосередньо: це розрахований кошик. Існує кілька рішень для отримання експозиції, від довгострокового інвестування до спекулятивних продуктів.

ETF S&P 500: найпростіший варіант

An ETF або трекер, – це публікований фонд, який відтворює показники індексу, як правило, з дуже низькими комісіями за управління. Це найпростіший і найдешевший спосіб купити весь S&P 500 за одну транзакцію. Усі основні емітенти (Amundi, BNP Paribas, iShares, Vanguard, SPDR, Xtrackers…) пропонують його. Перед покупкою порівняйте:

щорічні поточні платежі , зазначеного в ключовому інформаційному документі;

, зазначеного в ключовому інформаційному документі; метод реплікації фізичні, з фактично придбаними акціями, або синтетичні, через угоду про своп;

фізичні, з фактично придбаними акціями, або синтетичні, через угоду про своп; дивідендна політика накопичення (реінвестування дивідендів) або розподіл;

накопичення (реінвестування дивідендів) або розподіл; валютне хеджування стандартна версія, що піддається впливу долара, або версія, що захищена від ризику євро/долар;

стандартна версія, що піддається впливу долара, або версія, що захищена від ризику євро/долар; фонду розмір та ліквідність, а також розрив між цінами купівлі та продажу.

Який інвестиційний рахунок слід використовувати?

PEA Хоча індекс S&P 500 складається з акцій США, синтетично репліковані ETF мають право на участь у PEA, французькому плані особистого акціонерного капіталу. Вони дозволяють інвесторам скористатися податковим режимом плану через п'ять років.

Хоча індекс S&P 500 складається з акцій США, синтетично репліковані ETF мають право на участь у PEA, французькому плані особистого акціонерного капіталу. Вони дозволяють інвесторам скористатися податковим режимом плану через п'ять років. Стандартний рахунок цінних паперів : доступ до кожного ETF, включаючи фізично репліковані, але стандартне оподаткування приросту капіталу та дивідендів.

: доступ до кожного ETF, включаючи фізично репліковані, але стандартне оподаткування приросту капіталу та дивідендів. Страхування життя Багато контрактів пропонують ETF S&P 500 як інвестиції, пов'язані з одиницями, поєднуючи вплив індексу з пакетом страхування життя.

Багато контрактів пропонують ETF S&P 500 як інвестиції, пов'язані з одиницями, поєднуючи вплив індексу з пакетом страхування життя. PERДеякі французькі пенсійні накопичувальні плани також пропонують інвестиції, індексовані за індексом.

Деривативи: Тільки для досвідчених трейдерів

Ф'ючерсні контракти (включаючи міні- та мікроконтракти), опціони та CFD дозволяють спекулювати на індексі в обох напрямках, часто з використанням кредитного плеча. Вони також використовуються для хеджування портфеля. Ці продукти є складними: кредитне плече збільшує збитки так само, як і прибутки, і більшість роздрібних рахунків втрачають гроші на CFD. Наш посібник з Торгівля ф'ючерсами на S&P 500 детально пояснює, як вони працюють, та пов'язані з цим ризики.

Купівля окремих акцій

Зрештою, ви можете купувати акції окремих складових індексу безпосередньо через рахунок цінних паперів, наприклад, акції Amazon. Тоді ви більше не копіюєте індекс, а обираєте власні переконання з вищим ризиком концентрації.

Що рухає S&P 500?

Корпоративний заробіток : кожного квартального звітного сезону прибутки — і, перш за все, перспективи — найбільших компаній впливають на індекс.

: кожного квартального звітного сезону прибутки — і, перш за все, перспективи — найбільших компаній впливають на індекс. Грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи Рішення щодо ставок та коментарі ФРС впливають на вартість капіталу та оцінку акцій, особливо технологічних акцій.

Рішення щодо ставок та коментарі ФРС впливають на вартість капіталу та оцінку акцій, особливо технологічних акцій. Інфляція та зайнятість Щомісячні публікації даних, такі як індекс споживчих цін або звіт про зайнятість, часто викликають різкі коливання.

Щомісячні публікації даних, такі як індекс споживчих цін або звіт про зайнятість, часто викликають різкі коливання. Прибутковість облігацій : зростання дохідності державних облігацій США робить акції відносно менш привабливими.

: зростання дохідності державних облігацій США робить акції відносно менш привабливими. Геополітика та торговельна політика Конфлікти, санкції, тарифи та вибори впливають на настрої інвесторів.

Конфлікти, санкції, тарифи та вибори впливають на настрої інвесторів. ОцінкаВисокий коефіцієнт P/E — мультиплікатор P/E — робить індекс більш вразливим до розчарувань. Коефіцієнт Shiller P/E (CAPE) часто використовується для оцінки того, наскільки дорогий ринок США.

S&P 500 проти Dow Jones, Nasdaq та CAC 40: які відмінності?

індекс Кількість складових Зважування Відмінна риса S&P 500 Про 500 Ринкова капіталізація у вільному обігу Бенчмарк ринку США, усі сектори Доу-Джонс (DJIA) 30 Ціна акції Найстаріший, широко розрекламований, найменш репрезентативний Nasdaq 100 100 Змінена регістрація літер Без фінансів, переважно технологічна орієнтація CAC 40 40 Обмежена капіталізація акцій у вільному обігу Бенчмарк Паризької фондової біржі

Команда Nasdaq більше зосереджений у технологіях і тому більш волатильний. Індекс Доу-Джонса залишається символічним показником, але його 30 складових та цінова вага роблять його менш репрезентативним. Чай CAC 40, нарешті, має більше акцій промислових, фінансових та предметів розкоші з більшою дивідендною складовою. Таким чином, ці два індекси доповнюють один одного в диверсифікованому портфелі.

Ризики інвестування в S&P 500

Ринковий ризик : індекс може втратити значну частину своєї вартості під час кризи, як показали 2000-2002 та 2008-2009 роки.

: індекс може втратити значну частину своєї вартості під час кризи, як показали 2000-2002 та 2008-2009 роки. Валютний ризик : для вкладника, який має євро, падіння долара знижує прибутковість навіть за зростання індексу. Хеджовані ETF нейтралізують цей ризик, але за певну ціну.

: для вкладника, який має євро, падіння долара знижує прибутковість навіть за зростання індексу. Хеджовані ETF нейтралізують цей ризик, але за певну ціну. Ризик концентрації : кілька технологічних гігантів мають величезну вагу. Для пом'якшення цього ефекту існують версії індексу з однаковою вагою, в яких кожна компанія має однакову вагу.

: кілька технологічних гігантів мають величезну вагу. Для пом'якшення цього ефекту існують версії індексу з однаковою вагою, в яких кожна компанія має однакову вагу. Ризик оцінки Купівля, коли ринок дорогий, може призвести до років слабкої ефективності. Поступове інвестування шляхом регулярних внесків зменшує ризик поганої точки входу.

Купівля, коли ринок дорогий, може призвести до років слабкої ефективності. Поступове інвестування шляхом регулярних внесків зменшує ризик поганої точки входу. Географічний ризикІндекс S&P 500 охоплює лише американські компанії, хоча багато з них генерують значну частку свого доходу на міжнародному рівні. Світовий ETF або європейський фонд доповнюють експозицію.

Найчастіші запитання: Ваші запитання щодо S&P 500

Що означає індекс S&P 500?

S&P розшифровується як Standard & Poor's, названий на честь компанії, яка створила цей індекс у 1957 році, що виник в результаті злиття Standard Statistics та Poor's Publishing. Число 500 відповідає кількості компаній, які він містить.

Чи можна купити індекс S&P 500 у рамках PEA?

Так, через синтетично відтворені ETF, які відповідають вимогам PEA. Вони відтворюють ефективність індексу, дотримуючись правил відповідності плану.

О котрій годині відкривається індекс S&P 500 у Франції?

Як правило, о 15:30 за паризьким часом, із закриттям о 22:00. Протягом кількох тижнів у березні та наприкінці жовтня, коли зміни переходу на літній час не синхронізовані, сеанс триває з 14:30 до 21:00.

Яка різниця між S&P 500 та Dow Jones?

Індекс S&P 500 містить близько 500 компаній, зважених за ринковою капіталізацією у вільному обігу, тоді як індекс Dow Jones містить лише 30 компаній, зважених за ціною акцій. S&P 500 набагато репрезентативніше відображає ринок США.

Чи включає S&P 500 дивіденди?

Ні, котируваний індекс є ціновим індексом. Версії з загальним прибутком реінвестують дивіденди, а накопичувальні ETF автоматично реінвестують їх у фонд.

Скільки потрібно інвестувати в S&P 500?

Ціна одного паю ETF S&P 500 коливається від кількох євро до кількох сотень євро залежно від фонду. Деякі брокери також пропонують дробові акції та регулярні інвестиційні плани, починаючи з невеликих сум.

Відображені ціни базуються на ринкових даних, які оновлюються автоматично. Ця стаття призначена лише для освітніх цілей і не є інвестиційною порадою. Інвестування на фондовому ринку пов'язане з ризиком втрати капіталу.