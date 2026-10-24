Крах фондового ринку: причини, наслідки та як до нього підготуватися (2026)

A крах фондового ринку – це сесія, коли всі хочуть продавати, і ніхто не хоче купувати: ціни падають протягом кількох годин, портфелі руйнуються, а ЗМІ оголошують про кінець світу. Від Чорного четверга 1929 року до пандемічного краху 2020 року ці епізоди переривають історію ринку — і вони повернуться. Розуміння їхньої механіки, причин та наслідків – найкращий спосіб уникнути наступного заскоченого раптового падіння.

This guide gives you the stock market crash definition, recounts the great crashes of history, explains what sets them off, and details the behaviors that protect you — or ruin you.

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Останнє оновлення: жовтень 23, 2026

Що таке крах фондового ринку?

A stock market crash is a раптове, масивне та жорстоке падіння у ринкових цінах: десятки відсотків впали протягом кількох годин або днів у хвилі загальної паніки. Слово походить від німецького «Krach» — шум — звук розбиття чогось або ударів кулаків по дверях збанкрутілих банків.

Не кожен спад – це крах. У словнику розглядаються три рядки:

Виправлення : падіння приблизно на 10%, часте та здорове, що зменшує надмірності, не закручуючи їх у спіраль.

: падіння приблизно на 10%, часте та здорове, що зменшує надмірності, не закручуючи їх у спіраль. Ведмежий ринок : зниження більш ніж на 20%, часто розподілене на місяці.

: зниження більш ніж на 20%, часто розподілене на місяці. Аварія: the bear market’s brutal cousin — a vertical, panic-driven plunge lasting just a few sessions.

What defines a crash, then, is not only its magnitude but its швидкість і її очевидна ірраціональністьціни більше не відображають жодного аналізу базових компаній — лише страх одного інвестора підживлює страх наступного.

Анатомія краху фондового ринку, крок за кроком

Майже кожна аварія відбувається в однаковій послідовності, незалежно від епохи:

Розгін: prices have been climbing for months or years; euphoria takes hold, and everyone borrows to buy more. Точка зламуНовинна подія — банкрутство, пандемія, підвищення ставок, війна — ставить під сумнів оцінки. Forced selling: інвестори з левериджем повинні продавати, щоб погасити свої кредити; фонди, що підлягають погашенню; стоп-лосс-ордери стимулюють ще більше продажів. Каскадна панікакожне падіння підживлює наступне; ліквідність зникає, стакани замовлень порожніють, а ціни падають. Знизу: продавці виснажені та відступають; довгострокові покупці повертаються; починається відновлення — повільне або бурхливе.

Сучасна сантехніка додала прискорювачі: алгоритмічний продаж, каскадне розгортання продуктів з використанням кредитного плеча та швидкість, з якою поширюється інформація — і страх. Щоб дізнатися більше про те, як працюють ринки, скористайтеся нашими знайомство з фондовим ринком lays the groundwork.

The Great Stock Market Crashes in History

П'ять епізодів домінують у пам'яті ринку — і кожен з них дав різний урок.

Крах фондового ринку 1929 року: з чого все почалося

Після десятиліття ейфорії, що підживлювалася купівлею акцій у кредит, Уолл-стріт обвалився у жовтні 1929 року: 28, а потім 29 жовтня індекс втратив приблизно 23% за дві сесії — Чорний понеділок і Чорний вівторок. Спекуляції з маржею перетворили падіння на ланцюг банкрутств, а рецесію — на Велику депресію. Інвестори досі запитують, що спричинило крах фондового ринку 1929 року — коротка відповідь — борг: коли всі покупці з кредитним плечем мусили продавати, нікому не залишилося купувати. Цей крах породив сучасне регулювання ринку: створення американської SEC у 1934 році, розділення банківської діяльності та обмеження на кредит, що використовується для спекуляцій.

1987: Black Monday

19 жовтня 1987 року індекс Доу-Джонса втратив 22.6% за одну сесію — найрізкіше одноденне падіння в сучасній історії, без жодної рецесії. Винуватцем був комбінований ефект комп'ютеризованої торгівлі програмами та страхування портфеля, які продавалися гірше, чим далі падав ринок. Висновок: автоматичні вимикачі, які зупиняють торгівлю після зниження встановлених порушень порогових значень — механізм діє й сьогодні.

2000-2002: Луснення доткомів

The technology bubble — our article on the умоглядний міхур детально описує його механіку — дефляцію протягом двох з половиною років: індекси втратили приблизно половину своєї вартості, а прибуткові стартапи повернулися до нуля. Урок: коли оцінки залишаються на обіцянках, падіння відбувається повільно та болісно, ​​— але справжні вижили (сьогоднішні гіганти інтернету) продовжили заробляти статки.

Крах фондового ринку 2008 року: Глобальна фінансова криза

Банкрутство Lehman Brothers у вересні 2008 року перетворило кризу субстандартного кредитування на планетарний крах фондового ринку: фондові індекси втратили приблизно половину своєї вартості за вісімнадцять місяців. Цього разу кредитне плече знаходилося в банках, а не в портфелях домогосподарств, і реакція була регуляторною (Базель III, стрес-тести, рятувальні програми). Для вкладників уряд, який постраждав від краху фондового ринку у 2008 році, довів цінність диверсифікації: облігації та золото пом'якшили падіння акцій.

2020: Пандемічний крах

Всього за місяць на початку 2020 року пандемія позбавила індекси приблизно третини своєї вартості — це сталося одним із найшвидших обвалів в історії, а потім відбулося одне з найшвидших відновлення, зумовлене центральними банками та фіскальними стимулами. Урок: швидкість сучасного обвалу, посилена алгоритмами, нічого не говорить про те, скільки часу займає відновлення.

Менш відомі крахи фондового ринку — та їхні уроки

Офіційна історія пам'ятає п'ять гучних імен, але другорядні аварії вчать не менш багато чого. Чай. Нафтова катастрофа 1974 рокуПісля першого нафтового шоку західні ринки втратили половину своєї вартості протягом двох важких років — повільного краху, такого, що виснажує, а не розчавлює.

Команда 2011 слайд: європейська криза суверенного боргу збила CAC 40 приблизно на 20% за кілька тижнів, випередивши десятиліття зростання. Чай Китайський крах 2015 року: бульбашка роздрібного кредитування обвалила фондові біржі Китаю більш ніж на 40% за три місяці — нагадування про те, що крахи на ринках, що розвиваються, є частими та локальними.

Ці епізоди мають один спільний урок: форма різна — жорстока, повільна, локальна — але принцип залишається незмінним: надлишковий леверидж завжди зрештою зникає. Для диверсифікованого глобального інвестора кожен із цих крахів був лише потрясінням на довгому шляху зростання; для інвестора, зосередженого на постраждалому ринку, — втраченим десятиліттям.

Продаж зі збитком під час краху: французький податковий погляд

Рідко обговорюване питання: у Франції збитки, отримані на стандартному брокерському рахунку (compte-titres), не зникають — їх можна переносити на наступні роки та компенсувати за рахунок приросту капіталу протягом наступних десяти років (механізм звіту про менші вартості). Тому продаж зі збитком під час краху не завжди є податковою нісенітницею, за умови, що ви одночасно отримуєте прибуток в іншому місці: така угода, відома як компенсація збитків, нейтралізує податок на відповідний прибуток.

Два слова застереження: угода повинна зберігати економічну сутність (наприклад, обмін депресивного активу на інший еквівалентної якості — перехід з одного ETF до іншого за тим самим індексом), а податкові органи стежать за штучними схемами. У PEA (захищеному від податків французькому плані заощаджень на акції) або assurance-vie (обгортці страхування життя) логіка відрізняється: обгортка захищає прибутки, а внутрішні переключення не мають негайних податкових наслідків — ще одна причина тримати ядро ​​вашого портфеля в цих конвертах.

The Role of Central Banks During a Stock Market Crash

З 1987 року кожен великий крах призводив до втручання центрального банку: зниження облікових ставок, вливання ліквідності, програми викупу активів. У 2008 році та знову у 2020 році ці реакції були масовими, і швидкість відновлення ринку безпосередньо залежала від них.

Для вкладників ця захисна мережа має два обличчя. Вона скоротила терміни відновлення та зменшила ризик депресії за зразком 1929 року. Але вона також підживила переконання, що «центральні банки завжди рятуватимуть ринки» — впевненість, яка саме підживлює високі оцінки, що призводять до крахів. Захист однаковий в обох світах: диверсифікований розподіл та довгострокова перспектива, як пояснюється в нашій путівник по індексу Доу-Джонса для читання основних індексів.

The Classic Causes of a Stock Market Crash

No crash ever looks exactly like the previous one, yet almost always you find the same cocktail of ingredients:

Попередня бульбашка : оцінки, відокремлені від прибутку, виправдані фразою «цього разу все інакше» — найдорожчим реченням у фінансах.

: оцінки, відокремлені від прибутку, виправдані фразою «цього разу все інакше» — найдорожчим реченням у фінансах. Важіль : борг інвестора перетворює збитки на примусовий продаж, що збільшує збитки.

: борг інвестора перетворює збитки на примусовий продаж, що збільшує збитки. Шок, що викликає подразнення : провал системного гравця, нафтовий шок, пандемія, крах ринку облігацій, війна.

: провал системного гравця, нафтовий шок, пандемія, крах ринку облігацій, війна. Посилення монетарної політики Різке зростання ставок призводить до зниження вартості кожного ризикованого активу.

Різке зростання ставок призводить до зниження вартості кожного ризикованого активу. Self-fulfilling panicСтрах падіння спричиняє падіння — єдиний інгредієнт, присутній у кожній аварії.

The Effects of a Stock Market Crash

Ефекти проявляються на трьох рівнях. Для заставкапаперові збитки, а іноді й реальні для тих, хто продав у найневідповідніший момент або мав борги. Для економіка: a depressed wealth effect, tightening credit, companies delaying investment — a stock market crash sometimes announces a recession, but does not always cause one. For регулюванняКожен великий крах спричинив свої реформи, від SEC до автоматичних вимикачів, від Базеля III до зупинки торгівлі.

Варто знати один нелогічний ефект: у довгостроковій перспективі ринки завжди перевищували свій докризовий рівень. Диверсифікований інвестор, який нічого не робив до 2008 року, відновився, а потім отримав прибуток; той, хто продав усе на дні, перетворив паперовий збиток на постійний.

Чи варто продавати, чекати чи купувати під час краху фондового ринку?

Відповідь залежить від того, що ви повинні знати перед тим крах: ваш часовий горизонт та ваш розподіл.

Короткий горизонт (менше п'яти років) ці гроші ніколи не належали фондовому ринку; урок на майбутнє.

ці гроші ніколи не належали фондовому ринку; урок на майбутнє. Довгостроковий горизонт, відповідне розподілення Статистично найкращою відповіддю є бездіяльність, а продаж на найнижчій ціні – це найбільш ретельно задокументована помилка в поведінкових фінансах.

Статистично найкращою відповіддю є бездіяльність, а продаж на найнижчій ціні – це найбільш ретельно задокументована помилка в поведінкових фінансах. Готівка та надійність Крах – це момент, коли ваш резервний фонд доводить свою цінність, він не дає вам продавати акції для оплати рахунків.

Крах – це момент, коли ваш резервний фонд доводить свою цінність, він не дає вам продавати акції для оплати рахунків. Купівля під час крахуДеякі з найбільших статків були частково збудовані таким чином, але ніхто не може точно визначити суть; поетапні внески замінюють ставку на ідеальний час.

Одне просте правило підсумовує все: you prepare for the crash while there is no crash — through diversification across asset classes, global ETFs such as the Світ MSCI, облігаційний або грошовий еквівалент та чесний часовий горизонт.

Як захистити себе перед наступним крахом фондового ринку

Диверсифікувати: across geographies, sectors and asset classes. A crash rarely hits everything equally hard. Match your allocation to your horizonЧим ближче до мети, тим меншою має бути ваша частка акцій — на користь облігацій або готівки. Зберігайте резерв: six months of expenses in emergency savings is enough to never be a forced seller. Do not use leverage: позики та кредитні продукти перетворюють корекції на особисті банкрутства. АвтоматизаціяЗаплановані внески та щорічне ребалансування позбавляють рішень емоційного впливу.

Пільгові обгортки для сплати податків — PEA (France’s equity savings plan) and the assurance-vie — make patience easier: less tax friction when buying as when selling on schedule.

Психологія краху: Чому ви завжди продаєте в найгірший момент

Behavioral finance has documented a brutal asymmetry: the pain of a loss feels about twice as intense as the pleasure of an equivalent gain. In a crash, that asymmetry takes the controls — loss aversion screams louder than the allocation plan written in calmer times.

Three well-identified biases pile on. Стадна поведінкаПродаж через те, що продають усі інші, здається менш ризикованим, ніж самотність. Упередженість останньої датиТри сесії спаду прогнозують нескінченне падіння, так само як три роки зростання колись прогнозували нескінченне зростання. ілюзія контролю: переконання, що діяти — будь-яка дія взагалі — краще, ніж просто сидіти в тиші.

Протиотрути відомі та прості: пишіть свою стратегію перед бурею, рідше перевіряйте свій портфель, автоматизуйте свої внески. Інвестор, який продав на дні у 2008 чи 2020 році, був не менш розумним, ніж будь-хто інший — просто менш підготовленим.

Stock Market Crash FAQ: Frequently Asked Questions

Яка різниця між крахом, корекцією та ведмежим ринком? Корекція – це падіння приблизно на 10%, часте та здорове. Ведмежий ринок перевищує 20% падіння, часто протягом кількох місяців. Крах фондового ринку – це жорстока версія: масове та раптове падіння протягом кількох годин або днів на хвилі загальної паніки.

Який був найбільший крах фондового ринку в історії? За одну сесію Чорний понеділок 19 жовтня 1987 року залишається неперевершеним: -22.6% за індексом Доу-Джонса. За глибиною та тривалістю крах фондового ринку 1929 року перевершує все: після краху в жовтні 1929 року (-23% за дві сесії) ринок втратив майже 90% до 1932 року.

Is the stock market going to crash, and can anyone predict it? No one predicts it reliably. The classic warning signs — elevated valuations, heavy debt, euphoria — point to heightened risk, but their presence says nothing about when, or even whether, the crash will come. Protection comes from allocation, not prediction.

Що робити зі своїми акціями, коли ринок обвалюється? Якщо ваш горизонт довгостроковий, а розподіл коштів відповідний, статистично найкращою відповіддю є бездіяльність: продаж на дні перетворює паперові втрати на постійні. Крах – це час перевірити свої екстрені заощадження, а не вгадати, де буде дно.

Скільки часу потрібно для відновлення після краху фондового ринку? Дуже мінлива: через кілька місяців після краху 2020 року, через кілька років після 2000 чи 2008 років. У довгостроковій перспективі основні індекси завжди перевищували свій докризовий рівень — головний аргумент на користь інвестування в індекси з довгостроковим горизонтом.

Чи сигналізує обвал фондового ринку про рецесію? Не завжди. Крах 1987 року не супроводжувався рецесією у Сполучених Штатах. Але крах часто відображає серйозний реальний або фінансовий шок: він радше супроводжує рецесію, ніж спричиняє її.

Ключові висновки