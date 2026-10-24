Акції TotalEnergies (TTE): Дивіденди та прогноз на 2026 рік

Від морських нафтових платформ до вітрових електростанцій у морі, від зрідженого природного газу (ЗПГ) до автозаправних станцій: акції TotalEnergies — це найповніший спосіб грати у французькому енергетичному секторі — і одна з найбільш гаряче обговорюваних енергетичних акцій у світі. CAC 40, розірваних між щедрою дохідністю та залежністю від вуглеводнів. Це повний посібник з визначення того, чи заслуговують акції TotalEnergies на місце у вашому портфелі.

Останнє оновлення: жовтень 22, 2026

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Ціна акцій TotalEnergies: дані в реальному часі (TTE.PA)

Зараз акції торгуються за ціною €, що на % більше, ніж відкриття. Сьогодні акції TotalEnergies торгуються між € та € після відкриття на рівні €.

Протягом останніх 52 тижнів акції TotalEnergies торгувалися в діапазоні від € до €. Акції котируються на Euronext Paris та в Нью-Йорку, де торгуються під тікером TTE; це одна з найліквідніших ліній на паризькому ринку з щоденним обсягом торгів у регіоні акцій.

Фінансові дані — TotalEnergies SE

Є В FR0000120271 Listing Париж — тікери TTE.PA Сектор Енергетика — інтегрований нафтогазовий комплекс Штаб-квартира Франція — Офіційний сайт Ринкова капіталізація ≈ 179.36 млрд євро (станом на 23 жовтня 2026 р.) P/E (TMT) ≈ 11.9 (станом на 23 жовтня 2026 р.) Дивіденд 3.60 євро за акцію — дохідність ≈ 4.4%

Останні річні результати

рік Доходи Чистий прибуток 2025 € 182.34bn € 13.13bn 2024 € 195.61bn € 15.76bn 2023 € 218.94bn € 21.38bn

Історія дивідендів на акцію

Дата екс-дивіденду Дивіденд Вересень 30, 2026 €0.90 Червень 30, 2026 €0.85 Березень 31, 2026 €0.85 Грудень 31, 2025 €0.85 Жовтень 1, 2025 €0.85

Джерела: Yahoo Finance — ціна, ринкова капіталізація, коефіцієнт P/E, річна звітність та історія дивідендів, дані станом на 23 жовтня 2026 року. Цифри є орієнтовними та вказані у валюті лістингу; це не є інвестиційною порадою.

TotalEnergies з першого погляду: комплексна інтеграція

TotalEnergies описує себе як «багатоенергетичну компанію» — за цим терміном стоїть інтегрований ланцюжок створення вартості: розвідка та видобуток нафти і газу (бізнес з видобутку, який є найбільшим джерелом прибутку), інтегрований ЗПГ (скраплений природний газ, від буріння до доставки та продажу), низьковуглецева енергетика (відновлювані джерела енергії, зберігання, мережі — швидкозростаючий напрямок) та переробка хімікатів.

Ця інтеграція є ключем до тлумачення акцій: коли ціни на нафту зростають, видобуток випереджає очікування; коли вони падають, переробка та зріджений природний газ пом'якшують удар. Електроенергетика будує третю складову, призначену для того, щоб взяти на себе управління в довгостроковій перспективі — серцевину перехідної стратегії групи.

Група має понад 100 000 співробітників по всьому світу та працює на всіх континентах. Її профіль відрізняється від профілю її італійського аналога: наш путівник по купівля акцій ENI охоплює конкурента, який більше орієнтований на газ Африки та Середземномор'я.

Результати 2026 року: Вплив конфлікту на Близькому Сході

2026 рік ілюструє, наскільки чутливою є група до цін на енергоносії. 23 липня 2026 року TotalEnergies повідомила про чистий прибуток у розмірі 4.7 млрд євро за другий квартал порівняно з 2.36 млрд євро роком раніше, чому сприяло зростання цін на вуглеводні, пов'язане з конфліктом на Близькому Сході.

За перше півріччя чистий прибуток склав 11.2 млрд доларів, що на 73% більше, ніж у попередньому році, після того, як перший квартал вже був значно вищим. «В умовах високих цін, пов’язаних із конфліктом на Близькому Сході, TotalEnergies використовує свою інтегровану модель та диверсифікацію, щоб отримати скоригований чистий прибуток у розмірі 6 млрд доларів за другий квартал», – підсумував голова правління та генеральний директор Патрік Пуянне.

Metric значення період Чистий прибуток 4.7 млрд євро (порівняно з 2.36 млрд євро роком раніше) Q2 2026 Скорегований чистий дохід $ 6bn Q2 2026 Чистий прибуток 11.2 млрд доларів США (+73%) H1 2026

Джерело: прес-реліз від 23 липня 2026 року, про який повідомляла ділова преса. Ці цифри підкреслюють основне правило цього посібника: прибутки TotalEnergies відстежують ціни на нафту та газ. Винятковий квартал не повторюється автоматично — і те саме стосується слабких кварталів.

Як читати квартальний звіт TotalEnergies

Скоригований чистий прибуток – це показник, якого дотримуються аналітики: він виключає одноразові статті, коригування вартості активів та бухгалтерські ефекти. Далі йдуть операційний грошовий потік, який фінансує дивіденди та викуп акцій, і коефіцієнт заборгованості – коефіцієнт чистого боргу групи.

Також ознайомтеся з розподілом за сегментами: коли результати спостерігаються в сегменті видобутку та видобутку, прибутковість залежить від обсягу виробництва; коли зростають інтегровані потужності та ЗПГ, постійна частка моделі збільшується. Саме ця друга тенденція з часом може виправдати вищу оцінку.

Ключові показники та динаміка ціни акцій TotalEnergies

Індикатор нижче позиціонує поточну ціну в межах 52-тижневого діапазону:

Останні 5 торгових сесій:

Акції зазвичай торгуються зі знижкою до найбільших компаній на ринку: це відома «знижка» нафтових гігантів, яка платить інвесторам за циклічний ризик та сумніви щодо довгострокового попиту на нафту. Ця знижка обговорюється вже багато років: вона може бути можливістю для покупки або ознакою структурного спаду в секторі.

Дивіденди TotalEnergies: візитна картка групи

Саме для цього тут і збирається більшість акціонерів: одні з найпривабливіших дивідендів у CAC 40, що виплачуються щокварталу — це комфортний грошовий потік, який цінують пенсіонери та інвестори, що отримують дохід.

За 2025 фінансовий рік дивіденди досягли 3.40 XNUMX євро за акцію, що на 5.6% більше, сплачено чотирма частинами по 0.85 євро. На 2026 фінансовий рік перші два частини були встановлені на рівні 0.90 XNUMX євро за акцію, що на 5.9% більше, ніж у 2025 році: перша акції виключили з дивідендів 30 вересня 2026 року, а друга — 31 грудня 2026 року (офіційний календар дивідендів).

У таблиці нижче наведено найновіші дані (сума на акцію, дохідність, середнє значення за п'ять років) — порівняйте їх із власними вимогами до дохідності перед покупкою.

Викуп акцій: доповнення до дивідендів

Група доповнює дивіденди регулярним викупом акцій, масштаб якого залежить від цін на нафту та надходження коштів. Механічно, кожен викуп зменшує кількість акцій, що перебувають в обігу, та збільшує частку прибутку та дивідендів, що надходять кожному акціонеру, що залишився.

З 2022 року ця політика суттєво підтримує акції: дивіденди зростають щороку, а сукупне скасування акцій робить TotalEnergies однією з 40 компаній CAC, яка найбільше повертає своїм акціонерам. Щоб порівняти це з іншими стратегіями щодо доходів, перегляньте нашу добірку найкращі дивідендні акції.

Оподаткування дивідендів для резидента Франції

Часто недооцінений момент: на відміну від іноземних нафтових компаній, TotalEnergies є французькою компанією. Тому жоден іноземний податок, що утримується у джерела доходу, не отримує частку від дивідендів, на відміну від ENI чи великих американських компаній.

На стандартному брокерському рахунку дивіденди обкладаються 30% єдиним фіксованим податком Франції або шкалою податку на прибуток з 40% знижкою, якщо ви її оберете. PEA, французький план заощаджень у вигляді акцій, вони звільняються від оподаткування після п'яти років володіння — цінна перевага для реінвестування квартальних дивідендів.

ЗПГ та електроенергія: два інші напрямки

Зріджений природний газ став другим стовпом групи. Принцип: охолодити газ до -160°C, щоб його можна було транспортувати СПГ-газовозом, трубопровід не потрібен. TotalEnergies є одним із провідних світових гравців у цьому секторі, присутній на всьому ланцюжку — виробництво, скраплення, транспортування, продаж.

Війна в Україні змінила цей ринок: Європі довелося замінити російський газ американським та катарським СПГ, а торгова маржа різко зросла, перш ніж нормалізувалася. Для акціонера СПГ забезпечує доступ до світового газу, менш волатильного, ніж нафта, для обсягів, що контрактуються на довгострокову перспективу.

Низьковуглецева енергетика – це третя гілка, яка все ще будується: сонячні електростанції, морська вітрова енергетика, акумуляторні накопичувачі та мережі. Стратегія спрямована на портфель декарбонізованих енергетичних активів, призначених для генерування регулярного потоку доходів, менш залежного від обсягу виробництва нафти. Однак прибутковість цієї гілки залишається нижчою, ніж у upstream: це інвестиція в майбутній склад доходів, а не двигун негайного отримання доходу.

Чому змінюється ціна акцій TotalEnergies

Ціни на нафту Brent : рушійна сила номер один. Видобуток нафти залишається найбільшим фактором, що сприяє прибуткам; кожен стійкий рух ціни на барель призводить до очікуваних прибутків.

: рушійна сила номер один. Видобуток нафти залишається найбільшим фактором, що сприяє прибуткам; кожен стійкий рух ціни на барель призводить до очікуваних прибутків. Ціни на газ та СПГ : група є одним із провідних світових операторів ЗПГ; азійські та європейські ціни мають прямий вплив на підрозділ.

: група є одним із провідних світових операторів ЗПГ; азійські та європейські ціни мають прямий вплив на підрозділ. Долар : рахунки за нафту виставляються в доларах, тоді як частина витрат – в євро. Сильний долар підтримує конвертовані прибутки.

: рахунки за нафту виставляються в доларах, тоді як частина витрат – в євро. Сильний долар підтримує конвертовані прибутки. Геополітика Конфлікт на Близькому Сході значно посилив результати 2026 року, але він також ілюструє ризик діяльності в чутливих регіонах.

Конфлікт на Близькому Сході значно посилив результати 2026 року, але він також ілюструє ризик діяльності в чутливих регіонах. Процентні ставкиЯк і всі акції компаній, що займаються доходом, ціна акцій падає, коли ставки високі, оскільки облігації стають більш конкурентоспроможними.

Зрештою, вступають у гру правила бухгалтерського обліку: знецінення активів — нафтопереробних заводів, родовищ — може негативно вплинути на звітний чистий прибуток без еквівалентного впливу на грошові кошти, як під час великих падінь цін на нафту. Додайте до цього цикли технічного обслуговування нафтопереробних заводів, введення в експлуатацію нових родовищ та прийняття інвестиційних рішень: протягом року розрив між максимумом і мінімумом акцій регулярно перевищує 25%.

Історія: від CFP до TotalEnergies

Компанія була створена в 1924 році в результаті створення Французької компанії нафти (Compagnie française des petroleums), створеної для гарантування Франції доступу до нафти після Першої світової війни. Приватизована з 1996 року під назвою Total, вона об'єдналася в 1999-2000 роках з бельгійською Petrofina, потім з Elf Aquitaine, колишньою французькою державною компанією, щоб стати TotalFinaElf, а потім Total.

У 2021 році група змінила свою назву на TotalEnergies, закріпивши свій поворот до мультиенергетичної компанії: масштабні інвестиції в сонячну енергетику, морську вітрову енергетику та мережі, водночас зберігаючи вуглеводні як фінансовий двигун переходу.

Для акціонера ця історія має значення: вона пояснює французьке коріння акцій, їхню давню присутність в Африці та на Близькому Сході, а також постійні дебати щодо послідовності їхньої кліматичної стратегії — щороку група має реагувати на загальні збори, які часто бурхливо сприймаються з цього питання.

Цілі аналітиків та консенсус

Вищезазначений консенсус підсумовує рекомендації ринку та цінові цільові показники. Особливість сектору: оцінки значною мірою залежать від припущень щодо цін на нафту та газ, які будує кожна фірма — тому два аналітики можуть обґрунтувати далекі від одних цільові показники за допомогою міркувань, які є узгодженими з обох сторін.

Учасники змагань: Клуб мейджорів

TotalEnergies працює в рамках невеликого клубу інтегрованих компаній, «великих гігантів», де конкуренція полягає як у доступі до ресурсів, так і в прибутковості:

Склад (Сполучене Королівство): європейський лідер, який значною мірою схиляється до ЗПГ.

(Сполучене Королівство): європейський лідер, який значною мірою схиляється до ЗПГ. BP (Сполучене Королівство): переорієнтувалася на вуглеводні після скорочення своїх амбіцій щодо відновлюваних джерел енергії.

(Сполучене Королівство): переорієнтувалася на вуглеводні після скорочення своїх амбіцій щодо відновлюваних джерел енергії. ENI (Італія): контрольована італійською державою, сильна в Африці та Середземномор'ї — наша Акції ENI У посібнику детально описано порівняння.

(Італія): контрольована італійською державою, сильна в Африці та Середземномор'ї — наша Акції ENI У посібнику детально описано порівняння. ExxonMobil та Chevron (Сполучені Штати): два американські гіганти, чия ринкова капіталізація значно перевищує капіталізацію європейських гравців.

У порівнянні з американськими акції, TotalEnergies демонструє постійну знижку в оцінці, частково компенсовану вищою дохідністю. Саме цей компроміс — дохідність проти зростання та оцінки — і є тим, що інвестор вирішує, купуючи акції.

Європейські конкуренти поділяють ту саму реальність: зіткнувшись з тими ж цінами на барель, вони покладаються на дохідність, щоб зберегти лояльність своїх акціонерів, тоді як американці віддають перевагу капіталовкладенню та масовим викупам акцій.

Чи є TotalEnergies гарною дивідендною акцією? Сильні сторони та ризики

Аргументи биків:

Висока дохідність та регулярні щоквартальні дивіденди, підкріплені потужним генеруванням грошових коштів;

Історично скромна оцінка відносно прибутку (відома «знижка» в енергетичному секторі);

Диверсифікація ЗПГ + енергетики, яка поступово зменшує залежність виключно від бареля.

Ризики, які приймають покупці:

Волатильність цін на нафту та газ, яка безпосередньо впливає на прибутки;

Ризики переходу: кліматична політика, податки на непередбачені доходи, довгострокове зниження попиту на нафту;

Значний геополітичний вплив — група діє на всіх континентах, включаючи чутливі регіони.

Типовий профіль акціонера: інвестор, що отримує дохід, толерантний до волатильності, який реінвестує щоквартальні платежі та погоджується з тим, що вартість його капіталу коливається разом з ціною облігацій. Акції не підходять тим, хто прагне стабільного зростання прибутку або відмовляється від усіх активів, пов'язаних з викопним паливом. Минулі показники не є орієнтиром для майбутніх показників.

Як купити акції TotalEnergies

Визначте безпекуTotalEnergies SE, тікер TTE, ISIN FR0000120271, Euronext Paris (та NYSE для американської лінії). Виберіть обгортку: як французька компанія, акції мають право на PEA — особливо актуально для щоквартальних дивідендів, реінвестованих без податкових труднощів після п’яти років. Перевірте комісії вашого брокераЧотири платежі на рік, плюс будь-які реінвестиції, помножити кількість замовлень. Розмістити лімітне замовлення контролювати ціну виконання. Зверніть увагу на календардати без права виплати дивідендів наприкінці вересня, наприкінці грудня, наприкінці березня та наприкінці червня.

Останній крок: вибір посередника — нашого порівняння брокерів спрощує процес, деталізуючи реальні торгові витрати для кожного замовлення.

Для короткострокових переміщень, Vantage Платформа пропонує CFD на європейські акції — ризиковані продукти з використанням кредитного плеча, які не виплачують дивіденди в тій самій формі та не можуть зберігатися в PEA.

Акції TotalEnergies: Часті запитання

Чому TotalEnergies виплачує дивіденди щоквартально? Це вибір політики акціонерів, спрямований на вирівнювання доходів інвесторів: замість одного концентрованого щорічного платежу група розподіляє дивіденди чотирма частинами. Для портфеля доходів це упорядковує грошові потоки протягом року.

Який дивіденд TotalEnergies у 2026 році? У 2026 фінансовому році перші два внески були встановлені на рівні 0.90 євро на акцію, що на 5.9% більше, ніж у 2025 році. Перший внесок було виплачено без виплати дивідендів 30 вересня 2026 року, а другий – 31 грудня 2026 року. Загальний розмір дивідендів за 2025 рік становив 3.40 євро на акцію.

Чи сумісні акції TotalEnergies зі стратегією ESG? Це залежить від вашої шкали тлумачення: група інвестує значні кошти у відновлювані джерела енергії та зменшує вуглецевий склад свого виробництва, але більша частина її прибутків залишається пов'язаною з вуглеводнями. Деякі ESG-фонди виключають її, інші включають її до списку «перехідних» фондів. Де провести межу, вирішувати вам.

Чи можна тримати акції TotalEnergies у PEA? Так. TotalEnergies – це французька компанія, акції якої котируються на Euronext Paris: акції компанії повністю відповідають вимогам PEA. Після п'яти років володіння дивіденди та приріст капіталу в рамках цієї компанії звільняються від оподаткування, що є значною перевагою для щоквартальних дивідендів.

Яка різниця між оголошеннями в Парижі та Нью-Йорку? Акції торгуються на Euronext Paris (TTE) та на NYSE (TTE). Це та сама акція, але американська лінія торгується в доларах. Для резидента Франції паризька лінія в євро є найпростішою та найкраще підходить для PEA.

Чому прибутки подвоїлися у другому кварталі 2026 року? Конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання цін на нафту та газ, що пішло на користь видобувному бізнесу групи. Чистий прибуток досяг 4.7 млрд євро у другому кварталі 2026 року порівняно з 2.36 млрд євро роком раніше. Такий винятковий квартал не повторюється автоматично.

Bottom Line