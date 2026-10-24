Торгівля для початківців: ринки, стратегії та платформи

Торгівля для початківців може спочатку здатися лякаючою, але принцип простий: торгівля означає купівлю та продаж фінансових активів протягом коротших або довших періодів з метою отримання прибутку від коливань цін. Популяризований завдяки онлайн-торговим платформам та соціальним мережам, він щороку приваблює велику кількість новачків.

Однак реальність є суворою: більшість людей, які торгують, втрачають гроші. Цей посібник з торгівлі для початківців пояснює, як працює торгівля, різні стилі торгівлі, ринки та інструменти. Він також детально описує, як розпочати, правила, що регулюють діяльність у Франції, та ризики, які слід розуміти, перш ніж розміщувати перше замовлення.

Торгувати з Vantage ринки Регульований брокер · Безкоштовний демо-рахунок · Швидке виконання CFD – це складні інструменти, які пов'язані з високим ризиком швидкої втрати капіталу. Відкрийте безкоштовний рахунок →

Що таке торгівля? Визначення

Торгівля — це діяльність з купівлі та продажу фінансових активів з метою зафіксувати розрив між ціною купівлі та ціною продажу. На відміну від довгострокового інвестування, яке робить ставку на зростання компанії чи економіки протягом багатьох років, торгівля прагне отримати прибуток від коливань цін протягом хвилин, днів або тижнів.

Трейдери можуть отримувати прибуток в обох напрямках. Якщо вони очікують зростання, вони купити («довга» позиція), щоб продати назад вище. Якщо вони очікують падіння, вони продавати по низькій ціні («коротка» позиція): вони продають актив, яким не володіють, або похідний фінансовий інструмент, сподіваючись купити його дешевше пізніше. В обох випадках неправильне рішення призводить до збитків.

Торгівля проти інвестування: у чому різниця?

критерій торгові площі Інвестування Часовий горизонт Від кількох секунд до кількох тижнів Кілька років Шукане джерело прибутку Рухи цін Зростання компанії, дивіденди, відсотки Основний метод Технічний аналіз, потік новин Фундаментальний аналіз, диверсифікація Час, необхідний Значний, з регулярним моніторингом ринку Обмежено після встановлення стратегії витрати Високий сукупний показник (багато транзакцій) низький Рівень ризику Високий, особливо з використанням кредитного плеча Змінна, зменшена на часовий горизонт та диверсифікацію

Для вкладника, пріоритетом якого є збільшення власного багатства з часом, регулярне інвестування, наприклад, через біржові індексні фонди, залишається статистично найбезпечнішим шляхом. Торгівля призначена для тих, хто погоджується на високий рівень ризику та присвячує їй час і навчання.

На яких ринках можна торгувати?

Акції : акції компаній, що котируються на біржах, якими торгують на біржах протягом робочих годин. Це найвідоміший ринок; див. наш посібник про те, як купити акції.

: акції компаній, що котируються на біржах, якими торгують на біржах протягом робочих годин. Це найвідоміший ринок; див. наш посібник про те, як купити акції. Forex : валютний ринок, де торгуються валютні пари, такі як EUR/USD. Це найліквідніший ринок у світі, який працює цілодобово у вихідні. Наш путівник по торгівля на ринку Форекс пояснює його специфіку.

: валютний ринок, де торгуються валютні пари, такі як EUR/USD. Це найліквідніший ринок у світі, який працює цілодобово у вихідні. Наш путівник по торгівля на ринку Форекс пояснює його специфіку. Індекси фондового ринку CAC 40, S&P 500, DAX або Nasdaq, зазвичай торгуються через ф'ючерсні контракти, CFD або ETF. Дивіться нашу сторінку про торгівля індексами.

CAC 40, S&P 500, DAX або Nasdaq, зазвичай торгуються через ф'ючерсні контракти, CFD або ETF. Дивіться нашу сторінку про торгівля індексами. Commodities : золото, нафта, газ, метали, сільськогосподарська продукція. Їхні ціни реагують на пропозицію, попит та геополітику. Читайте наш посібник з торгівля товарами.

: золото, нафта, газ, метали, сільськогосподарська продукція. Їхні ціни реагують на пропозицію, попит та геополітику. Читайте наш посібник з торгівля товарами. Криптовалюта Bitcoin, Ethereum та інші, котирування яких цілодобово, 7 днів на тиждень, з надзвичайною волатильністю. Дивіться наш посібник з cryptocurrencies.

Bitcoin, Ethereum та інші, котирування яких цілодобово, 7 днів на тиждень, з надзвичайною волатильністю. Дивіться наш посібник з cryptocurrencies. Облігації та ставки: здебільшого доступний через майбутні контракти, зазвичай зарезервований для професіоналів.

Різні стилі торгівлі

Стиль торгівлі визначається, перш за все, тривалість часу, протягом якого займаються посадиКожен з них вимагає різної доступності та різного темпераменту.

стиль Період утримання посади Необхідна наявність профіль Скальпінг Від кількох секунд до кількох хвилин Дуже високий, безперервний час роботи з екраном Реактивність, дисциплінованість, дуже низькі витрати обов'язкові День торгівлі Внутрішньоденний період, жодної позиції не утримувалося протягом ночі Високий рівень під час торгових сесій Повна зайнятість або близька до неї Свінг-трейдинг Від кількох днів до кількох тижнів Помірний, щоденний аналіз Сумісний з основною роботою Position trading Від кількох тижнів до кількох місяців низький Близький до інвестування, стежить за основними тенденціями

Скальпінг прагне вловлювати дуже малі коливання, що повторюються багато разів на день: витрати та розрив між цінами купівлі та продажу тут мають велике значення. День торгівлі означає відкриття та закриття кожної позиції протягом дня, щоб уникнути ризику цінового розриву протягом ночі. Свінг-трейдинг прагне захопити рухи, що тривають кілька днів; це часто найдоступніший стиль для новачка, який працює додатково.

Інструменти, що використовуються для торгівлі

Грошові цінні папери

Купівля акцій або ETF за готівку через рахунок цінних паперів є найпростішою формою. Максимальний збиток обмежується інвестованою сумою, і ви фактично володієте цінними паперами.

CFDs

A CFD (контракт на різницю цін) – це угода з брокером, яка відображає рух ціни активу без вашого володіння цим активом. Вона дозволяє вам торгувати як на зростаючих, так і на падаючих ринках, а також вбудовувати... левереджмаючи маржу в 1,000 євро, ви можете ризикувати ризиком на кілька тисяч євро. Прибутки збільшуються, але також збільшуються й збитки. CFD – це продукт, який роздрібні трейдери найчастіше використовують для онлайн-торгівлі на Forex та індексах, і саме там зосереджені збитки.

Ф'ючерси та опціони

Ф'ючерсні контракти – це стандартизовані зобов’язання купити або продати актив у майбутньому, що торгуються на організованих біржах. Опції дають право, але не зобов'язання, купувати або продавати актив за встановленою ціною. Ці продукти є потужними, але технічними та призначені лише для досвідчених трейдерів.

Турбо та варранти

Біржові продукти, що випускаються банками, турбо-спонсори пропонують кредитне плече зі збитками, обмеженими вашою ставкою, завдяки бар'єру вибивання. Якщо ціна досягає цього бар'єру, продукт вибивається, і ставка значною мірою або повністю втрачається.

Кредитне плече: розуміння основного ризику

Кредитне плече дозволяє вам брати на себе ризик, що перевищує ваш капітал. При кредитному плечі 10, зміна активу на 1% призводить до зміни вкладеного капіталу на 10%. Таким чином, зміна на 10% проти позиції знищує всю частку.

Для захисту роздрібних трейдерів Європейське управління з цінних паперів та ринків (ESMA) у 2018 році запровадило обмеження кредитного плеча для CFD, які у Франції забезпечив AMF, фінансовий регулятор Франції:

Базові активи Максимальне кредитне плече для роздрібного клієнта Основні валютні пари 30:1 Інші валюти, золото, основні індекси 20:1 Товари, крім золота, неосновні індекси 10:1 Окремі акції 5:1 Криптовалюта 2:1

Ці правила також вимагають автоматичного закриття позиції, коли маржа падає до 50% від необхідного мінімуму, плюс захист від негативного балансуРоздрібний трейдер не може втратити більше, ніж сума, внесена на його рахунок CFD. Нарешті, брокери повинні відображати відсоток своїх роздрібних клієнтів, які втрачають гроші на цих продуктах. Ця цифра дуже часто перевищує половину всіх рахунків.

Чи є торгівля прибутковою? Що кажуть цифри

Це головне питання, і чесна відповідь розчаровує більшість початківців. Дослідження AMF, що охоплювало 2009–2012 роки, показало, що майже 9 з 10 роздрібних торговців Ті, хто торгував на Forex або CFD, втратили гроші. Середній збиток склав понад 10 000 євро на клієнта. Попередження, які брокери повинні показувати сьогодні, підтверджують, що більшість роздрібних рахунків залишаються збитковими.

Це пояснюють кілька факторів:

витрати спреди, комісії та витрати на фінансування позицій з використанням кредитного плеча накопичуються з кожною угодою.

спреди, комісії та витрати на фінансування позицій з використанням кредитного плеча накопичуються з кожною угодою. Важіль , що перетворює дрібні помилки на великі втрати.

, що перетворює дрібні помилки на великі втрати. Інформаційний та ресурсний розрив коли стикаєшся з професіоналами та алгоритмами.

коли стикаєшся з професіоналами та алгоритмами. Психологічні упередження: занадто рано позбавляти переможців переваги, дозволяти програним бігти за рахунком та переслідувати програші, щоб «відплатити» після невдачі.

Деякі трейдери стабільно отримують прибуток, але їх меншість, і вони покладаються на перевірену торговельну стратегію, суворе управління ризиками та великий досвід. Торгівля не є ні надійним способом поповнення доходу, ні швидким шляхом до фінансової незалежності.

Яка зарплата трейдера?

Роздрібний трейдер не має зарплати: його дохід – це чистий прибуток, який може бути негативним. Трейдери, що працюють у банках та компаніях з управління активами, отримують фіксовану зарплату та бонуси, прив’язані до їхніх результатів. Вони працюють з капіталом роботодавця, професійними інструментами та жорстко контрольованими лімітами ризику. Обіцянки щомісячних «зарплат» у кілька тисяч євро для початківців належать до світу маркетингу або відвертого шахрайства.

Основи, які потрібно опанувати перед торгівлею

Технічний Аналіз

Технічний аналіз Вивчає графіки цін та обсягів, щоб виявити тренди, рівні підтримки, рівні опору та повторювані патерни. Він використовує такі індикатори, як ковзні середні, RSI або MACD. Це основний інструмент короткострокового трейдера, але жоден індикатор не може передбачити майбутнє з упевненістю.

Фундаментальний аналіз

Він оцінює вартість активу на основі економічних даних: прибутків компанії, процентних ставок, інфляції, зайнятості. Статистичні публікації та рішення центрального банку часто призводять до різких змін, про які вам потрібно знати, щоб не бути заскоченим зненацька.

Управління ризиками

Це найважливіша навичка, і водночас найбільше занедбана. Вона полягає в кількох правилах:

ризикуйте лише невеликою частиною свого капіталу на кожну позицію, зазвичай від 1% до 2%;

завжди розміщуйте стоп-лосс , ордер, який закриває позицію, якщо ціна досягає заздалегідь визначеного порогу збитків;

, ордер, який закриває позицію, якщо ціна досягає заздалегідь визначеного порогу збитків; прагнути сприятливого співвідношення між потенційним прибутком та прийнятними збитками;

зведіть до мінімуму використання важелів або взагалі уникайте його на початку;

тримати a журнал торгівлі переглянути свої рішення та свої помилки.

Типи ордерів

A ринковий порядок виконується негайно за найкращою доступною ціною. МАЄ обмеження встановлює максимальну ціну закупівлі або мінімальну ціну продажу. МАЄ стоп-замовлення спрацьовує, коли досягнуто цінового порогу, щоб скоротити збитки або увійти на прориві. Опанування цих ордерів запобігає виконанню за неочікуваними цінами.

Три основні сімейства програмного забезпечення домінують у роздрібній торгівлі:

MetaTrader 4 і 5 : платформи, що широко використовуються брокерами Forex та CFD, цінуються за свої індикатори, автоматизованих торгових роботів та спільноту. Дивіться наш посібник з обліковий запис MT4.

: платформи, що широко використовуються брокерами Forex та CFD, цінуються за свої індикатори, автоматизованих торгових роботів та спільноту. Дивіться наш посібник з обліковий запис MT4. Власні торгові платформи брокерів інтерфейси, розроблені кожним брокером, часто простіші для початку роботи.

інтерфейси, розроблені кожним брокером, часто простіші для початку роботи. TradingView: дуже популярний онлайн-інструмент для побудови графіків із соціальною мережею торгових ідей. Він може підключатися до деяких брокерів для розміщення ордерів.

Окрім програмного забезпечення, трейдеру потрібен економічний календар, надійна стрічка новин та демо-рахунок практикуватися, не ризикуючи реальними грошима.

Торгівля для початківців: як розпочати за 7 кроків

Пройти навчання з основ: ринки, ордери, технічний аналіз, управління ризиками. Наш путівник з навчання торгівлі пропонує покроковий шлях. Визначте мету та бюджетВиділяйте лише ті гроші, які вам не потрібні, після створення резервного фонду. Оберіть стиль та ринок які відповідають вашій доступності, а не обмінювати все одразу. Оберіть регульованого брокера, ліцензований ACPR або AMF, або еквівалентним європейським органом. Порівняйте витрати, продукти та якість платформи: наші порівняння брокерів допомагає вам це зробити. Практика на демо-рахунку протягом кількох тижнів, застосовуючи ті ж правила, що й для реального рахунку. Відкрийте лайв торговий рахунок з невеликою сумою, без кредитного плеча або з дуже низьким кредитним плечем. Регулярно переглядайте свої результати використовуючи свій торговий журнал, і зупиніться, якщо стратегія продовжує збитковим протягом тривалого часу.

Нормативно-правова та податкова база у Франції

Перевірте, чи брокер має право

У Франції постачальники інвестиційних послуг повинні мати ліцензію від ACPR або мають дозвіл на діяльність у Франції з іншої країни Європейського Союзу. Реєстр REGAFI та список уповноважених постачальників дозволяють це перевірити. AMF також публікує чорні списки сайтів, що пропонують Forex, CFD або криптоактиви без дозволу. З моменту прийняття закону Сапена II 2016 року онлайн-реклама найризикованіших фінансових продуктів, таких як CFD та Forex з використанням кредитного плеча, також була суворо обмежена.

Попереджувальні ознаки шахрайства

обіцянки високої, гарантованої прибутковості або «безризикових» претензій;

холодні дзвінки телефоном, через месенджери чи соціальні мережі;

тиск на швидкий переказ додаткових коштів;

складність або неможливість виведення коштів;

компанія, відсутня в офіційних реєстрах або розташована за межами Європейського Союзу.

Як оподатковуються прибутки від торгівлі

Для фізичних осіб приріст капіталу від акцій та ETF, що зберігаються на рахунку в цінних паперах, в принципі підлягає єдиному фіксованому податку, фіксованому податку Франції. Приріст від деривативів, таких як CFD або ф'ючерси, підпадає під спеціальні режими.

PEA, французький план заощаджень на акції з пільговим оподаткуванням, дозволяє торгувати європейськими акціями зі зниженим податком після п'яти років, але він не приймає ні CFD, ні кредитне плече. Рахунки, що відкриваються у брокера за кордоном, необхідно декларувати щороку. Правила змінюються з кожним фінансовим рахунком: перевірте свою ситуацію на impots.gouv.fr.

Помилки, яких слід уникати, починаючи торгувати

Торгівля без плану : вхід на ринок спонтанно, без жодного уявлення, де скоротити збитки чи зафіксувати прибуток.

: вхід на ринок спонтанно, без жодного уявлення, де скоротити збитки чи зафіксувати прибуток. Використання високого кредитного плеча з самого початку, чого достатньо, щоб спустошити рахунок за кілька днів.

з самого початку, чого достатньо, щоб спустошити рахунок за кілька днів. Намагаючись повернути це після збитку шляхом збільшення розмірів позицій.

після збитку шляхом збільшення розмірів позицій. Сліпо слідуючи сигналам продаються в соціальних мережах або «гуру», які ніколи не показують перевірених результатів.

продаються в соціальних мережах або «гуру», які ніколи не показують перевірених результатів. Нехтування витратами , які часто перетворюють ледь виграшну стратегію на програшну.

, які часто перетворюють ледь виграшну стратегію на програшну. Занадто часто торгують : збільшення кількості угод збільшує витрати та емоційні помилки.

: збільшення кількості угод збільшує витрати та емоційні помилки. Плутати удачу з майстерністюКілька ранніх перемог не доводять, що метод працює.

FAQ: Ваші запитання щодо торгівлі

Що таке торгівля, одним реченням?

Торгівля означає купівлю та продаж фінансових активів протягом коротких періодів часу з метою отримання прибутку від коливань їх цін, як у напрямку зростання, так і вниз.

Як почати торгувати з невеликими грошима?

Деякі брокери приймають депозити лише в кілька десятків євро, але справжнє питання полягає в сумі, яку ви готові втратити. Найкраще почати з демо-рахунку, а потім перейти на реальний рахунок з невеликою сумою та без кредитного плеча.

Чи можна втратити більше, ніж ваша ставка?

У CFD захист від негативного балансу, який вимагається в Європі, запобігає втратам роздрібного трейдера, що перевищують його депозит. Однак на інших продуктах, таких як ф'ючерси або опціони на продаж, збитки можуть перевищувати початкову ставку.

Який стиль торгівлі варто обрати новачкові?

Свінг-трейдинг часто є найдоступнішим, оскільки він вимагає менше екранного часу, ніж денна торгівля або скальпінг, і генерує менші витрати.

Чи є торгівля законною у Франції?

Так, за умови, що ви користуєтеся послугами постачальника, уповноваженого працювати у Франції. Остерігайтеся нерегульованих платформ, які часто позначені у чорних списках AMF.

Чи можна заробляти на життя торгівлею?

Дуже мало хто керує цим стабільно. Статистика, опублікована AMF та брокерами, показує, що більшість роздрібних рахунків втрачають гроші: торгівлю не слід вважати джерелом регулярного доходу.

Ця стаття призначена лише для освітніх цілей і не є інвестиційною порадою. Торгівля, особливо з використанням кредитного плеча, несе високий ризик втрати вашого капіталу.