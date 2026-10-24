Що таке ETF? Повний посібник для інвесторів (2026)

An ETF (Біржовий фонд), також відомий як трекер, – це інвестиційний фонд, що котирується на фондовій біржі та відтворює динаміку індексу: CAC 40, S&P 500, MSCI World або кошика облігацій, товарів чи тематичних акцій. За одну транзакцію ви можете інвестувати в сотні, а іноді й тисячі цінних паперів з низькими комісіями. Цікаво, що таке ETF і як він вписується в портфель? У цьому посібнику пояснюється, як працюють ETF, їхні основні типи, комісії, ризики та метод вибору.

Що таке ETF? Визначення

ETF – це колективний інвестиційний інструмент (колективне інвестиційне підприємство): гроші багатьох вкладників об'єднуються для купівлі портфеля цінних паперів. Його визначальною рисою є те, що воно котирується та постійно торгується на фондовій біржі, як акції. Таким чином, ви можете купувати або продавати паї в будь-який час протягом торгової сесії за ринковою ціною через будь-якого брокера. Коротко кажучи, що таке ETF-фонд? Об'єднаний фонд з тікером, який торгується цілий день.

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Переважна більшість ETF є пасивно керовані: вони не прагнуть перевершити ринок, а точно відтворити еталонний індекс. Менеджер майже не приймає рішень: портфель відображає склад індексу, зважений так само, як і він. Ця простота пояснює, що комісії значно нижчі, ніж у активних фондів.

Термін «трекер», який зазвичай використовується французькою мовою, описує саме цю функцію: ETF «відстежує» свій індекс. Французьке управління фінансових ринків (AMF) присвячує освітній інформаційний бюлетень трекерам у своєму розділі для роздрібних інвесторів, що свідчить про їхню важливість для заощаджень французьких домогосподарств.

Як працює ETF?

Реплікація індексу

В принципі, ETF тримає цінні папери, що входять до складу індексу, в однакових пропорціях. Коли індекс зростає на 1%, вартість ETF механічно зростає приблизно на 1%, не враховуючи комісії та різницю у відстеженні. Вартість паю, яка називається вартістю чистих активів (ліквідаційною вартістю), публікується щодня, а біржова ціна постійно відповідає цьому значенню завдяки арбітражним механізмам маркет-мейкерів.

Єдність, творення та викуплення

На відміну від традиційного фонду, ETF має змінну кількість паїв. Затверджені установи, постачальники ліквідності (постачальники ліквідності) створюють або викуповують паї в обмін на базовий кошик цінних паперів, відповідно до ринкового попиту. Цей механізм утримує ціну ETF близькою до вартості його чистих активів та забезпечує високу ліквідність, навіть незначну на торгуваних індексах.

Як купувати дивідендні акції у формі ETF: накопичувальні чи розподільчі?

Дивіденди, отримані ETF, розподіляються одним із двох шляхів. накопичуючи ETF (з урахуванням ETF), вони негайно реінвестуються у фонд, що посилює ефект складного зростання. З розповсюдження ETF (дистриб'юторські фонди) виплачуються інвестору через регулярні проміжки часу, генеруючи оподатковуваний дохід на рахунку цінних паперів. У довгостроковій перспективі накопичення, як правило, є більш податково ефективним варіантом.

Фізична або синтетична реплікація

Фізична реплікація

ETF фактично купує цінні папери в індексі. Це найпрозоріша структура: ви знаєте, що має фонд. На основних індексах портфелі можуть бути повними; на дуже широких індексах, що складаються з тисяч цінних паперів, менеджер може мати репрезентативну вибірку — метод, відомий як «вибірка» або оптимізація — що вводить невелику різницю у відстеженні.

Синтетична реплікація

ETF вступає в угода про обмін з банком: він тримає кошик цінних паперів і отримує, за цим контрактом, точну динаміку індексу. Перевага: доступ до ринків, до яких важко дістатися безпосередньо, а у Франції, Відповідність вимогам PEA для ETF на світових індексах, тоді як французький план заощаджень акцій (Plan d’Épargne en Actions, PEA) зазвичай приймає лише європейські акції. Недолік: ризик контрагента на банк, що випускає своп — обмежено європейським регулюванням, але реально, оскільки емітент повинен обмежити цей ризик.

Ці два підходи еквівалентні для основних індексів розвинених ринків. Синтетичний підхід переважно виправданий для PEA або для деяких ринків, що розвиваються.

Основні сім'ї ETF

Family Приклади індексів Для кого це? Міжнародні акції MSCI World, FTSE All-World Основа диверсифікованого портфеля Єврозона / Європейські акції Euro Stoxx 50, MSCI Europe Європейський ризик, що відповідає вимогам PEA (французького плану заощаджень акцій, Plan d’Épargne en Actions) у фізичній формі Основні національні індекси CAC 40, S&P 500, Nikkei Ставка на певний ринок Bonds Рейтинговані державні облігації, корпоративні Стабілізація портфеля Commodities Золото, нафта, широкі індекси Диверсифікація через ф'ючерсні контракти або фізичні активи на золото тематична Охорона здоров'я, чиста енергія, штучний інтелект Тактичні переконання, вища волатильність Розумна бета-версія / фактори Вартість, дивіденди, низька волатильність Задокументовані стратегічні нахили

Найширші індекси, такі як MSCI World або FTSE All-World, охоплюють тисячі компаній у десятках країн: максимальна диверсифікація в одній позиції. Тематичні ETF приваблюють своєю історією, але їхня історія коротка, комісії вищі, а результати дуже розпорошені: вони є доповненням, а не основою.

Комісії ETF: реальна вартість

Реальну вартість інвестування в ETF складають чотири статті витрат:

Поточні звинувачення (TER): постійно віднімається від вартості ETF. Вони варіюються від 0.05% на рік для основних фондових індексів до понад 0.50% для деяких тематичних фондів. Це перший показник для порівняння.

(TER): постійно віднімається від вартості ETF. Вони варіюються від 0.05% на рік для основних фондових індексів до понад 0.50% для деяких тематичних фондів. Це перший показник для порівняння. Брокерські винагороди : комісія вашого брокера з кожної покупки або продажу, іноді нульова для вибраного списку ETF.

: комісія вашого брокера з кожної покупки або продажу, іноді нульова для вибраного списку ETF. Спред купівля-пропозиція : різниця між ціною купівлі та ціною продажу, мінімальна для ліквідних ETF.

: різниця між ціною купівлі та ціною продажу, мінімальна для ліквідних ETF. Відстеження індексу: розрив між показниками ETF та його індексу, виміряний як «помилка відстеження» або «різниця відстеження». Його можна спостерігати в документах емітента.

Протягом десяти чи двадцяти років кілька десятих відсоткового пункту поточних витрат змінюють суму в мільйони євро на значному портфелі. Однак гонка за найдешевшим не є самоціллю: активи під управлінням, ліквідність та якість реплікації мають не менш значення.

ETF чи Active Fund: що обрати?

Активний фонд наймає менеджерів, які намагаються обіграти ринок. Його комісійні вищі, оскільки за дослідження потрібно платити. Періодичні дослідження розвинених ринків показують, що більшість активних фондів у довгостроковій перспективі показують нижчі результати, ніж їхній бенчмарк-індекс, після сплати комісій. Сталий успіх на ринку є винятковим, а попереднє визначення менеджерів, які це зроблять, таке ж рідкісне явище.

Це спостереження пояснює домінування ETF у довгострокових портфелях. Активний фонд може залишатися актуальним на менш ефективних ринках, таких як деякі корпоративні облігації або акції малої капіталізації. Але для простого доступу до основних фондових ринків низьковартісний індекс важко перевершити.

Чому варто розглянути інвестування в ETF?

диверсифікація Одна тисяча світового ETF надає доступ до компаній з різних країн та секторів.

Одна тисяча світового ETF надає доступ до компаній з різних країн та секторів. Низькі збори , що дозволяє продуктивності працювати на економію.

, що дозволяє продуктивності працювати на економію. ліквідності Купуйте та продавайте на біржі в будь-який час, без комісії за вихід та без тривалого розрахункового періоду.

Купуйте та продавайте на біржі в будь-який час, без комісії за вихід та без тривалого розрахункового періоду. прозорість : відомий еталонний індекс, опубліковані акції, порівнянні показники різних емітентів.

: відомий еталонний індекс, опубліковані акції, порівнянні показники різних емітентів. Доступність Для початку достатньо кількох десятків євро, а плани інвестування за розкладом доступні у більшості брокерів.

Для початку достатньо кількох десятків євро, а плани інвестування за розкладом доступні у більшості брокерів. Без періоду блокування, на відміну від деяких ощадних продуктів.

Ризики ETF

ETF копіює свій індекс: він також розділяє ризики індексу. Основні з них такі:

Ринковий ризик Якщо індекс втрачає 40%, ETF втрачає приблизно стільки ж. Внутрішня диверсифікація ETF не захищає від системних крахів.

Якщо індекс втрачає 40%, ETF втрачає приблизно стільки ж. Внутрішня диверсифікація ETF не захищає від системних крахів. Валютний ризик : вартість ETF, деномінованого в доларах США, на індексі США залежить від коливань пари EUR/USD, як сприятливо, так і несприятливо. Існують хеджовані версії, але за певну ціну.

: вартість ETF, деномінованого в доларах США, на індексі США залежить від коливань пари EUR/USD, як сприятливо, так і несприятливо. Існують хеджовані версії, але за певну ціну. Ризик контрагента , що стосується синтетичних ETF, прив'язано до банку, що емітентує своп.

, що стосується синтетичних ETF, прив'язано до банку, що емітентує своп. Ризик концентрації деякі індекси домінують за кількістю акцій або за одним сектором, наприклад, технологічним.

деякі індекси домінують за кількістю акцій або за одним сектором, наприклад, технологічним. Тематичний ризик Гаряча тема, можливо, ніколи не перетворилася на тривалий виступ.

Гаряча тема, можливо, ніколи не перетворилася на тривалий виступ. Ризик левериджуETF з використанням кредитного плеча, розроблені для щоденного посилення індексу, згасають за волатильних тенденцій і не підходять для довгострокових інвестицій.

Який рахунок слід використовувати для інвестування в ETF?

Звичайний рахунок у цінних паперах : доступ до кожного ETF у світі, низькі брокерські комісії, стандартне оподаткування приросту капіталу та дивідендів.

: доступ до кожного ETF у світі, низькі брокерські комісії, стандартне оподаткування приросту капіталу та дивідендів. PEA : синтетичні ETF на світових індексах мають право на участь, з вигідним оподаткуванням плану після п'яти років володіння. Вибір індексів вужчий, ніж на рахунку цінних паперів.

: синтетичні ETF на світових індексах мають право на участь, з вигідним оподаткуванням плану після п'яти років володіння. Вибір індексів вужчий, ніж на рахунку цінних паперів. Страхування життябільшість онлайн-полісів пропонують інвестиції, пов'язані з фондами ETF, що поєднує диверсифікацію трекера з податковою системою Французьке страхування життяПеревірте комісії за управління полісом для цих активів.

Вибір рахунку передує вибору ETF: він визначає оподаткування та асортимент доступних продуктів. Щоб зрозуміти індекси, що лежать в основі ETF, дивіться нашу сторінку про S&P 500 детально описує, як працює найпоширеніший у світі індекс США.

Як вибрати ETF: метод

Замість фіксованого списку, ось критерії, які дозволяють об'єктивно порівняти два ETF в одному індексі:

Індекс відстежувавсядва фонди «Світ» не охоплюють абсолютно однакові ринки; перевірте кількість цінних паперів та вагові коефіцієнти країн. Поточні звинуваченняза інших рівних умов. Активи в управлінні: великий ETF є більш ліквідним і рідше закривається; емітенти іноді закривають та викуповують невеликі фонди. Метод реплікаціїфізичний або синтетичний, з критерієм відповідності вимогам PEA у Франції. Дивідендна політиканакопичення для довгострокової діяльності, розподіл для отримання доходу. Торгова валютаETF, котируваний у євро на доларовому індексі, залишається під впливом долара; котирування в євро не змінює базовий ризик. Різниця у відстеженні спостерігалися протягом трьох або п'яти років, що доступні в документах емітента.

Щоб завершити порівняння, наш вибір Найкращі ETF за варіантами використання застосовує ці критерії для кожного окремого показника, а оновлені дані кожного фонду можна перевірити на вебсайті емітента або за допомогою спеціалізованих скринерів.

Де купити ETF?

ETF купуються через біржовий брокер, онлайн-банк або спеціалізований онлайн-брокер. Пропозиції відрізняються трьома речами: брокерські винагороди за транзакцію, асортимент пропонованих ETF та інструменти (постійні доручення, плани інвестування за розкладом, скринери). Деякі брокери пропонують вибір ETF без комісії за ордери, що корисно для інвесторів, які створюють позиції з невеликими регулярними сумами.

Перш ніж відкривати рахунок, перевірте регуляторну ліцензію брокера та повні ціни, включаючи комісії за переказ, якщо ви плануєте перемістити свій портфель пізніше. Відкриття рахунку у брокера, який пропонує ETF зазвичай займає менше дня, включаючи перевірку особи.

Створення портфеля з ETF

Простий, надійний розподіл залишається за одним принципом: спочатку визначте розподіл між класами активів, а потім виберіть ETF. Приклад покрокової структури:

Глобальне ядро : ETF на світовому індексі, для ядра портфеля.

: ETF на світовому індексі, для ядра портфеля. Облігаційна втулка : ETF державних або корпоративних облігацій для пом'якшення шоків акцій.

: ETF державних або корпоративних облігацій для пом'якшення шоків акцій. Цільові доповненнятематична або регіональна експозиція, в обмеженій пропорції.

Вага кожної втулки залежить від часового горизонту та толерантності до ризику. Чим довший горизонт, тим більшою може бути частка акцій. Заплановане інвестування згладжує точки входу та підтримує дисципліну вкладника. Зрештою, щорічне ребалансування повертає портфель до його цільових ваг, продаючи те, що зросло, і купуючи те, що впало.

Деякі заощадження також включають більш специфічні продукти, такі як перелічені Bitcoin ETF, які забезпечують вплив ціни біткойна через стандартну лінію фондового ринку, з ризиками волатильності цього активу.

Оподаткування ETF у Франції

Оподаткування залежить від обгортки рахунку, а не від самого ETF. Через рік звичайний рахунок у цінних паперах, дивіденди та приріст капіталу підпадають під дію французького єдиного податку з можливістю переходу на прогресивну шкалу податку на прибуток. Кожен продаж має бути відображений у річній податковій декларації.

В PEA, прибуток звільняється від податку на прибуток після п'яти років володіння — залишаються підлягаючими сплаті лише внески на соціальне страхування — а дивіденди реінвестуються без податкових труднощів, поки вони залишаються в межах плану. Це найефективніша обгортка для звичайної програми ETF, за умови, що ви залишаєтеся в межах відповідних продуктів.

Всередині а страхування життя Згідно з політикою, ETF, що утримуються як інвестиції, пов'язані з одиницями, отримують вигоду від рамкової політики: оподаткування лише після виведення прибутку, пільга після восьми років та сприятливий режим спадкування. Потім комісії за полісом впливають на чистий результат: порівняйте їх, перш ніж вибрати цей шлях.

ETF з кредитним плечем: лише для досвідчених інвесторів

ETF з кредитним плечем прагне помножити щоденну дохідність свого індексу вдвічі або втричі, як на шляху зростання, так і на шляху зниження. Це множення перераховується. кожен день: протягом кількох волатильних сесій сукупність ефектів погіршує результат відносно наївного очікування кредитного плеча, помноженого на показники індексу.

Ці продукти обслуговують короткострокові стратегії з щоденним моніторингом та вищими комісіями. Для довгострокової мети заощаджень вони не підходять: індекс може відновитися протягом року, тоді як його ETF з кредитним плечем залишається в мінусі. Торгівлю ETF, включаючи кредитне плече, слід розглядати як будь-яку спекулятивну угоду з власними правилами ризику.

Помилки, яких слід уникати з ETF

Об'єднання перекриваючих ETF Три фонди, що охоплюють світові акції, забезпечують однакову експозицію, а не втричі більшу диверсифікацію.

Три фонди, що охоплюють світові акції, забезпечують однакову експозицію, а не втричі більшу диверсифікацію. У гонитві за темою моменту після найбільших прибутків, а потім продаж при першій корекції.

після найбільших прибутків, а потім продаж при першій корекції. Ігнорування валюти : вважаючи, що ETF, котируваний у євро, не має експозиції до долара.

: вважаючи, що ETF, котируваний у євро, не має експозиції до долара. Порівняння двох ETF на різних індексах : гонорари можна оцінити лише за допомогою ідентичних індексів та методів реплікації.

: гонорари можна оцінити лише за допомогою ідентичних індексів та методів реплікації. Надмірна торгівля Кожна поїздка туди й назад збільшує комісію брокера та послаблює дисципліну.

Кожна поїздка туди й назад збільшує комісію брокера та послаблює дисципліну. Забуваючи про довгострокову перспективуЕфективність ETF оцінюється протягом повних ринкових циклів, а не за один квартал.

FAQ: Відповіді на ваші запитання щодо ETF

Що таке ETF на фондовому ринку, одним реченням?

Це фонд, що котирується на фондовій біржі, який відтворює ефективність індексу, з низькими комісіями та миттєвою диверсифікацією.

Що таке акція ETF і чим вона відрізняється від однієї акції?

Акція являє собою частку в одній компанії. ETF являє собою кошик цінних паперів, іноді тисячі з них. Одна акція може значно перевершити або відстати від свого ринку; ETF забезпечує середню ефективність ринку.

Чи можна втратити гроші з ETF?

Так. ETF слідує своєму індексу: якщо ринки падають, його вартість падає на стільки ж. Диверсифікація зменшує ризик, характерний для кожного цінного паперу, а не ринковий ризик.

Чи мають ETF право на PEA?

Лише деякі з них: фізичні ETF на європейських індексах та синтетичні ETF, що відповідають правилам прийнятності. Потім вони ідентифікуються як такі, що відповідають вимогам PEA, у своїй документації.

Накопичення чи розподіл: що обрати?

Накопичувальний метод реінвестує дивіденди та переслідує довгострокову мету. Розподіл виплачує дивіденди та є результатом пошуку доходу, з щорічним оподаткуванням на рахунку в цінних паперах.

Скільки вам потрібно для початку?

Ціна однієї одиниці достатня — іноді кілька десятків євро — а деякі брокери пропонують дробові одиниці. Регулярність ваших внесків має більше значення, ніж початкова сума.

Ця стаття призначена лише для освітніх цілей і не є інвестиційною порадою. Інвестування на фондовому ринку пов'язане з ризиком втрати капіталу.