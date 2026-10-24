Етереум (ETH): що це таке та як його купити (2026)

Ціна Ethereum (ETH): графік та курс у реальному часі

2 376,5000 $ Ethereum (ETH) 1h 0.03% 24h 0.97% USD EURO GBP

Ціна Ethereum, що відображається вище, оновлюється автоматично разом із ринковою капіталізацією та обсягом — ця сторінка є джерелом у реальному часі, без ручного введення цифр. ETH торгується 24 години на добу, 7 днів на тиждень, на сотнях платформ по всьому світу; котирується в доларах практично на кожному ринку, а доступний у євро з Франції через регульовані платформи. Друга за величиною криптовалюта за ринковою капіталізацією з моменту свого створення, Ethereum, понад усе — і саме це його відрізняє — паливо глобальної мережі смарт-контрактів: кожен застосунок, що працює на Ethereum, споживає ETH, що надає йому корисності, якої не має жоден memecoin.

Статистика ринку Ethereum у реальному часі

Ethereum (ETH)

Ранг: 2 2 376,5000 $ Ціна (BTC) Ƀ0.02942852 Ринкова капіталізація 290 288 641 980 $ Об'єм 8 885 782 074 $ Зміна 24 години 0.97% Загальна пропозиція 122 158 317 ETH



This data — market capitalization, volume, circulating supply — refreshes automatically: it reflects the market at this very instant. One figure worth reading closely for ETH: the share of supply committed to провешивания (detailed below), a gauge of long-term holder confidence with no Bitcoin equivalent.

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Конвертувати Етереум у євро

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Конвертер миттєво конвертує суму в ETH в основні валюти — це корисно для оцінки інвестицій, відстеження портфеля або подвійної перевірки ціни, що відображається в іншому місці. Точність має значення для волатильного активу: суми в євро минулих транзакцій більше не варті сьогоднішніх.

Що таке Ethereum? Визначення за п'ять хвилин

Ethereum - це a блокчейн-платформа, запущена у 2015 році Віталіка Бутеріна, програміста-підлітка, який опублікував свою офіційну книгу ще у 2013 році, розчарований обмеженнями біткойна. Ідея відкриття: там, де біткойн передає вартість з точки А в точку Б, працює Ethereum. програми — смарт-контракти, які працюють самостійно, без посередників, за правилами, закладеними в коді. Ефір (ETH) — це валюта, яка оплачує цю роботу: кожне обчислення, кожна транзакція, кожна програма споживає ETH — це «газ» мережі, паливо, ціна якого зростає та падає залежно від трафіку.

Найточніша аналогія для розуміння місця Етереуму: Біткойн це цифрове золото — рідкісний, простий, з однією функцією; Ethereum — це земля та правова система інтернету цінностей — основа, на якій побудовано все інше. Автономні кредитні контракти, децентралізовані біржі, NFT, автономні організації, токенізація реальних активів: майже все це народилося на Ethereum, і значна частина цього досі там живе.

Етереум проти Біткойна: два різні винаходи

Це питання виникає в кожній крипто-розмові, а відповідь на нього формує кожен портфель. Біткойн optimizes one thing: being an indestructible store of value, with supply capped at 21 million, secured by work. Ethereum оптимізує виконання: програмований глобальний комп'ютер без обмеження пропозиції, але з механізмом спалювання комісій, забезпеченим ставкою. Практичні наслідки: Bitcoin легше зрозуміти та оцінити — золото; Ethereum складніший, але з більшою кількістю варіантів використання — земля для будівництва, вартість якої залежить від діяльності, що там здійснюється. Ці два аспекти не є взаємовиключними: більшість інвесторів володіють обома, у дуже нерівномірних пропорціях залежно від їхніх переконань. Повний профіль старшої монети дивіться в нашому посібнику. Біткойн: ціна, посібник та огляд.

Розумні контракти та газ: як насправді працює Ethereum

A розумний контракт — це програма, розгорнута на блокчейні: вона зберігає кошти, отримує інструкції та виконує їх — автоматично, публічно, без можливості втручання. Децентралізований кредит, наприклад: ви вносите заставу, контракт надає позики, встановлює відсотки, ліквідує, якщо застави стає недостатньо — без банку, без людини. Кожна операція споживає газ, billed in ETH according to its complexity: a simple transfer costs little, a heavy computation costs a lot. When the network is congested, the gas price soars — it is the data users watch, and the reason second-generation layers exist (below).

Ця архітектура має один унікальний наслідок: ніхто не може скасувати розгорнутий контракт — навіть не його творці. Саме обіцянка «застосування без посередника» зміцнила репутацію мережі; це також її суворість, оскільки помилковий код незмінний: майже всі історичні хаки криптовалют використовували помилки контрактів, а не сам блокчейн.

Злиття та ставки: тиха революція 2022 року

У вересні 2022 року Ethereum здійснив найамбітніше оновлення в історії криптовалют: Злиття — перехід від доказу роботи (енергійно ненажерливий майнінг, як-от Bitcoin) до доказ ставкиЦифри: споживання енергії мережею скоротилося більш ніж на 99.9%, перетворивши екологічний аргумент — історично головну критику Ethereum — на перевагу. Відтоді безпека мережі залишається на високому рівні. валідатори які вкладають капітал в ETH і отримують оплату за свою роботу — тобто провешивания.

For the holder, staking works three ways: solo (32 ETH and a machine of your own — the purists’ route), via staking pools (you join in with a small amount, the pool runs the validator), or via рідинний стекінг — ви отримуєте токен, що представляє заставлений ETH, який можна використовувати в інших місцях, поки він заробляє. Дохідність, що виплачується в ETH, залежить від умов мережі — наш повний посібник зі ставок детально описує механіку, ризики ліквідності та визначення стейкінгу для початківців.

Пропозиція ETH: чому немає обмеження — і чому це більше не має значення

The classic objection: “Bitcoin is capped at 21 million, Ethereum has no cap.” True — but incomplete since 2021 and ЕІП-1559реформа, яка опіки частина комісії за кожну транзакцію, назавжди вилучаючи її з обігу. Контрінтуїтивний результат: у періоди інтенсивного трафіку Ethereum знищує більше ETH, ніж випускає — пропозиція скорочується, дефляційний механізм, якого не має жоден центральний банк. Тож правильне питання вже не «скільки ETH існуватиме?», а «чи спалює мережева активність більше, ніж випускає?» — публічна точка даних, що відстежується аналітиками в режимі реального часу, що робить ETH гібридним грошовим активом: без запрограмованого обмеження, але запрограмоване спалювання.

Рівень 2: масштабування Ethereum

Успіх Ethereum створив його проблему: перевантаження, а разом з ним і комісії, які перевищували десятки доларів за транзакцію в години пік. Архітектурне рішення: Шар 2s — мережі, побудовані на базі Ethereum, які виконують транзакції масово, а потім записують свої докази в головному ланцюжку. Результат: комісії знижені до кількох центів, потужність помножена на кілька разів, і все це при успадкуванні безпеки Ethereum. Arbitrum, Base та їхні конкуренти тепер захоплюють значну частку децентралізованої активності. Для інвестора це має два наслідки: історично високі комісії більше не є аргументом проти Ethereum, як це було раніше — трафік змінився — і залежна вартість ETH залежить від екосистеми в цілому, а не від окремого ланцюжка.

DeFi, NFT та токенізація: чому ETH є паливом екосистеми

Попит на ефір виникає не лише через спекуляції: він виникає з використанняДецентралізовані фінанси — кредитування, торгівля, страхування без посередників — були побудовані на Ethereum та зберігають там мільярди вартих. NFT, що народився на основі стандарту ERC-721 Ethereum, створив ринок унікальних цифрових об'єктів — наших повний посібник з NFT простежує цю історію. А наступна хвиля, токенізація реальних активів — фонди, облігації, нерухомість як токени — обирає Ethereum як свою інфраструктуру у великих масштабах. Кожен запис, кожна угода, кожен контракт споживає паливо: активність інтернету цінностей буквально купується в ETH. Саме цей цикл — зростання використання, попиту на паливо, цінності мережі — лежить в основі тези про інвестування в «платформу», на відміну від тези про «цифрове золото» біткойна.

Як купити Ethereum з Франції: практичний посібник

Купівля ETH відбувається так само, як і будь-яка криптовалюта. 1. Виберіть регульовану платформу — наше порівняння crypto platforms for France порівнює комісії, способи оплати та послужний список кожного постачальника, включаючи статус їхньої реєстрації PSAN в AMF. 2. Відкрийте рахунок та поповніть його — електронна пошта, підтвердження особи, банківський переказ у євро. 3. Оформити замовлення — market order for simplicity, limit order for control. 4. Закріпіть це — переводьте свої ETH, окрім невеликих сум, у власний гаманець Ethereum: наш посібник з криптогаманців порівняйте гарячі та холодні гаманці. Основна порада залишається DCA — регулярні покупки фіксованої суми, які згладжують легендарну волатильність активу, а не страждають від неї.

Щодо оподаткування, французькі правила застосовуються так само, як і для біткойна: приріст капіталу оподатковується за 30% єдиною ставкою податку при конвертації в євро (з режимом звільнення для невеликих щорічних відчужень), декларування рахунків, що знаходяться за кордоном — зберігайте історію кожної покупки, починаючи з першого євро, вона також служить підтвердженням особи в день продажу.

Ethereum ETF: експозиція без криптоплатформи

З моменту затвердження спотові ETF Ethereum — first in the United States in 2024, with European versions following — investing in ETH has become as simple as buying a stock: a securities account with a traditional broker, one ticker, no wallet to manage. These funds hold ether physically and track its price, for annual fees in the region of one to two percent for the euro-denominated references. The trade-off is the same as for Bitcoin: the platform gives you the lowest fees and true ownership of your keys; the ETF gives you convenience and tax consolidation — with no way to withdraw the ETH or take part in staking individually. For many investors, the winning combination: the core position through ETFs, the experimentation and staking through a platform.

Is Ethereum a good investment? Strengths and risks, no sugarcoating

Аргументи на користь ETH: Найбільш децентралізована та найпопулярніша платформа криптовалюти, найбільша база розробників у світі, оновлення, виконані з неперевершеним успіхом (The Merge замінив двигун літака під час польоту без втрати пасажира), спалювання комісій, яке дисциплінує пропозицію, та лідируюча позиція для токенізації реальних активів — наступний інституційний рубіж. Проти: fierce competition — faster, cheaper networks like Солана атакуйте його за комісії та користувацький досвід; цінність використання все ще корелює зі спекуляціями на криптовалюті — активність DeFi зростає та падає з циклами; та волатильність щонайменше дорівнює біткойну, з падіннями від 70 до 90% кожної криптозими. Чесна позиція: Ethereum — це ставка в інтернеті цінності — найкраще обґрунтована з «платформних» ставок, але все ж таки ставка, яку слід розмірити як ризиковану кишеню вашого портфеля.

Часті запитання про Ethereum

Яка різниця між Ethereum та ефіром (ETH)?

Ethereum — це мережа, блокчейн-платформа; ефір (ETH) — це її валюта, яка оплачує транзакції та винагороджує за безпеку. У повсякденному вжитку «купівля Ethereum» означає купівлю ефіру.

Can you buy Ethereum in a PEA?

Ні, криптовалюти не підпадають під дію PEA. Експозиція «фондового ринку» здійснюється через спотові ETH ETF, куплені на рахунку цінних паперів у традиційного брокера.

How much ETH do you need for staking?

Соло, 32 ETH — депозит валідатора. Нижче цього, пули та ліквідні стейкінги приймають будь-яку суму за невелику комісію; дохідність відповідає умовам мережі.

Чому комісії Ethereum так сильно відрізняються?

Ціна на бензин залежить від трафіку: коли квартали заповнюються, користувачі перемагають один одного в торгах, щоб потрапити першими. Позапікові години коштують кілька центів; шалені години — десятки доларів — звідси й зростання популярності систем другого рівня, які працюють за низькою ціною.

Чи існує обмеження ETH, таке як 21 мільйон у Bitcoin?

Ні, але з часів EIP-1559 частина комісії за кожну транзакцію спалюється безповоротно: у періоди високого трафіку пропозиція скорочується. Обмеження поступилося місцем балансу, що спалює проблеми, який можна спостерігати в режимі реального часу.

Where should you keep your ETH safe?

Невеликі суми: гарячий гаманець від авторитетного застосунку. Значні суми: холодний гаманець — офлайн-ключ — з 12- або 24-слівною фразою відновлення, що зберігається на папері, ніколи не фотографується та не поширюється. Наш посібник з гаманців порівнює варіанти.