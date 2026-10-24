Метавсесвіт: що це таке та як інвестувати (2026)

Що таке Метавсесвіт? - Визначення
Визначення метавсесвітуМетавсесвіт — це цифровий світ, який поєднує в собі відмінні риси соціальних мереж, онлайн-ігор, доповненої та віртуальної реальності, а також cryptocurrenciesКоротше кажучи, метавсесвіт об'єднує всі елементи, необхідні для того, щоб люди могли віртуально взаємодіяти.
- Люди можуть отримати доступ до віртуального середовища метавсесвіту, просто увійшовши через Інтернет. Більше того, доповнена реальність та віртуальна реальність роблять занурення в метавсесвіт набагато переконливішим. Використовуючи відповідне обладнання, можна відчути справжнє відчуття «віртуальної присутності».
- Це революціонізує цифровий контент, оскільки метавсесвіт дозволяє вам зануритися в простір, де цифрове та фізичне сходяться. Проте, реальність усередині метавсесвіту є вигаданою, і вона цінує лише нереальні речі.
- З іншого боку, це цифрове середовище дуже сприяє справжньому криптовалюта транзакції та комерційні обміни. Існуючі платформи метавсесвіту вже пропонують кілька видів криптовалют метавсесвіту, таких як MANA для Decentraland, SAND для Sandbox та Diem для проекту метавсесвіту Facebook, а також Render Token від Render Network.
- Купівля та продаж усіляких предметів у метавсесвіті здійснюється у формі невзаємозамінних токенів, або NFTс. Тим не менш, NFT, як і blockchain, є важливими будівельними блоками метавсесвіту. Якщо метавсесвіт вас приваблює, і ви цікавитеся, як інвестувати в метавсесвіт, ви вже можете придбати криптовалюту та акції метавсесвіту на Vantage FX.
Синоніми до слова Метавсесвіт
- Віртуальний Всесвіт,
- Віртуальне цифрове середовище,
- За межами всесвіту,
- Мета Всесвіт.
Етимологія метавсесвіту
Слово «метавсесвіт» поєднує в собі префікс «мета» та корінь «всесвіт». Тому буквально воно означає «поза всесвітом».
Терміни та словниковий запас, пов'язані з Метавсесвітом
- Метавсесвіт Web 3.0 – визначенняВеб 3.0 відповідає ері децентралізованого Інтернету, як і метавсесвіт. Ця третя версія Вебу побудована на технологіях peer-to-peer, таких як блокчейн. Це означає, що кожен користувач Вебу 3.0 має повний контроль над своїми особистими даними. Нагадуємо, що Веб 1.0 відповідає доступу до інформації, а Веб 2.0 – ері соціальних мереж.
- NFT Метавсесвіт – визначенняNFT означає негорючий жетонЦе токени, які не можна обміняти на інші токени того ж типу. Тому вони є протилежністю фіатним грошам або звичайним криптовалютам, які є взаємозамінними.
- Крипто Метавсесвіту – ВизначенняКриптовалюта метавсесвіту описує захопливий віртуальний світ з величезним соціальним та фінансовим потенціалом. Використання блокчейн-інфраструктури дозволяє цим світам підключитися до набагато більшої криптографічної економіки. В результаті віртуальні об'єкти можна торгувати з реальною економічною цінністю за межами метавсесвіту.
- Метавсесвіт Facebook – визначенняМетавсесвіт Facebook — це концепція, що поєднує фізичну та віртуальну реальність, у яку засновник соціальної мережі Facebook хоче інвестувати. Більше того, групу у Facebook перейменували на «Meta» як посилання на метавсесвіт.
- Інтерактивні медіа – визначенняІнтерактивні медіа – це канали комунікації, які спонукають користувача до взаємодії з одержувачем. Цей тип медіа справді набув популярності з появою смартфонів та соціальних мереж.
- Монетизація – визначенняМонетизація, або монетизація, стосується процесу заробітку грошей на соціальній платформі.