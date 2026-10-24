Метавсесвіт: що це таке та як інвестувати (2026)

Найпопулярнішими криптоплатформами метавсесвіту є: Decentraland, Axie Infinity, Sandbox, Token Efinity, Bloktopia, UFO Gaming та Star Atlas.

Концепцію метавсесвіту створив письменник Ніл Стівенсон. Він зобразив метавсесвіт у своєму романі 1992 року «Сніговий крах». Пізніше ідея була перенесена в кінематограф у фільмі «Першому гравцю наготові», який сам по собі є екранізацією роману Ернеста Клайна 2011 року. Крім того, група у Facebook планує запустити метавсесвіт. Її лідер навіть перейменував групу на «Мета».

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What Is the Metaverse Decentraland? – Definition

Decentraland — це платформа метавсесвіту з відкритим кодом, на якій користувачі можуть купувати та будувати віртуальну землю. Більше того, Decentraland працює на технології блокчейн Ethereum, яка забезпечує права власності та їх реєстрацію.

Decentraland, що є чимось середнім між відеогрою та платформою для криптовалютної торгівлі, пропонує справжню грошову систему. Дійсно, земельні ділянки, або LAND, які ви купуєте, можна перепродати. Криптоактив, який ви використовуєте, називається MANA, і його можна обміняти на інші криптовалюти.

Яке призначення Метавсесвіту? Мета метавсесвіту — створення віртуального всесвіту, спільного для кількох користувачів, які взаємодіють один з одним. Крім того, метавсесвіт також дозволяє обмінюватися або продавати об'єкти, що додає ще більше багатства та престижу цьому всесвіту. Таким чином, справжня економіка функціонує в межах метавсесвіту, і вона визначає, скільки ви можете заробити або отримати від продажів.

Що таке Метавсесвіт і як він працює? Метавсесвіт — це віртуальний світ, у якому люди можуть взаємодіяти один з одним та здійснювати обмін. У цьому цифровому всесвіті користувачі метавсесвіту можуть купувати віртуальну землю, а також інші цифрові активи. Система побудована на технології блокчейн та використанні віртуальної валюти. Концепція метавсесвіту сьогодні переживає бум завдяки досягненням у технологіях доповненої та віртуальної реальності.

Що таке метавсесвіти? Метавсесвіти зазвичай стосуються колекції віртуальних світів, що існують у додатках та іграх віртуальної або доповненої реальності. Наприклад, платформа Second Life є одним із найвідоміших метавсесвітів, поряд із платформою Decentraland. Термін метавсесвіт часто стосується майбутньої версії Інтернету, в якій доступ до віртуальних просторів можна отримати через 3D-взаємодію.

Хто створив Метавсесвіт? Важко визначити, хто створив метавсесвіт. Однак, письменнику Нілу Стівенсону приписують впровадження цієї концепції у його романі 1992 року «Сніговий крах». Фільм «Першому гравцю приготуватися», що вийшов у 2018 році, також зображує систему в стилі метавсесвіту.

Маєте ще запитання щодо визначення метавсесвіту? Сміливо ставте їх у коментарях!

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